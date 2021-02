Test: Tascam Model 12, Mixer, Multitracker, DAW-Controller, Interface

Alles drin, alles dran!

Tascam ist als Erfinder des Portastudios bekannt für seine Recording-Lösungen. Ende 2018 überraschte der Hersteller mit dem Model 24, einem analogen Mischpult mit integriertem Mehrspurrecorder. Unser Autor Raphael Tschernuth hat sich das Pult in diesem Artikel zur Brust genommen und auch einige Kritikpunkte angeführt. Etwa ein halbes Jahr später folgte mit dem Model 16 eine kleinere Version, das Model 12 erschien 2020 und richtet sich mit dem Straßenpreis von unter 600,- Euro primär an Podcaster, Medienschaffende und YouTuber. Tascam schreibt dazu: „Integrierte Produktionsumgebung für Musik- und Multimediadesigner“, eine vortreffliche Definition. Schauen wir mal, ob das Model 12 auch in der Praxis überzeugt und die Kritikpunkte aus dem vorherigen Test noch zutreffen. Schauen wir doch mal kurz, was Tascam über sein Model 12 erzählt.

Ausstattung Model 12

Betrachtet man Model 12, 16 und 24 genauer, fällt eines sofort auf: Der Zusatz „analog“ fehlt bei unserem Probanden. In der Tat gibt es bei sehr schnellen Fader-Fahrten und Reglerbewegungen der EQs und Master-Sektion hörbare Pegelsprünge, die allerdings in der Praxis nicht auffallen, für Gain, Lowcut und Hi-Z gilt dies nicht.

Während das Design mit den Kunststoffseitenteilen in schicker Holz-Optik die Verwandtschaft unmissverständlich offenbart, wurde das Gehäuse kompakter gestaltet. Dazu wanderten alle Anschlüsse bis auf die beiden Kopfhörerbuchsen auf die Rückseite und so fehlt auch der Platz für ein internes Netzteil. Die Verarbeitung des massiven Metallchassis ist grundsolide und verwindungssteif, drückt man mit der Handfläche auf die Bedienelemente, knarzt nichts oder verbiegt. Auf den vier Gummifüßen steht das Model 12 rutschsicher und stabil, die Drehregler und Fader mit 60 mm Regelweg laufen sauber mit gutem Widerstand und die Taster haben einen ordentlichen Druckpunkt. Lediglich die Drehpotis scheinen nicht mit der Deckplatte verschraubt zu sein und sind leicht wacklig, Angesichts des Preises aber absolut okay. Da könnte eher der vertikale Abstand etwas stören, immerhin wurden viele Bedienelemente auf dem Panel untergebracht.

Während Tascam als typische Zielgruppe Podcaster, YouTuber und alle sieht, die irgendwie Content produzieren, muss ich zu Gunsten des Model 12 konstatieren, dass es für reine Sprach- und Interview-Situationen eigentlich zu dekadent ist. Der Funktionsumfang im Vergleich zu einem Kleinmixer ähnlicher Bauart ist recht üppig und die Lernkurve etwas steiler, sofern man das Model 12 voll ausreizen will. Gleichwohl lieferte Tascam kurz vor Weihnachten 2020 ein Firmware-Update nach, mit dem sich die Audiolatenz auf maximal zwei Sekunden erhöhen lässt, um den Zeitversatz zum Videobild auszugleichen. Damit schließt es zum Zoom LiveTrak L-12 auf und man bedient bewusst YouTuber und Content-Produzenten. Ich sehe es vorzugsweise bei kleinen Bands, auf der Bühne oder als All-in-One-Lösung im Heim- oder Projektstudio, denn MIDI, Inserts, Sub-Gruppe und Aux-Wege wird der typische Podcaster nicht benötigen.

Kleiner Rundgang

Tascam-typisch ist die Dokumentation sehr umfangreich und in deutscher Sprache verfasst, die auch online zum Download bereitsteht. Anscheinend ist in den aktuellsten PDF-Versionen das Accessibility-Tag jedoch nicht gesetzt, so dass Nutzer mit Screenreadern die Anleitungen nicht vorgelesen werden, so musste eine ältere Version des Handbuchs aus dem Netz ersatzweise herhalten. Zurück zur Verpackung, neben dem Pult selbst und dem Netzteil finde ich ein recht dünnes USB-Kabel (Type-A auf Type-C) und ein TRRS- Klinkenkabel, das man einzeln etwas schwer bekommt, beide etwa je einen Meter lang.

Das pultförmige Gehäuse wiegt um 4 kg und misst in der Höhe knapp 10 cm, ist 36 cm tief und 34,3 cm breit, wobei die Seitenteile etwas überstehen. Der externe Spannungswandler hat die Größe eines typischen Notebook-Netzteils und wird mit einem Eurokabel verbunden. Mixerseitig wird der schlanke Hohlstecker mit dem Gehäuse verschraubt, sehr schön und betriebssicher. Einen Powerschalter hat das Pult direkt neben der Buchse, trennt es aber nicht vollständig vom Netz. Die Phantomspeisung wird leider für alle Eingänge global aktiviert, das ist zwar für die meisten Geräte unproblematisch, mit Bändchenmikrofonen sollte man jedoch Vorsichtig sein. Glücklicherweise erfolgt stets eine Sicherheitsabfrage am Display, die zugehörige LED des Tasters leuchtet allerdings direkt nach dem Drücken auf.

Schauen wir kurz auf das optionale Zubehör, Tascam bietet die Tasche CS-MODEL12 und den Fußschalter RC-1F an. Beides macht durchaus Sinn, mit dem Fußschalter lässt sich Tap-Tempo, Effekte oder der Player wahlweise steuern, die Funktion kann im Menü zugewiesen werden, das geht auch mit Model 16 und 24. Mit der robusten Tasche sind Pult und Zubehör schnell verstaut und mitgenommen, die größeren lassen sich optional in ein Rack einbauen.

Die Oberseite ist dezent farbig gestaltet, das gilt für die Drehregler und die grau hinterlegte Mischsektion. Im linken Teil finden wir die acht identischen Channelstrips, wie man sie von analogen Pulten kennt. Beginnend von Oben mit den roten Gain-Reglern nebst Input-LEDs, die bei anliegendem Signal grün und bei Übersteuerung rot leuchten, darunter je zwei Taster für 100 Hz Lowcut und Hi-Z-Schaltung für impedanzreiche Quellen. Im Unterschied zum Model 16 können nämlich acht statt nur zwei Instrumente angeschlossen werden. Die dreistelligen Schieber wählen die Eingangsquelle des Kanals, ob Input, PC oder MTR, also die Recorderspur.

Darunter finden wir die Ein-Knopf-Kompressoren, beim Eingreifen leuchten die zugehörigen LEDs. Die EQ-Regler mit parametrischen Mitten folgen darauf, 10 KHz Höhen, 80 Hz Tiefen und durchstimmbare Mitten von 100 Hz bis 8 KHz, jeweils +/- 15 dB. Als Weiteres folgen die beiden Send-Regler für die Aux-Wege bzw. den Effektweg. Eine globale LED neben Aux-1 leuchtet, wenn die Kanäle nach dem Fader abgenommen werden. Panorama-Regler und REC-Taster schließen unten ab, welche die jeweiligen Spuren scharf schalten. Mute-, Ausspielwege und Solo-Tasten befinden sich rechts neben den Fadern. Dass man in der Master-Sektion fast denselben EQ vorfindet, kann ich nicht ganz nachvollziehen, zumal diese miteinander korrelieren. Ein Master-Kompressor und eventuell ein grafischer EQ im Menü hätte mir besser gefallen. Apropos Menü, in der Mixer-Option lassen sich weitere Einstellungen vornehmen, wie Solo-Modus, Phasenlage und Aux-Wege, Pre- oder Post-Fader getrennt für jeden Eingang. Zum Vergleich ein Blick auf das Model 16.

Im rechten Teil finden wir hinten eben jenen Master-EQ samt Aktivierungstasten für Aux ½ und Main, der sich nur in soweit unterscheidet, als dass sich die Breite des Mittenfilters in zwei Stufen wählen lässt. Die Kopfhörerbuchsen nebst abgedecktem Schacht für SDXC-Karten bis 512 GB befinden sich rechts daneben, darunter das geneigte Dotmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Recht imposant ist die 12-Segment-Anzeige in drei LED-Farben für den Master-Out, die übrigen Pegelwerte werden im Display recht hoch aufgelöst dargestellt. Ausreichend ist das zwar, aber eine Meterbridge hätte durchaus mehr her gemacht.

Die Transportsektion befindet sich unter dem Display samt Drück-Dreh-Encoder, Stopp, Play/Pause und Record leuchten hell, die Stopptaste ist seitlich durch Stege vor versehentlichem Drücken geschützt. Mit der Menütaste erreicht man selbiges und bedient es mit dem Encoder, zurück geht es mit der Menütaste, sehr intuitiv und über Jahre bewährt. Die vier F-Tasten unter dem Display sind dynamisch und lassen sich in Teilen belegen. In der Mischsektion darunter finden wir die Volume-Regler für Kopfhörerbuchsen und Aux-Wege, Effekt-, Metronom- und Bluetooth-Einstellungen, die rechte Seite schließt unten mit den drei Fadern für Effekt-, Sub- und Master-Pegel mit zusätzlichen Routing-Tasten ab.

An der Geräterückseite finden wir die acht XLR-Eingänge jeweils hinter dem zugehörigen Channelstrip, als Kombo-Buchsen ausgeführt und ohne Verriegelung, dennoch sitzen die Stecker recht fest. Für Mikrofone können maximal +50 dB verstärkt werden, mit dem Kompressor geht noch etwas mehr und reicht für das Shure SM7B gerade so. Unter Channel 1 und 2 finden sich zwei Inserts, um externe Prozessoren einzuschleifen. Kanal 7/8 und 9/10 sind als Stereopaar ausgeführt und wie bei diesen Mixern üblich bei Beschaltung der unteren TRS-Buchse aktiv. Während die ersten sechs Eingänge mit sehr rauscharmen Ultra-HDDA-Preamps ausgestattet sind, rauschen die hinteren mehr, wie wir noch hören werden.

Dazwischen finden wir die beiden MIDI-Anschlüsse, die auch MIDI-Clock und Timecode senden können, sowie Clicktrack-Ausgang und den Fußschalteranschluss. Für entfernte Interviews lassen sich Smartphones oder Schnurlostelefone direkt an die TRRS-Mini-Klinkenbuchse anschließen, Mix-Minus verhindert, dass der Telefonpartner sich selbst hört. Auf Cinch-Eingänge muss man zwar verzichten, aber für Line-Zuspieler kann auch die Klinkenbuchse genutzt werden und ist parallel zu Eingang 9/10 geschaltet. Hinter der Master-Sektion sind die Aux-, Sub- und Main-Ausgänge untergebracht, letztere als XLR-Buchsen. Die Rückseite ist übersichtlich gestaltet und die Beschriftung gut lesbar, allerdings liegen die Buchsen übereinander, so dass man beispielsweise die MIDI-Anschlüsse bei voller Beschaltung schwieriger erreicht. Alle Buchsen sind fest mit dem Gehäuse verschraubt, somit auch hier alles richtig gemacht. Das Model 12 ist übrigens kein USB-3.0-Interface, auch wenn es eine Type-C-Buchse gibt.

Praxis und Klang

Um es gleich vorweg zu nehmen, der Klangcharakter des Model 12 ist sehr gut. Recht neutral mit leicht musikalischer Färbung, sehr detailliert und das bei analogem Workflow. Dass es nur sechs rauscharme Preamps gibt, ist kein Geheimnis und sehe ich daher nicht als Nachteil, etwas mehr Gain-Reserve wäre dennoch hilfreich. Bei Linelevel zeigen sich alle Eingänge gleichermaßen von ihrer guten Seite. Will man an den Inputs 7/9 dennoch Mikrofone Betreiben, dann bitte welche mit hohem Output oder für laute Schallquellen. Auch EQ und Kompressor greifen gut ein, wobei man sich vorzugsweise auf sein Gehör verlassen muss. Im folgenden Klangbeispiel habe ich vier Mikrofone mit dem Model 12 verbunden und demonstriere auch das Rauschverhalten und spreche in das Shure SM7B.

Im Test zum Model 24 hat Raphael Störsignale der SD-Karte bemängelt, diese konnte ich am Model 12 unter bestimmten Umständen nachvollziehen. Während es am iMac keine Störungen durch Einstreuungen gab, bereitete mir das folgende Klangbeispiel etwas Schwierigkeiten. So wollte ich nur die Preamps des Model 12 mit dem LiveTrak L-8 und Tascam DP-32 SD vergleichen, allerdings sorgte das Netzteil meines HP-Notebooks für HF-Einstreuungen, auch in das hochwertige Sommer Mikrofonkabel. Vielleicht könnte ein separater Erdungsleiter dieses Problem lösen oder ein Ferritkern im Netzkabel. Das Problem ließ sich durch einen größeren Abstand der Spannungswandler zueinander lösen. Alles Weitere ist im folgenden Klangbeispiel zu hören.

Vergleicht man Model 12 und LiveTrak L-8, rauschen die Preamps des Zoom deutlich stärker und die Ultra-HDDA-Preamps des Model 12 liefern ein schönes Ergebnis ab. Interessant ist auch das geringe Eigenrauschen des DP-32 SD, das auf mich sogar noch etwas homogener wirkt.

Das Arbeiten mit dem Model 12 ist sehr intuitiv und das Menü schön strukturiert. Während ich von analogen Mischern kenne, dass beispielsweise der Pan-Regler trotz Mittelstellung minimal abweichen kann, ist das bei einem digital gesteuerten Pult kein Thema. Schön wären jetzt noch Szenenspeicher im Menü gewesen, vielleicht ließe sich das in einem Firmware-Update noch nachreichen. Wenn man das Model 12 nämlich in verschiedenen Arbeitsumgebungen nutzen will, muss man sich wie bei Analogmischern die Einstellungen merken oder notfalls abfotografieren. Hat man einen neuen Song geladen, merkt sich das Pult nach dem Ausschalten die Einstellungen, man kann also direkt weiter arbeiten.

Effekte und Multitracker

Die 16 Effekt-Presets sind auf der Konsole angedruckt und ein Taster führt ins zugehörige Menü. Hier kann ein Parameter angepasst werden, weiterhin gibt es zehn Effektspeicher, Tascam nennt das Bibliothek. Diese merken sich die Einstellungen eines jeden Effekts, so dass sich auch zehn Sets abspeichern lassen. Synchronisierbar sind sie leider nicht, das Tempo lässt sich aber eintappen. Zur Wahl stehen verschiedene Hall- und Delay-Typen, sowie Flanger, Chorus und Kombinationen. Will man unterschiedliche Effekte den Kanälen zuweisen, lässt sich dies nur per Overdubbing realisieren. Die Qualität ist zwar nicht schlecht, aber eher Brot und Butter. Wer den Computer einsetzt, wird sich die Effekte wohl aus der DAW holen, vor allem bei angeschlossenen Instrumenten. Während das Tascam DP-32 SD auch Amp-Simulationen bietet, ist die Auswahl beim Model 12 vergleichsweise gering. Zum Hinzufügen von etwas Hall beim Gesang oder Tape-Delay für die Drums reicht es allemal.

Der Multitrack-Recorder ist sehr flexibel und umfangreich, ein Metronom mit optionalem Einzähler kann auch unabhängig zugeschaltet werden und wird optisch über den zugehörigen Taster und akustisch über verschiedene Wege geroutet. Neben dem Clicktrack-Ausgang kann es je über die Kopfhörerausgänge oder den Main-Mix einzeln zugeschaltet und separat in der Lautstärke geregelt werden. Einzähler und Taktweite lassen sich einstellen, als Klänge dienen einfache und zum Teil nervige Drumsounds mit Akzentuierung. Der Multitracker zeichnet die Stereo-Spur immer mit auf, die anderen Spuren können auch eine WAV-Datei (auch BWF) im selben Format als Backing-Track enthalten. Sie lassen sich nachträglich bearbeiten, entfernen, kopieren und sogar vertauschen. Bouncing ist ebenfalls möglich, um Spuren für weitere Aufnahmen freizugeben. Auf der SD-Karte werden temporäre Dateien abgelegt, so dass eine versehentlich gelöschte Spur wiederhergestellt werden kann. Nach dem Ausschalten werden sie gelöscht, weshalb die Undo-Funktion dann nicht mehr nutzbar ist. Sind MIDI-Timecode und -Sync aktiviert, lassen sich externe Geräte oder auch eine DAW per USB synchronisieren, das funktioniert auch umgekehrt.

Marker helfen dabei, sich im Song zurecht zu finden und zu springen. Will man beispielsweise einen Refrain aufnehmen, hilft die Vamp-Funktion und wiederholt die Passage zum Üben. Für Punch-In und -Out lassen sich Markierungen setzen, an welcher Stelle der Einstieg erfolgen soll. Grundsätzlich ist der Recorder sehr komplex und vielseitig einzusetzen, dabei wird jede Aufnahme als Song organisiert. Wird ein neuer erstellt, wählt man die Auflösung 16 oder 24 Bit bzw. 44,1 oder 48 kHz und kann direkt einen Namen vergeben.

Für den Live-Betrieb hält das Model 12 auch einige Schmankerl bereit. Im WAV-Play-Modus lassen sich Tracks wie bei einem Media-Player durchlaufen, aber eben nur WAV-Files. Als kleine Performance könnte man über die Aux-Wege Bühnenmonitore anschließen und das Signal über die PA leiten oder Musik über die Sub-Ausgänge in einen Nebenraum per Bluetooth ausspielen. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass man sich natürlich entscheiden muss, ob man seine Performance aufzeichnen oder lieber Backing-Tracks abspielen will. Drückt man die Taste SD-Main-Mix-Return, wird das Recordersignal über die Summe anstatt der Stereomischung des Pults ausgegeben. Ebenso wichtig zu wissen ist, dass unter Verwendung des Aux-2-Ausgangs die internen Effekte nicht nutzbar sind.

Das Model 12 als Audio-/MIDI-Interface

Die Treiber von der Tascam Website für Windows sind schnell installiert, das Control-Panel begrüßt einen direkt und es kann losgehen. Am Mac reicht Core Audio und es lässt sich somit das Control-Panel nutzen.

Es ist recht spartanisch ausgestattet und erlaubt ASIO-typisch die Grundeinstellungen für die Puffergröße. Standardmäßig zeigt REAPER eine Latenz von 6,8 ms, das ist soweit gut. Hierbei ist auch zu beachten, dass die 24 Bit bei 48 kHz selbst bei der Kanalanzahl nicht wirklich hohe Datenströme verursachen, in Etwa vergleichbar mit einem 4×4-Interface mit 192 kHz. Das Pult bietet 12 Ausgänge und 10 Eingänge, die letzten vier natürlich als Stereo ausgelegt. Die Kanäle 11 und 12 definieren den Main-Mix, so dass sich mit dem Computer auch eine Backup-Aufnahme erstellen lässt. Dabei kann im Menü gewählt werden, ob die Kanäle pre oder post abgegriffen werden, sofern man EQ und Kompressor mit der DAW nutzen will.

Vorzugsweise für Mobilgeräte lässt sich alternativ der USB-Stereo-Modus wählen, dann wird das Pult legacy ohne Treiber als 2×2-Interface eingebunden, wobei sich dann nur der Main-Mix abgreifen lässt. Als Multichannel-Interface lassen sich Effekte der DAW auch wie Inserts einschleifen oder virtuelle Instrumente nutzen, wobei man das Ergebnis dann auch mit dem internen Recorder aufzeichnen kann. Das Model 12 bietet einem hier viel Flexibilität und Freiräume, was es für mich sehr attraktiv macht.

Nutzung als DAW-Controller

Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Diese Frage stelle ich mir unweigerlich beim Model 12. Hat man es aus Kostengründen digital aufgebaut und dachte hinterher, die Nutzung als DAW-Controller wäre doch sexy, oder war es umgekehrt? Wie auch immer ist diese Idee großartig und so setzt sich das Model 12 von seinen größeren Geschwistern ab. Wer mit 10 Inputs auskommt, findet neben den MIDI-Anschlüssen somit einen weiteren Kaufgrund. Schön für den Studiobetrieb ist, dass das Model 12 nach dem Ausschalten im DAW-Modus verbleibt.

Will man sich die Bedienelemente in der DAW zu Nutze machen, muss das Model 12 in den jeweiligen Modus versetzt werden. Dabei gibt es verschiedene Vorbelegungen für die gängigsten DAWs, derzeit Ableton Live, Pro Tools, Cubase, Cakewalk, Logic und Digital Performer. Dabei ist auch die Unterstützung aller DAWs möglich, die MCP und HUI nutzen. Die MIDI-Ports 2 werden zur Controllersteuerung verwendet, so dass MIDI 1 für die externe Nutzung frei bleibt. Das separate DAW-Controller-Handbuch erläutert die Einstellungen für die unterstützten DAWs und gibt Hinweise zur MIDI-Implementation. Leider ist REAPER nicht integriert und so musste ich etwas probieren, wobei die grundlegende Steuerung fast problemlos funktionierte. Einzig die Auflösung der Pan-Regler scheint etwas hoch zu sein, so dass man diese in REAPER korrigieren muss. Deutlich unkomplizierter klappte das mit Logic Pro X.

Als DAW-Controller verhalten sich die Ausgänge etwas anders. Der Master-Out der Software wird auf die Kanäle 1 und 2 ausgespielt, wobei das Panorama automatisch verortet und die Lautstärke auf 0 dBFS gesetzt wird. Diese regelt man mit dem Master-Fader, während der Effekt-Fader als DAW-Master dient. Kleine Fallstricke gibt es allerdings, so müssen die Eingangsquellen der Kanäle 1 und 2 auf PC stehen und die Output-Tasten für den Main-Mix gedrückt sein, ansonsten ist nichts zu hören. Die Kompressoren sollten rausgedreht und EQs auf Nullstellung verbleiben, wenn man das DAW-Signal unverfälscht hören will.

Als Bedienelemente stehen die Kanalfader, Pan-Regler, Rec-Taster, Solo und Mute sowie die LEDs als Indikatoren zur Verfügung. Ebenso die Transportsektion und die Möglichkeit, Marker zu setzen und anzuspringen, sowie auf die übrigen Spuren umzuschalten. Die Positionen der Fader und Drehregler müssen abgeholt werden und so sieht man die tatsächliche DAW-Einstellung nicht am Gerät selbst, einzig im Display sind die Werte ablesbar, sowie auch am Mixer der DAW. Das ist ein Kompromiss, denn ansonsten bräuchte es Endlosdrehregler mit LED-Kränzen und Motorfader. Gemessen am Grundgedanken und Preis kann ich das Gebotene absolut tolerieren.

Bluetooth und TRRS-Klinkeneingang

Werfen wir zum Schluss einen Blick auf das integrierte Bluetooth-Modul und die TRRS-Buchse. Während das Symbol für das Smartphone am Model 12 moderner als beim Model 24 aussieht, ist die Funktionalität vergleichbar. Mix-Minus ist dabei der Schlüssel für Telefon-Interviews, damit der Gesprächspartner sich nicht selbst zurückhört. Einziges Problem sind Smartphones, die oft nicht über eine TRRS-Buchse verfügen und mit Adaptern lässt sich das Telefonsignal nicht immer routen. Besonders bei Apple mit FaceTime hilft der Lightning-Adapter nicht weiter, so dass man eher auf ein iPad angewiesen ist. Notebooks mit TRRS-Headset-Buchse können gleichermaßen verwendet werden, auch lassen sich mit diesem Kabel herkömmliche Geräte mit üblichem Klinkenausgang verbinden. Das Signal wird den Eingängen 9/10 beigemischt und durchläuft auch Kompressor und EQ.

Per Bluetooth zeigt sich das Model 12 von einer sehr guten Seite. Hervorzuheben ist die Unterstützung für HD-Audio via AAC, was iPhone und iPad als Zuspieler mit einer besseren Klangqualität danken. Die Sendeleistung des Class-2-Moduls ist mit rund 2,5 mW nicht die stärkste und reduziert den Einsatz auf einen Radius von maximal 10 Meter. Weil allerdings das Modul ständig aktiv ist und in den Pairing-Modus geht, sofern kein Gerät erkannt wurde, kann es im Live-Betrieb auch Kompromittiert werden, hier ist eine kurze Reichweite also von Vorteil. Tascam hat hier mitgedacht und während der Schiebeschalter das Bluetooth-Signal wahlweise in Input 9/10 oder in den Main-Mix einleitet, ist bei der Off-Stellung nichts zu hören. Diese sollte auch stets gewählt sein, wenn das Bluetooth-Modul nicht benötigt wird. Leider werden HSP/HFP nicht unterstützt, so dass im Gegensatz zum RODECaster Pro keine Interviews per Bluetooth möglich sind. Leitet man das Signal in die Eingänge 9/10, lässt sich der Channelstrip einschließlich Kompressor und EQ verwenden. Läuft es direkt in den Main-Mix, muss die Bluetooth-Lautstärke am Zuspieler fein justiert werden. Eine Latenz ist natürlich vorhanden, so dass es mit Software-Instrumenten eventuell etwas schwierig wird.