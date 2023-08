Test: G&L Tribute Asat Special ASB, E-Gitarre

Die erschwingliche Blues-Maschine

Gitarren aus der Hand von Leo Fender leben nicht nur in Instrumenten des Herstellers FMIC (Fender Musical Instrument Corporation) weiter. Leos letzte Station seines kreativen Schaffens war ja die Firma G&L, unter deren Namen er seine genialen Erfindungen aus Holz und Metall stets weiterentwickelte bzw. auf die Höhe der Zeit brachte. Das Sortiment von G&L ist bei Weitem nicht so groß wie das des Musikinstrumentengiganten aus Corona/Kalifornien, dennoch befinden sich darunter einige interessante Modelle, die als ernstzunehmende Alternativen zu Fenders Portfolio auffallen und bei uns im Test bislang durchweg gut abschnitten.

ANZEIGE

Neu überarbeitet erscheint die G&L Tribute Asat Special ASB auf der Speisekarte des Herstellers, der nach wie vor in Fullerton ansässig ist. Von dort kommt sie aber nicht, sondern aus Indonesien, denn neben US-Instrumenten gibt es die Gitarren und Bässe auch aus asiatischer Herstellung und damit zu einem erschwinglichen Preis. Das hätte Leo sicher gefallen, war es ihm doch immer ein besonderes Anliegen, qualitativ hochwertige Instrumente zu einem günstigen Preis an den Mann/die Frau zu bringen.

Was zum Himmel ist „Sassafras“?

Ihre ökologischen Verantwortung bewusst suchen viele Hersteller nach Alternativen zu herkömmlichen Tonhölzern wie Esche, Erle, Mahagoni oder Palisander zur Fertigung ihrer Instrumente. Für mich ganz neu auf dem Schirm ist das Holz „Sassafras“, das für den Korpus der Tribute Asat Special ASB verwendet wurde und Eigenschaften mitbringt, die dem traditionellen Tonholz Mahagoni recht nahekommen sollen. Sassafras hat seinen Ursprung im Nordosten der USA, von dort geht es also auf die Reise bis ins ferne Indonesien.

Vom Gewicht zeigt sich die Gitarre unauffällig, sicher gibt es leichtere Teles, diese hier aber bewegt sich im vollkommen akzeptablen Bereich. Hinsichtlich des Schwingungsverhaltens fällt ebenfalls nichts Negatives auf, das Instrument schwingt zwar nicht übermäßig kraftvoll im unverstärkten Zustand, fällt aber genau so wenig etwa durch eine müde Tonentfaltung oder mangelnde Dynamik negativ auf. Abgesehen davon spielen ja noch ein paar andere Faktoren beim Grundsound einer E-Gitarre eine Rolle, insofern müsste man das gleiche Modell mit einem Korpus aus Esche oder Erle (den typischen Hölzern einer Tele) heranziehen, um einen objektiven Vergleich zu erhalten.

Durch das transparente Antique-Sunburst-Finish ist die Struktur des Sassafras gut zu erkennen und das kann sich durchaus sehen lassen, wenn man auf eine echte Vintage-Optik steht. Ebenso ist auf der Rückseite gut zu erkennen, dass zwei Teile dieses Holzes verwendet wurden. Während der Hals-Korpus-Übergang eher rustikal (also unbehandelt) ausgefallen ist, wurde auf der Rückseite eine Fräsung im oberen Teil des Korpus eingefügt. Man spricht hier auch von der allseits bekannten „Bierbauchfräsung“, die es bei Leos ursprünglichen Tele-Modell in der Form so nie gab. Mit ihr schmiegt sich das Instrument nahtlos an den Körper des Spielers an.

Schlanker Ahornhals mit Palisandergriffbrett

Mittels vier Schrauben und einer Neck-Plate wurde bei der Tribute Asat Special ASB ein Hals aus Ahorn mit einem sehr schlanken Medium-C-Profil in den Korpus eingesetzt. Die Halsrückseite besitzt dazu eine nur hauchdünne Lackschicht, sodass hier ein sehr komfortables Spielgefühl entsteht. Zu diesem guten Spielkomfort trägt auch der Sattel bei, der mit einer Breite von 41,3 mm ebenfalls sparsam ausgefallen ist und sauber seinen Platz zwischen dem Ende des Griffbretts und der Kopfplatte eingenommen hat. Aufgeleimt wurde ein Palisandergriffbrett mit 22 Medium-Jumbo-Bünden. Die Bundierung gibt keinerlei Anlass zur Kritik, alle Stäbchen wurden vom ersten bis zum letzten Bund sauber eingesetzt, an den Kanten perfekt abgerichtet und mit einer ausreichenden Politur ihrer Oberflächen versehen. Viel „Glanz und Gloria“ hatte die Tele noch nie zu bieten und so müssen einfache Perlmutt-Dots zur Orientierung beim Bespielen der Lagen reichen.

G&L Tribute Asat Special ASB – Hardware & Pickups

Unterschiede in der Hardware gibt es im Vergleich zum Fender Tele-Modell ebenfalls. Anstelle einer String-through-Saitenführung durch die Brücke bzw. den Korpus hindurch wird die Tribute Asat Special ASB mit einer weiteren Entwicklung aus der Hand von Leo Fender bestückt: der Saddle-Lock-Bridge. Leo Fender schien diese Lösung mit einer massiven Brücke (anstelle eines dünnen Blechs und der Saitenführung durch den Korpus) mehr zu vertrauen. Die Brücke wurde mit zwei dicken Schrauben auf die Decke gesetzt und bietet mit ihrer großen Fläche der rechten Hand eine bequeme Position zum Auflegen. Am anderen Ende der Saiten sorgen sechs G&L 18:1 Mechaniken für eine zuverlässige Stimmung der Gitarre.

No P90s please!

ANZEIGE

Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als sei die Tribute Asat Special ASB mit einem Satz P90-Pickups bestückt, entpuppen sich die beiden schwarz gekleideten Tonabnehmer auf dem ebenso rabenschwarzen Pickguard bei genauerer Betrachtung als zwei reinrassige Singlecoils und zudem als Typen, die im Stammwerk von G&L in Fullerton/USA hergestellt werden. Der hintere der beiden Jumbo G&L MFD Singlecoils wurde schräg eingesetzt, um den Bassbereich wärmer zu gestalten und dabei gleichzeitig das Höhenbild ein Stück weit anzuheben.

Die Schaltung auf der obligatorischen Chromblende bietet keine Überraschungen, so wählt ein Dreiwegeschalter die Kombination Front-Pickup, beide Pickups oder den Tonabnehmer an der Brücke. Ein Volume- sowie ein Tone-Poti sorgen für den Rest – nichts Push-Pull-Coil-Split oder dergleichen, sondern alles wie gehabt. Die Bedienelemente vermitteln einen guten Eindruck, so rastet der Schalter ohne merkliches Spiel sauber in seinen drei Positionen ein und auch die beiden Regler mit den griffigen Metallknöpfen tun genau das, was sie sollen.

Die G&L Tribute Asat Special ASB im Praxis-Check

G&L Singlecoils in Höchstform!

Wer jetzt den oft zitierten „Twang“ im Sound der G&L sucht, der wird vermutlich eher enttäuscht sein. Sicherlich erzeugt das Instrument ausreichend Höhen für druckvolle und schneidige Cleansounds, aber das Revier der Tribute Asat Special ASB ist ein ganz anderes. Gemacht wurde sie für Blues und Classic-Rock und auf diesem Terrain bietet sie die volle Bedienung in vielen Facetten. Abgesehen von der komfortablen Bespielbarkeit des Halses erzeugen die beiden Jumbo G&L MFD Singlecoils einen wuchtigen, dynamischen und zugleich luftigen Sound mit nur sehr wenig Nebengeräuschen, einer kräftigen Vintage-Note und einer atemberaubenden Dynamik als Zugabe oben drauf.

Hinter den drei möglichen Kombinationen der Pickups verbergen sich eine Unmenge an Sounds, die auch dann nicht an Struktur und Durchsetzungskraft verlieren, wenn man das Volume der Gitarre absenkt. Eine perfekte Voraussetzung also für eine quicklebendige Interaktion mit dem angeschlossenen Amp. Mit diesen derart potenten Pickups im Gepäck bzw. auf dem Pickguard montiert, ist die Tribute Asat Special ASB ein ganz heißer Kandidat für alle Fans des Blues oder Classic-Rock, die auf einen Fender-Schriftzug an der Kopfplatte verzichten können und dabei noch einige Euro sparen wollen.

G&L Tribute Asat Special ASB Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich die G&L Tribute Asat Special ASB zusammen mit einem Orange Micro Dark und daran angeschlossener 1×12″ Celestion Vintage 30 Box betrieben. Vor der Box wurde ein AKG C3000 Mikrofon platziert.