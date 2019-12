Test: Waldorf Kyra, multitimbraler VA-Synthesizer

Die neue VA-Hoffnung: KYRA

Waldorf Kyra – wer die beinahe märchenhafte Story hinter dem VA-Boliden von Waldorf wissen möchte, der kann es hier noch einmal nachlesen. In diesem Test geht es um das Gerät an sich. Was liegt dem Kyra, was nicht so; hat er auch Schwachstellen?

Zunächst einmal ist das endgültige Design des Waldorf Kyra Synthesizers mit der 30 x 44 cm großen Frontplatte riesig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Gerät nimmt gehörig Platz auf dem Schreibtisch und unterstreicht damit auch schon den Anspruch, der Hauptsynth im Setup zu sein. Gebaut wie ein Panzer kommt hier ein gebogenes Stahlblechgehäuse zum Einsatz, das von Echtholzseitenteilen abgeschlossen wird, übrigens innerhalb des Gehäuses und nicht darauf, wie so oft üblich. Einzig der DC-Stecker (wer kennt noch die grünen PS-2-Anschlüsse?) macht auf mich einen nicht ganz vertrauenswürdigen Eindruck. Zumal es auch keine Zugentlastung gibt.

Mit 128 Stimmen, 8 Stereo-Parts, die auch alle über USB direkt als 24 Bit, 96 kHz (mit 48 kHz Downsampling-Option) Audio-Stream an den Rechner gehen (Class-Compliant, nur Windows-Nutzer unterhalb von Win10 müssen den Waldorf-USB-Treiber installieren) und einem Stereo-Return, mit dem man abhören kann (Soundcard Mode), ist das durchaus auch nicht zu dick aufgetragen. Mit einem kompletten DIN-MIDI-Trio und insgesamt 8 analogen Ausgängen (32 Bit, 96 kHz), zusammengefasst zu vier Stereopaaren, fühlt sich der Waldorf Kyra auch in einem klassischen MIDI/Mischpult-Setup wohl.

Waldorf Kyra Synthesizer: Patches

Für Patches ist reichlich Platz: Es gibt sieben RAM-Bänke (A-G) mit je 128 Patches. Macht insgesamt 896 Bänke, die man überschreiben kann. Der Rest der insgesamt 26 Bänke (H-Z) sind reine ROM-Bänke, die zwar kopiert, aber nicht überschrieben werden können. Das macht dann 2432 ROM-Patches. Mir wäre es ja umgekehrt lieber gewesen, denn ich persönlich bin überhaupt kein Freund von ROM-Bänken und Preset-Sounds. Aber beinahe 900 Patches sind schon ganz ordentlich.

Organisiert werden die Patches, die beim Waldorf Kyra Parts heißen, in 128 Multis. Jedes Multi hat immer 8 Parts und der Multi-Mode ist auch der einzige Mode des Waldorf Kyra. Jeder Part kann von einem MIDI-Kanal angesprochen werden. Layer und Splits erreicht man durch gleiche Kanalwahl und entsprechende Einteilung der Key-Range. Wichtig ist: Ändert man einen Part in einem Multi, so klingt er dann auch in einem anderem Multi anders, nachdem man ihn abgespeichert hat; das kann schon mal zu kleinen Verwechselungen führen, sollte man das vergessen.

Das Navigieren und verwalten der Parts und Multis geschieht allesamt im oberen Drittel des Waldorf Kyra. Das 8 x 2,5 cm große OLED-Display mit 256 x 64 Pixeln passt sich dabei immer der gerade durchgeführten Operation an, wenn die Follow-Taste gedrückt ist (das gilt auch für alle Synth-Parameter). Über Exit gelangt man jederzeit wieder in den Haupt-Screen. Über die Cursor- und die Value-Taster kann man auch „händisch“ in den Menüs navigieren, wenn man das möchte. Da hier jedoch z. T. viele Klickvorgänge nötig sind, hätte ein Encoder diese Aufgabe wohl ergonomischer leisten können. Vor allem bei der Eingabe von Patch-Namen nervt das. Zum Glück haben die Taster eine Repeat-Funktion und man braucht sie für die meisten Aufgaben nicht, denn beinahe alle Synth-Parameter sind direkt über die Oberfläche zu erreichen. Nur manchmal gibt es im Bildschirm eine Option, die nur über die Taster zu erreichen sind. Im LFO-Screen z. B. die Einstellung Mode (Monophonic, Polyphonic etc.).

Das empfinde ich als echte Wohltat, beinahe alle Synth-Parameter im direkten Zugriff zu haben. Dabei haben viele der Potis eine Doppelfunktion, die über die Shift-Lock-Taste erreicht werden kann. Die Shift-Funktionen sind dabei so verteilt, dass man mit möglichst wenig zurückgelegter Strecke eine maximale Sound-Ausbeute erlangen kann. Die Lock-Funktion verhindert auch das gleichzeitige Drücken und Drehen. Man kann also den Waldorf Kyra stets mit einer Hand bedienen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Da es sich um Potis handelt und keine Option für einen Abhol-Modus existiert, muss man sich wohl mit dem Sprung-Modus (oder WYSIWYG) zufriedengeben. Live ein etwas riskantes Unterfangen, wenn man zwischen den Parts springt. Das Wechseln in einen anderen Part funktioniert auch nur über den Haupt-Bildschirm. Editiert man einen Parameter, hat der Patch-Sprung keine Funktion. Wäre gut gewesen, wenn man ein Multi mit mehreren Patches bedienen möchte.

Kyra Oszillatoren

Der Waldorf Kyra hat also 128 Stimmen, woraus besteht denn nun eine Stimme? Nun, faktisch aus dem kompletten Arsenal, das die Oberfläche zu bieten hat. Fangen wir mit den Oszillatorsektion an, denn die hat es schon in sich und ist der Kern des Klangs des Kyra. Es gibt zwei Oszillatorengruppen, die gleichzeitig aktiv sein können. Einziger Unterschied: Gruppe 1 hat eine Option Gruppe 2 FM zu modulieren und fungiert auch als HardSync-Master. Jede Gruppe hat vier Oszillatoren, die alle gleichzeitig (!) aktiv sein können: Saw, Wave (eine von 4096 Wavetables in 18 Bit linear PCM, eingeteilt in 73 Gruppen zur besseren Navigation, basierend auf dem AKWF Waveforms-Set), Pulse mit verstellbarer Pulsbreite sowie einen Suboszillator in den Geschmacksrichtungen Saw, Pulse 50 %, Pulse 25 % und Tri – entweder eine oder zwei Oktaven unterhalb der normalen Oszillatoren. Das macht insgesamt 8 Oszillatoren! Wer aber gehört hat, Waldorf Kyra hätte 10 Oszillatoren, dem ist nicht ganz so. Es gibt noch pro Stimme einen „Aux-Oszillator“, der entweder weißes Rauschen produziert oder eine aus beiden Gruppen abgeleitete Ringmodulation ausgibt. Allerdings kann man immer nur beide Aux-OSC gleichzeitig aktivieren und verstellen. So gibt es also entweder nur Rauschen oder nur Ringmodulation. Technisch gesehen sind es 10 Oszillatoren, verschieden einstellen kann aber die beiden AUX-OSC eben nicht.

Zu den Wavetables muss man dazu sagen, dass hier keine Wavetable-Fahrten möglich sind. Es sind einfach Single-Cycle-Waveforms, deren Herkunft (z. B. Piano) man durchaus erahnen kann, wenn man sich im richtigen Register bewegt.

Neben dem beschriebenem Wave-Mode gibt es noch zwei andere: Hypersaw inklusive Intensity und Spread (hier dürfte klar sein, was gemeint ist) und einen Dual-Mode, der die beiden Oszillatorgruppen separiert und auf den linken und rechten Kanal verteilt. Mit dem Dual-Detune im Dual-Mode, die beide Seiten gegeneinander verstimmt, kann man so richtig dicke Stereo-Flächen auftragen. Vor allem, da weiterhin auch Hard-Sync, FM und Ringmodulation und Hypersaw zur Verfügung stehen.

Also so ein Oszillatorbrett habe ich selten gesehen oder gehört, manchmal glaubt man gar nicht, dass das alles aus einer Kiste kommt… und dabei ist gerade mal ein Part aktiv. Man muss sich allerdings bei den Pegeln vorsehen. Dreht man alle Oszillatoren auf, kann man deutlich Verzerrungen hören, die seltsamerweise aber beinahe gut klingen, so in etwa wie FET-Übersteuerung. Für ein sauberes Klangbild sollte man beim Einsatz aller Oszillatoren jeden höchstens zur Hälfte aufdrehen.

Kyra Filter, die singen

Die Filter sind schnell abgefrühstückt: Es gibt zwei identische Filter, die nach dem beliebten Kaskadendesign modelliert sind. Sie bieten alle Typen: LP, BP, HP in 12 dB und 24 dB Flankensteilheit. Aktiviert man den Dual-Filter-Mode, so wird immer auch der Dual-OSC-Mode aktiviert; dann geht jede OSC-Gruppe durch ein eigenes Filter.

Das Filter des Waldorf Kyra kann dabei (beinahe) zur Eigenresonanz gebracht werden, schwingt jedoch nur bei Noten, die nahe der Cutoff-Frequenz liegen. Da kann es schon mal kreischen und den Kanal übersteuern. Dadurch hat man aber auch die Möglichkeit, genau soviel Resonanz zu wählen, dass das Filter gerade anfängt zu singen.

Ich liebe Filter, die singen. Was meine ich damit? Bestes Beispiel ist wohl der Juno-6/60, dreht man die Resonanz recht hoch, aber eben nicht zu hoch auf, so kann man mit dem Cutoff regelrecht Melodien spielen. Etwas sehr eigentümliches erinnert mich dabei an singende Stimmen. Längst nicht jedes analoges oder digitales Filter hat diese Eigenschaft – der Waldorf Kyra hat sie aber. Beim Verstellen des Cutoff und besagter Resonanz könnte ich stundenlang herumschrauben und dem Gesang des Filters lauschen.

Kyra LFO, ENV und Modulations-Matrix

Das bringt uns auch schon zu den Modulatoren. Hier kann ja nichts schiefgehen, oder? Nun ja. Nicht ganz. Zwei Mankos gleich vornweg: Die 3 LFOs haben nur eine sehr geringe Frequenz von 12,8 Hz, gehen also bei weitem nicht in den Audiobereich. Die untere Frequenz mit 0,1 Hz ist dafür wiederum etwas schnell, um ganz langsame Verläufe zu realisieren. Zwar kann man die Frequenz eines LFOs mit einem anderem modulieren (über die ModMatrix); bei 0,1 Hz scheint aber definitiv Schluss zu sein. Zudem zeigt sich ein deutliches stufenartiges Verhalten, wenn die Frequenz des modulierenden LFOs deutlich über dem des zu modulierenden liegt.

Die ADSR-Hüllkurven sind dreifaltig und standardmäßig sind ENV1 auf den VCA und ENV2 auf das Filter geroutet, man kann sie aber auch woanders hinschicken. ENV3 (AUX) ist zunächst unbelegt. ENV1 und ENV3 werden über eine Potireihe gesteuert, der Filter-Env hat eine eigene spendiert bekommen. So weit, so gut. Problem bei allen Hüllkurven ist die Skalierung. Der für perkussive Klänge wichtige Delay-Parameter startet bei 0. Der erste Wert ist dann 1 ms, der zweite dann schon 4 ms, danach 9 ms, 16 ms, 25 ms und 36 ms. Das ist etwas grob aufgelöst, reicht aber dennoch für perkussive Klänge. Noch etwas ist mir aufgefallen: Bei Werten unter 25 ms und schneller Repetierung löst die Hüllkurve nicht immer aus und verschluckt einzelne Noten.

Überraschendes bietet die Mod-Matrix: 6 Slots sehen zunächst nicht nach viel aus. Hinter den 6 Plätzen verstecken sich aber sog. Agents, die eine Quelle gleich drei Zielen in unterschiedlicher Intensität zuordnen können. Als Ziel kommt so ziemlich alles in Frage, was die Engine zu bieten hat. Die sechs LEDs an der Seite zeigen an, wie viele Agents in Benutzung sind. Auch hier ist nicht alles, wie man sich das vorstellt, jedenfalls die Intermodulation von LFOs betreffend, wie oben beschrieben.

Effekte en Masse im Waldorf Kyra

Jeder Part hat noch seine eigene Effektsektion. Das Beste daran: Es kann eben nicht nur ein Effekt aktiv sein, sondern alle sechs Effekte gleichzeitig. Allein die Effektreihenfolge kann nicht geändert werden. Hervorzuheben sind hier das Formantfilter, die Verzerrer und das Reverb, da sie die prägnantesten sind. Das Reverb ist jetzt nichts, was ich in den Vordergrund mischen würde, dezent eingesetzt bringt es aber eine schöne Räumlichkeit, die den Sound gut in Szene setzen kann.

Es gibt fünf Verzerrertypen, von denen mir besonders der Gnasher, der eher einem leichten Overdrive erzeugt, gefällt. Die anderen sind allesamt okay, machen auf mich jedoch den Eindruck, als hätte man einem Chihuahua ein Stachelhalsband angezogen, damit er bedrohlicher wirkt – also klangtechnisch gesprochen.

