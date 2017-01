Test: Behringer X-Touch, DAW-Controller

Gleich mal vorab, der Behringer X-Touch ist ein heisses Eisen. Warum und wesehalb? Los gehts:

Egal ob mit der Maus oder per Touchscreen, so richtig Spaß will beim Mischen nicht aufkommen. Ein Fader muss her oder am besten gleich mehrere davon und wenn’s geht auch noch motorisiert und Touch-sensitiv!

Schon vor mehr als zehn Jahren haben sich Emagic und Mackie dem Problem angenommen und die sogenannte Logic Control auf den Markt gebracht, einen DAW-Controller mit neun Motor-Fadern, Endlos-Drehreglern und einer ganzen Menge an Funktionstasten. Heute heißt das Ganze Mackie Control Universal und wird noch immer fast unverändert gebaut, aber auch der Preis ist unverändert hoch.

Hier kommt Behringer ins Spiel, denn mit dem X-Touch ist gerade eine Eigeninterpretation des DAW-Controllers auf den Markt gekommen. Doch begnügt sich Behringer nicht damit, einfach eine Kopie für weniger Geld anzubieten. Der X-Touch ist mehr als ein DAW-Controller, denn er lässt sich auch als Controller für die digitalen Rackmischer der X Air-Serie einsetzen und fungiert nebenbei als vollwertiger USB-Hub. Überhaupt hat Behringer seit dem Erscheinen des X32 einiges an Reputation selbst in Profi-Kreisen zurück gewonnen. Ob sich dieser positive Trend auch mit dem X-Touch fortsetzt, wird der ausführliche Testbericht hier bei Amazona zeigen.

Auf den ersten Blick

Die Verwandtschaft zu seinem noch recht jungen Urahn, dem Behringer X32 Digital-Mixer, ist nicht zu leugnen, die Optik und Materialanmutung des X-Touch bezeugen das. Der X-Touch ist erstaunlich groß, größer als man anhand der Produktfotos vermuten würde. Die Gehäuseoberfläche und die Unterseite bestehen aus Metall, nur die Seitenteile sind aus Plastik. Die Druckknöpfe sind bis auf die größeren Transport-Tasten aus verhältnismäßig weichem Gummi und besitzen einen guten Druckpunkt. Die motorisierten 100 mm Fader besitzen silbern glänzende Faderkappen, doch davon sollte man sich nicht blenden lassen, denn sie bestehen aus Plastik.

Davon abgesehen laufen sie ausreichend geschmeidig. Über den acht Kanal-Fadern des Behringer X-Touch befinden sich jeweils vier Funktionstasten nebst einer achtstufigen LED-Kette zum Anzeigen des Pegels. Darüber befinden sich die vom X32 bekannten Scribble-Displays zum Anzeigen von Parameterwerten und Kanalnamen. Ganz oben liegen acht Endlos-Encoder, die von einem LED-Kranz umgeben sind. Die Encoder scheinen denen vom X32 zu gleichen, doch so richtig überzeugen sie mich von der Haptik nicht. Das mag vielleicht Geschmacksache sein, aber gerasterten Potis, die auch noch recht wackelig daherkommen, kann ich nicht viel abgewinnen.

Als positives Beispiel für Endlos-Encoder möchte ich hier mal den Novation Circuit anführen. Da wackelt nichts und die Potis drehen sich schön sahnig, vollkommen ohne Rasterung. Trotzdem lassen sich problemlos feine Parameteränderungen bewerkstelligen, so mag ich das. Aber auch mit den Behringer-Encodern lässt sich problemlos arbeiten.