Feature: Die Geschichte der E-Gitarre

Vergangenheit und Zukunft der E-Gitarre und ihrer Musik

ANZEIGE

Im Moment gibt es im Bereich E-Gitarren gefühlt nur wenige bahnbrechende Neuerungen. Alte Stile werden wieder ausgegraben, hier und da zitiert man mal mehr mal weniger dezent bekannte Bands und natürlich erfreuen sich auch Cover-Versionen nach wie vor großer Beliebtheit. Die E-Gitarre wurde schon oft totgesagt, aber sie hat sich zum Glück immer wieder neu erfunden oder wurde von innovativen Gitarristen auf ein neues Niveau gehievt. Ich glaube weiterhin an die E-Gitarre und bin gespannt, wann ein neuer Trend, eine neue Musikrichtung und überraschende, neue Spielweisen auf den Plan treten. Und um zu beweisen, dass die E-Gitarre sich neu erfinden kann, möchte ich hier einige markante Eckpunkte in der Geschichte dieses großartigen Instruments auflisten. Die Übergänge zwischen den einzelnen Phasen sind fließend und sie existierten und existieren durchaus auch nebeneinander, aber dennoch gab es eine Entwicklung, die ich gerne einmal skizzieren möchte.

Die wilden 60er- und 70er-Jahre der E-Gitarre

Mit den ersten E-Gitarren, der Möglichkeit, die Verstärker durch extreme Lautstärke zu verzerren und Legenden wie Jimi Hendrix, den Rolling Stones, Led Zeppelin und Eric Clapton hat die E-Gitarre die Welt verändert. Verglichen mit den klanglichen Möglichkeiten heutiger Verzerrer war der damals als roh und ungezügelt empfundene Sound eher noch zurückhaltend. Aber die energischen Riffs haben den Sound der späten 60er und frühen 70er und damit auch den Blick auf die E-Gitarre geprägt. Viele Gitarristen verbinden diesen Sound noch heute mit einem der besten Rock-Sound aller Zeiten.

Laute Marshall Amps mit 4x12er-Boxen und dazu eine Gibson Les Paul oder Fender Stratocaster, mehr brauchte man fast gar nicht. Aber schon früh haben sich die ersten Fuzz-Verzerrer in die Signalkette geschlichen. Zuerst kamen die etwas mittigeren Germanium-Varianten und später die giftigeren Silizium-Fuzz-Pedale, um den ultimativen Distortion-Sound zu erzeugen. Pedalboards waren damals noch selten und so hat Hendrix die von ihm genutzten Pedale, wie Wah, Uni-Vibe und Fuzz ,einfach auf den Bühnenboden gelegt. Aus heutiger Sicht doch sehr rudimentär und gleichzeitig faszinierend. Die Stromversorgung der Pedale erfolgte fast ausschließlich über Batterien.

Gitarrenhistorie – die Stadionrock-Episode

In den 80er-Jahren hatte sich die Faszination für einfache Rigs und einem rauen Sound bereits verabschiedet. Zu dieser Zeit konnte man die schweren Les Pauls für wenig Geld in den Secondhand- Läden finden und Effektpedale waren nicht mehr sehr beliebt. Die E-Gitarre wurde zum ersten Mal begraben. Flinke Gitarristen wie Yngwie Malmsteen, Steve Vai und Van Halen haben ihre Fender Stratocaster bis zum Maximum getunet, teilweise das Holz der Bünde ausgehöhlt und Humbucker eingebaut. Es ging um Technik, Raffinesse und große Rigs. Racks in der Größe von Kühlschränken, die mit mit Preamps und zahlreichen Studioeffekten bestückt und umfangreich verkabelt wurden, waren das Markenzeichen dieses gigantischen Stadionrock-Sounds. Zum Glück mussten die Gitarristen zu dieser Zeit ihr Equipment nicht selber tragen. „Höher, schneller, größer“ lautete das Credo und der Sound war dementsprechend groß und klang selbst live fast wie auf dem Album. Ein Solo jagte das nächste und das Gitarrenspiel wirkte eher wie eine sportliche Übung.

ESP LTD James Hetfield Vulture OW Kundenbewertung: (1) 1.899,00 € bei

Hair-Metal-Bands wie Motley Crue und Bon Jovi wirkten schon fast wie eine Parodie der Rockmusik, verkauften sich aber erstaunlich gut und manch einer glaubte, dass der Filmklassiker „This is Spinal Tab“ eine ernsthafte Reportage über eine eben jene Band war.

Gleichzeitig bahnte sich die Metal-Musik mit den harten Riffs von Bands wie Metallica ihren Weg durch die Stadien dieser Welt. Eine Band musste damals fast zwangsläufig zwei Gitarristen haben. Einen, der die markanten Riffs spielte und einen Feingeist, der für die Soli zuständig war. Natürlich existieren viele dieser Metal-Bands heute noch, aber der nächste Trend in Form des Grunge hat ihre bombastische Welt schon ziemlich gestört und die Stadionrock-Bands mussten sich oft neu definieren, um den Anschluss nicht zu verpassen.

Die Gitarre im Grunge

Als das klangliche Extrem des Stadionrocks nicht mehr zu steigern war, hat sich der wohl radikalste Gegentrend zu diesem bombastischen Rock entwickelt: der Grunge. Soli waren verpönt, die Riffs glänzten dafür umso mehr durch Emotionen. Kaum ein Shredder-Solo kann so viel Gefühl vermitteln, wie die markanten Akkord-Folgen von Nirvana, Pearl Jam, Mudhoney, Alice in Chains und Soundgarden. Wobei auch hier Soli gespielt wurden. Dies aber meist in Form einer getragenen Melodie oder indem die Gesangsmelodie übernommen wurde.

ANZEIGE

Als Gitarre wurden meist ungewöhnliche Formen wie Jazzmaster, Jaguar und Mustang von Fender gewählt und waren im Grunge sehr beliebt. Aber auch andere schräge Gitarren von Mosrite waren gefragt. Abgesehen davon, dass diese Modelle optisch sehr gut zum Grunge passten, überzeugten diese E-Gitarren viele Gitarristen durch den Umstand, dass sie sehr günstig in den Secondhand-Läden angeboten wurden. Und wenn man einmal in einem dieser Läden war, konnte man auch gleich die ebenfalls günstigen Effektpedale wie die Electro Harmonix Big Muff Verzerrer und Small Clone Chorus Pedale sowie einige günstige Boss Verzerrer kaufen.

Fender Kurt Cobain Jaguar Kundenbewertung: (35) 1.549,00 € bei

Man gönnt sich ja sonst nichts und für ihre Kleidung haben die Grunger vermutlich nicht so viel Geld benötigt. Die Verstärker waren ebenfalls wieder Röhren-Combos, also kompakte Verstärker mit einem oder zwei Lautsprechern. Es klang wieder rau und die spielerische Technik stand eher im Hintergrund. Dafür hatten die Grunge-Bands erstaunlich musikalische Songwriter, die Songs geschrieben haben, die bis heute gespielt und unzählige Male gecovert wurden. Ein bisschen komisch mutet es da schon an, wenn man die Fender Kurt Cobain Jaguar jetzt schick und neu von der Stange kaufen kann, aber nun gut, das Original wird man wohl kaum in die Finger bekommen und selbst die einst neue Signature-Gitarre kann man ja auch mal auf dem Gebrauchtmarkt bekommen.

Brit Pop – die britische Antwort auf den Grunge

Etwa zur gleichen Zeit antworteten die etwas eigensinnigen Briten mit ihrem ganz eigenen Stil: dem Brit Pop. Hier orientiert man sich hörbar an der britischen Popmusik der 60er-Jahre und das Equipment ist dementsprechend gewählt. Die bekanntesten Vertreter dieser Bewegung sind vermutlich Oasis und Blur.

Mit vielen Epiphone Hollowbody-Gitarren und mit den Inseleigenen Vox Verstärkern wird hier ganz im Stil der Beatles gerockt. Natürlich etwas neu interpretiert und mit viel britische Attitüde. Ein wenig raue Verzerrung einer Proco Rat oder eines klassischen Tubescreamers garnieren diesen Sound.

Pop Punk

Mit dem viel zu frühen Tod von Kurt Cobain starb irgendwie auch der Grunge, aber Pop Punk Bands wie Green Day, Weezer und The Offspring konnten die Gitarre in die nächste Phase der Musikgeschichte retten. Mit punkigen, schnellen Riffs und relativ einfachem Equipment landeten sie schnell die ersten Ohrwürmer. Und ebenso wie für die Punk-Musik brauchte man dafür nicht viel: Eine alte Fender Stratocaster, die für das richtige Image mit vielen Aufklebern verziert wurde und einen lauten Marshallverstärker, um sich Gehör zu verschaffen. Der eine oder andere Verzerrer wurde dazwischengeschaltet und ab gingen die meist schnellen und kurzen Songs.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mittlerweile sind die Sticker auf den Gitarren von damals leider verschwunden und so präsentieren die „dreckigen“ Stars von damals sich heute mit eher erwachsenen Signature-Modellen.



Epiphone Billie Joe Armstrong LP Junior Kundenbewertung: (14) 539,00 € bei

Nu Metal: der Weg zurück zu harten Riffs

Wem Metal nicht hart genug war, der bekam Anfang der 2000er-Jahre mit dem Nu Metal einiges auf die Ohren. Die Songs wurden wuchtiger, die Stimmung der Gitarren tiefer oder die 6-saitigen Gitarren wurden durch E-Gitarren mit 7 oder 8 Saiten ersetzt. Und natürlich waren Mesa Boogie Amps absolut im Trend.

Als der Metal wieder einmal totgeglaubt war und die Musikfans die schrägen Offset-Gitarren des Grunge schon etwas zu oft gesehen und gehört hatten, kam diese neue Art des Metal gerade zur rechten Zeit. Selten zuvor haben Bands so kraftvoll gespielt, in den Videos und Live auf der Bühne wirkten Auftritte bisweilen wie Boxkämpfe. Das Equipment war dementsprechend druckvoll. Gitarren von Ibanez, Schecter, ESP und PRS boten eine neue Optik und die mehrsaitige Fraktion der Gitarren drang in Tiefen vor, in sich die bisher noch kaum ein Gitarrist herabgewagt hat. Die Jagd nach der Tiefe führte stets zu noch weiter heruntergestimmten Gitarren, so dass die druckvollen Röhren-Preamps und die bereits genannten Mesa Boogie Verstärker oft gerade noch so in der Lage waren, diese tiefen Frequenzen abzubilden. Wie beim Grunge, haben sich cleane Parts und stark verzerrte Abschnitte abgewechselt. Bands wie Korn, Deftones, System of a Down, Slipknot und Limp Bisquit haben dem Gitarrenspiel wieder die nötige Härte verpasst.

Post Punk und Alternative Rock

Als die Faszination für die Wall of Sound des Nu Metal ein bisschen verebbt war, wurde es kurzzeitig wieder still in der Gitarrenwelt und man musste sich anscheinend erst einmal von diesen Klängen erholen. Nach und nach hat man sich aber wieder an den alten Sounds orientiert und landete im vielseitigen Post Punk. Dieses Genre lässt sich klanglich irgendwo zwischen Retro Rock, Punk und Grunge verorten, ist so umfangreich wie wage definiert. Bands wie The White Stripes, Interpol, The Mars Volta, Frank Ferdinand, Arctic Monkeys und Kings of Leon rockten wieder etwas mehr und bedienten sich klanglich bei Led Zeppelin und ähnlichen Helden der Vergangenheit. Wie der Begriff Post Punk schon beschreibt, schauen die Bands zurück durch die Musikgeschichte und orientieren sich an zahlreichen Epochen. Große Innovationen gab es nicht und man zitierte von den Beatles, Nirvana und the Cure.

Die zahlreichen Bands dieses Genres nutzen auch ein ebenso großes Spektrum an Equipment und unterscheiden sich klanglich bisweilen enorm. Hier wird mal mit Vintage-Gitarren über günstige Kaufhaus-Verstärker gespielt, dort greift man auf klassische Gibson Modelle wie Les Paul, ES-335 und SG zurück und auch Gitarrenmodelle die Fender Telecaster und die Stratocaster dürfen im Post Punk nicht fehlen. Die Pedalboards sind dafür umso größer geworden und man sieht hier des Öfteren Vintage-Fuzz-Pedale neben modernsten Digitaleffekten. Loop-Switcher koordinieren die gezielte Umschaltung der zahlreichen Pedale.

Rickenbacker 620 JG Kundenbewertung: (3) 2.299,00 € bei

Zukunft der E-Gitarre

Wenn man sich die News aus der Musikwelt aktuell mal anschaut, ist es um die Gitarre aber doch recht leise geworden. Grooveboxen, Synthesizer und Tracker bestimmen das aktuelle Geschehen und bei den Gitarren verändern sich gefühlt nur noch die Farben. Aber ist die Gitarre damit wirklich tot? Mitnichten! Nach wie vor gibt es großartige Künstler, die dem altbekannten Instrument neue Sounds entlocken. Vor allem im Bereich der Effektgeräte gibt es immer wieder mal Innovationen, die den Horizont der Gitarrenmusik erweitern. Hier gibt es noch Potential für Kreativität und neue Musikstile. So lassen sich beispielsweise mit dem Empress Zoia individuelle Effekte erstellen, mit denen der gewiefte Gitarrist wirklich einzigartige Sounds und Effekt-Kombinationen erzeugen kann. Reverse-, Glitch- und Granular-Effekte, wie das Red Panda Particle, das Montreal Assembly Count to 5, das Hologram Electronics Microcosm oder der Walrus Audio Fable Soundscape Generator erzeugen ganz neue Klänge.

Gleiches gilt für Bitcrusher wie das Malekko Charlie Foxtrot, das Meris Ottobit Jr. oder den WMD Geiger Counter, die das Signal auf bisher ungehörte Art und Weise zerstören und verfremden.

Und auch im Delay-Segment können zahlreiche Interpretationen legendärer Tape-Sounds, wie das Strymon Volante und umfangreiche Delays wie das Empress Echosystem oder Boss SDE-3000D neue Maßstäbe setzen und zu neuen Sounds inspirieren.

Nicht zu vergessen sind die Sustainer in Form des Freeze und des Superego von Electro Harmonix oder dem Gamechanger Audio Plus Pedal, die Klangteppiche erzeugen, die vorher mit einer Gitarre nur schwer zu erreichen waren.

Electro Harmonix Freeze Sound Retainer Kundenbewertung: (384) 139,00 € bei

Und auch vor den Looper-Pedalen macht die Entwicklung nicht Halt. So können beispielsweise mit der Singuar Sound Aeros Loop Station, dem Pigtronix Infinity 3 und dem Boss RC 600 die Sounds aufgenommen und direkt bearbeitet werden.

Und auch die gute alte E-Gitarre hat noch Potenzial. Das beweist zumindest Frank Deimel mit der Deimel Firestar, die als Bindeglied zwischen der Gitarre und den aktuell angesagten Synthesizern fungiert. Sie hat damit die Möglichkeit, die E-Gitarre in eine neue Musikrichtung zu retten und neu zu definieren.

Immer mehr Musiker entdecken die Fusion von handgemachter Gitarrenmusik und den Möglichkeiten von Samplern, Synthesizern oder Grooveboxen für sich.

Die E-Gitarre ist also definitiv noch lange nicht tot!