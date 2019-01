Test: Sieben preiswerte the t.bone Mikrofone im Vergleich

Mikros für preisbewusste Anwender

In diesem Vergleichstest geht es um sieben the t.bone Mikrofone. Warum ausgerechnet diese Marke? Unter diesem Label werden Schallwandler der Musikhaus Thomann Hausmarke the t.bone angeboten, die sich durch besonders günstige Preis-Leistungs-Verhältnisse auszeichnen. Die Preisspanne der in diesem Test vorgestellten Produkte bewegt sich zwischen knapp unter 20,- Euro, überschreitet aber nicht die 50,- Euro Marke. So gesehen richtet sich dieser Testbericht besonders an Musiker mit knappen Budgets oder an diejenigen, die abseits der etablierten Marken nach preiswerten Alternativen im Bereich Mikrofonie suchen.

Was wäre die Welt ohne Mikrofone?

Die Entwicklung des Mikrofons ging Mitte des 18. Jahrhunderts Hand in Hand mit der Entwicklung des Telefons. Heutzutage ist Kommunikation ohne diese Schallwandler undenkbar. Mikrofone begegnen uns in Handys ebenso, wie sie in Großbeschallungsanlagen auf Flughäfen eingesetzt werden, bei Parlamentsdiskussionen, auf den Kanzeln von Gotteshäusern oder in der Audio-Messtechnik. In der Event-Technik sind Mikrofone auf den Bühnen dieser Welt nicht wegzudenken und in Studios rund um den Globus wandeln sie täglich akustische Signale in elektrische Impulse um.

Zwei beliebte Bauformen für die Sprache, den Gesang oder die Abnahme von Instrumenten sind das dynamische Mikrofon und das Kondensatormikrofon. Sie unterscheiden sich vor allem in ihren unterschiedlichen Prinzipien der Schallwandlung. Kondensatormikrofone benötigen dazu in der Regel eine extern zugeführte Betriebsspannung, die sogenannte Phantomspeisung. Möglich ist bei manchen Varianten auch der Betrieb mit einer Batterie. Dynamische Mikrofone, und hier meist Tauchspulenmikrofone, benötigen keine Spannungsversorgung. Sie erzeugen ihre Signalspannung nach dem Prinzip der Induktion von selbst.

Zu den Mikrofonen in diesem Vergleichstest gehören sieben dynamische Schallwandler, die sich für den Gesang/Sprache oder die Instrumentalabnahme eignen und ein Kondensatormikrofon, das in diesem Fall besonders für Stimmen oder die Abnahme von Akustikgitarren vom Hersteller empfohlen wird.

Das Testfeld umfasst folgende the t.bone Mikrofone

the t.bone MB 95, 28,- Euro

the t.bone MB 88U Plus, 39,- Euro

the t.bone MB 85, 19,90 Euro

the t.bone MB 85 Beta, 39,-Euro

the t.bone MB 75, 31,90 Euro

the t.bone MB 75 Beta, 39,- Euro

the t.bone MB 78 Beta, 49,- Euro (Kondensatormikrofon)

Neben den preislichen Unterschieden und den vorgesehenen Einsatzbereichen fällt bei diesen Mikrofonen der Lieferumfang unterschiedlich aus. Das geht von der mitgelieferten Mikrofonklemme bis hin zum XLR-Kabel. Zudem kommt der Richtcharakteristik eine besondere Rolle zu, also die Art und Weise, wie das Mikrofon auf Schall aus unterschiedlichen Richtungen reagiert. Die Mikrofone in diesem Vergleich verfügen über ganz unterschiedliche Eigenschaften.

Um den ersten Überblick zu geben, habe ich die wesentlichen technischen Daten oder wissenswerten Infos aus den vom Hersteller mitgelieferten Specs zusammengetragen:

Dynamische Gesangmikrofon the t.bone MB 95

Das MB 95 ist ein Universalmikrofon mit verriegelbarem Schalter. Es wird mit einem XLR- Klinkenkabel und mit der passenden Mikrofonklemme (ohne Reduziergewinde) ausgeliefert.

Richtcharakteristik: Superniere

Übertragungsbereich: 20 bis 17.000 Hz

max SPL: 130 dB

Impedanz: 400 Ohm

Gewicht: 295 g

Reduziergewinde der Halterung nicht im Lieferumfang enthalten!

Dynamisches Gesangmikrofon the t.bone MB 88U Plus

Das MB 88U Plus (mit Schalter) bietet als Besonderheit neben seinem XLR-Anschluss eine USB-Schnittstelle und eignet sich daher zusätzlich für beispielsweise Podcasting. Monitoring ist in diesem Fall über den regelbaren 3,5 mm Kopfhöreranschluss möglich. Zum Lieferumfang gehören das USB-Kabel, die Mikrofonhalterung und ein Dreibein-Tischstativ.

Richtcharakteristik: Niere

Übertragungsbereich: 60 bis 16.000 Hz

max SPL: 130 dB

Impedanz: keine Angaben

Gewicht: gemessen 000 g

kein USB-Treiber notwendig

USB kompatibel mit USB 1.0 / 1.1 / 2.0 / 3.0

5 V USB Spannung notwendig

AD Konverter mit 16 Bit / 24 Bit

Kopfhörerverstärker Ausgangsleistung: 10 mW @ 16 Ohm

Mini-USB-Anschluss

für Win7 / Win8 / Win10 und Mac OS

Dynamisches Universalmikrofon the t.bone MB 85

Das MB85 eignet sich zur Abnahme von Stimmen, Gitarren und Drums. Es verfügt über einen Schalter und wird mit Halterung und einer Aufbewahrungstasche ausgeliefert.

Richtcharakteristik: breite Niere

Übertragungsbereich: 20 bis 18.000 Hz

max SPL: 136 dB

Impedanz: 230 Ohm

Gewicht: 300 g

Dynamisches Mikrofon the t.bone MB 85 Beta

Das MB 85 Beta eignet sich ebenfalls zur Abnahme von Stimmen, Gitarren und Drums. Im Gegensatz zum MB 85 hat es keinen Schalter, wird aber mit Halterung und Kunststoffcase ausgeliefert.

Richtcharakteristik: Superniere

Übertragungsbereich: 20 bis 17.000 Hz

max SPL: 155 dB

Impedanz: 415 Ohm

Gewicht: 256 g

Dynamisches Mikrofon the t.bone MB 75

Speziell für die Instrumentalabnahme ist das MB 75 gedacht, zum Beispiel für Toms oder Amps. Es wird mit einem 6 Meter langen XLR-Kabel geliefert, allerdings ohne die passende Mikrofonklemme.

Richtcharakteristik: breite Niere

Übertragungsbereich: 40 bis 16.000 Hz

max SPL: 138 dB

Impedanz: 560 Ohm

Gewicht: 254 g

Dynamisches Instrumentenmikrofon the t.bone MB 75 Beta

Das MB 75 Beta ist ebenfalls ein Instrumentenmikrofon für Live- und Studioanwendungen. Zum Lieferumfang gehören die Klemme und ein Kunststoffcase.

Richtcharakteristik: Superniere

Übertragungsbereich: 50 bis 16.000 Hz

max SPL:132 dB

Impedanz: 415 Ohm

Gewicht: 270 g

Kondensatormikrofon the t.bone MB 78 Beta

Das MB 78 Beta bietet sich durch seinen weiten Frequenzgang besonders für Stimmen und die Abnahme von Akustikgitarren an. Mit dem Low-Cut-Schalter lassen sich tieffrequente Signale herausfiltern. Die Halterung und ein Kunststoffcase gehören zum Lieferumfang.

Richtcharakteristik: Niere

Übertragungsbereich: 20 bis 20.000 Hz

max SPL: 136 dB

Impedanz: 285 Ohm

Gewicht: 221 g

zwischen 9 und 52 V Phantomspeisung erforderlich

Was bei dieser kurzen Übersicht besonders zu beachten ist, sind neben den verschiedenen Richtcharakteristiken die unterschiedlichen Übertragungsbereiche sowie die maximalen SPLs. Damit werden die maximalen Schalldruckpegel klassifiziert, die das jeweilige Mikrofon ohne Verzerrung aufnehmen kann.