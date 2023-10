Test und Interview: myVolts Caroline Swords, Stromversorgung

myVolts sind mehr als nur Kabel

Ich muss es zugeben: Ich bin ein großer Fan von myVolts Kabeln und habe mich sehr gefreut, als ich auf der SUPERBOOTH 2023 Caroline Swords traf. Die super sympathische Irin ist einer der zwei Köpfe hinter myVolts. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie zur Musik kam und wie myVolts entstand. Außerdem konnte ich ihr ein paar Geheimnisse der Stromversorgung entlocken und glaube, dass wir bei DelayDude nach diesem Interview deutlich weniger Pedale auf der Werkbank haben werden, die durch den Anschluss eines falschen Netzteils demoliert wurden.

Bevor ich euch einige Produkte von myVolts vorstelle, hier vorab unser Interview mit Caroline Swords.

Carolines Weg zur Musik

DelayDude:

Möchtest du uns etwas darüber erzählen, wie du zur Musik gekommen bist und welche Entwicklungsphasen du bisher durchlaufen hast?

Caroline Swords:

Als jüngstes von fünf Kindern einer Dubliner Arbeiterfamilie in den 80er-Jahren war ich von Geburt an viel Musik ausgesetzt – alles von Abba über Kraftwerk bis Crass, die Musik lief immer im Fernsehen, im Radio oder auf dem Plattenspieler und dröhnte laut. Es ist meine Leidenschaft, seit ich denken kann, ich habe noch nie einen Tag ohne Musik verbracht.

Als ich 13 war, bekam mein Bruder eine Gitarre und schenkte mir einen Bass und wir gründeten unsere erste laute Schlafzimmerband. Von da an war ich bis in die 90er-Jahre hinein in Garagen-, Hardcore- und Mathe-Rockbands in der florierenden Stadtszene tätig. Mein erstes Pedal war ein Ibanez Fat Cat Distortion, das ich liebte und immer noch habe! Ich finde, dass Musiker sehr sentimental gegenüber ihren ersten Geräten sein können – ich wette, du erinnerst dich an dein erstes Pedal!

Nachdem ich lange Zeit laute Musik gemacht hatte, wandte ich mich vom Rock ab und verliebte mich in andere Genres, hauptsächlich Bossa-Nova- und Tropicalia-Musik der 60er- und 70er-Jahre. Ich liebe es, Playlists auf Spotify zu erstellen: Hier ist meine Tropicália-Super-Groovy-Sweet-Freakouts-Playlist.

In den letzten Jahren habe ich mich mehr mit den musikalischen Interessen der myVolts-Community beschäftigt – Beats und Bleeps. Ich bin von elektronischer Musik besessen und im Moment kann ich nicht genug von der frühen UK-Garage bekommen und habe versucht, es selbst mit meinem aktuellen Lieblingsgerät zu schaffen – den Roland Compacts, sie sind einfach handlich zu bedienen. Ich habe die sehr unterschiedlichen Geschmäcker beibehalten, die ich in meiner Jugend genossen habe, auch wenn ich zugegebenermaßen seit einiger Zeit nicht mehr Abba gehört habe.

Der Künstler, den ich derzeit am meisten mag, ist der britische Elektronikmusiker Luke Vibert – er ist so produktiv, er bringt jede Menge hochwertige Arbeit heraus, das ist eine Inspiration.

DelayDude:

Kannst du uns etwas über die Geschichte von myVolts erzählen?

Caroline Swords:

Ich traf Luke Brennan – Geschäftsführer von myVolts – auf einer Party Mitte der 2000er-Jahre, er verkaufte Digitalkameras und andere Technik auf eBay, wir verstanden uns gut und er bot mir einen Job im Kundenservice an. Wir begannen mit dem Verkauf von WLAN-Routern und schon bald begann ich damit, Anleitungen und Inhalte für das damals brandneue YouTube zu erstellen, zum Beispiel eine Sony PSP mit dem Internet zu verbinden! Wir haben einige Netzteile für diese Netzwerkgeräte auf Lager und stellten schnell fest, dass es einen Markt für hochwertige Ersatznetzteile gibt – insbesondere für Musikgeräte. Wir haben mehr über diesen besonderen Bereich gelernt und unsere Erfahrung im Online-Verkauf und unser Wissen über Ausrüstung gebündelt, um mit dem Verkauf von Netzteilen zu beginnen, zunächst für beliebte Pedale wie Boss, EHX, Ibanez und dann für Korg, Elektron und alle heute auf dem Markt erhältlichen Geräte.

Wir haben begonnen, unsere eigenen Produkte zu entwickeln – die Stromverteiler für Korg Volca und Roland Boutiques und natürlich unsere einzigartige USB-Stromversorgungslösung Ripcord, um Geräte über USB anstatt über die Steckdose mit Strom zu versorgen, und das ist immer noch ein Bestseller und macht es Musikern auf der ganzen Welt einfach, um ihr Equipment mit Strom zu versorgen.

Tipps zur richtigen Stromversorgung

DelayDude:

Worauf sollten Musiker generell bei der Stromversorgung ihrer Geräte achten?

Caroline Swords:

Bei myVolts kennen wir die Spezifikationen von so ziemlich jedem Gerät da draußen. Wir haben 16 Jahre damit verbracht, eine Datenbank mit über 40.000 Geräten aufzubauen – diese Datenbank war die meiste Zeit meiner Arbeit bei myVolts mein Hauptaugenmerk. Wenn du also ein myVolts-Ersatznetzteil siehst, weißt du, dass wir die Arbeit erledigt haben, damit du es nicht tun musst: Spannung, Stromstärke, Wattzahl, Polarität und Buchsengröße werden all deinen Anforderungen entsprechen.

Unserer Erfahrung nach ist Musikern die Spezifikation eines Netzteils nicht wirklich wichtig, sie möchten lediglich die Gewissheit haben, dass sie ihre Ausrüstung sicher mit Strom versorgen können. Wir kennen diese technischen Details, damit Musiker sie nicht kennen müssen!

myVolts arbeitet immer noch nach denselben Prinzipien und wir nutzen unsere Weisheit und Erfahrung, um die wirklichen Probleme von Musikern zu lösen. In den letzten Jahren haben wir uns darauf spezialisiert, nicht nur Probleme mit der Stromversorgung, sondern auch Probleme mit der Audioverkabelung und -führung zu lösen, und haben unsere Produktpalette um mickXer, Taps, Candycords, Halos und vieles mehr erweitert.

Wir hören unseren Kunden immer zu und entwickeln neue Produkte für sie – wir möchten ihnen das kreative Leben erleichtern. Alle unsere Produkte zeigen wir im Einsatz auf Instagram @myvolts.

DelayDude:

Geräte wie der Roland R-8 sind hinsichtlich der Stromversorgung etwas Besonderes. Was genau ist in diesem speziellen Fall zu beachten und welche anderen Geräte erfordern auch besondere Sorgfalt hinsichtlich der Stromversorgung?

Caroline Swords:

Schau dir zunächst die myVolts-Website an und prüfe, ob das Gerät in unserem Power-Finder aufgeführt ist. Wenn wir ein Gerät nicht aufgelistet haben, kannst du uns eine E-Mail schreiben und wir werden persönlich mit dir zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden.

Ältere Geräte können schwierig sein. Der Roland R-8 benötigt eine bestimmte, spezielle Stromversorgung – wir nennen sie „Weirdies“ – er benötigt eine bestimmte, nicht standardmäßige Spannung und auch die Buchse ist proprietär. Im Fall des R-8 würde ich empfehlen, ihn so zu modifizieren, dass er ein normales Netzteil aufnehmen kann – Circuitbenders ist eine zuverlässige Informationsquelle zu diesen Themen, also würde ich ihn anrufen!

DelayDude:

Was ist das Seltsamste, was du bisher im Zusammenhang mit der Stromversorgung von Geräten erlebt hast?

Caroline Swords:

Kunden kommen zu uns, um nicht nur Musikgeräte, sondern auch viele andere Geräte mit Strom zu versorgen. Die Elvis Alive Wowee Animatronic Singalong Realistic Bust ist wahrscheinlich das seltsamste Gerät, das ich je mit Strom versorgen sollte – und zwar mehrmals im Jahr:

DelayDude:

Erzähl unseren Lesern gerne alles, was deiner Meinung nach wichtig ist, wenn es um die Stromversorgung von Musikgeräten geht.

Caroline Swords:

Geräte benötigen zum Betrieb eine bestimmte Wattleistung – das Electron Analog 4 benötigt beispielsweise 18 W. Das sind 12 V bei 1,5 A, multipliziert mit Spannung und Strom erhält man 18 W! Du kannst es also nicht mit einem Netzteil betreiben, das weniger als 18 W liefert. Daher ist es wichtig, das zu wissen.

Oder frag einfach myVolts – wir sind freundlich, kompetent und helfen dir bei der Auswahl des richtigen Netzteils für dein Gerät. Du kannst dich auf unsere Ratschläge verlassen und einfach mit dem weitermachen, was du tun möchtest: die Musik machen, die du liebst.

In den nächsten Monaten erwartet uns etwas sehr Aufregendes: eine neue Reihe von USB-C-Stromversorgungsprodukten, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung befinden. Wir machen es einfacher, sicherer und übersichtlicher und bieten jede Menge Saft für den Antrieb größerer Geräte. Es wird sowohl mit der neuen Welle kommender Technologieprodukte als auch mit älteren Geräten vollständig kompatibel sein und in einem einfachen Ökosystem zusammengeführt werden. Ob stationär oder mobil, vom Gelegenheitsnudler, der am Küchentisch Musik macht, bis hin zum kreativen Profi, es löst die Stromprobleme fast aller. Ihre Leser können helfen: Sie können hier an unserer Umfrage teilnehmen, um uns dabei zu helfen, das Produkt zu verbessern.

Ganz herzlichen Dank, liebe Caroline für dieses tolle Interview und die wunderbaren myVolts Produkte, die mir schon so oft das Leben vereinfacht haben.

Einige myVolts-Produkte vorgestellt

Die myVolts Produkte sind zahlreiche Helferlein, auf die man gar nicht mehr verzichten möchte. Sie bieten mittlerweile Lösungen für zahlreiche Stromversorgungsprobleme, Audioverbindungen und mehr. Ein paar hilfreiche Produkte möchte ich hier vorstellen.

myVolts Ripcord

Am bekanntesten dürfte das myVolts Ripcord sein. Es bietet die Möglichkeit, Geräte per USB-Powerbank zu betreiben. Das spart Batterien und ist praktisch für unterwegs oder im kleinen Studio.

Die Netzteilkabel haben einen USB-Stecker, in der Größe eines USB-Sticks. Da es sie für verschiedene Geräte und unterschiedlichste Spannungen gibt, muss man auf jeden Fall die passende Version aussuchen (hierbei sind einem Caroline und Luke von myVolts sicher gerne behilflich). Für meine Effektpedale nutze ich eine 9 V Version mit entsprechender Polarität, ein Digitakt zum Beispiel kann über die 12 V Version mit passender Polarität betrieben werden. Auf jedem Ripcord ist die Voltzahl und die Polarität gut sichtbar aufgedruckt. Außerdem haben sie pro Version eine andere, farbliche Markierung. So kann man sie nicht verwechseln.

Eine kleine Schlaufe ist mit einer Metallschraube am Gehäuse befestigt. Hiermit kann das Kabel bei Nichtgebrauch zusammengehalten werden, damit nichts verknotet. Das Kabel selbst hat eine gute Länge von ca. 1,5 m und es handelt sich um ein flexibles Kabel, das mit einem grauen Stoffgeflecht ummantelt wurde. Am anderen Ende ist ein gewinkelter Stecker, der in der gleichen Farbe markiert ist. Der Winkel ist praktisch, da er wenig Platz benötigt und dicht am Gehäuse des Geräts verlaufen kann. Die Stecker sitzen in der jeweiligen Version gut in der Buchse und das Ripcord arbeitet zuverlässig.

Wichtig ist natürlich, dass man eine entsprechend leistungsfähige Powerbank nutzt, dann kann man auch unterwegs stundenlang problemlos musizieren.

myVolts Crazy Chain Pack Pedal

Gerade für mein Gitarren-Setup ist das myVolts Crazy Chain Pack Pedal wirklich hilfreich. Es handelt sich dabei um fünf Strom-Patch-Kabel, die jeweils ca. 26 cm lang und ähnlich aufgebaut sind wie das Ripcord. Allerdings haben sie an beiden Seiten Stecker, beziehungsweise Buchsen und werden mit einem Ripcord verbunden. Da die jeweilige Buchse auch über einen Stecker verfügt, wird mit jedem weiteren Kabel die Stromversorgungskette erweitert.

Die Stecker und Kabel sind ebenfalls sehr gut verarbeitet und die Kabel sind lang genug, um die in Reihe geschalteten Pedale miteinander zu verbinden. Durch die Winkelstecker nehmen die Anschlusskabel nur wenig Platz auf dem Pedalboard ein und man kann die Kabelkette nach Belieben verlängern. Natürlich muss auch hier das angeschlossene Netzteil oder das Ripcord entsprechend ausreichend Milliampere und die passenden 9 V liefern.

Ein Kabel in der Packung hat einen roten Stecker und dreht die Polarität. Wer sich nun fragt, was man macht, wenn man aber zwei Pedale mit umgedrehter Polarität hat, dem ist ganz einfach geholfen: Wenn man das entsprechende Kabel mit dem roten Stecker weiter vorne in die Kabelkette einbaut, wird bereits hier die Polarität gedreht. Alle weiteren Kabel haben dementsprechend ebenfalls eine gedrehte Polarität. Das ist sehr clever gelöst. Allerdings würde ich als Gitarrist dann an den folgenden Kabeln eine kleine Markierung befestigen, damit man beim Umbau des Pedalboards nicht aus Versehen einen Anschluss mit gedrehter Polarität erwischt.

myVolts Hot Tip

Der myVolts Hot Tip ist in meinen Augen ein absolutes Muss für jeden Musiker, der mehr als ein Gerät benutzt. Der Name bezieht sich eigentlich auf die Polarität eines Netzteilanschlusses, aber es ist auch im wahrsten Sinne ein Hot Tip(p). Der Hot Tip wird an ein Netzteil angeschlossen und zeigt die gelieferte Polarität an. Der kleine Stecker verfügt über eine Buchse auf der einen und einen Stecker auf der anderen Seite und leitet den DC-Strom durch. Er kann aber auch nur mit einem Netzteil genutzt werden, um dieses zu testen. Der kleine, durchsichtige Ring leuchtet dann, je nach Polarität blau oder rot. Die entsprechende Farbe und die Polarität sind praktischerweise gleich auf dem Stecker aufgedruckt. Das klingt so simpel, aber dieser kleine Helfer kann viele teure Reparaturen verhindern. Wie oft hat man schon ein Netzteil angeschlossen und dann bedauerlicherweise zu spät festgestellt, dass es die falsche Polarität hatte? Das Pedal ist anschließend defekt und der Ärger groß. Also eine Bitte an alle Besitzer von Effektgeräten: Investiert die 10,- Euro für diesen Stecker und schützt eure Effekte. Es lohnt sich. Der Hot Tip gehört in jede Gitarrentasche, auf jedes Pedalboard und sollte immer dabei sein.

myVolts Halo

Für Modular-Synthesizer hat myVolts noch ein besonderes optisches Schmankerl. Das Halo Kabel als Patch-Kabel von CV leuchtet am Stecker. Es veranschaulicht den Signalfluss und zeigt in den Farben Blau und Rot auch praktischerweise gleich die Polarität der CV an. Bei hohen Frequenzen und Oszillatoren wird eine lila-gelbe Farbe erzeugt. Das ist nicht nur optisch sehr schön und kann im dunklen Proberaum oder Studio eine besondere Atmosphäre erzeugen, sondern hilft auch, in einem großen Modular-System den Signalweg der Steuerspannung besser zu verstehen und somit reproduzieren zu können. Die Kabel gibt es in verschiedenen Längen und Farben.

myVolts Candycords

Verschiedene Farben und Längen gibt es auch bei den Candycords. Hierbei handelt es sich um Audiokabel, die beispielsweise für Effektgeräte genutzt werden können. Ihre 6,3 mm Winkelstecker sind vermutlich die flachsten Stecker, die ich jemals genutzt habe. Das ist natürlich besonders gut, um möglichst viele Effektgeräte auf sehr engem Raum zu platzieren. Da kann manchmal jeder Millimeter zählen und die Stecker der Candycords sind wirklich flach. Die Stecker sind aus Kunststoff gefertigt und zerkratzen das danebenstehende Effektgerät nicht. Die Kabel selbst sind, wie gesagt, in verschiedenen Längen erhältlich, die jeweils eine andere Farbe haben. Beim Griff in die Kabelkiste erwischt man daher sehr schnell die richtige Länge. Die Kabel sind dünn und flexibel und lassen sich sehr gut auf dem Pedalboard verlegen. Die Stecker sitzen gut in den Buchsen und wenn man den eingesteckten Stecker so dreht, dass das Kabel Richtung Pedalboard verläuft, liegt das Kabel schon perfekt auf dem Board, ohne dass es festgeklemmt oder anderweitig befestig werden müsste.

myVolts Candycords Performance Audiokabel

Zu guter Letzt habe ich noch das Candycords Performance Audiokabel getestet. Es hat einen 3,5 mm TRS-Stecker auf der einen und zwei einzelne 6,3 mm Mono-Stecker auf der anderen Seite. Damit können viele Geräte, wie beispielsweise das Elektron Digitakt mit einem kleinen Mischpult oder einer aktiven Box verbunden werden. Also ideal für unterwegs. In anderen Setups könnte ein Korg Volca mit einem Mischpult verbunden werden. Diese Audiokabel gibt es natürlich mit unterschiedlichen Steckerkonfigurationen, aber dieses Y-Kabel kann man immer mal gebrauchen. Auch die Candycords Performance Audiokabel gibt es in unterschiedlichen Längen und Farben. Sie sind sowohl mit Winkelsteckern oder geraden Steckern, als Mono- oder Stereo-Version und als glatte Kabel oder als Spiralkabel erhältlich. Das Spiralkabel ist in der Länge natürlich flexibler und könnte an ein Gerät angeschlossen werden, das öfter bewegt wird. Anderenfalls sind glatte Kabel wahrscheinlich platzsparender.