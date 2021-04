Soma Cosmos, Effektgerät und Looper für sphärische Sounds

Sphärische Sounds und Loops

Über den russischen Hersteller Soma haben wir bei AMAZONA.de bereits öfters berichtet und auch schon das ein oder andere Produkt getestet. Vor Kurzem hat das Unternehmen eine weitere Neuheit vorgestellt: Cosmos.

Grundsätzlich handelt es sich bei Cosmos um einen Looper samt Multieffektgerät. Ausgestattet ist er mit vier Algorithmen und diversen Potis und Tastern. Wie sofort zu erkennen ist, ist Cosmos als Bodengerät ausgelegt, so dass es gedanklich zunächst einmal in die Gitarrenfraktion passt. Dem Einsatz im Studio – und da vor allem in Kombination mit Synthesizern – steht aber nichts im Wege.

Die vier Algorithmen stehen in jeweils drei Variationen zur Verfügung, dabei weist jeder unterschiedliche Methoden zum Mischen und Verschieben von Klängen auf. Basis ist stets eine Delay-Line, die mit den Parametern Blur, Drift, Drive, Surpressor/Compressor, Feedback und Mix eingestellt werden kann.

Rückseitig verfügt Cosmos jeweils über ein Klinkepärchen, die als Ein- und Ausgang dienen, sowie einen separaten Kopfhörerausgang, einen Netzteilanschluss und ein Flash-Drive-Schacht, der allerdings nur für zukünftige Firmware-Updates gedacht ist.

Klanglich kann man mit Cosmos atmosphärische Klanglandschaften kreieren. Soma verspricht sogar, dass man ein komplettes meditatives Konzert alleine damit performen kann. Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck davon verschaffen:

Und hier die Features des Soma Cosmos im Überblick:

kreativer Looper und Performance-Effektgerät für meditative Klangkulissen

Audio wird in ein Netzwerk aus mehreren Delays-Lines aufgenommen, die per LFO moduliert werden

Loop-Zeiten variieren je nach Algorithmus zwischen 2,5 s und 22 s

4 unterschiedliche Algorithmen mit je drei Variationen: 2 Delay-Lines mit relativer Verschiebung, 4 Delay-Lines mit relativer Verschiebung, Giant Reverb und Granular Delay

Regler Blur und Drift kontrollieren verschiedene Parameter in den Algorithmen

regelbarer Suppressor/Compressor-Effekt

Regler für Drive, Feedback, Eingangs- und Ausgangspegel

Hochpass- und Tiefpassfilter per Fußtaster aktivierbar (3 Frequenzen pro Filter anwählbar)

Fußtaster für Erase, Reverse und Record

interne Signalverarbeitung mit 24 Bit/48 kHz

Stereoeingang: 2x 6,3 mm TRS

Stereoausgang: 2x 6,3 mm TRS

Stereokopfhörerausgang: 6,3 mm TRS

Abmessungen (B x T x H): 342 x 153 x 68 mm

Gewicht: 2,2 kg

inkl. Netzteil (12 V DC)



Ein wenig Geduld brauchen Interessiert allerdings noch. Zwar lässt sich Cosmos bereits vorbestellen und der Preis ist mit 579,- Euro auch schon bekannt, es wird aber noch einige Monate dauern, bis Soma die ersten Produkte ausliefern kann.