Test: Waldorf Quantum MK2 (2023) V 3.0, Synthesizer

Der Quantum mit neuen Features und polyphonem Aftertouch

Vorwort der Redaktion: Nachdem der vorliegende Testbericht von Michael Heublein viele kritische Stimmen über die Kommentarfunktion erhielt, baten wir den Autor, auf die Kritik einzugehen und seinen Beitrag zu überarbeiten. Außerdem hat Tyrell einige persönliche Aspekte aus eigenen Erfahrungen hinzugefügt. Hier nun die überarbeitete Fassung.

Waldorf hat seinem Boliden Waldorf Quantum einen Nachfolger spendiert, die MK2 Version. Ich hatte eines der ersten Exemplare hier im Studio. Zum Vorgänger gibt es gleich ZWEI ausführliche Testberichte von meinem Kollegen Bernd Kistenmacher:

Da sich am MK2 nur wenig gegenüber dem ersten Quantum verändert hat, behalten diese beiden Testberichte nach wie vor ihre Gültigkeit. Mein Beitrag ist somit nur eine Ergänzung zu den bestehenden Testberichten und konzentriert sich auf Neuerungen und meinen persönlichen Eindruck.

Konzept des Waldorf Quantum MK2

Im Jahr 2018 wurde der erste Waldorf Quantum vorgestellt, ein Synthesizer, der mit seinen vielseitigen Klangerzeugungen nur wenig Wettbewerber hat, die ähnliches bieten können. Der Waldorf Quantum MKII kombiniert klassische subtraktive Synthese, Wavetables, Granularsynthese, FM-Synthese und Resonator-basiertes Sampling. Die fünf verschiedenen Syntheseformen können alle kombiniert und mit analogen oder digitalen Filtern nachgewürzt werden. Mit dem Nachfolger hält Waldorf an der hybriden Klangerzeugung des Vorgängers fest, ergänzt diese aber durch einige neue Soft- und Hardware-Features. Das aktuelle Betriebssystem 3.0 wurde entsprechend erweitert. Erfreulich: Besitzer des Quantum MK 1 können von der neuen Firmware durch ein Update ebenfalls profitieren.

Waldorf Quantum MK2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 4.699,00 € bei

Neuerungen Waldorf Quantum MK2

Der Waldorf Quantum MK 2 verfügt nun über einen üppigen Sample-Speicher von insgesamt 59 GB. Dieser kann u. a. mit Hilfe der Software SampleRobot von Skylive mit Samples befüllt werden. Die Software stellt nicht nur die Samples bereit, sondern auch die für den Quantum oder Iridium benötigten „MAP“-Daten.

Bitte seht euch dazu auch unseren Workshop an, der auf die Zusammenarbeit zwischen Sample-Robot und Waldorf Quantum/Iridium eingeht:

Sampling-Workshop Sample Robot 6.6 und Waldorf Iridium

Endlich hat auch der Quantum Synthesizer eine Tastatur mit polyphonem Aftertouch erhalten, die wir bereits aus dem Waldorf Iridium Keyboard kennen. Auch das Touch-Display aus Glas hat ein Update erhalten und verfügt nun mit Optical-Bonding über eine neue Verklebetechnik. Dadurch verbessert sich die Lesbarkeit und störende Reflektionen werden reduziert. Die Bildqualität war vorher schon gut, aber gerade bei den ersten Modellen kam es zu Aussetzern der Touch-Oberfläche, weil zwischen den Folien Luft eindringen konnte, dies scheint nun der Vergangenheit anzugehören.

Das Design des Quantum MK2 erhielt ein Refreshing und präsentiert sich nun mit blauen Akzenten. Sonst hat sich an Gehäuse und Aufbau aber nicht geändert.

Kurz zum angekündigten Software-Update 3.0: Man müsste meinen, dass es bei einem Versions-Update mit der Bezeichnung 3.0 jede Menge neuer Features gibt, aber Waldorf hält sich bislang mit einer detaillierten Feature-Liste sehr bedeckt. Auf direkte Anfrage für unseren Beitrag, hat man unsere Bitte nach einer Feature-Liste der Neuheiten aber erhört. Hier die wichtigsten Neuerungen der kommenden Version 3.0:

– Erhöhung der maximalen Schrittanzahl von 32 auf 64 beim Sequencer

– 8 zusätzliche rein digitale Stimmen wurden hinzugefügt, um die Polyphonie auf 16 Stimmen zu erhöhen.

– Das Quantum Gain-Staging wurde an die neue erhöhte Polyphonie von 16 Stimmen angepasst

– Erhöhung der maximalen Samples pro Round-Robin-Zone von 8 auf 128

– neue Mod-Matrix-Presets

– Bei den Effekten ist Tremolo hinzugefügt worden

– neue Effekt-Routing-Algorithmen

Die V 3.0 soll demnächst erhältlich sein und macht auch aus dem Ur-Quantum einen 16stimmigen Synthesizer.

Der Waldorf Quantum in der Praxis

Ich (Tyrell) war schon immer ein Fan der Waldorf Quantum Bedienung (bzw. Iridium etc.). Die Oberfläche ist intuitiv, die Arbeit mit dem Touch-Display ist wirklich eine enorme Erleichterung und man verliert sich auch nicht in irgendwelchen Paramterdschungeln. Die Menge an mitgelieferten Sounds verleitet einen aber immer auch dazu, Sound-Diving zu betreiben. Oder anders gesagt: Step-Sound-Step-Sound-Edit … was für mich absolut OK ist. Also die Suche nach einem Klang der den Vorstellungen nahe kommt und letztendlich dann angepasst wird. Und das funktioniert mit der Quantum-Serie wunderbar.

Kurzer Abriss der enthaltenen Syntheseformen

Wavetable

Die Wavetablesynthese des Quantum geht weiter über die Möglichkeiten des PPG Wave-Synthesizers hinaus. Sie verfügt zum Beispiel über Sprachsynthese und das Erzeugen eigener Wavetables aus externen Audioquellen.

Subtraktive Synthese

Die integrierte subtraktive Synthese „Waveform“ ist eine klassische Klangerzeugung der analogen Synthesizer und bietet mit drei Oszillatoren, bis zu 8 simultan nutzbaren Schwingungsformen, digitale Multimode-Filter und im Falle des Quantum 8 analoge Filter. Über 6 LFOs und 6 Hüllkurven lässt sich gewaltig Leben in die Klänge bringen, die über eine Matrix mit 40 Slots verschaltet werden können. Aber das nur als kurzer Abriss. Das „Pfund“ könnt ihr detailliert im Testbericht von Bernd Kistenmacher nachlesen (siehe oben).

Sampling/Granular-Synthese

Das Sampling von anderen Quellen zur Nutzung des Granular-Samplers „Particle“ mit Hilfe von SampleRobot ist zwar kein Game-Changer … noch dazu ist sie wirklich nicht einfach zu bedienen, aber die Funktion lädt zum Experimentieren ein und überrascht durch außergewöhnliche Ergebnisse.

Samples müssen übrigens leider erst am Computer vorbereitet und anschließend auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick übertragen werden, damit sie im Quantum angesprochen werden können. Eine direkte Kommunikation per USB mit dem Computer ist nicht möglich. Das entspricht leider nicht der modernen Arbeitsweise.

Kernelsynthese

Die neuartige Kernelsynthese bietet bis zu sechs Kernel-Operatoren pro Oszillator und ermöglicht Phase-FM, True-FM und Wavetablepositions-Modulation. Sogar der Import von originalen Yamaha DX7 Programmen per SysEx-Dump ist möglich.

Besonders gefallen hat mir „Resonator“: Durch eine Bandpassfilterbank und ein Resonanzfilter, das ein sinusähnliches Klangsignal formt, ergeben sich klanglich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Basierend auf verschiedenen Timbre-Modi, können die Teiltöne dieses Signals auf vielfältige Weise manipuliert werden.

Zwischenfazit Synthesen

Die Möglichkeiten der Synthese sind in der Quantum-Serie wirklich sehr umfangreich. Die Kombination dieser unterschiedlichen Synthesemethoden lädt förmlich zur experimentellen Klangforschung ein. Die insgesamt 6 Hüllkurven beeindrucken durch ihre Schnelligkeit und unterstützen somit den kreativen Prozess bei der Erzeugung perkussiver Klänge. Bisher war ich stets von den schnellen Hüllkurven des Waldorf Microwave 1 beeindruckt und bin es auch noch immer. Der Quantum MK2 ist in dieser Disziplin mindestens ebenbürtig. Das wiederum kombiniert und kontrolliert durch die vielfältigen Modulationsquellen sorgen für Klangspaß, der so schnell nicht ausgehen wird.

Effekte und Modulation

Der Quantum MK 2 ist mit einer Vielzahl von hochwertig klingenden Effekten ausgestattet, darunter Reverb, Delay, Chorus, EQ, Drive und mehr. Besonders hervorheben sollte man, dass jeweils bis zu 5 Effekte gleichzeitig für jedes der beide Timbres (gleichzeitig spielbare Sounds) eingesetzt werden können. Dazu kommt ein Kompressor für den Summenausgang, der einen wirklich guten Job erledigt und sich musikalisch einsetzen lässt.

Klangqualität und Klangpotenzial

Die Waldorf Quantum-Synthesizer bieten ein sehr breites klangliches Spektrum, das von warmen analogen Klängen bis hin zu komplexen digitalen Texturen reicht. Mit seiner hybriden Architektur, ähnlich dem Waldorf Synthesizer Q+, die hochwertige analoge Filter, mit digitalen Oszillatoren kombiniert, bietet der Quantum MK2 eine unverwechselbare Klangvielfalt.

Der Quantum ist ein All-in-one-Synthesizer, eben die eine Maschine, die alles kann, können soll. Je nach Anspruch stimmt das auch (fast), aber Puristen werden gerade im Analogteil sicher immer noch ein Haar in der Suppe finden. Für alle anderen ist der Quantum schlichtweg eine Wucht.

Quantum oder Iridium?

Das ist tatsächlich eine spannende Frage, denn im Prinzip bietet der Iridium dieselben Features, nur fehlt dem Iridium der Block mit dem analogen Filterboard. Allerdings sind die digitalen Filter in den Quantums und Iridiums wirklich gut und gerade im Zusammenspiel mit den vielen verschiedenen Synthesearten stört es mich überhaupt nicht, wenn keine Analogfilter zum Einsatz kommen können. Dafür habe ich tatsächlich andere Analog-Spezialisten. Bedenkt man dann noch, dass der Preisunterschied der beiden Keyboardversionen ganze 2.000,- Euro beträgt, war für mich die Antwort auf oben gestellte Frage ganz einfach. Bei mir steht im Studio deshalb seit Langem ein Iridium. Wie würdet ihr die Frage für euch beantworten?

Anschlussmöglichkeiten und Erweiterbarkeit

Kurz noch ein Absatz zu den Anschlussmöglichkeiten des Quantum.

Neben DIN-MIDI In, Out und Thru verfügt der Quantum über separate Ausgänge für jeden Part, CV/Gate-Anschlüsse für die Integration mit modularen Systemen und einen Kopfhörerausgang mit separater Lautstärkeregelung. Anschlüsse für SD-Karten und USB-Typ-A sind ebenfalls vorhanden. Der USB-Host-Anschluss Typ-A kann auch für MIDI-Controller verwendet werden. Zusätzlich gibt es einen Stereo-Audioeingang für Sample-Aufnahmen und Echtzeitverarbeitung mit Effekten. Des Weiteren stehen Anschlüsse für ein Sustain-Pedal sowie ein Kontrollpedalanschluss, der auch als CV-Eingang (0-5 V Empfindlichkeit) genutzt werden kann, zur Verfügung.

Der Waldorf Quantum MK2 on YouTube