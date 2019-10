Preview: Waldorf Kyra VA-Synthesizer

Waldorf Kyra ab sofort in der Auslieferung

Es ist soweit, der WALDORF KYRA ist fertiggestellt und wird seit heute ausgeliefert. Auch wenn die meisten Fakten schon in unseren früheren News alle aufgezählt wurden, so möchten wir dennoch die nun komplette Feature-Liste hier nochmals in englische Sprache veröffentlichen.

Wir empfehlen trotz allem, mal ganz nach unten zu scrollen, denn dort ist wunderbar dokumentiert, wie aus dem einstigen EXODUS VALKYRIE von Manuel Caballero schließlich der KYRA von Waldorf wurde.

Wir sind aktuell dabei, uns ein erstes Testexemplar zu besorgen. Thilo Goldschmitz durfte den Waldorf Kyra in der finalen Version übrigens bei Waldorf bereits ausführlich vor einigen Tagen testen. Da die Features aber entsprechend umfangreich sind, wollte er mit keiner zweigeteilten Preview vorgreifen, sondern zunächst in aller Ruhe den KYRA im heimischen Studio analysieren.

Ich persönlich bin da sicherlich nicht weniger auf sein Ergebnis gespannt als der Rest der Leser.

Euer Peter Grandl

Waldorf Kyra Presstext:

With 32x oversampled hardware sound generation and 96kHz floating point sound processing providing guaranteed contention-free 128 voice channels.

As a truly multitimbral instrument it features eight independent ‘parts’ with up to 32 notes per PART, each effectively being a complete synthesizer with sound sources (OSC GROUP 1, OSC GROUP 2, SUB 1, and SUB 2); FILTERS; modulators (EGs, LFOs, and MOD MATRIX); multi-effects unit (EFFECTS); and a USB 2.0 connection — can exchange MIDI (Musical Instrument Digital Interface) information, as well as send the audio from each stereo PART to a computer as eight stereo 24-bit streams at 96kHz (with 48kHz downsample mode available) and one stereo audio return from the computer supporting a single 24-bit stereo audio stream from the host DAW (Digital Audio Workstation). With that being said, the only other resource they share are the four balanced, stereo output pairs — OUT A (Right and Left), OUT B (Right and Left), OUT C (Right and Left), and OUT B (Right and Left) — using 32-bit DAC (Digital-to-Analogue Conversion) running at 96kHz sampling rate connected to four internal stereo busses and that powerful pool of 128 hardware voices. Versatility further abounds as each PART has a dedicated multi-effects unit comprising nine stereo effects modules — namely, three-band EQ, Formant filter, input Limiter, Distortion module, Delay module, six-state Phaser, Chorus flanger, Stereo reverb, and output Limiter — with dedicated audio stream via USB (Universal Serial Bus).

Better still, each PART hosts a Patch from the pool available to the system. Speaking of which, Kyra has a generous Patch storage capacity of 26 banks — A through to Z, each containing 128 patches. That’s a total of 3,328! The first seven banks are ‘user’ patches stored in RAM (Random Access Memory), meaning users can change them quickly and individually using the Store sequence. The remaining 19 banks are ROM (Read-Only Memory) patches that users can recall and use just like RAM patches but cannot be replaced using the Store sequence. It is, however, perfectly possible to freely copy whole banks between RAM and ROM, so all are user-programmable. And any Patch can be recalled via MIDI program changes and Bank select commands.

Kyra starting with two primary virtual alias-free oscillator groups (OSC GROUP 1 and OSC GROUP 2) per voice, each with Saw (sawtooth); Wave (waveform) — with no fewer than 4,096 18-bit linear PCM (Pulse Code Modulation) single-cycle 32x oversampled wavetables covering a huge range of synthetic and emulated sound sources with two wavetable sources per voice; Pulse; and noise simultaneously available. Also OSC GROUP 1 and OSC GROUP 2 each has an independent detune-able oscillator — SUB 1 and SUB 2 — with four selectable shapes and two selectable (Octave) pitches. Real Hard Sync, ring modulation, and FM (Frequency Modulation) are available between those oscillator groups.

Kyra’s FILTERS front panel perfectly positions powerful control, creatively implementing accurate emulations of classic analogue ladder filters with 2-pole (12dB/octave) low pass (12dB LP), band pass (12dB BP), and high pass (12dB HP), plus 4-pole (24dB/octave) low pass (24dB LP), band pass (24dB BP), and high pass (24dB HP) configurations. Creatively, 128 filters are configurable for single or dual parallel (Dual Filter) true stereo operation.

Onwards and upwards, three fast-response ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) envelope generators with EG Slope setting are also at hand. Helpfully, one is assigned to the VCA (Voltage Controlled Amplifier), another to the filter, while the third can be freely assigned. All are available in the MOD MATRIX (modulation matrix), itself being a six-channel affair with up to three destinations per channel giving a maximum of 18 routings. It is also worth noting that the three LFOs (Low Frequency Oscillators) — with 128 wavetable shapes, monophonic, polyphonic, random, anti-phase, and quadrature stereo phase settings — are also available in the MOD MATRIX and additionally as a MIDI clock sync source.

Creativity continues courtesy of an arpeggiator (ARP) on each PART with 128 preset patterns; Up, Down, Random, and Chords modes; and an ability to synchronise to MIDI clock. Arpeggiators are aimed at live performance, primarily, but can clearly complement composition. Kyra’s ARP is an integral part of a Patch, so settings are always stored.

Far from forgetting its helpful high-resolution 256×64 pixel graphic OLED (Organic Light-Emitting Diode) display alongside the traditional array of MIDI In, Out, and Thru connections — complimenting USB 2.0 — on five-pin DIN, as well as full key microtuning capability with MIDI Tuning Standard (MTS support).

Meldung vom 24.01.2019

Jetzt wird es ernst, Waldorf zeigt erstmals den Waldorf KYRA.

Der Waldorf Kyra Synthesizer

Wir blicken kurz zurück, der Waldorf Kyra tauchte auf der Musikmesse 2018 erstmals unter dem Namen „Valkyrie“ von Exodus Digital auf. Hinter Exodus Digital verbarg sich der englische Ingenieur Manuel Caballero, der uns damals ein umfassendes Interview zu seinem neuen Synthesizer gab, den er eine Hommage an den den Access-Virus nannte.

Wer sich die Bilder (siehe weiter unten) vom ursprünglichen Valkyrie-VA-Synthesizer ansieht, wird feststellen, dass sowohl Knöpfe und Regler identisch waren mit dem Virus.

Christoph Kemper (von Access) nahm es gelassen, als wir ihn zur Superbooth 2018 dazu befragten:

Im Juni 2018 verkündete Waldorf, dass sie das Projekt unter ihre Fittiche nehmen würden. Damals erschien erstmals ein Rendering, da bereits unter dem neuen Namen KYRA, zu Caballeros VA-Synthesizer.

Da der ursprünglich VALKYRIE bereits auf der Musikmesse 2018 anspielbereits zu sehen und zu hören war, könnte der Release des finalen Produktes also tatsächlich dieses Jahr stattfinden. Die ersten Hörproben waren vor knapp einem Jahr jedenfalls sehr ansprechend.

Waldorf kündigte damals per Pressetext eine Zusammenarbeit mit Entwickler Manuel Caballero an. Die Präsentation des Valkyrie war definitiv die Sensation auf der Musikmesse 2018. Obwohl als Hommage an den ACCESS VIRUS gedacht, wurde im Gespräch mit Manuel schnell klar, dass der Exodus Valkyrie weit mehr bietet als sein Vorbild. Das Interview mit Manuel Caballero findet ihr hier.

Wir gehen davon aus, dass der WALDORF KYRA quasi als Design- und Markennachfolger des EXODUS VALKYRIE dieselben Features enthalten wird. Diese waren beim Valkyrie folgende:

Mögliche Facts des Waldorf Kyra Synthesizers

subtraktiver Synthese mit Wavetables

128-stimmige Polyphonie

Dual-Mode-Filter

8 unabhängige Parts mit jeweils bis zu 9 Effektmodulen

bis zu 10 OSCs pro Stimme

Schwingungsformen: SAW, Pulse, Noise und Wavetable – gleichzeitig verfügbar

Hard-Sync, Ring-Modulation und FM

Hypersaw mit bis zu 12 Oszillatoren

4096 18 Bit linear PCM-single-cycle Samples für die Wavetables

2 Wavetables pro Voice verfügbar

drei ADSR-Hüllkurven

3 LFOs

Modulations-Matrix (6 Kanäle mit je bis zu drei Modulationszielen)

Arpeggiator mit 128 Presets und Chord-Mode

Editsoftware für MAC und PC

USB-Audio

Keyboard Microtuning

Ein erster Blick auf den KYRA

Das Datenblatt fängt mit dem komplett programmierbaren FPGA (Field-Programmable Gate Array), dem Herz des Kyra an. Die Synth-Engine hat genug Kapazität für 128 Stimmen, unabhängig von den benutzten Effekten. Jede Stimme besteht dabei aus 10 Oszillatoren und einer insgesamt achtfachen Multitimbralität, jede verfügt dabei über ihr eigenes Effektmodul mit neun Modulen.

Der Duale Wavetable Synthesizer bietet 32-faches Oversampling und über 4000 mitgelieferten Schwingungsformen. Die 10 Oszillatoren pro Stimme können noch verdoppelt werden, indem zwei Stimmen zusammengelegt werden. Als Synthesemöglichkeiten kommen zudem noch echte Stereobearbeitung, Hard-Sync, FM und Ring-Modulation hinzu.

Als Filter kommen Emulationen klassischer Ladder-Filter (Moog-Style?!) in 12 und 24 dB/Oktaven zum Einsatz, die hoffentlich nicht einknicken, wenn Resonanz ins Spiel kommt. Im Dual-Voice-Modus können die Filter entweder eigenständig oder gekoppelt sein.

Jeder multitimbrale Part bietet gleichzeitig einen dreibändigen EQ mit stimmbarer Mitte, dualen Röhren-Limiter, Formantfilter, Distortion, 6-Stufen-Phaser, digitales StereoDelay, Comb/Flanger/ Chorus/Doubler-Einheit und ein programmierbares Reverb. Das alles bei 96 kHz Sampling-Frequenz und 32 Bit D/A-Stereoausgang.

Über die klassenkompatible USB2-Schnittstelle können MIDI-Daten wie auch die 8 Parts einzeln in den Rechner gestreamt werden. Es gibt über USB2 aber auch einen Audiokanal in Richtung Kyra. Mac-Nutzer benötigen dazu keine Treiber, Windows-Nutzer einen ASIO-Treiber.

Bis zur NAMM-Show 2019, vom 24. – 27. Januar in Anaheim, California, soll die Kyra wohl soweit sein. Waldorf sprechen in der Pressemitteilung von einem „kompletten Produktionsstart und einer Verfügbarkeit“ zum angekündigten Termin.

Amazona berichtete bereits vom Valkyrie in einer News mit der „Virus-Kampfansage“. Vielleicht wird auch Access mit einem Virus 3 auf die Kyra reagieren. Das wäre dann wieder wie vor 20 Jahren, als die Access-Waldorf-Debatten hochschlugen. Ach, waren das Zeiten.

Zumindest kann man davon ausgehen, dass es ein vernünftig geschriebenes Handbuch zur Kyra geben wird.