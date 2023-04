Feature: Musiker-Gagen für Bassisten & Gitarristen

Wie es wirklich um uns Musiker bestellt ist!

So verdient man als Musiker sein Geld

Musikbusiness ist nicht gleich Musikbusiness. Wie in jedem Tätigkeitsfeld, gibt es viele verschiedene Arten, sein Einkommen zu generieren. Der eine Musiker ist vielleicht ins Orchester gegangen, der nächste hat seine Band mit eigener Musik gegründet und tourt damit durch die Weltgeschichte mit der Hoffnung auf den großen Wurf. Ein nächster ist sesshaft geworden, hat ein Tonstudio eingerichtet und produziert andere Künstler, wieder einer unterrichtet an einer Musikschule oder privat oder spielt in einer Cover/Tributeshow so viele Gigs wie nur möglich. Wie auch immer der finale Lebensentwurf aussieht, ob Spezialist in einer Sache oder mit eine Mischung aus den genannten Möglichkeiten oder noch was völlig anderem – niemand redet gerne übers Geld. In Deutschland generell tabuisiert, unter Musiker besonders deutlich ausgeprägt, da jeder natürlich im besten Licht dastehen möchte – wieviel Musiker-Gage kriegt man? Wie es aber wirklich um uns bestellt ist, das wissen eigentlich nur die Insider.

Zeit also, diese Wissenslücken zu schließen und und einen offenen und ehrlichen Einblick auf das Bankkonto zu geben. Ich bin seit vielen Jahren professioneller Sideman mit den Instrumenten Kontrabass und E-Bass. Nach meinem Musikstudium in Rostock und Berlin habe ich mich in die Szene Deutschlands eingearbeitet und genieße im Großen und Ganzen einen guten Ruf. Sicherlich gehöre ich nicht zur 1. Liga, welche bei den nationalen Stars spielt, aber weit davon entfernt bin ich auch nicht, konnte ich doch einige renommierte Namen in meiner Vita verewigen. In meinem Kalender finden sich Tourneen mit verschiedenen Künstlern und Orchesters, Aushilfen in professionellen Big Bands, Gigs in Clubs oder auf Stadtfesten und alles mögliche andere, wo man eben so spielen kann. Dabei wechseln sich große wie kleine Bühnen ab und egal wo ich am Ende auch spiele, regelmäßig werde ich gefragt, ob man davon auch wirklich leben kann? Ich pflege dann immer zu sagen, dass ich gerade erst an Gewicht zugelegt habe, es mir so schlecht also nicht gehen kann. Um hier aber einmal Klartext und Fakten zu schaffen, will ich einen Einblick in meine Gagen geben.

Wieviel Gage bekommt ein Musiker?

Die Musikbranche ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, entsprechend ist auch das Einkommen verteilt. Auf 999.999 Musiker, die von Konzerten alleine ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, kommt ein Mulitmillionär, der zum Star geworden ist. Wenn eine lokale Band 20,- Euro Eintritt nimmt für einen Clubgig, überlegen die Leute es sich gut, ob sie das Geld auch wirklich investieren wollen, denn mit Getränken und vielleicht etwas vom Merch lässt man da gut und gern 60,- Euro an einem Abend. Wenn Elton John aber 600,- Euro für eine Karte nimmt, ist die Show binnen weniger Minuten ausverkauft. Angebot und Nachfrage regeln eben den Markt, egal wie ungleich dieser dann am Ende auch aussieht. Dies schreibe ich ohne Wut oder erhobenen Zeigefinger, sondern eben so, wie es ist. Alle Noch-kein-Star-Musiker machen aber weiter, weil sie den Traum haben, in andere Bereiche aufzusteigen. Ein Kollege von mir drückte das mal sehr poetisch aus: „Wir sind nur einen Anruf von der Millionen entfernt.“ Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwo auch richtig.

Obwohl ich zu den gut gebuchten Leuten meiner Branche/Szene gehöre, einen gewissen Namen habe und viel spielen kann (wenn ich das will), wäre es für mich schwer, komplett allein von Konzerten zu leben. Grund dafür ist weniger die fehlende Nachfrage, als das allgemeine Niveau der Musiker-Gagen. Damit wir hier alle auf dem gleichen Stand sind, nun ein paar nackte Zahlen:

Aktuelle Musiker-Gagen Deutschland im Jahr 2023

Die aktuellen Musiker-Gagen von Dienstleistungsmuggen, also Cover/Tribute/Top40 bewegen sich im Schnitt bei etwas zwischen 250,- und 450,- Euro. Es gibt immer gute Jobs bei Firmen oder Hochzeiten, wo mehr übrig bleibt, da kommen auch mal 500,-, 600,- oder 700,- Euro pro Nase rum und jeder Mugger hat seine Story von dem einen Abend, wo es 1.000,- Euro gab, auch in der Regel ein Malpro Jahr. Aber dann gibt es eben auch das Schützenfest im Dorf, das man eben doch mal spielt, da man den Kalender vollmachen will, der gute Kollege einen um einen Gefallen bittet oder man einfach das Geld braucht. Dort werden dann nur 150,- oder 200,- Euro am Abend – für 6 Stunden Spielzeit wohlgemerkt. Eine Grundregel in unserer Branche lautet: Wer viel spielen will, kann sich die Gagen nicht (wirklich) aussuchen. Manchmal spiele ich Tourneen, wo es nur 150,- Euro pro Gig gibt. Dafür habe ich dann 20 Gigs in 25 Tagen. Alternativ bleibe ich zu Hause und spiele 3 Gigs in der gleichen Zeit für jeweils für 350,- Euro. In Relation betrachtet ist Letzteres der bessere Deal, aber wo verdiene ich am Ende des Monats mehr? Die meisten können sich also denken, wo sie mich finden.

Für Jazz gibt es in der Regel immer weniger – irgendwo müssen die ganzen Witze ihren wahren Kern ja herhaben. Viele Musiker machen es aber, weil sie Lust drauf haben, sich musikalisch zu fordern. Wenn die Jamsession einen Bassisten sucht, der spielt, solange kein anderer da ist, dann tut man das an einem Mittwochabend auch mal für 50,- Euro. Man trifft Kollegen, betreibt Networking mit einem Bierchen und ist eben beim Gig und nicht zu Hause auf der Couch, wo es kein Geld gibt. Sonntagsmorgens ist selten ein großer Job zu spielen, da ist es dann eine Kirchenmugge für 100,- Euro oder nen Jazzfrühshoppen für denselben Preis, vielleicht ein wenig mehr. Dieselben Kollegen, die dort auch muggen, vermitteln dir dafür aber auch den Job bei einer Firmenfeier, wo es das Vielfache an Gage gibt für die Stunde Sektempfang oder eine Konzertreise mit dem Orchester nach Asien. Auch solche Überlegungen fließen bei der Auswahl der Gigs hinein, hier gilt die Gesamtkalkulation.

Ich kann hier natürlich nur für mich sprechen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass 99 % der professionellen Musiker/Sidemans mehr oder weniger genau so arbeiten. Es gibt einen kleinen Teil, der sich die Gigs aussuchen kann, der immer tolle und hohe Gagen aufruft. Das sind aber keine 1 % der Leute und auch hier spreche ich ohne Neid, denn die allermeisten haben sehr hart dafür gearbeitet und sind jahrelang durch die Sche*** gegangen. Die restlichen 99 % hat wiederum keine Möglichkeit, Gagen zu verhandeln, du nimmst, was dir angeboten wird oder lässt es. Bei einer kurzfristigen Aushilfe ist vielleicht ein bisschen Spielraum vorhanden, wobei auch das meistens nur großzügigere Fahrtkosten sind.

Geld verdienen mit Live-Auftritten & Gigs

Ich entscheide schon lange nicht mehr anhand der Musiker-Gage, ob ich einen Gig spiele, sondern einzig allein, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Gagen sind letzen Endes zweitrangig, denn eigentlich geht es um den Spaß an der Musik. Um diese Einstellung zu bekommen, habe ich einen langen Leidensweg hinter mir. Früher habe ich gemeckert über zu wenig Geld, mich beschwert, lamentiert und schlechte Laune gehabt. Was hat es mir gebracht? Nichts, außer mich unbeliebt bei Kollegen zu machen. Wenn ich heute zu einem Gig fahre, bin ich 100 % motiviert, stehe dahinter und mache es, weil ich Lust drauf habe. Geld kommt rum, mal mehr, mal weniger. Entscheidend sind jedoch die Musik und die Menschen, mit denen ich auf der Bühne stehe.

Somit lebe ich als Musiker in einer Gesamtkalkulation, die sich aus einer künstlerischen Tätigkeit und einer „Quersubvention“ zusammensetzt. Kann man in Deutschland denn alleine von Gigs leben? Theoretisch ja, aber praktisch nahezu unmöglich. Ich kenne ganz ganz wenige Profis, die das tun und wenn ich mir das Leben diese Leute anschaue, würde ich nicht tauschen wollen. Die tanzen nämlich wirklich auf jeder Hochzeit, nehmen alles mit, egal ob gut oder schlecht und leben in ständiger Angst vor dem Zusammenbruch des Kartenhaus. Das geht übrigens auch ohne Corona gut, man muss nur einmal richtig krank werden oder einen Unfall haben. Bis auf die auserwählten 1 % die mit sehr guten Gagen bei tollen Gigs ein solides Jahreseinkommen bestreiten und es damit „geschafft“ haben, ist das Gesamtvolumen, was ein Leben insgesamt kostet, kaum durch allgemeine Konzerte zu stemmen – vereinzelte Ausnahmen von Musikern die eine kleine Nische gefunden haben, bestätigen die Regel. In der Regel führen die meisten Profis also eine musikverwandte Tätigkeit aus, um das Gig-Geschäft zu entzerren.

Die richtige Musiker-Gage für Bassisten & Gitarristen

Wie viel andere Tätigkeit ein Musiker ausführt, hat absolut null mit seiner Qualität als Künstler zu tun, sondern allein mit der persönlichen Einstellung zum Thema „Selbstverwirklichung“. Ich kenne wahnsinnig tolle Jazzer, die als Lehrer in die Schule gegangen sind, um sich so ihrer Kunst, frei von finanziellen Zwängen, widmen zu können. Die Leute hätten locker auf dem freiberuflichen Markt mit Gigs überleben können, hätten dann aber auch Kommerz machen müssen, was sie aber nicht wollten. Sind sie deswegen schlechter oder weniger Profi als ihre Kollegen, welche 5-mal die Woche im Musical sitzen? Auf keinen Fall, ich nehme sie oft sogar als glücklicher und musikalisch befreiter war. Aktuell bereite ich gerade einen Gig mir genau so einer Jazzband vor. Zwei Musiker sind Lehrer an Musikschulen, einer am Gymnasium. Das Niveau ist richtig hoch, natürlich nicht auf dem einer Radio-Bigband (aber wer hat das schon), aber gut genug, um mit 98 % aller Jazzmusiker in Deutschland mitzuhalten. Was jedoch viel entscheidender als das reine Fachwissen ist: Diese unglaubliche Spielfreude dieser Besetzung! Da nur wenige Konzerte im Jahr gemacht werden, ist jedes einzelne ein Fest mit bester Vorbereitung, alle künstlerische Kraft wird kanalisiert und in den einen Moment gesteckt mit überragenden Ergebnissen. Mit typischen „Muggern“, die mehrmals die Woche spielen, ist das auch mal schnell anders, hier wird „abgeliefert“ oder „abgedrückt“, zwar auf hohem Level, aber oft auch seelenlos und langweilig, selbst im Jazz.

Musiker-Gagen & der Traum vom Erfolg

Jeder muss seinen Weg finden, allgemein im Leben und auch als professioneller Musiker. Meiner ist es, z. B. mit ein klein wenig Unterricht (2 Tage die Woche) die Grundkosten zu decken und dann möglichst viele Gigs zu spielen. Ich habe es eine Zeit lang ohne zun unterrichten probiert und das ging auch, ich konnte alleine von der Musik leben. Das Ergebnis waren 2 Jahre mit 200 Gigs in über 10 Ländern auf 3 Kontinenten. War cool, das Traum des Sidemans schlechthin, heute hier, dann Anruf und morgen da – aber auch sau anstrengend. Private Kontakte gingen flöten, mein anderes Hobby konnte ich nicht mehr ausführen und irgendwann wurde das Reisen nur noch langweilig, man stumpfte innerlich richtig ab. Auch habe ich gemerkt, dass die Angst vor Ausfällen nie ganz weggegangen ist, umd das brachte mir innere Unruhe, die wiederum körperliche Beschwerden nach sich zogen. Auch bleiben Dinge wie eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und das Gefühl, irgendwo anzukommen, arg auf der Strecke. Zuletzt ging dann auch die musikalische Qualität flöten. Da man nur noch unterwegs ist, kommt man nicht mehr richtig zum Üben, also wird man schlechter und liefert nur das ab, was man bereits kann. Mich hat es genervt, anstatt wie früher in Ruhe im Übezimmer sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, musste ich auf dem Hotelzimmer die Stunde vor dem Aufbau/Soundcheck noch nutzen, um ein paar Tonleitern zu machen. Klingt erst mal cool, auf dem Hotelzimmer Bass zu üben, kommt auf Instagram ganz toll an, ist in der Praxis aber extrem unbefriedigend, wenn man noch einen eigenen Anspruch an das eigene Spiel hat. Und reich gemacht hat mich dieses Leben übrigens auch nicht.

Was ist also (einer) der wichtigste(n) Punkt(e) im Leben eines jeden Menschen:

Persönliches Lebensglück!

Meine persönliche Musiker-Philosophie

Mit meiner heutigen „Quersubvention“ decke ich entspannt meine Grundkosten und muss weniger Gigs spielen, kann diese dann dafür umso intensiver genießen. Ich kann mich unter der Woche richtig vorbereiten und im Konzert befreiter aufspielen, dazu mache ich mir weniger Sorgen, wenn mal was ausfällt. Und nicht falsch verstehen, ich spiele trotzdem 30-50 Jobs im Jahr, je nachdem, wie es auskommt, also auch nicht gerade wenig. Zusätzlich schreibe ich hier für AMAZONA.de, was mir viel Spaß macht und noch ein bisschen was einbringt. Und ich habe einen Podcast, welchen ich für www.bassic.de betreibe, der größten deutschen Online-Community zum Thema Bass und überall unter dem Namen „TiefTonTalk“ zu finden ist.

Und trotzdem rechne ich am Ende des Tages meine eingenommenen Gelder nüchtern zusammen und vergleiche diese mit dem, was andere Menschen meines Alters mit einem akademischen Studienabschluss verdienen, komme ich nicht sonderlich gut dabei weg. Wer den großen Wurf nicht macht, es nicht in die 1. Liga schafft, nicht zu den 1 % an der Spitze gehört, der wird auch nie wirklich an die hohen Summen herankommen. Und trotzdem geht es mir gut! Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich meine Leidenschaft und Jugendtraum zum Beruf gemacht habe und mir damit ein anständiges und solides Leben finanzieren kann. Ich stehe jeden Tag entspannt ohne Wecker auf, mache mir in Ruhe einen Kaffee und an 6 von 7 Tagen in der Woche ist meine erste Handlung, den Bass in die Hand zu nehmen, um mindestens eine Stunde zu spielen. Den ganzen Tag über darf ich mich mit Musik beschäftigen, welches bekanntlich ein sehr großes Feld ist und deswegen auch nie langweilig wird. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann geht es in den allermeisten Fällen an einen Ort, an dem die Menschen gut gelaunt sind und sich über meine Anwesenheit freuen, sei es als Lehrer oder als Künstler. Und ich bin mein eigener Herr, zwar gebunden an die Termine, die ich mit Schülern, Bands und Veranstaltern mache, aber eben doch auch mit einer großen Freiheit ausgestattet. Durch meine Reisen habe ich die Welt und gefühlt jeden noch so kleinen Winkel von Deutschland gesehen, viele unglaubliche Geschichten erlebt und dabei tolle Menschen kennengelernt. Für all das nehme ich es auch gerne in Kauf, finanziell nicht so gut gestellt zu sein, wie mit einem klassischen Beruf.

Aber wer kann schon sagen, was die Zukunft bringt?

Vielleicht ruft jemand bei mir an, der einen Bassisten sucht und kurz vor dem Durchbruch steht?

Vielleicht sogar, weil er diesen Artikel hier gelesen hat?

Ich bin in jedem Fall bereit, eben ein Musiker mit Leib und Seele, Überzeugungstäter und Idealist!

Rock on und Grüße in die Runde,

Euer Naris Sebastian Stolz