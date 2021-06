Kaufberatung: Die besten Recording-Bundles für Einsteiger

Aller Anfang ist schwer – und vorher muss man ja noch das passende Equipment finden. Wer mit einem günstigen Recording-Bundle starten möchte, findet bereits im Preisbereich von 100,- bis 250,- Euro ordentliche Pakete. Gerade die klassische Singer/Songwrite-Gruppe, die die ersten Tracks per Gitarre, Klavier und Gesang einspielt werden hier fündig. Empfehlenswert sind hier vor allem die Bundles von Focusrite, Presonus und Steinberg, denn die Interfaces, die für einen Großteil der Audioqualität verantwortlich sind, bieten trotz des günstigen Preises eine ordentlichen Klang.

Bei Presonus und Steinberg bekommt man sogar die passende Einsteiger-DAW hinzu, hier profitieren die Hersteller von ihrem breiten Produktangebot, was in diesem Fall als Teil des Bundles an den Käufer weitergegeben wird. Ebenfalls interessant ist das erst seit Kurzem erhältliche Audient EVO-Bundle. Das hierin enthaltene Interface EVO4 konnte in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen.