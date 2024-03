Universal Audio UAFX LA-2A Studio Compressor, Kompressor-Pedal

Warmer Studio Sound direkt auf dem Pedalboard

Wer kennt ihn nicht, den röhrengetriebenen Teletronix LA-2A? Einer der legendärsten Studio-Kompressoren aller Zeiten und DAS Gerät, wenn man einem Sound Wärme und Textur verleihen will, ohne dass man die Kompression hört. Genau das bringt Universal Audio jetzt mit dem UAFX Teletronix LA-2A der Gitarrenfraktion nahe. In einer Pedalboard-tauglichen Version hat man nun die Möglichkeit, den LA-2A Vibe schon vor dem Aufnehmen in seinen Gitarrensound zu integrieren. Das schauen wir uns doch direkt mal näher an!

Unboxing des UAFX Studio Compressor

Wirft man einen Blick auf den Karton des LA-2A Kompressors, bekommt man schon einen ersten Eindruck vom Pedal selbst, denn vorne drauf ist direkt eine Zeichnung des Pedals mit allen Reglern abgebildet. Öffnet man den Karton, so springt uns mal wieder ein schöner lyrischer Text entgegen (den dürft ihr dann gerne selbst rausfinden, sofern ihr das Pedal kaufen wollt). Ich hatte ja schon des Öfteren erwähnt, dass UA in Sachen Ästhetik weit vorne ist und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich selbst für diese kleine Behausung für eine Stompbox irgendwas haben einfallen lassen. Hier ist es so, dass die Lasche, die das Pedal nochmal abdeckt, wenn man den Karton schon geöffnet hat, gleichzeitig eine Tasche ist, in der der User-Guide verstaut ist. Klappt man diese zur Seite, erhascht man einen ersten Blick auf das Pedal. Mein erster Eindruck ist: Wow, das Ding ist aber klein im Vergleich zu den anderen Universal Audio Stompboxes! Das Pedal ist mit einem transparenten Hartplastik abgedeckt, das an die Oberseiten der Potis geklebt ist. Da muss ich doch etwas lachen, da es wie ein merkwürdiges Displayglas für ein Smartphone wirkt und dann irgendwie doch nicht so ganz zur sonst sehr gelungenen Ästhetik passt. Aber ein Schmunzeln beim Auspacken ist ja auch eine schöne Sache! Ansonsten war’s das auch schon.

Facts & Features des UAFX LA-2A Studio Compressors

Wie schon beim Vorbild, dem Teletronix LA-2A Studio Compressor, der als 19″-Einheit in jedem erstzunehmenden Tonstudio zu finden ist, haben wir es hier mit einem sehr elementaren Aufbau zu tun. Das Compressor Pedal verfügt über die gleichen Einstellmöglichkeiten wie das Original, mit ein paar gerade als Gitarreneffekt sehr nützlich wirkenden Erweiterungen. So finden wir neben den PEAK- und GAIN-Reglern der ursprünglichen Einheit zum Beispieln auch noch einen MIX-Regler. PEAK steht hier für die Menge an Kompression, GAIN für die Lautstärkekompensation (bei Studiokompressoren auch oft „Make Up Gain“ genannt). Der MIX-Regler bestimmt das Verhältnis zwischen effektiertem und trockenem Signal. Des Weiteren finden wir auf der Oberseite noch den COMP/LIMIT-Schalter (der auch beim Original vorhanden ist). Dieser lässt uns zwischen mittlerem Kompressionsverhalten und hartem Limiting umschalten. Ansonsten befinden sich auf der Oberseite noch eine LED für den aktiven Zustand, die uns zusätzlich eine optische Indikation über die Menge an Kompression gibt, wie auch den Fußschalter, um den Bypass zu aktivieren, der hier in einer Soft-Touch-Variante, also ohne hör- und spürbaren „Klick“, vorliegt. Auf der Frontseite des Pedals befinden sich neben den IN- und OUT-Buchsen und dem POWER-IN noch zwei weitere Einstellmöglichkeiten: die Wahl zwischen Buffered- und True-Bypass sowie der Möglichkeit, das Release-Verhalten des Kompressors zwischen STOCK und FAST zu schalten. Der originale Teletronix LA-2A ist für sein einzigartiges Release-Verhalten bekannt, das etwas komplexer funktioniert (das Gerät bietet hierfür eigentlich keine Einstellmöglichkeiten), ist allerdings eher auf der langsameren Seite zu verorten. In der Stompbox haben wir nun die Möglichkeit, den Release auch schneller zu gestalten. Zu guter Letzt befindet sich an der linken Seite des Pedals noch ein USB-C-Anschluss für Firmware-Updates.

Weitere Facts:

Power requirements (power supply sold separately) Isolated 9VDC, center-negative, 250 mA minimum Inputs ¼" unbalanced TS Outputs ¼" unbalanced TS Input impedance 1 Megohm Output impedance 500 Ohms Maximum input level 12.2 dBu Maximum output level 12.1 dBu Frequency response 20 Hz to 20 kHz, ±1 dB USB Type-C For registration and firmware updates via computer Dimensions (with knobs and protrusions) Height: 2.56 inches, 6.5 cm Width: 3.62 inches, 9.2 cm Depth: 5.55 inches, 14.1 cm Weight (unboxed) 0.62 lbs 0.28 kg

Der Universal Audio UAFX Teletronix LA-2A in der Praxis

Widmen wir uns nun dem Effektpedal in der Praxis. Für den Test schleuse ich den LA-2A in mein Studio-Pedalboard ein, das vor einem Morgan PR12 Combo hängt. Dieser hängt an einer UA Ox Box, von der es in ein RME Fireface 802 geht. Aufgenommen wird mit Logic Pro X, die Signale sind absolut unbearbeitet! Als Gitarre kommt zunächst meine Haar Tele zum Einsatz. Zuerst machen wir mal wieder den 12-Uhr-Test, sprich Peak und Gain auf Mittelstellung, wobei ich hier den Mix-Regler außen vor asse – der Parallelkompression widmen wir uns erst später. Wir befinden uns bei den übrigen Einstellmöglichkeiten auf dem Comp-Setting sowie dem Stock-Release-Setting. Das Pedal läuft im True-Bypass. Im Vergleich zum Bypass-Signal fällt natürlich in aller erster Linie auf, dass das Pedal einen ganz schönen Boost von sich gibt. Trotzdem bekommt man das Gefühl, das auch viele Leute im Studio haben, wenn sie einen LA-2A verwenden: warm, unaufdränglich, musikalisch.

Beim Versuch, das Ganze auch Level-matched, also ohne Lautstärkesprung, hinzukriegen, merke ich, dass das Pedal immer einen signifikanten Sprung in der Lautstärke auslöst, wenn der Mix-Regler auf 100 % steht. Auch wenn Peak und Gain auf Linksanschlag stehen. Das verwundert mich etwas. Auch die Bypass-Einstellung hat hier keinen Einfluss drauf. Aber o.k., erst mal weitermachen. Als nächstes schauen wir mal, wie sich der Peak-Regler so verhält. Ich muss sagen, das gefällt mir ausgesprochen gut! Insgesamt muss man sagen, dass der LA-2A sehr subtil wirkt, wenn man so bedenkt, wozu andere Kompressorpedale für Gitarre so imstande sind. Von „over compressed“ ist hier absolut keine Spur! Bei cleanen Funk-Passagen kann man hier also dem Sound das gewisse Etwas verleihen, ohne Gefahr zu laufen, alles zu squashen. Um hier die Extreme des Pedals auszutesten, spiele ich die gleiche Passage noch mal mit Peak auf Maximalstellung, diesmal aber im Limit-Modus und mit dem Fast-Release-Setting. Auch hier verhält sich das Pedal noch eher subtil. Ein merkliches „zu viel“ an Kompression scheint mit diesem Pedal also nur schwer umsetzbar zu sein.

Als nächstes möchte ich wissen, wie das Pedal so als Tone-Enhancer arbeitet. Hierfür kommen nach dem LA-2A noch etwas Tape-Saturation von meinem Strymon Deco und Reverb vom Walrus Audio SLÖ dazu. Beim Teletronix gehe ich zürck auf Stock und Comp, nehme den Mix-Regler auf etwas mehr als die Hälfte zurück und stelle den Gain-Regler so ein, dass das Pedal nicht boostet (ca. 9 Uhr). Im Zusammenhang mit dem Mix-Regler lassen sich also Settings ohne Anhebung der Lautstärke finden. Der Peak-Regler steht auf 12 Uhr. Ihr hört bei den beiden Anschlägen am Anfang zuerst das Bypass-Signal, dann den LA-2A. Die Passage, die am Ende wiederholt wird, ist dann zum Vergleich wieder im Bypass. Der LA-2A macht hier genau das, was man sich von einem Tone-Enhancer wünscht. Mit einfachen Worten ausgedrückt: quasi nichts, aber alles klingt besser. Die angenehme Kompression dickt den Sound etwas an und bringt ein wenig mehr Sustain. Außerdem wird der Reverb im Klangbild etwas weiter nach vorne geholt. Sehr schön!

Mit Low-Output-Singlecoils klingt das Teil also schon mal extrem gut! Aber was ist mit der meistens schwierigen Kombination Compressor + Humbucker? Hierfür tausche ich die Tele gegen eine The Heritage Prospect – eine Art ES-335. Um den Sound ähnlich zu halten, nehme ich den Deco wieder aus der Signalkette, da wir hier sonst mit der heißeren Gitarre schon im Medium-Gain-Millieu wären. Und siehe da – das Pedal meistert den Unterschied an Output wirklich extrem gut! Auch wenn uns die LED hier bei der 12-Uhr-Stellung des Peak-Reglers ein gelbes Licht für erhöhten Input entgegenwirft, keine Spur von Schwächen. Alles bleibt transparent und das Pedal arbeitet genauso gut wie mit Singlecoils.

Und wie sieht es mit verzerrten Sounds aus? Ich gehe bei der Heritage auf den Bridge-PU und trete wieder auf den Strymon Deco. Am LA-2A drehe ich den Peak-Regler auf ca. 13.30 Uhr. Ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich erstaunlich gut! Der Sound klingt fetter und präsenter, ohne zu matschen oder obenrum zuzumachen. Und das Ganze mit Humbuckern! Wirklich schön. Damit wäre der LA-2A für mich schon ein starker Kandidat für ein „always on“ Pedal.