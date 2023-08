Workshop: Hologram Electronics Microcosm, Effektpedal

Ambient-Sounds für Gitarre und Synthesizer

Was macht das Hologram Electronics?

Wenn man perfekte Ambient-Sounds erzeugen möchte, kommt man an dem Microcosm von Hologram Electronics wohl kaum vorbei. Einen ausführlichen Test des ungewöhnlichen Pedals hat Christian hier bereits für euch gemacht, aber heute möchte ich ein paar Überlegungen zum Aufbau eines Parts für Ambient-Musik teilen.

Vorab zunächst eine kurze Anmerkung zu den erfolgten Updates. In der ersten Firmware gab es teilweise Probleme mit der Effektlautstärke und dem Tracking. Drehte man das Mix-Poti voll auf, blieb das Effektsignal trotzdem noch sehr leise. Ein passendes Mischverhältnis war in manchen Settings daher bisweilen schwierig und der Effekt blieb oft etwas im Hintergrund. Dies wurde im Firmware-Update behoben und das Effektsignal ist jetzt um einiges lauter. Das ist wirklich gut gelungen und dürfte damit alle kritischen Stimmen verstummen lassen. Das Tracking ist ebenfalls sehr gut und reagiert ausgezeichnet auf das Gitarrensignal im „Instrument Level Setting“ und auf Synthesizer-Sounds im Line-Level.

Das optisch sehr schöne Pedal ist vorbildlich beschriftet und logisch aufgebaut, aber trotzdem braucht es etwas Übung, um es für sich nutzen zu können. Ich habe für mich verschiedene Vorgehensweisen bei der Nutzung des Microcosm gefunden und möchte diese hier vorstellen. Der Looper spielt dabei eine entscheidende Rolle, um einen sphärischen Sound zu erzeugen.

Der Looper als Melodie-Part

Ich mag es sehr gerne, wenn für Ambient-Sounds eine verspielte, anscheined zufällige Melodie geloopt wird, zu der man dann nach Belieben Akkorde spielen kann. Dementsprechend möchte ich zunächst eine verspielte Tonfolge aufnehmen. Um den Loop sinnvoll nutzen zu können, aktiviere ich die Quantisierung und tappe eine gewünschte Geschwindigkeit ein. Auf diese Weise wird der Loop automatisch auf eine Länge gekürzt, die für den genutzten Effekt passend ist. Nun deaktiviere ich beim Loop die „Pre-FX“-Option, um die Effekte gleich mit aufzunehmen.

Ich nutze für die Melodien gerne erst einmal ein einfaches Delay aus der Multidelay-Kategorie und natürlich füge ich noch ein wenig des internen Reverbs hinzu, um die in meinen Augen benötigte Klangtiefe zu erzeugen. Mit diesem Sound nehme ich dann den ersten Loop auf, der zunächst aus möglichst wenigen Tönen besteht. Wichtig ist hier natürlich, dass die Töne zu sämtlichen Akkorden passen, die ich später spielen möchte. Also wähle ich die Sekunde, die Terz und die Quinte der entsprechenden Tonleiter. Dieser Loop klingt zwar schon gut, ist aber noch recht unspektakulär. Jetzt kommen daher die Pitch-Funktion des Loopers und die Reverse-Funktion ins Spiel. Wenn bei der Geschwindigkeit des Microcosm die Subdivisions angewählt sind, kann durch das Halten des „Shift“-Tasters mit dem „Time“-Poti die Geschwindigkeit verdoppelt oder halbiert und damit natürlich auch die Tonhöhe hoch oder runter oktaviert werden. Jetzt lassen ich den Loop noch rückwärts abspielen, indem ich den „Reverse“-Taster drücke und nehme durch erneutes Drücken des „Record“-Tasters ein Overdub auf, das ebenfalls nur aus kleinen Fragmenten besteht. Jetzt kann ich den Looper wieder auf die ursprüngliche Geschwindigkeit zurückstellen, ihn aber trotzdem noch rückwärts laufen lassen und habe spielend leicht unterschiedliche Tonhöhen und Abspielrichtungen erzeugt. Das kann natürlich beliebig oft und in beliebiger Richtung fortgeführt werden. Und genauso könnte es auch klingen: endlos, schwerelos und verspielt. Natürlich wäre es möglich, auch hier bereits einen Granular- oder Micro- Loop-Effekt mit aufzunehmen, da man für jedes Overdub einen anderen Effekt mit aufnehmen könnte, aber das für mein Empfinden wäre eine solche Klangkonstruktion dann schon zu extrem.

Wenn ich mit meinem Loop, der aus vielen einzelnen Tonfragmenten besteht, zufrieden bin, platziere ich den Looper wieder vor den Effektgeräten, um ihn beim Abspielen durch weitere Effekte schicken zu können. Das geht ganz simpel über die „Pre-FX“-Funktion des Microcosm. Wenn ich dann beispielsweise einen Klang erzeugen möchte, der etwas aufgeräumter ist, aktiviere ich den „Looper Only“-Modus. Die Modulation, der wunderbare Hall und das Filter bleiben bei dieser Einstellung weiterhin aktiv. Mit dem Filter können zu scharfe Höhen der hochoktavierten Töne abgemildert und der Klang somit zusätzlich an die eigenen Vorstellungen angepasst werden.

Die Modulation des Hologram Electronics Microcosm ist über die „Shift“-Taster als zweite Funktion des „Shape“ und „Repeats“-Poti in seiner Tiefe und Geschwindigkeit einstellbar. Zum Glück sind diese Funktionen beschriftet, so dass man es sich nicht merken muss. Mit einer geringen „Depth“ und höherer Modulationsgeschwindigkeit könnte nun ein Vibrato-Effekt auf das Signal gelegt werden oder mit langsamer „Frequency“ und einer etwas höheren Modulationstiefe ein tiefer Chorus. Das klingt wunderbar. Das Mischverhältnis wird jetzt mit dem „Mix“-Regler und dem Loop Level eingepegelt. Den Loop blende ich etwas in den Hintergrund und den „Mix“-Regler stelle ich auf etwa 3.00 Uhr. So ist das Effektsignal immer etwas präsenter, als das live gespielte Gitarrensignal. Je nach bereits vorhandener Klangdichte des Loops könnte jetzt zum Beispiel der Glide-Effekt des Micro-Loops für tolle fließende Übergänge sorgen. Mit einem langsamen „Glide“ und relativ moderaten Wiederholungen kann damit der Sound geformt werden. Den Hall stelle ich gerne auf mindestens 1.00 Uhr mit maximaler Reverb-Zeit. So wird das Signal nicht nur breiter im Stereosignal, sondern es werden auch alle Sounds miteinander verschmolzen. Und schon habe ich eine wunderbare Melodie im Hintergrund, während ich ein paar dezente Akkorde dazu spiele. Ein Beispiel dazu habe ich euch hier aufgenommen.

Der Looper als Akkord-Begleitung

Da der Looper mit seiner 60-sekündigen Aufnahmezeit ausreichend Zeit bietet, um einige Akkordwechsel aufzunehmen, könnte man das Prinzip auch umdrehen und mit Hilfe der Akkorde den Grundklang und Klangteppich formen, zu dem man dann einige Melodie-Parts spielt. Hierfür gefällt mir die Glitch-Sektion am besten. „Blocks“ kann beispielsweise genutzt werden, um den gespielten Akkorden die nötige Klangfülle hinzuzufügen. Den Looper quantisiere ich natürlich wieder, um ihn an die Effekte anzupassen. Dann nehme ich meine Akkorde zusammen mit einem Glitch-Effekt und etwas Reverb auf. Wenn der aufgenommene Effekt im Reverse-Mode, durch das Drücken des Selektor-Tasters, gespielt wird, wird der Klang noch flächiger. Der Hall fügt alles zu einer Klangeinheit zusammen.

Den Akkord-Loop spiele ich in halber Geschwindigkeit ab, um ihm noch mehr Wucht zu verleihen. Er bekommt seinen Ambient-Charakter durch das langsame Spiel und dadurch, dass auch er wieder eine Oktave nach unten transponiert wird. Das alleine klingt schon so, als hätte Sigur Ros einen regnerischen Tag in Island erlebt. Für diese Option finde ich es spannend, wenn man zum erstellten Loop durch weitere Effekte des Microcosm spielt und den „Mix“-Regler ganz aufdreht. Dann wird das unbearbeitete Signal komplett ausgeblendet und nur das Effektsignal ausgegeben. Besonders mit Reverse-Effekten klingt das ausgezeichnet. Auch hier stelle ich das „Space“-Poti wieder recht hoch ein, um ein Stereosignal mit viel Reverb zu erhalten.

Alleine mit diesen beiden bereits genannten Vorgehensweisen kann man Stunden verbringen und unzählige Sounds erzeugen. Die einzelnen Modi der Effekte des Hologram Electronics Microcosm bieten ja auch selbst die Möglichkeit, die Wiederholungen in einer höheren oder tieferen Oktave wiederzugeben. Hier würde ich eine Variante auswählen, die dem jeweiligen Loop klanglich nicht zu sehr ähnelt. Wenn also der Loop hauptsächlich in Half-Speed abgespielt wird und damit die tiefe Oktave und Frequenzen bedient, würde ich eher eine Effekt-Variante wählen, die höhere Oktaven spielt. Wenn das bisherige Klangbild schon recht prominent ist, könnte jeweils die Reverse-Variante des Effekts gewählt werden. So wird das Attack der Töne etwas reduziert und der Gesamtsound wird flächiger. Der Experimentierfreude sind natürlich keine Grenzen gesetzt und gerade die Verbindung von Effekten und Looper machen diesen Microcosm derart interessant.

Das Hologram Electronics Microcosm bietet zahlreiche Möglichkeiten, um tolle Ambient-Sounds zu erzeugen. Mit dem zusätzlichen Reverb-Effekt verschmelzen die Sounds zu einem Klanggefilde und mit den unterschiedlichen Effekten, die man gerne auch rückwärts einsetzen kann, können spannende Texturen für jedes neu eingespielte Overdub hinzugefügt werden. In einem Stereo-Setup kommt der Hall richtig gut zur Geltung und wenn die Hintergrund-Sounds beizeiten etwas zu präsent werden sollten, können sie mit dem Filter in den Hintergrund geregelt werden. Das „Shape“-Poti spielt übrigens für die Effektformung eine entscheidende Rolle, da hiermit unterschiedliche Varianten von Attack und Release eingestellt werden können. Dreht man den „Mix“-Regler ganz auf, so hört man nur das Effektsignal und die Sounds werden noch flächiger und verspielter. Mit diesen Zutaten kann man mit dem Hologram Electronics Microcosm ganz wunderbare Soundscapes und Klangteppiche erzeugen.

Und hier noch ein paar Piano- und Synth-Sounds: