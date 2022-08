Test: BOSS RC-600 Loop Station, Effektgerät

Loopen bis der Arzt kommt

Aller-, allerspätestens seit Ed Sheerans Stadion Tour nur mit Akustikgitarre und Loop Station ist diese Technik weltweit in aller Munde. Aber auch durch etliche Videos auf Social Media von diversen Künstlerinnen und Künstlern (und natürlich auch zuvor längst bei vielen im realen Leben im Einsatz) erlangen Loop Station Beachtung. Auch wenn mit aktuell keine Zahlen vorliegen, so war und ist BOSS auch gefühlt zumindest sehr weit vorne mit dabei in Sachen Popularität und Features und baut in der RC-Serie großartige Geräte mit schier endlosen Funktionen. Die Möglichkeiten sind ja auch enorm, bedenkt man, dass man etwas nur einmal spielen muss, um es dann endlos wiederholen zu lassen und neue Phrasen dazu zu ergänzen, auszutauschen oder zu modifizieren. Mit dem RC-600 brachte BOSS Anfang 2022 ein neues Update der Serie auf den Markt. Let’s unbox the BOSS RC-600 Loop Station.

UNBOXING – BOSS RC-600 Loop Station, Effektgerät

Die RC-600 kommt im unauffälligen Produktkarton daher. Neben dem Gerät liegt diesem nur das zweiteilige Netzteil und ein Umschlag mit Benutzerhandbuch und Registierkarte etc. bei. Kein Schnickschnack, aber alles Nötige. Was steckt da so drin?

SPECS & FACTS – BOSS RC-600 Loop Station, Effektgerät

Die Kiste sieht den Brüdern und Schwestern des Herstellers gar nicht so unähnlich. Die Optik wirkt sehr vertraut, was einem direkt Feel-Good-Vibes verleiht und man keine Panik bekommt vor (möglicherweise) zu vielen Funktionen. Optisch macht die rot-schwarz-silberne Optik auch einiges her. Die hellen LEDs und das LC-Display erstrahlen, wenn man das Gerät einschaltet in angenehm bläulichem Ambiente.

Die neun in zwei Reihen (6 + 3) angeordneten Fußschalter sind clickless (geben also kein Geräusch von sich beim Treten) und haben einen guten Widerstand. Fühlt sich alles sehr wertig an und hat den praktischen Vorteil, dass man nicht so leicht versehentlich etwas drückt!

Orientierung wird großgeschrieben: Sehr schön und gleichzeitig hilfreich im Looping ist die großen Tempo/Takt-Anzeige in der Mitte des Gerätes. Diese blinkt im Tempo (die 1 jedes Taktes in Rot, alle weiteren Schläge in Grün) und zeigt in einer runden Lauflichtanzeige, wo im Loop man sich gerade befindet, wenn der Loop aus mehreren Takten besteht.

Jeder Fußschalter ist mit zwei Funktionen ab Werk belegt und kann aber frei belegt werden.

Die 435 x 163 x 66 mm große und 2,4 kg schwere RC-600 Loop Station bietet sechs simultane Stereo-Phrasenspuren mit 32 Bit AD/DA-Wandlung und 32 Bit Fließkommaberechnung, sage und schreibe 49 Input-FX- und 53 Track-FX-Typen, von denen 4 gleichzeitig nutzbar sind, 99 Speicherplätze und 200 Onboard-Rhythmus-Patterns und 16 Drum-Kits. Alle zeitbasierten Effekte können (logisch, aber praktisch) automatisch mit dem Tempo des aktuellen Loops synchronisiert werden.

Anschlussseitig findet man auf der Rückseite des Geräts:

zwei XLR-Mikrofon-Inputs (beide können mit Phantom-Power gespeist werden)

(beide können mit Phantom-Power gespeist werden) zwei mono oder stereo nutzbare Klinken-Inputs (wählbar Line/Inst-Level)

(wählbar Line/Inst-Level) mono/stereo Main-Out (Klinke)

(Klinke) zwei Subs-Outputs (jeweils mono oder stereo nutzbar)

(jeweils mono oder stereo nutzbar) einen Kopfhöreranschluss

zwei Control-Anschlüsse für je zwei Fußschalter oder ein Expressionpedal

für je zwei Fußschalter oder ein Expressionpedal MIDI In/Out

USB-B (Datensicherung, Import/Export mit BOSS Tone Studio & Pattern-Import)

(Datensicherung, Import/Export mit BOSS Tone Studio & Pattern-Import) Power-Button

DC-In (1200 mA bei 9 V), Netzteil wird mitgeliefert

PRAXISTEST 1: Handling – BOSS RC-600 Loop Station, Effektgerät

Im Handling ist die Loop Station ein gesundes Mittelmaß. Aufgrund der hohen Anzahl an Funktionen ist sie kein Hands-on-Gerät, das man direkt zu 100 % versteht. Viele Funktionen erklären sich von selbst und man kann auch ohne Benutzerhandbuch direkt loslegen, dennoch sind viele Dinge in den Menüs versteckt, die auf dem kleinen Display zwar gut erkennbar und sich problemlos auswählen lassen, dennoch ist es ein bisschen ein „Gefummel“ sich durch die Menü-Instanzen zu klicken. Hier lohnt sich ein kurzer Blick in das mitgelieferte Handbuch, bevor man anfängt Sounds zu basteln. Dann kommt man relativ schnell in einen Flow, baut eigene Sounds und findet sich gut zurecht. Manches liest man halt dreimal nach (geht mir zumindest so, haha ^^).

Der Mixer regelt die Lautstärkenverhältnisse der verschiedenen Inputs zueinander sowie z. B. den Drum-Computer. Super wichtiges Tool, das man mit zwei Klicks erreicht. Die Drehpotis sind durch die Rasterung gut einstellbar. Hält man ein Poti gedrückt und dreht an ihm, so springen die Parameter in schnelleren/größeren Schritten voran.

Toll ist auch die hohe Anzahl an integrierten Effekten und Amps. Die Qualität ist hierbei allerdings nicht so hoch wie in anderen, extra dafür gebauten Produkten der Firma BOSS. Möchte man aber nur mit einem Floorboard arbeiten, so ist erstmal alles an Bord, was das Herz begehrt, von Modulationen, über Delays und Reverb bis hin zu Exoten/Specials wie Ring-Modulation oder Radio-Filter.

Die Effekte lassen sich dann auf Fußschaltern in zwei oder dritter Instanz ablegen, um sie bequem während der Performance aufrufen zu können. Gut durchdacht. Dennoch ist es auf Dauer etwas fummelig und nervig, sich ständig zum Gerät bücken zu müssen, um z. T. etwas in der Lautstärke anzupassen. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass man im Laufe der Zeit, wenn man den RC-600 regelmäßig und oft nutzt, in einen besseren Workflow kommt, als ich während des Tests und man noch mehr Funktionen entdeckt und Abläufe perfektioniert, die einem das Leben erleichtern!

Undo/Redo, die Löschfunktion eines aufgenommenen Loops durch langes Gedrückthalten des entsprechenden Stop-Fußschalters, sind essentiell und top umgesetzt, um ggf. korrigieren zu können.

Die Verarbeitung ist erste Sahne! Man hat etwas in der Hand, das stabil ist, nicht extrem viel Platz braucht und dennoch unfassbare viele Features in sich trägt. Die Fußschalter treten sich mit dem leichten Widerstand sehr angenehm, die Dreh- und Pushpotis fühlen sich auch sehr hochwertig an und tun ihren Dienst sehr gut und zuverlässig. Die hellen LEDs und das LC-Display zeigen klar und deutlich an, was gerade Phase ist und erleichtern einem so das Leben (oder besser als Loopen).

Einziges Manko im Handling (frage ich mich aber bei vielen Geräten): Warum gibt es ein externes Netzteil und kein internes mit lediglich einem Kaltgeräteanschluss? Man bedenke das Horrorszenario, dass man das Netzteil vergisst. Ein Kaltgerätekabel findet man auf jeder Bühne oder in jedem Backstage irgendwo (notfalls baut man eines irgendwo ab UND legt es nach dem Gig brav zurück ;-) ).

Aber wie klingt das Ding denn nun?

PRAXISTEST 2: Sounds – BOSS RC-600 Loop Station, Effektgerät

Wie es klingt, hängt natürlich sehr vom Spieler ab. Es lassen sich großartige Sounds erzeugen durch die Möglichkeit des Übereinanderlegens mit Loops, die Nutzung der integrieren Effekte oder durch die Half-Speed- oder Reverse-Funktionen.

Um einen groben Überblick über die enorme Bandbreite an Funktionen zu geben, gibt’s ein paar exemplarische Audiodemos. Zum einen hört ihr die verschiedenen Amps-Modelle, die im RC-600 integriert sind, Drum-Style- und Drum-Sound-Beispiele sowie ein paar Effektbeispiele und ein Funk-Loop-Demo.

Wirklich toll ist die hohe Anzahl an Drum-Styles, die dann durch die Sounds, Variationen und Grooves angepasst werden können. WOW! Es lässt sich einstellen, ob Fills oder Endings gespielt werden sollen, die Variationen und Grooves arbeiten mit verschiedenen Subdivisions (z. B. binär 8s, 16s oder ternär). So lassen sich die unterschiedlichen Anforderungen umsetzen.

Alle Klangbeispiele wurden in folgender Signalkette erstellt und aufgenommen, es fand keine nachträgliche Bearbeitung oder zusätzliches Looping/Overdubing in einer DAW statt: Fender Perf MN Stratocaster -> BOSS RC – 600 -> Universal Audio Apollo Twin X -> Steinberg Cubase 12 PRO