Feature: Gitarre & Bass – die bisherigen Highlights 2024

Unsere bisherigen Highlights 2024!

Highlights für Gitarre, Effekte & Bass 2024

Das Jahr 2024 hat in der Welt des Gitarren- und Bass-Equipments sowie bei Effektpedalen bereits interessante Entwicklungen gezeigt – und da es nicht immer sinnvoll ist, erst am Ende des Jahres zurückzublicken, wollen wir euch ein paar der bisher wichtigsten Releases frisch in der Erinnerung halten. Die Branche hat einige bemerkenswerte Produkte hervorgebracht, die sowohl für Hobby-Musiker als auch für Profis von Interesse sind.

Es gab ein paar Überraschungen – unangekündigte Looper aus dem Nichts, die überzeugen konnten. Solar Guitars und Schecter haben uns ebenfalls mit zwei hervorragenden Gitarren abgeholt, während die bisher schönste E-Gitarre dieses Jahr von ESP kam. Wir wurden von Pigtronix überrascht, die ein kleines, aber feines Delay-Pedal zum Besten brachten. Aber vor allem haben Fender eine direkte Konkurrenz zum Quad Cortex veröffentlicht, während Kemper die Gerüchte wahrgemacht und das kompakteste Gerät seiner Geschichte veröffentlicht hat. Sowohl in der analogen als auch in der digitalen Domäne gab es tolle Erscheinungen, die es ermöglichen, die kreative Landschaft zu erweitern.

In diesem Rückblick auf unsere bisherigen Highlights 2024 widmen wir uns diesen Produkten und Entwicklungen, die Aufmerksamkeit verdient haben – und freuen uns schon auf das zweite Quartal 2024. Jungs und Mädels – wie die Zeit rennt!

Warm Audio Foxy Tone Box, Fuzz-Pedal

Nicht wenige dürften ihren Röhrenamps seit Neuestem die „orangene Krone“ aufsetzen – genau genommen, die Foxy Tone Box neben dem On-Schalter bugiseren. Einige Produkte verraten auf den ersten Blick, dass sie aus einer Ära stammen, die ein bisschen her ist. Genau so ein Produkt ist die Warm Audio Foxy Tone Box, ein Fuzz-Pedal, das als eine treue Nachbildung eines der legendärsten Fuzz-Pedale der 1970er gilt. Der amerikanischen Firma ist es dabei gelungen, dem Original sagenhaft nahezukommen. Gibt also keinen Grund mehr, auf dem Second-Hand-Markt Preise von bis zu 1.000 Dollar für eine Foxy Tone Box auszugeben – Warm Audio hat hier was ganz Tolles erschaffen.

Kemper Profiler Player

Klein, kompakt – aber mit der gleichen Technologie und dem gleichen Leistungsvermögen eines Kemper-Racks – der Profiler Player war ein überfälliger Schritt der deutschen Profiler-Könige. Einsteiger werden schnell eine Vorliebe für den Profiler-Player entwickeln, denn leichter kann man auf fast 20.000 Profile auf der Rig-Exchange nicht zugreifen. Jeder erdenkliche Sound steht zur Verfügung. Die Präzision und das Spielerlebnis, die Kemper bietet, gehören immer noch zum Besten da draußen. Das Fehlen eines Bildschirms fällt dank der vielfältigen Steuerungsmöglichkeiten über den Rig-Manager nicht ins Gewicht. Für unter 700,- Euro erhält man Zugang zu allen Amps der Welt auf seinem Pedalboard. Gut gemacht, Jungs!

Ed Sheeran Dual-Track Looper

Kam ein bisschen aus dem Nichts und überraschte uns freudig: der Ed Sheeran Dual Track Looper. Und alleiniges Namen-Boosting ist das hier nicht – man hat hier schlichtweg einen großartigen Looper gebaut. Der Ed Sheeran Looper, gebaut um den Strapazen des Tourlebens standzuhalten, bietet exzellente Soundqualität und eine benutzerfreundliche, intuitive Bedienung. Die Möglichkeit, Loops zu speichern, erleichtert nicht nur die Vorbereitung auf die nächste Setlist, sondern ermöglicht auch das Hinzufügen von Loops während Live-Auftritten und das einfache Festhalten neuer musikalischer Einfälle. Da Ed früher den Boss RC-30 gespielt hatte, ist es kaum überraschend, dass das Design und die Funktionen dieses Loopers sich daran anlehnen. Wovon wir auch große Fans sind – die ungewöhnlichen aber effektiven Fußschalter. Feines Gerät!

Guild Polara Kim Thayil Signature, E-Gitarre

Konnte uns auch überzeugen: Die Soundgarden Signature von Guild. Kann diese Klampfe alles? Nein. Aber die Guild Polara Kim Thayil Signature-Gitarre offenbart ihre Stärken besonders, wenn man ihr mit etwas Gain zur Seite steht – hier entfaltet sie ihren Glanz. Da überzeugt durch ihre Klarheit und Direktheit, was beim Spielen von Riffs deutlich wird: Diese vermischen sich nicht und fügen sich nahtlos in den Gesamtsound einer Band ein, ohne dabei den Bassbereich zu stören. Die offenen Höhen verleihen dem Instrument eine außergewöhnliche Klarheit in den oberen Frequenzbereichen. Mit der Guild Polara Kim Thayil WG erhält man eine hervorragend verarbeitete E-Gitarre, die nicht nur durch ihre Vielseitigkeit in den Klangwelten besticht, sondern auch durch den Phase-Switch, ein etwas ungewöhnliches Merkmal, das besondere Klangvariationen ermöglicht. Für den Preis ein echter Hingucker und eine echte Epiphone SG-Alternative!

Schecter SLS Elite PT, E-Gitarre

Schecter ist für die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Avenged Sevenfold, The Cure und Papa Roach bekannt und hat zuletzt auch mit Nick Johnston für Aufsehen gesorgt, besonders bei Fans von Vintage-Strats. Ursprünglich als Hardware-Hersteller gestartet, hat sich Schecter zu einem führenden Gitarrenproduzenten entwickelt, der seit drei Jahrzehnten für Innovation und Qualität steht. Ihre Modelle, bekannt für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, treffen stets den Nerv der Zeit. Ein Blick auf die Schecter SLS Elite PT zeigt eine vielseitige Gitarre, die zwar primär für härtere Musikrichtungen designt wurde, dank Fishman Fluence Modern Humbuckern jedoch auch in anderen Genres überzeugt. Wir bleiben dabei: Schecter ist ein Redaktions-Favorit, und die SLS Elite bestätigt das mal wieder.

Boss RV-200, Reverb-Pedal

Das Boss RV-200 erweist sich als echtes Multitalent im Taschenformat, das mit einer Vielzahl an Soundoptionen von authentischen Raumeffekten bis hin zu weiten Ambient-Klanglandschaften beeindruckt. Seine Bedienung ist intuitiv und durch vier Presets sowie 12 Algorithmen ermöglicht das Pedal eine umfangreiche Klangpalette. Von klassischen Reverb-Einstellungen, die jeder Situation gerecht werden, bis hin zu experimentellen Sounds für Ambient-Musik, bietet das Pedal für jede Vorliebe den richtigen Klang. Besonders die Klangregelung und das Pre-Delay erlauben es, den Reverb-Effekt präzise nach eigenen Vorstellungen zu formen. Ob klar und präsent oder subtil im Hintergrund – das Pedal unterstützt jedes Gitarrenspiel optimal. Dank des programmierbaren Schalters und des Expression-Pedals, ergänzt um MIDI-Funktionalität, lässt das Boss RV-200 keine Wünsche offen. Ein beeindruckendes Pedal durch und durch – typisch Boss eben.

Fender Tone Master Pro

Der Kampf um die Modeling-Krone ist noch nicht entschieden! Das Fender Tone Master Pro setzt sich als exzellentes Multieffektgerät mit beeindruckenden Amp-Simulationen zwar nicht vollends gegen seine Wettbewerber durch – zeigt sich aber von einer formidablen Seite. Es überzeugt durch Top-Qualität in Verarbeitung, Klangvielfalt, Benutzerfreundlichkeit und Features. Die Sounds beweisen, dass es möglich ist, authentischen Vintage-Klang in einem digitalen Format zu bieten, praktisch verpackt in einer laptopgroßen, 4 kg leichten Box. Die simulierten Amps bieten eine hervorragende Ansprache, ausgezeichneten Klang und beeindruckende Dynamik. Die Effekte sind hochwertig, vielseitig und mit Liebe zum Detail gestaltet, wobei die Originalsounds klar erkennbar sind. Schon die voreingestellten Werks-Presets liefern eine Fülle von Sounds, von trockenem Clean über hallreichen Klang bis hin zu Ambient, Breakup, Blues-Overdrive, Rhythmus und High-Gain-Lead – alles ist verfügbar und überzeugt durch seinen authentischen Klang. Das Tone Master Pro ist eine Nummer für sich – und konnte sich sogar gegen den Quad Cortex behaupten.

Solar Guitars A1.6D+ Aged Natural, E-Gitarre

Unser bisheriges Highlight der vielleicht wichtigsten neuen Metalaxt-Firma: Die Solar Guitars A1.6D+ erfindet das Rad zwar nicht neu, machte unserem Mann Axel aber eine Heidenspaß. Die E-Gitarre ermöglicht selbst bei intensiven High-Gain-Einstellungen und Palm-muted Riffs ein klares Klangbild – und das ist eins der wichtigsten Kriterien für die Hard’N’Heavy Fraktion. Überhaupt dürfte das Isntrument seine Zielgruppe begeistern. Die Nutzung der Evertune Bridge hängt von den persönlichen Vorlieben ab, ebenso die Entscheidung für eine reine Holzoptik. Aber Fakt ist: Solar ist einfach nicht mehr wegzudenken.

ESP LTD AA-1 BLKS Alan Ashby

Die bislang stylishste E-Gitarre für dieses Jahr war eine ESP – die Alan Ashby Signature. Aber Aussehen allein reicht bekanntlich nicht – und die Gitarre konnte auch mit Verarbeitung und Sound punkten. Die ESP LTD AA-1 BLKS Alan Ashby hat über seine schlichte Eleganz hinaus viel zu bieten, mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Obwohl es nach seinem Namensgeber hauptsächlich für kraftvolle, durchsetzungsstarke Musik genutzt wird, ist es vielseitig genug, um auch andere Klangfarben zu erzeugen. Dünner Hals, optimales Schwingungsverhalten – und ein einziger, aber sehr reaktionsfreudiger und sensitiver Humbucker macht die Alan Ashby neben der Optik zu was Besonderem.

Pigtronix Cosmosis

Der darf auch auf keinen Fall in Vergessenheit geraten: Der Cosmosis! Pigtronix präsentiert mit dem Cosmosis ein kompaktes, doch leistungsfähiges Werkzeug für Sound-Enthusiasten. Die Kritik unseres Testers Stephan hielt sich in Grenzen, denn der beeindruckende Klang macht kleinere Mängel, wie begrenzten Speicherplatz und eine etwas komplizierte Bedienung, die anfänglich eine Einarbeitungszeit erfordert, mehr als wett. Ist diese Hürde einmal genommen, eröffnet das Gerät ein weites Feld für kreative Ideen und experimentellen Spaß – und dabei nimmt das gute Stück so gut wie keinen Raum auf eurem Pedalboard ein.