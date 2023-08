Test: Zynthian V5 Open Synthesizer Platform, DIY

Synthesizer Plattform mit Community Charakter

Der Name verrät beim zweiten Hinschauen und korrekter englischer Aussprache, worum es sich beim Zynthian V5 handelt: Zynthian ist ein Synthesizer, doch nicht irgendein Synthesizer, sondern der Synthesizer, zu dem du ihn machst. Ob multitimbraler Polysynth, Monosynth, Nachbildung eines analogen Synthesizers, moderner Digitalsynth oder DX7-Emulation, der Zynthian kann all das sein und mehr: Sequencer, Effekte, Audio-Rekorder, Looper, Gitarreneffektgerät, Gitarrenverstärkeremulation. Zynthian ist ein DIY Open-Source Synthesizer, der nicht von einem Hersteller produziert und gepflegt wird, sondern von einer Community, die aktiv das Produkt mitentwickelt und weiterentwickelt. In diesem Test stelle ich dir nicht nur die Version 5 von Zynthian vor, sondern wir beleuchten auch, was es mit DIY und Open-Source überhaupt auf sich hat.

Zynthian V5: DIY – Do it yourself

Ich bin ein Dinosaurier. Mit nunmehr 50 Lebensjahren bin ich in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen. Den jüngeren Generationen ist allerdings eine Sache nicht bewusst: Meine Generation hat einen rasanten technologischen Wechsel erfahren und wirklich jede einzelne Entwicklungsstufe bewusst mitvollzogen. Ich komme aus einer Zeit, in der die Welt noch analog war und Schritt für Schritt digitalisiert wurde. Aus einer Zeit, in der das Telefon mit Wählscheibe in zwei Farben verfügbar war, in der wir staunend vor Pong und schließlich Donkey Kong gesessen haben. In der ein Commodore VC20 der erste Zugang zum Computer und seinen Möglichkeiten war, dessen Upgrade zu einem C64 kurze Zeit später ein technologischer Quantensprung war. Akustikkoppler (wie in War Games) waren der Kontakt zur Außenwelt und der SID-Chip der erste Synthesizer. Wir haben gelernt, aus einer Datasette und einem C64 einen Sampler zu bauen und schon mit dem User-Port des C64 DIY-Projekte verwirklicht, als Python noch gar nicht geboren war und noch niemand daran geglaubt hat, dass es jemals einen leistungsfähigen Miniatur-Computer wie den Raspberry Pi geben würde. Und nun sitze ich hier vor einem Zynthian V5 und sehe, wie all diese Entwicklungen, die ich während meiner bisherigen Lebenszeit live und in Farbe miterleben durfte, sich in einem aufregenden DIY-Produkt wiederfinden.

Do it yourself – die Ursprünge

Aktuell ist DIY wieder angesagt. Dies ist sicherlich auch den unzähligen TikTok-Videos zuzuschreiben, die zeigen, wie einfach es offenbar ist, eigene Produkte zu entwerfen oder aus bestehenden Produkten etwas ganz Neues zu machen. Was nicht passt, wird eben passend gemacht. Und ich gestehe, dass auch ich dem TikTok-Wahn verfallen bin und die Videos, die ich mir gerne anschaue, zu 99 Prozent aus der DIY-Schublade stammen.

DIY steht für „Do it yourself“ und ist so alt wie meine Elterngeneration. Entstanden ist diese eigentlich politisch motivierte Bewegung in den 1950er Jahren in England. Zunehmende Ablehnung politischer Autorität innerhalb der jüngeren Bevölkerung, die Punk-Bewegung, Ablehnung industrieller Massenproduktion und mehr führten zu immer mehr individuellen Lösungen, die Menschen für ihren eigenen Bedarf ersonnen haben. Dies stand in einem deutlichen Gegensatz zur Bandarbeit in der Industrie und den gleichförmigen Produkten, die daraus resultierten. Die dazu benötigten Fähigkeiten haben sie sich oftmals selbst angeeignet. Innerhalb der DIY-Bewegung wurden Anleitungen zum Nachbauen verteilt. Das große Interesse an DIY blieb auch den Medien nicht verborgen. Erste Magazine griffen das Thema auf und auch Fernsehsendungen befassten sich schnell mit der DIY-Bewegung und stellten interessante Projekte und auch eigene Entwicklungen vor. 30 Jahre lang produzierte der WDR die Hobbythek mit Jean Pütz, die sich dem DIY verschrieben hatte und von vielen Menschen angeschaut wurde. Kostenlose Hobbytipps, 37 Bücher und ein Online-Shop für Hobbythek-Produkte waren die Folge.

Mit der Digitalisierung und dem Heimcomputer zu Beginn der 1980er Jahre erreichte DIY einen neuen Höhepunkt. Die faszinierende neue Technik wurde von vielen Bastlern genutzt, die Computer in den Alltag integrierten. Commodore hatten den richtigen Riecher, als sie den Computern VC20, C64 und C128 sowie Plus/4 mit dem sogenannten User Port ausstatteten. Dieser Port diente als Schnittstelle nach außen und schon mit wenigen elektronischen Bauteilen ließen sich interessante Projekte verwirklichen. Von Bewässerungssystemen für die heimischen Blumen oder den Garten bis hin zur Entwicklung von Messtechnik, Steuerung von EPROM-Brennern, Steuerung von Relais und der Kommunikation mit der Außenwelt wurden und werden Projekte für die Commodore Computer und ihren User Port entwickelt. Viele Programme und Bastelanleitungen werden in Magazinen wie der C64er Zeitschrift vorgestellt und dank der einfachen Programmierung in Basic trauen sich immer mehr Leute an eigene Projekte.

DIY gehörte für viele Commodore C64-Besitzer in den 1980er Jahren einfach mit dazu. Hier eine interessante Webseite dazu:

Leider wurden Computer mit der Zeit deutlich komplexer oder teilweise auch zu einem geschlossenen System. Der Einzug von PCs in die Haushalte und die Entwicklung von Windows und MacOS zu immer komplexeren Systemen, die teilweise den Zugriff auf Low-Level-Funktionen der Hardware verhindern, sowie USB hat die Entwicklung von DIY-Projekten auf Computerbasis deutlich komplizierter gemacht. Einfache Programmiersprachen wie Basic standen zwar noch zur Verfügung, besaßen aber kaum noch Relevanz beziehungsweise waren nicht in der Lage, die wichtigen Schnittstellen für solche Projekte anzusprechen.

Ändern sollte sich das alles wieder mit der Vorstellung der Programmiersprache Python im Jahr 1991, die Basic sehr ähnelte, aber gleichzeitig als moderne Hochsprache konzipiert war, die einfach zu erlernen ist. Durch die Möglichkeit, Python durch in anderen Programmiersprachen geschriebene Module zu erweitern, ist Python eine sehr offene Sprache, die trotz ihrer Einfachheit für sehr viele Aufgaben verwendet werden kann. So richtig Fahrt nahm Python mit der Vorstellung des Raspberry Pi im Jahr 2012 auf, einem sehr preisgünstigen Einplatinencomputer, der als Lerncomputer für Kinder und Forschung verwendet werden sollte. Das Ziel war, an die beschriebene glorreiche Zeit des Heimcomputers anzuknüpfen und die Menschen zum Experimentieren und Entwickeln anzuregen. Das Projekt wurde ein voller Erfolg und die verschiedenen Revisionen des Raspberry Pi verkauften sich bis heute millionenfach, allerdings vorrangig in der DIY-Szene, dien den Raspberry Pi für ihre Projekte einsetzt. Der Open Source-Gedanke des Raspberry Pi dürfte dabei eine große Rolle spielen. Doch auch außerhalb der DIY-Community wird der Raspberry Pi rege genutzt: So verwenden zum Beispiel einige Synthesizer von KORG ein Raspberry Pi-Modul als Grundlage. Wieder andere nutzen INTEL-Hardware, wie zum Beispiel die neue Ableton Push, die aber ebenfalls auf ein Linux-Betriebssystem setzt. Auch AKAIs MPC-Reihe beruht auf einer Linux-Basis.

Open Source für den Zynthian V5

Open Source ist ein Begriff, der in der Softwareentwicklung verwendet wird. Open Source, dass der Quellcode der Software für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist. Jeder, der die Software nutzt, kann den Quellcode nicht nur einsehen, sondern auch ändern, verbessern und wieder weiterverbreiten.

Die Idee hinter Open Source ist, eine transparente und kollaborative Umgebung für die Softwareentwicklung zu schaffen. Entwicklerinnen und Entwickler können verstehen, wie die Software funktioniert, eventuelle Fehler beheben und sogar neue Funktionen hinzufügen. Eine aktive Entwicklergemeinschaft dienst somit der Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch.

Verschiedene Open-Source-Lizenzen legen die Bedingungen fest, unter denen der Quellcode genutzt und weitergegeben werden darf. Eine der bekanntesten Open-Source-Lizenzen ist die GNU General Public License (GPL). Beispiele für Open-Source sind zum Beispiel die Linux GPL-Lizenz, die Browser-Engine WebKit oder auch die Programmiersprache Swift.

Open Source hat nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in anderen Bereichen wie Hardware, Wissenschaft und Kultur Verwendung gefunden. Die Bewegung hat dazu beigetragen, eine Vielzahl von innovativen Projekten hervorzubringen und diese über viele Jahre weiterzuentwickeln.

Zynthian V5, eine Community Synth-Plattform

Über den Gründer von Zynthian etwas zu erfahren, ist deutlich schwerer als erwartet. Auf der Seite zynthian.org stellt er sich im Forum zumindest kurz vor. Sein Name ist José Fernando. In der Zynthian Community nennt er sich Jofemodo. Er stamm aus Pamplona in Spanien, lebt aber nun in Barcelona. Zynthian wurde von ihm im Jahr 2015 gestartet und hat sich schnell zu einem Community-Projekt entwickelt, an dem weltweit viele Musiker und Entwickler beteiligt sind. José Fernando präsentiert sich innerhalb dieser sich schnell entwickelnden Community eher zurückhaltend und recht schüchtern, was vielleicht die Weiterentwicklung begünstigt.

Die Hardware des Zynthian V5

Zynthian V5 ist ein typisches DIY-Produkt und basiert auf dem erwähnten Raspberry Pi. Wer einen Zynthian Synth möchte, muss ihn sich selber bauen. Die Einzelteile dazu sind im Shop erhältlich. Es gibt die Wahl, den Bausatz mit und ohne Raspberry Pi 4 zu bestellen. Mit einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB Speicher kostet der Bausatz aktuell 570 Euro netto. Angesichts der Leistungsfähigkeit und hohen Qualität des Produkts ist das ein Schnäppchenpreis. Auch wenn ich das Testgerät nicht selbst zusammenbauen musste, wurde mir von seinem Besitzer Holger Wirtz versichert, dass der Zusammenbau einfach ist. Auch die im Internet zu sehenden Bilder der Einzelteile lassen das vermuten. Das folgende Video, das ich auf YouTube gefunden habe, zeigt die notwendigen Schritte:

Die aktuelle Version des Zynthian hört auf den Namen V5. Sie besticht durch ein Aluminiumgehäuse, 5“ Multitouch Display, 20 Tastern, vier Reglern (Encoder), MIDI In/Out/Thru, einem Kopfhörerausgang, zwei Ausgängen (TRS Klinke symmetrisch), zwei Eingängen (TRS Klinke symmetrisch), 4 x USB Host (Typ A), 1 x USB Device (Typ B), einem RJ-45 Ethernet-Anschluss sowie WIFI. Ein Netzteil wird mitgeliefert.

Für eine gute Audioqualität sorgen hochwertige Komponenten. Die Bestückung des Mainboards sieht folgendermaßen aus:

Audio Output DAC: PCM5242 (TI/BurrBrown).

Audio Input ADC: PCM1863 (TI/BurrBrown).

Kopfhörerverstärker: TPA6130 (TI)

Der DA-Wandler PCM5242 besticht durch eine Signal-to-Noise Ratio von 114 dB, 32 Bit und einer maximalen Samplingrate von 384 kHz. Der PCM1863 AD-Wandler hat eine maximale Samplingrate von 192 kHz und eine Signal-to-Noise Ratio von 110 dB.

Software des Zynthian V5

Die Software des Zynthian V5 basiert auf GNU-Linux und frei verfügbaren Software-Komponenten. Sie bietet einen Low-Latency-Betrieb mit minimalem Jitter und erlaubt den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Synth Engines sowie Multitimbralität. Wie bei vielen Open Source-Projekten ist die Liste der Features lang und im Prinzip auch unbegrenzt, denn das Produkt ist nicht in sich geschlossen und wird beständig weiterentwickelt. Hier deshalb nur ein Auszug:

Multitrack Audio-Recorder

MIDI-Recorder

Live Looping Sampler

Plugin-Host mit bis zu 16 Chains (MIDI, Synths, FX)

Audio Mixer

Master FX

Step Sequencer

Arpeggiator

Metronom

Tuner

Autotune

Über 50 Synth Engines

Über 100 Soundfonts

Über 500 Audio-Effekte

Mehr als 50 MIDI-Effekte

Und vieles mehr.

Da der Zynthian mit den weit verbreiteten Soundfont-Formaten SF2, SF3, SFZ und GIG arbeitet, steht auf Anhieb eine riesige Sample-Bibliothek zur Verfügung und darüber hinaus besitzen die meisten Software-Tools für Sampler die Möglichkeit, in eines dieser Formate zu konvertieren und zu exportieren.

Synthesizer & Effekte mit dem Zynthian V5

Viele Amazona-Leser wird bestimmt vor allem der Synthesizer-Bereich interessieren und der hat es in sich. Von der B3-Emulation über den DX7 Software Synth Dexed hin zu OBX-D und weiter über den TAL NoiseMaker, den MDA JX-10 bis hin zu Pianoteq bleiben kaum Wünsche offen. Und diese bekannten Namen stellen nur einen kleinen Auszug des kompletten Programms dar.

Ähnlich sieht es bei den Effekten aus: Vom virtuellen Guitar Amp über Autotune bis hin zum Juno Chorus und hochwertigen Hallalgorithmen ist so ziemlich alles dabei, was man im Produktionsalltag benötigt. Allein die 15 Zam Audio-Plugins bieten so ziemlich alles, was für eine Musikproduktion notwendig ist. Auch die Calf Studio Gear-Sammlung ist sehr umfangreich. Nicht zu vergessen, dass über den LV2-Standard weitere Plugins zu der bereits reichen Ausstattung des Zynthian V5 hinzugefügt werden können.

Einsatzmöglichkeiten des Zynthian V5

Es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für den Zynthian V5. Einige davon werden sehr eindrucksvoll auf der Website präsentiert.

Plugin Host für Effekte und Synthesizer

Der Zynthian V5 ist ein erstklassiger Plugin Host für Effekte und Synthesizer und kann anstelle eines Laptops zum Beispiel auf der Bühne eingesetzt werden. Das Gerät findet problemlos Platz auf der Oberfläche eines Masterkeyboards und bietet alle Features, die man sich von einem Plugin Host erwartet: Layer-Sounds, Split-Sounds, MIDI-Learn, viele Kontrollmöglichkeiten über MIDI CC, die integrierten Buttons und Encoder und vieles mehr. Durch die vielen mitgelieferten Synthesizer Engines und Effekte bleiben eigentlich schon von der ersten Minute an kaum noch Wünsche offen. Wer sich dem DIY-Gedanken verpflichtet fühlt, kann aber auch die Integration weiterer LV2-Plugins versuchen oder gar selbst Plugins für den Zynthian V5 portieren.

Was den Zynthian V5 als Plugin Host auszeichnet, ist der Stage Mode. Dieser sorgt für blitzschnelle Preset-Wechsel ohne Sound-Unterbrechung. Das können teils noch nicht einmal deutlich teurere Hardware Synthesizer. Im multitimbralen Modus lassen sich mehrere Klangerzeuger oder Sounds ansteuern und gleichzeitig spielen. Das geht auch mit mehreren Tastaturen, die am MIDI In-Port oder einem der USB-Ports angeschlossen sind.

Ob als Multieffektgerät oder Pedal Board für Gitarristen, Zynthian V5 bietet zahlreiche Möglichkeiten, die vielfältigen Effekte live und im Studio einzusetzen. Die beiden Eingänge ermöglichen nicht nur den Anschluss von Line-Level-Signalen, sondern auch von Instrumenten oder dynamischen Mikrofonen. Nur eine Phantomspeisung ist nicht möglich. So lässt sich der Zynthian V5 entweder wie ein Effektgerät einschleifen oder hinter ein Instrument schalten. Das kann ein Keyboard sein, aber auch eine E-Gitarre, eine Akustikgitarre oder ein Bass. Interessant ist dabei auch der integrierte Looper, mit dem sich bis zu sechs Loops aufzeichnen und gleichzeitig wiedergeben lassen, inklusive Overdubs, Time Stretching und Pitch Shifting.

Gitarrenverstärker

Der mitgelieferte Plugin-Amp Guitarix liefert eine große Bandbreite an Sounds, die sich durchaus hören lassen können und in meinen Ohren anderen Mitbewerbern nicht nachstehen. Natürlich kann und will das Plugin nicht mit einem Kemper-Amp, Helix oder anderen Spezialisten konkurrieren. Dennoch sind die Ergebnisse sehr gut und in Verbindung mit der Web-Oberfläche MOD-UI, die wir auch schon einmal im Zusammenhang mit den Geräten von MOD Devices vorgestellt haben, macht das Schrauben neuer Gitarren-Sounds richtig Spaß.

Produktion

Mit dem integrierten Step Sequencer lassen sich schnell Ideen festhalten oder Songstrukturen entwickeln. Natürlich kann der Step Sequencer auch für Live Performances eingesetzt werden. Von den Features spezialisierter Geräte oder einer DAW ist der Zynthian Step Sequencer allerdings noch weit entfernt. Dennoch ist er für mich ein gutes Tool, das den Einsatz der Box deutlich erweitert.

Ein schönes Video, wie das aussehen kann, findet sich auf der Zynthian Website:

Der Zynthian V5 in der Praxis

Ein so komplexes Gerät innerhalb kurzer Zeit zu durchblicken, ist so gut wie unmöglich. Zu vielfältig sind die Möglichkeiten, die der Zynthian V5 jetzt schon bietet. Der Zynthian V5 ist kein „Set and forget“ Tool. Das Studium der Bedienungsanleitung und eine gewisse Affinität zu DIY sind erforderlich, möchte man sinnvoll mit dem Zynthian V5 arbeiten. Der Zynthian V5 ist dabei den Geräten von MOD Devices sehr ähnlich. Auch hier erfordert es einige Einarbeitungszeit, bis sich damit flüssig arbeiten lässt.

Pro und Contra

Als Keyboarder faszinieren mich die vielen tollen Sounds und die Möglichkeiten, die sich live und im Studio daraus ergeben. Ich sehe den Zynthian V5 als gute Alternative zu einem Computer auf der Bühne.

Verbessert werden sollte meines Erachtens allerdings die Menüstruktur. Es sind oft unnötig viele Schritte notwendig, um zu einer bestimmten Funktion zu gelangen. Die Zuordnung der Encoder ist gewöhnungsbedürftig:

Während an einigen Stellen das Drehen an einem Encoder zum Beispiel das Scrollen durch Listen erlaubt, geht es an anderen Stellen nicht. Manchmal ist dafür der oberste Encoder zuständig, manchmal der unterste Encoder. Stehen links Parameter, regeln die Encoder die entsprechenden Werte, schalten manchmal aber auch beim Drehen Toggle-Funktionen um. Es führen darüber hinaus zu viele Wege zum Ziel. So gibt es mehrere Wege zu den Parametern eines Plugins. Hier sollte lieber eingeschränkt werden, denn das kann sich am Ende keiner merken. Ein eindeutiger Weg ist besser als drei oder vier verschiedene Wege. Manchmal drückt man einen Taster, zum Beispiel eine der Cursor-Tasten, und landet irgendwo und weiß gar nicht, wo man sich gerade befindet und warum.

Anstelle einer schön gestalteten GUI bekommt man bei den Plugins lieblose Parameterlisten angezeigt. Das ist mir, zum Beispiel bei DEXED, dann etwas zu viel Retro.

Für Keyboarder fehlen einfache Layer- und Split-Möglichkeiten und eine dafür passendes GUI. Zwar lassen sich solche Setups verwirklichen, richtig Spaß macht das Arbeiten mit Zynthian V5 aber diesbezüglich noch nicht. Leichter geht das für Nutzer von Master-Keyboards, die über die Möglichkeit verfügen, Split- und Layer-Zonen anzulegen und fertig mit Programmwechselbefehlen als Patch abzuspeichern.

Für eine V6 würde ich mir wünschen, dass der zweite HDMI-Ausgang des Raspberry Pi nach außen geführt wird, um im Studio ein großes Display, eine Tastatur und eine Maus zu nutzen. Sollte die Leistung dafür nicht ausreichen, könnte man in diesem Fall das Touch Display auch abschalten.

Der letzte Nachteil ist, dass sich Zynthian V5 öfter mal aufhängt, zum Beispiel beim Verwenden von MOD-UI. Das Arbeiten mit MOD-UI ist zudem auch deutlich träger als das Arbeiten an der Zynthian Hardware.