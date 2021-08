Boss RC-505 MK2, Loopstation im neuen, erweiterten Gewand

Mehr Effekte, erweiterte Anschlüsse, besseres MIDI

Am kommenden Sonntag feiert Roland seinen jährlichen 808-Tag; heute bereits hat Boss eine interessante Neuheit vorgestellt: Die Loopstation RC-505 bekommt ein großes Update und wird zeitnah als Boss RC-505 Mk2 im Handel erhältlich sein.

Wie schon bei der MK1-Version lassen sich weiterhin fünf Stereo-Spuren, jeweils mit eigenen Reglern ausgestattet, nutzen. Pro Spur stehen Eingangs- und Track-Effekte zur Verfügung, wobei die Mk2-Version nun bis zu vier gleichzeitig nutzbare Effekte ermöglicht. Ein weitere Plus-Punkt der Mk2-Version: Es gibt keine Limitierungen mehr, welche Effekte kombiniert werden können, die Auswahl ist vollkommen frei und individuell gestaltbar. Hinzu kommt, dass sich die vier Effekte jeweils in einer Bank speichern lassen, wovon es wiederum 4 zur Auswahl gibt.

Auch beim Workflow und den Anschlüssen hat Boss nachgebessert und stattet die RC-505 Mk2 mit zwei frei zuweisbaren Buttons aus, d. h. zusätzlich zu den o. g. Track- und Input-FX-Buttons gibt es nun zwei weitere Assignable Buttons.

Während die MK1-Version über einen XLR-Eingang verfügte, bietet die MK2-Version einen zweiten Mikrofoneingang (plus zwei Instrumenteneingänge, wobei der 3,5 mm Input dafür weggefallen ist). Auch bei den Ausgängen zeigt sich die Loopstation deutlich interessanter, denn anstatt einem Main-Ausgang bietet die RC-505 MK2 nun drei Klinkenausgänge: Main, Sub 1 und Sub 2. Hinzu kommt noch ein Kopfhörerausgang.

Die drei Ausgänge spiegeln sich auch beim Recording wieder, denn es lassen sich nun bis zu drei WAV-Files simultan aufzeichnen. D. h. Drums, Vocals & Co können auf Wunsch separat aufgezeichnet werden, um sie ggf. später weiter zu bearbeiten.

Auch bei den MIDI-Features hat Boss offensichtlich nachgebessert, allerdings gibt es hierzu noch keine genauen Informationen, was alles möglich ist.

Die Features des RC-505 MK2 Loopers in der Übersicht

5 Stereospuren mit getrennter Steuerung

AD/DA-Wandlung: 32 Bit / 44,1 kHz

48 V Phantomspeisung

Input FX- und Track FX-Sektion mit jeweils 4 Effekten sowie 4 Quick Access-Bänken

anpassbare FX- und Track-Tasten

Onboard-Effekte: 49 Input-FX-, 53 Track-FX- sowie 2 Master-FX-Typen

Mark Back-Funktion für Flexibilität bei Undo/Redo-Vorgängen

Speicher für 99 Phrasen mit jeweils 5 Spuren

Custom-Effekte und Wiedergabeeinstellungen sowie Steuerungszuweisungen etc.

max. Aufnahmedauer: ca. 1,5 h pro Titel und ca. 13 h gesamter Speicher

über 200 integrierte Rhythmus-Pattern und 16 Drum-Kits

externe Steuerung per MIDI

optionaler Fußschalter oder Expressionpedal

USB Audio/MIDI-Funktionalität zur Nutzung mit DAW-Software

Phrasen-Import/Export sowie Pattern-Import

Tasten für Rec/Play-, Start/Stop-, Undo/Redo- und Tap Tempo-Taste

Level-Fader

LC-Display

Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

Abmessungen (B x T x H): 420 x 234 x 67 mm

Gewicht: 1,8 kg

Ab Herbst sollen die ersten RC-505 Mk2 Loopstations ausgeliefert werden. Der Preis wird sich auf 619,- Euro belaufen.