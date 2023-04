Podcast-Equipment im Überblick

Podcasts sind in aller Munde und verbreiten sich weiterhin in rasender Geschwindigkeit. Egal zu welchem Thema und egal wer etwas zu sagen hat, es gibt niemanden mehr, der noch keinen Podcast gehört hat. Um einen Podcast herzustellen, geht es nicht nur um die besten Podcast-Mikrofone, sondern auch um Kopfhörer, Recording-Tools und Mischpulte etc. Damit ihr hinsichtlich des Equipments einen guten Start erwischt, haben wir euch im Folgenden alle aktuellen Tests und Workshops zu diesem Thema zusammengestellt. Da ist für jeden Geldbeutel und Anspruch etwas dabei.

Das beste Podcast-Equipment, Mikrofone & mobiles Tonstudio

Dazu einige Informationen vorab: Auch wenn herkömmliche Mikrofone gleichermaßen (oder besser) für Podcasts eingesetzt werden können wie USB-Mikrofone, beschränkt sich die folgende Liste auf die in der Regel schnell einsatz- und aufnahmebereiten USB-Mikrofone, die auch ohne zusätzliches Interface oder einen Preamp eingesetzt werden können. Für den Podcast-Start sicherlich der einfachste Einstieg.

Viele Hersteller bieten aber auch komplette Sets an, so beispielsweise Focusrite mit dem Scarlett Solo 3rd Bundle, bestehend aus Audiointerface, Mikrofon samt Ständer, Kopfhörer und Kabel. Für aktuell 185,- Euro bekommt man hier definitiv ein sehr solides Paket.

Noch günstiger geht es mit den Podcast-Bundles von the t.bone, der Hausmarke des Musikhauses Thomann. Für unter 100,- Euro bekommt man hier bereits komplette Pakete angeboten.

Streamer, YouTuber und sonstige Social-Media-User sind im Übrigen nicht allzu weit von den Podcastern entfernt, von daher finden auch diese in der folgenden Liste eine gute Hilfe für die Suche nach dem passenden Equipment. Im folgenden Artikel findet ihr eine große Übersicht zu Recording-Bundles für Einsteiger:

Wer bisher noch keine oder nur wenig Kontakt mit Podcasts hatte, findet in unserem Workshop „Wie macht man Podcasts und Blogs“ einen guten Einstieg zum Thema.

Passend zu diesem Artikel findet ihr in unserem Archiv auch eine eigene Kategorie namens „Podcast Equipment“ – hier findet ihr die entsprechenden Tests und Workshops chronologisch aufgelistet.

Selbstverständlich werden wir diese Zusammenstellung von Zeit zu Zeit auf den neuesten Stand bringen und aktuelle Tests und Workshops verlinken.

AKG Lyra Podcast-Mikrofon & Kopfhörer-Set

Im schicken Retro-Design präsentiert sich das Lyra C44 von AKG. Klanglich gut bietet es eine einfache Handhabung.

Test des AKG Lyra C44

Aktueller Verkaufspreis: 135,- Euro

Antelope Audio Axino

Das Konzept aus Audiointerface, Wandler, Vorverstärker und Großmembranmikrofon geht beim Axino von Antelope Audio voll und ganz auf. Die Klangqualität ist für diesen Preis unglaublich hoch.

Test des Antelope Audio Axino

Aktueller Preis: 399,- Euro

Antelope Audio Edge Go Podcast-Mikrofon

Eine ganze Familie an Mikrofonen gehört mittlerweile zur Edge-Serie von Antelope Audio. Als USB-Mikrofon ausgelegt ist hiervon das Edge Go, das neben seinem schnellen Anschluss an den Computer auch eine Modeling-Technologie bietet, d. h. bekannte Mikrofonklassiker lassen sich hiermit nachbilden.

Apogee HypeMiC Podcast Mikrofon

Mit einem tollen Klang sowie einem integrierten Kompressor wartet das HypeMiC von Apogee auf.

Test des Apogee HypeMiC

Aktueller Verkaufspreis: 369,- Euro

Apogee MiC Plus Podcast-Mikrofon

Nahezu identisch aufgebaut, allerdings ohne den Kompressor des HypeMiCs, ist das MiC Plus von Apogee.

Test des Apogee MiC Plus

Aktueller Verkaufspreis: 259,- Euro

Behringer Vintage Serie BV- und BVR-Mikrofons

Anfang 2022 stellte Behringer seine Vintage-Mikrofonserie vor, die die Modelle BV44, BVR84, BV635, BV-Bomb und BV4038 umfasst. Dabei orientiert sich Behringer (wieder) an bekannten Mikrofonklassikern und richtet die Serie vornehmlich auf Einsteiger, Live-Streamer, Podcaster aus. Alle fünf Mikrofone sind als USB-Mikrofon ausgeführt (ob es evtl. auch XLR-Versionen geben wird, ist nicht bekannt) und die technischen Daten ähneln sich ziemlich. Design-technisch unterscheiden sie sich aber deutlich voneinander.

Blue Microphones Snow iCE

Das Blue Microphones Snowball iCE USB-Mikrofon ist in allererster Linie eins: stylish. Für Anwendungen im Bereich der Videofonie macht es tatsächlich auch klanglich eine wirklich gute Figur. Für alle weiteren Einsätze, zum Beispiel im Podcaststudio, ist das Mikrofon aufgrund der Klangqualität allerdings nur bedingt geeignet, auch wenn es aktuell bereits für 35,- Euro erhältlich ist.

Test des Blue Microphones Snow iCE

Aktueller Preis: 35,- Euro

Elgato Wave:1 und Wave:3 Podcast-Mikrofone

Der zum Corsair-Konzern gehörende Hersteller Elgato hatte im Musikerkreis aufgrund seiner Stream Decks für Aufsehen gesorgt. Eigentlich fürs Gaming konzipiert, können diese Controller mit unterschiedlichsten Befehlen und somit auch zur Steuerung der DAW herangezogen werden. Mit den USB-Mikrofonen Wave 1 und Wave 3 hat Elgato nun auch zwei günstige Podcast-Mikrofone im Programm.

Test Elgato Wave:1 und Wave:3

Aktuelle Verkaufspreise: 136,- Euro (Wave:1), 169,- Euro (Wave:3)

Focusrite Vocaster One & Two

Die Focusrite Vocaster-Serie sind spezielle Audiointerfaces mit einfacher Handhabung fürs Podcasten und Streamen, die sich auch an Anwender ohne audiotechnische Kenntnisse richten. Die Installation ist kinderleicht und die Online-Dokumentation leitet einen Schritt für Schritt ans Ziel. Wer eine unkritische Lösung für seine Audio- oder Video-Show sucht, die auch ohne Computer nutzbar ist, könnte im Vocaster seine Lösung finden. Die Studio-Komplettpakete kommen mit Mikrofon und Kopfhörer, einzig ein Stativ muss man sich dann noch besorgen.

Test des Focusrite Vocaster One & Two

Aktueller Preise: 129,- Euro (One), 229,- Euro (Two)

Fun Generation USB One Podcast-Mikrofon

Auch wenn das USB One von Fun Generation aufgrund des günstig wirkenden Kunststoffgehäuses Abzüge in der B-Note erhält, ist die Klangqualität des Mikrofons wirklich gut. Einfache Sprachaufnahmen für Podcasts lassen sich hiermit definitiv in guter Qualität aufzeichnen.

Test des Fun Generation USB One

Aktueller Verkaufspreis: 24,90 Euro

IK Multimedia Podcast-Equipment

Der Hersteller IK Multimedia bietet mittlerweile ein riesiges Arsenal an Podcast- und Streaming-Produkten an. Schon früh haben die Italiener auf mobile Devices gesetzt und sich in diesem Bereich zum Tausendsassa entwickelt. Die iRig-Serie des Herstellers bietet von kompakten USB-Interfaces über Podcast-Mikrofone und Streaming-Zubehör für Content-Producer eine große Auswahl. Hiervon haben wir eine kleine, zum Thema Podcast passende Auswahl zusammengestellt:

iRig Mic HD 2 Podcast Mikrofon

Test des IK Multimedia iRig Mic HD 2

Aktueller Verkaufspreis: 109,- Euro

iRig Stream, iRig Mic Cast, iRig Mic Video

Für die Kombination mit Video bieten sich bei IK Multimedia das iRig Stream, das iRig Mic Cast sowie das iRig Video an. Hiermit handhabt ihr ohne Weiteres einen Podcast in Verbindung mit einer Video-Übertragung.

Mackie M-Caster Live

Der Mackie M-Caster Live ist mit seinen vielen Möglichkeiten, Anschlüssen, Presets und Gimmicks eine Art unkompliziertes Schweizer Messer für Streamer, Podcaster, Hobby-Journalisten und auch Musiker. Dass sie dabei dann dank spaciger Unterbodenbeleuchtung auch optisch im YouTube-Video noch auffallen, kommt der anvisierten Zielgruppe sicher nicht ungelegen. Die Devise lautete hier, ohne große Umwege zu gut hörbaren Ergebnissen zu kommen.

Test des M-Caster Live

Aktueller Preis: 245,- Euro

Mackie Podcast-Equipment

Seit einiger Zeit hat auch der US-Hersteller Mackie eigene Mikrofone in seinem Repertoire, darunter auch mehrere USB-Mikrofone, die sich für Podcasts anbieten. Im Folgenden haben wir euch die aktuellen Modelle und deren Tests verlinkt:

Maono Maonocaster

Der Maono Maonocaster AU-AM100 ist ein kleines Pult für Podcast-Produktionen und Streaming, das nicht nur verhältnismäßig günstig, sondern auch leider ziemlich eingeschränkt ist. Ein Mixer ohne Mixing, dafür mit Effekten wie Autotune, Karaoke und Reverb, keine symmetrische Verkabelung, kein Hi-Z-Eingang für Instrumente und Pod-Ausgänge nur für Mobilgeräte. Daher ist er für Singer/Songwriter weniger zu empfehlen, ohne Recorder ist ein eigenständiger Betrieb schwierig. Da nützt auch der eingebaute Akku recht wenig.

Test des Maono Maonocaster

Aktueller Preis: 229,- Euro

M-Audio M-Game Solo/RGB-Dual

Bei den beiden Gamer- und Streamer-Interfaces Solo und RGB Dual sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn M-Audio hat hier durchaus solide Interfaces entwickelt. Verarbeitung, Ausstattung und die schier unendliche Flexibilität lassen letztlich keinen Raum für ernsthafte Kritik. Vielleicht sollte man in den nächsten Generationen ein paar Ports für USB-Headset oder -Mikrofon einbauen und eine weniger anfällige Oberfläche erwägen – ansonsten kann man die beiden Geräte allen Gamern und Streamern nur sehr ans Herz legen.

Rode NT-USB Podcast-Mikrofon

Das Rode NT-USB überzeugt mit einem klaren, detaillierten Klang – und das auch aus größerer Entfernung, mit seiner massiven Verarbeitung und auch mit den recht üppigen Beigaben. Der Popschutz sieht nicht nur gut aus, sondern funktioniert tatsächlich tadellos, dazu eine gepolsterte Transporttasche und ein extralanges USB-Kabel, das kann sich schon sehen lassen. Die 16 Bit, 48 kHz sind vielleicht inzwischen nicht mehr ganz zeitgemäß, reichen aber für Podcast oder Gaming völlig aus.

Test des Rode NT-USB

Aktueller Verkaufspreis: 149,- Euro

Rode NT-USB Mini Podcast-Mikrofon

„Liebling, ich habe das Mikro geschrumpft“, könnte man denken, wenn man das kompakte NT-USB Mini vor sich auf dem Tisch stehen hat. Trotz der geringen Größe bietet Rode mit dem Mikrofon eine qualitativ hochwertige kompakte Recording-Lösung an, die zu einem überschaubaren Preis auch klanglich durchaus zu überzeugen weiß, sofern man einen leicht mittigen Sound bevorzugt. Gegenüber dem größeren Vorgänger NT-USB legt das Mini technisch mit 24 Bit und 121 dB Grenzschalldruckpegel sogar noch etwas drauf.

Test des Rode NT-USB Mini

Aktueller Verkaufspreis: 109,- Euro

Rode RodeCaster Pro II Podcast Mischpult/Recorder

Die komplette All-in-one-Lösung für Podcasts bietet Rode mit seinem RodeCaster Pro II an. In Version 2 der Podcast Station gehören SMART-Pads, die Möglichkeit, auch Instrumente anzuschließen, eine zweite USB-Schnittstelle, verbesserte Preamps, WiFi-Anbindung, besseres Bluetooth für die Einbindung von Smartphones und vieles mehr zur Ausstattung. Damit setzt sich Røde in dieser Produktklasse unserer Meinung nach an die Tabellenspitze. Das alles hat aber auch seinen Preis.

Test des Rode Rodecaster Pro II

Aktueller Verkaufspreis: 719,- Euro

Rode X XCM-50 und XDM-100, Podcast Mikrofone

Klanglich spielt das RØDE X XCM-50 in einer Liga mit dem RØDE NT USB Mini – dem es auch äußerlich fast bis aufs Haar gleicht. Für die rund 80,- Euro Preisunterschied gibt es klanglich grundsätzlich kein Update, dafür aber die UNIFY-Software. Die stellt mit ihren flexiblen Routing-Optionen, den Submixes und dem Audio-Processing für die RØDE X Hardware einen recht leistungsstarken Mixer gerade für Streamer dar.

Das XDM-100 gefällt u. a. durch seine äußerst stabile Bauweise, auch vermag das Komplettpaket mit Spinne, gutem Poppschutz, allen Kabeln plus UNIFY zu gefallen. Der Klang ist warm, sehr direkt und voll, allerdings mit kleinen Schwächen im Höhenbereich.

Roland Go Mixer Pro-X

Mit dem Go Mixer Pro X hat Roland einen passablen, auch mobil einsetzbaren Mixer entwickelt, der klanglich in unserem Test leider nur durchschnittlich abgeschnitten hat.

Test des Roland Go Mixer Pro X

Aktueller Preis: 149,- Euro

sE Electronics Neom USB

Mit dem Neom USB hat sE Electronics ein sehr gutes USB-Mikrofon entwickelt. Sprache wird schön deutlich übertragen und die Nebengeräuschunterdrückung von seitlichem und rückwärtigem Schall ist gut. Etwas verbessern könnte man noch die Unterdrückung von Körperschall. Die sehr gute Verarbeitung, das integrierte 24 Bit/192 kHz Audiointerface und die durchdachte Monitor-Regelung machen das Mikrofon zu einer guten Wahl. Bei einem Preis von 199,- Euro erhält man einen sehr guten Gegenwert.

Test des Neom USB

Aktueller Preis: 199,- Euro

Shure MV-7 Podcast-Mikrofon

Eines der bekanntesten Sprechermikrofone ist das Shure SM7B. In zahlreichen Tonstudios und privaten Sprecheraufnahmen kommt das Mikrofon auf viele Jahre nach seiner Markteinführung noch vor. Einen potenziellen Nachfolger hat Shure nun mit dem MV-7 vorgestellt, ein günstiges Studiomikrofon, das sowohl über XLR- als auch USB-Ausgang verfügt. In unserer News erfahrt ihr mehr dazu (ein Test folgt in Kürze).

Test des Shure MV-7

Aktueller Verkaufspreis: 265,- Euro

Sontronics Podcast Pro Podcast-Mikrofon

Ein außergewöhnliches Design und schicke Farben, aber auch einen sehr guten Sound kombiniert Sontronics in seinem Podcast Pro Mikrofon. Es handelt sich dabei um ein günstiges Sprecher- und Gesangsmikrofon fürs Heimstudio in solider Verarbeitung bei einfacher Handhabung. Die Klangqualität ist gut, wenn auch etwas dunkler im Grundsound. Nah besprechen ohne Windschutz sollte man es allerdings nicht, dafür liefert es bei rund 15 bis 20 cm Abstand noch ausreichend Gain. Das leichte Gewicht kommt dem mobilen Setup zugute und das Design ist in jedem Fall ein Hingucker.

Test des Sontronics Podcast Pro

Aktueller Verkaufspreis: 115,- Euro

Tascam Mixcast 4

Beim Tascam Mixcast 4 handelt es sich um ein grundsolides, einfach zu bedienendes Pult für Podcaster und Content Creator. Die Preamps klingen gut und liefern ausreichend Gain, die Bedienung über den Touchscreen mit den einfachen Symbolen führt schnell zum Ziel und klangtechnisch gibt es auch nichts zu meckern. Bluetooth mit AAC Telefoninterviews in ordentlicher Qualität oder das Zuspielen von Musik sind ebenfalls möglich.

Test des Tascam Mixcast 4

Aktueller Preis: 488,- Euro

The t.bone SC 500 USB Podcast-Mikrofon

Wer ein flexibles Allround-Mikrofon zum günstigen Preis sucht, sollte sich unbedingt einmal das SC 500 von the t.bone anschauen.

Test des the t.bone SC 500 USB

Aktueller Verkaufspreis: 79,- Euro

Yamaha AG08 Streaming Mischpult

Die Verarbeitung des Yamaha AG08 ist klasse, die Oberfläche ist aufgeräumt und durchdacht und auch das Konzept des Streaming Mischpults ist stimmig und praxisnah. Für alle, die regelmäßig streamen und Wert auf guten Ton legen, gibt es eine glasklare Kaufempfehlung.

Test des Yamaha AG08

Aktueller Preis: 659,- Euro

Yamaha ZG01 Streaming Mixer und Audiointerface

Der Streaming-Mixer ZG01 ist Yamaha-typisch gut verarbeitet, bietet einige (ausgefallene) Features wie Surround-Sound-Verarbeitung und DSP-Effekte und kommt auch mit einer umfangreichen Controller-Software. So richtig überzeugen konnte er unseren Autor im Test allerdings nicht. Am Ende stand die Bewertung „gut“.

Test des Yamaha ZG01

Aktueller Preis: 289,- Euro

Yellowtec iXm Podcaster Podcast-Mikrofon

Neben Podcasts lässt sich das Podcaster-Mikrofone von Yellowtec auch für Interviews und den mobilen Einsatz nutzen, mehr dazu im Test.

Test des Yellowtec iXm Podcaster

Aktueller Verkaufspreis: 685,- Euro

YoloLiv YoloBox Mini/Pro

Wer bereits professioneller unterwegs ist und neben Sprachaufnahmen auch Video verarbeiten möchte, findet bei den YoloBoxen von YoloLiv das passende Equipment. Ein Schnäppchen sind die Produkte sicherlich nicht, dafür lässt sich damit ein großes Einsatzgebiet abdecken.

Zoom PodTrak P4 & P8 Podcast-Recorder

Auch im Podcast-Bereich mischt der japanische Hersteller Zoom, der vor allem für seinen mobilen Recorder bekannt ist, mittlerweile mit. Die Möglichkeiten des kleinen und leichten PodTrak P4 Recorders sind umfangreich und es gibt kaum etwas zu beanstanden. Die Klangqualität, die Ausstattung und auch Größe und Gewicht passen absolut zu den vom Hersteller aufgerufenen 177,- Euro.

Etwas mehr von allem bietet das nächst größere Modell PodTrak P8. Er bietet absolut überzeugende Features, wie das simple Einbinden von Smartphones oder Kommunikation/Musik aus dem PC, dazu sehr gute Audioqualitäten. Das vereinfachte All-in-one-Konzept mit dem übersichtlichen Touchscreen bedeutet in der Praxis: dransetzen, aufnehmen, bearbeiten, fertig. Allerdings gibt es auch ein paar Kritikpunkte wie eine Beschränkung auf 16 Bit/44,1 kHz oder die Nicht-Unterstützung des MP3-Formats.

Zoom ZDM-1 Podcast Mic Pack

Als Ergänzung zur PodTrak- und LiveTrak-Serie bietet Zoom das ZDM-1 Podcast Mic Pack an. Das dynamische Mikrofon ist laut und ist für Sprache optimal, kommt mit Tischstativ und Reduzieradapter. Der Kopfhörer Zoom ZHP-1 ist zwar nichts Besonderes, klingt aber absolut brauchbar. Besonders die automatische Größeneinstellung wird Interviewpartner freuen, die sich einfach nicht mit Technik belasten wollen. Aufsetzen und los geht’s!