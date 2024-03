Feature: Die Wahrheit – warum Social Media Musiker in die Irre führt

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Einer meiner Vorsätze für dieses Jahr ist es weniger Zeit im Internet, speziell auf den sozialen Plattformen wie Instagram oder Facebook, zu verbringen. Mir ist dieses Medium in der Zwischenzeit zu sehr aus dem Ruder gelaufen und damit meine ich meine eigene Zunft, die Musiker! Was wir dort betreiben, um irgendwie gesehen zu werden, ist mehr als peinlich. Lasst mich euch dazu eine kleine Geschichte erzählen:

Die Illusion des schnellen Erfolgs: Social Media vs. Realität

Vor einigen Jahren war ich Bestandteil der Band eines jungen, aufstrebenden Singer-Songwriter. Der Mann hatte gerade seinen ersten Hype, genoss einen guten Ruf in der Branche und bekam sein Business richtig an den Start. Die Anzahl der Auftritte sowie die Gagen erhöhten sich, ein neues Album kam raus, es lief für uns wie am Schnürchen. Oft steigt an diesen Wegmarken der Karriere das eine oder andere Mitglied der Band aus, da es zeitlich einfach nicht mehr hinhaut und dann werden neue, professionelle Leute von außerhalb gesucht. So geschah es auch hier, dem damaligen Schlagzeuger wurde es neben seinem Studium einfach zu viel, also musste eine neue Person her. Wir schalteten diverse Anzeigen im Internet auf den einschlägigen Suchportalen und wir bekamen eine Menge von Zuschriften.

Auch wenn wir uns damals als Band betrachteten, handelte es sich letzten Endes trotzdem um das Soloprojekt des Gitarristen. So fragte er uns bei der Auswahl des neuen Schlagzeugers zwar nach unserer Meinung, entschied sich dann aber alleine für eine bestimmte Person. Ausschlaggebend für die Ernennung waren vor allem seine Profile auf den gängigen Plattformen wie Facebook oder Instagram. Jeden Tag war dort mindestens ein Posting zu finden, er war im Internet extrem aktiv. Oft sah man ihn hinter der Schießbude im Scheinwerferlicht, gerade am Posen oder ganz introvertiert in der Musik versunken, dazu dann einen kryptisch-philosophischen Satz wie: „Die Seele atmet Musik“ oder „Ganz im Moment angekommen!“ Angaben jedoch, wann z. B. dieses Foto gemacht wurde, sucht man vergebens. Auch sehr beliebt bei ihm waren Bilder seines Drumkits mit Noten. Dort kann man dann Sätze lesen wie: „Mal wieder ein neues Programm einstudieren!“, mit dabei ist immer eine schier endlose Anzahl an Hashtags, von #MarkeXYZ über zu #musicianslife und #drumsonly…

Die Zukunft der Musikindustrie: Musiker & Social Media

Das ist jetzt alles erstmal nicht schlimm, SocialMedia gehört eben zu unserer Zeit dazu und ist letzten Endes einfach nur Marketing und Werbung. Meiner Meinung nach wird es allerdings dann kritisch, wenn dort die Realität soweit verzerrt wird, dass bewusst ein falscher Eindruck über das eigentliche Tätigkeitsfeld und Können der Person entsteht. Was genau meine ich damit?

Besagter Schlagzeuger postete damals regelmäßig Bilder von seinem Equipment und gab bei den Hashtags alle Hersteller an, die er in seinem Setup nutzt, von der Hardware über die Felle, den Sticks, den In-Ears, den Cases, etc… Dazu waren regelmäßig Aussagen zu lesen wie „Danke für den Support!“ oder ähnliche Sätze die den Anschein erweckten, als wäre er von all den Firmen gesponsert, also mit Endorsments ausgestattet.

Alle 2 Tage gab es Bilder von ihm auf der Bühne ohne genaue Angaben, wann diese entstanden sind. Die Bilder waren mit Filtern soweit entfremdet, dass es unmöglich war, den Ort genau zu erkennen. Man konnte also (ohne Insider-Wissen) keine Rückschlüsse ziehen, wo das Foto entstanden ist.

Besonders auffällig waren seine ständigen Postings von Reisen. Da sah man dann die Anzeigetafel mit den Abflügen oder ein Bild eines Fliegers am Gate mit dem Satz „Wo geht es wohl wieder hin?“ Auch in der Deutschen Bahn schien der Mann täglich zu sein, natürlich immer mit seiner Sticktasche. Sehr busy…

Kommen wir wieder zurück zur Geschichte mit dem (damals noch) jungen Künstler. Besagter Drummer stieg in die Band ein, probte ein wenig und kam zu den Gigs. Alles in allem machte er seinen Job ordentlich, jedoch war er weit davon entfernt irgendwie „besonders“ oder wenigstens „gut“ zu sein. Im Gegenteil sogar, Groove und Timing waren nur mittelmäßig, der Sound viel zu brachial für unsere Musik und wirklich sicher in den Abläufen der Songs war er auch nach mehreren Shows nicht. Der Rest der Band und ich waren alles andere als glücklich aber was konnten machen, der Mann war nun mal dabei, es waren Fotos für das Label gemacht und die Tour gebucht.

Wie meistens im Leben kommt es aber immer anders und zweitens als man denkt. Kurz vor der dreiwöchigen Promotour wurde unser Drummer krank. Was er genau hatte wurde nicht klar, er sagte auf jeden Fall relativ kurzfristig ab. Da wir die Tour aber nicht ausfallen lassen wollten rief ich einen Kollegen an von dem ich wusste, dass er definitiv Zeit hatte da er nicht mehr so viel Live unterwegs war und sich auf die Arbeit an einer Musikschule konzentrierte. Unser Künstler war erst gegen ihn weil er weder groß auf SocialMedia vertreten war noch eine moderne Website hatte, wir setzen uns aber als Band durch da wir um die Qualitäten des Kollegen wussten. Tja und was dann passierte ist so typisch: Er kam zur ersten Show und spielte weitaus besser, als sein Vorgänger jemals getan hatte. Ganz kleinmütig gab unser junger Künstler darauf zu, dass er sich anscheinend von dem Internetauftritt des Vorgängers hat blenden lassen. Er dachte, der Mann müsse extrem gut sein, da er ja sehr gefragt wirkte, ständig auf der Bühne und irgendwo anders auf der Welt. Als er damals mit ihm in Kontakt trat, war er dann zwar etwas verwundert, dass dieser für alle seine Anfragen sofort Zeit hatte, freute sich aber natürlich darüber (denn es gab ihm als Künstler das Gefühl, eine gewissen Priorität bei der Person zu haben). Das es auf der Bühne nicht so optimal war hatte er natürlich auch bemerkt, jedoch war er mit anderen Dingen beschäftigt. Nach der ersten Show mit dem Ersatzdrummer wusste er aber wieder, wie ein guter Schlagzeuger zu klingen hatte.

Diese Geschichte aus meiner Vergangenheit ist leider kein Einzelfall und das macht mich zutiefst traurig. Es ist eine Schande, wie sehr sich anscheinend doch viele Menschen von den sozialen Medien blenden lassen. Besonders Musiker und Künstler erwecken gerne den Eindruck, dass sie die tollsten Personen live sind und posten nur die Sonnenseiten ihres Alltags. Das gab es natürlich schon immer, Werbung und Marketing sind keine Erfindungen des Internets, jedoch hat SocialMedia diese Art von narzisstischemVerhalten in einem extremen Maße gefördert. Demut und Bescheidenheit sucht man vergebens und Sätze, mit denen ich noch aufgewachsen bin und von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, wie „Schuster bleib bei deinen Leisten“, wirken sehr aus der Zeit gefallen.

In meiner letzten Kolumne ging es darum, was Musiker wirklich verdienen. Dort habe ich ja bereits mit ein paar Mythen aufgeräumt, damit machen wir jetzt hier weiter:

Anzahl der Gigs im Jahr

Die Masse an Gigs im Jahr ist für viele ein Gradmesser des Erfolgs. Wer gut ist, spielt viel, die anderen bleiben zu Hause. Doch an welchen Tagen kann man eigentlich Gigs spielen? Theoretisch an allen 365, realistisch sind aber vor allem die Wochenenden und dort eigentlich auch nur der Freitag und der Samstag. Unter Woche ist es sehr schwer, Leute zum Besuch eines Konzerts zu bewegen, der Durchschnittsbürger geht in der Regel zeitig schlafen (wegen der Arbeit), hat oft wöchentlich regelmäßige Termine an den Abenden und ist beschäftigt. Was auch immer die genauen Gründe sind, in den allermeisten Fällen kommen zu einem Konzert unter der Woche immer weniger Leute als am Wochenende, was Künstler wiederum dazu bewegt, ihre Veranstaltungen an den freien Arbeitstagen zu planen. Lasst uns also mal gemeinsam etwa rechnen:

52 Wochenenden im Jahr mit Freitag und Samstag mach 104 mögliche Konzerttermine. Theoretisch klingt das erstmal nicht schlecht, praktisch gibt es aber Zeiträume, in denen wenig bis gar nichts geht wie z. B. an Weihnachten oder Ostern. Dazu gibt es heute fast keine Bands mehr, die mit 100 Gigs im Jahr gebucht sind, also hat nahezu jeder professioneller Musiker mehrere verschiedene Formationen und es kommt zu Terminüberschneidungen. Ich habe das regelmäßig, an einem Samstag im Jahr kann man sich in vier teilen, am nächsten ruft keiner an. Realistisch betrachtet schafft man es vielleicht an 40 Wochenenden, im Jahr zu spielen, das heißt aber nicht, dass man automatisch mehrere Gigs hat. Wenn ich in meinen Kalender die Freitage und Samstage zusammenzähle, komme ich so auf ca. 50-60 Termine, die ich an diesen beiden Tagen spiele. Viel mehr schafft man einfach nicht herauszuholen, es gibt zu viele Überschneidungen. Nun kann natürlich noch der eine oder andere Gig unter der Woche dazukommen und für manche Musiker ist es auch möglich, längere Tourneen mit vielen Auftritten anzunehmen. Letztere haben dann aber oft keine festen Bands und warten umgekehrt dann auf Anrufe als Aushilfen, während sie gerade zu Hause sind. Egal wie man es dreht oder wendet, die allerwenigsten Musiker schaffen es mehr als 60 Gigs im Jahr zu spielen, einfach aus organisatorischen und logistischen Gründen, denn es gehören ja auch Reisen dazu, die Zeit kosten und natürlich auch Proben etc … So viel also zu den Leuten die Hunderte von Post im Jahr von irgendwelchen Bühnen machen.

Kleine Rechnung am Rande: Wenn ein Musiker im Schnitt 60 Gigs im Jahr schafft, dürft ihr für euch mal selbst rechnen, wie viel er pro Auftritt eigentlich verdienen müsste, um im unseren Land auf ein einigermaßen vernünftiges Jahresgehalt zu kommen.

Endorsements und Finanzielle Sicherheit: Ein gefährlicher Balanceakt

Ein weiteres sehr beliebtes Thema in sozialen Medien sind Endorsments oder – wie ich sie nenne – Pseudo-Endorsments. Egal ob Instrumente, Amps, Effekte, Kabel, Taschen oder Kleidung, immer danken die Musiker ihrem Partner für die tolle Unterstützung und erwecken damit den Anschein, persönlich von den Firmen gesponsert zu werden. Auch hier will ich euch kurz und schmerzlos die Augen öffnen:

Richtige Endorsments gibt es (nahezu) nicht mehr!

Mag sein, dass es bei den großen Namen anders ist, dass Fender dem guten Eric Clapton eine neue Strat kostenlos baut, damit sie mit ihm werben können, für uns normale Musiker gibt es aber nichts umsonst, wir zahlen für das Equipment wie ihr alle auch und haben im Glücksfall ein paar Prozente Rabatt. In der Regel sprechen wir 20-30 % Rabatt auf den üblichen Handelspreis, allerdings kommt da oft auch noch die Mehrwertsteuer drauf und nicht jeder Musiker verdient genug, diese wieder abzuziehen. Geschenkt oder völlig kostenlos gibt es nichts mehr, maximal kleine Werbegeschenke wie einen Satz Saiten.

Werbung an Messeständen

Auch beim Thema Messen wird sich die Realität im Internet zurecht gebogen, wie man es braucht. Ständig sieht man Musiker, die für Hersteller werben, aber wie läuft sowas denn wirklich ab? Ganz einfach: Ein Musiker XY lässt sich über seine Firma, mit der gut steht, eine Karte besorgen, bekommt vielleicht gerade noch das Hotel bezahlt und steht dann ohne Vergütung mit am Stand. Im SocialMedia sieht es so aus, als ob er ein ganz toller Hecht ist, weil ihn die Firma mitnimmt, um mit ihm zu werben, in der Realität ist es aber einfach nur ein Geben und Nehmen, bei dem vor allem der Musiker versucht davon zu profitieren. Viele zahlen ihre Eintrittskarten und Hotels auch selber und stellen sich dann einfach so an den Messestand dazu, da es beim Hersteller kein Budget mehr gab.

Probiert es selbst doch einfach mal aus! Wenn die nächste Messe ist, fahrt mal privat hin, stellt euch an den Stand eures Lieblingsherstellers und hängt einfach dort nur rum, macht ein bisschen Smalltalk mit Hinz und Kunz und schaut, was passiert: Niemand wird es euch verbieten, ihr erweckt den Anschein, dazuzugehören und am Ende sieht es in SocialMedia so aus, als ob ihr der eingeladene Star seid, die Marke zu repräsentieren.

Jenseits der Likes: Ein realistischer Blick auf die Musikkarriere im digitalen Zeitalter

Eine weitere beliebte Methode, sich in ein besseres Licht zu rücken, ist das Verwenden alter Fotos für aktuellen Ereignissen. Ein schönes Beispiel ist der Backstage und das Catering. Egal wie groß du als Künstler oder Musiker bist, du erlebst es immer wieder, dass ein Veranstalter dir Gegebenheiten zur Verfügung stellt, mit denen du eigentlich nicht zufrieden bist. Der Backstage ist alles andere als schön, die Verpflegung von Ort lässt zu wünschen übrig, eigentlich müsstest du intervenieren, aber am Ende machst du mit, weil du den Gig für deine Fans nicht absagen möchtest. Damit es auf SocialMedial trotzdem gut aussiehst, werden alte Bilder gepostet, bei denen das alles gepasst hat und mit dem aktuellen Gig in Verbindung gebracht. Ich habe Backstage oft erleben dürfen, wie Leute etliche Bilder aus den unterschiedlichsten Winkeln vom großen Buffet geschossen haben, weil dieses mal richtig amtlich war. Genau diese Fotos wurden dann im nächsten halben Jahr noch mehrfach verwendet – an völlig verschiedenen Orten wohlgemerkt. In der Realität gab es eigentlich „nur“ eine bestellte Pizza aus dem Karton ohne Besteck, im Internet wurde groß aufgefahren.

Dieses Prinzip wird übrigens auch gerne beim Thema Hotelzimmer genutzt, für das Bühnenequipment, weil es besser aussieht, das große Besteck zu posten, als das kleine und generell bei vielen Dingen, die abseits der Bühne passieren.

Warum ihr dem SocialMedia von Musiker nicht vertrauen dürft!

Ihr seht also, es ist nicht alles Gold was glänzt, besonders nicht bei uns Musikern. Mit Sicherheit liegt es irgendwo in der menschlichen Natur, die Sachen besser darzustellen, als sie sind, bei uns Musikern scheint das Phänomen aber besonders ausgeprägt zu sein. Warum das so ist, vermag ich nur zu vermuten, ich schätze, dass der Wunsch nach Ruhm und Anerkennung einfach so tief in uns verwurzelt ist, dass wir irgendwo bereit (fast) alles dafür zu tun. Auch kann die verzerrte Darstellung im SocialMedia ein eigener Fluchtreflex sein, um der weniger schönen Realität nicht ins Auge blicken zu müssen. Am Ende graben sich Künstler damit aber nur ihr eigenes Grab. Erst wenn die Allgemeinheit sehen kann, wie es wirklich um uns bestellt ist, kann sich auch was ändern. Wenn wir Musiker aber so tun, als ob immer alles ganz toll ist, wird leider nicht passieren.

Mein kleiner Rat in die Runde:

Lasst euch nicht von Hochglanzfotos blenden, von Pseudoendorsments, von Postings über dies und das, sondern schaut euch die Leute richtig an. Den meisten geht es viel schlechter, als sie wirklich zugeben wollen. Davon abgesehen kümmern sich die wirklich guten Musiker auch mehr um ihr Instrument, also um das, was wirklich wichtig ist und nicht darum, wie es im Internet aussieht!