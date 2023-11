Test: Yamaha Genos2, Entertainer-Keyboard

Bei der Beurteilung des Yamaha Genos2 bin ich hin- und hergerissen. Die Erwartungen an den Genos2 waren hoch. Die sechs Jahre seit Erscheinen des Genos bis zur Präsentation des Nachfolgers haben die Wünsche und Hoffnungen der Benutzer hochgeschraubt. Auf den ersten Blick könnten sie enttäuscht werden, da die Liste der neuen Features zunächst überschaubar aussieht. Fairerweise muss man anerkennen, dass der Genos ja schon ein ziemlich ausgereiftes Produkt war, deshalb stellt sich die Frage, was noch wesentlich verbessert und an welcher Stellschraube noch gedreht werden konnte. Einige der Wünsche der Kunden, die durchaus sinnvolle Erweiterungen gewesen wären, wurden nicht erhört, wie etwa Seamless Sound Transition, die VCM Rotary-/Orgeleffekte aus der YC-Serie, die jüngst im Montage M implementiert wurden, eine Pad-Matrix, eine verbesserte Vocal-Harmony-Engine und so weiter und so weiter. Trotzdem finde ich, man muss schon zweimal hinsehen, bevor man zu einem Urteil kommt. Wenn man den Blick auf den Vorgänger einmal außen vorlässt, kann man jedenfalls mit Fug und Recht behaupten, dass der Genos2 ein verdammt gut klingendes Instrument ist. Wer als Alleinunterhalter oder als Musiker in kleiner Combo live auftritt, hat im Genos2 eine perfekte Backing-Band dabei. Und wer zu Hause ein komplettes Homestudio in einem einzigen Gerät sucht, findet meiner Meinung nach im Yamaha Genos2 einen verlässlichen Partner mit sehr vielen Möglichkeiten, der wenig zu wünschen übriglässt. Er bietet die Grundlage für „Your next masterpiece“; und wenn ich die Phrase richtig verstehe, spielt Yamaha ja damit den Ball ohnehin mir als demjenigen zu, der den Genos2 bespielt.

Wer allerdings bereits einen klassischen Genos besitzt, sollte sich gut überlegen, ob er oder sie den Schritt machen sollte, sich das neue Gerät zu kaufen. Immerhin ist der Preis (die UVP liegt bei 5.549,- Euro, der Straßenpreis üblicherweise circa 10 Prozent darunter) sehr hoch und diese doch deftige Preissteigerung vielleicht nicht sofort nachvollziehbar.

Ich persönlich kann jedoch nur sagen: Es lohnt sich, zweimal hinzusehen! Je länger ich mich mit dem Genos2 beschäftige, desto interessanter finde ich ihn. Und eine der implementierten Verbesserungen hat für mich das Potential zum echten Gamechanger: die Dynamisierung der Styles. Das ist wirklich neu und anders, es ist eine gute und sinnvoll verwendbare, sehr musikalische Innovation, die Spaß macht.

Wer also eine professionelle Arranger-Workstation sucht, der wird am Yamaha Genos2 ganz sicher nicht vorbeikommen. Ich finde, er ist in seiner Instrumentenklasse und in seinem direkten Bewerberumfeld ein nahezu perfektes Instrument.