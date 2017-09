Test: Access Virus TI Desktop, Polar, Keyboard

(Getestet Version 1.07)

Heute ist mein Glückstag, denn heute ist schon Weihnachten! Es klingelt an der Haustür und der Weihnachtsmann in Gestalt eines freundlichen UPS-Fahrers übergibt mir ein unscheinbares Paket mit leuchtend roten Aufklebern: Vorsicht! Hochempfindliches Elektrogerät. Im Karton wartet der genau vor einem Jahr angekündigte und vermutlich innovativste virtuell-analoge Synthesizer der letzten Monate: der neue Access Virus TI – hier getestet in der Desktop-Variante.

Zugegeben, ich war schon immer ein Virus-Fan: ich hatte sie alle! Virus A, B, C und Indigo. Und trotzdem sind bei mir alle Hardware-Synthesizer irgendwann aus dem Studio verschwunden, weil die Arbeit mit Software-Instrumenten komfortabler ist und ein virtueller Gerätepark einfach weniger Platz in Anspruch nimmt. Anwender, die eine TC Powercore Ihr eigen nennen, können sich zumindest einen echten Virus B als Software-PlugIn zulegen. Mit dem neuen Virus TI verspricht uns nun die deutsche Synthesizerschmiede Access die „totale Integration“ (TI) von Hard- und Software. Das muss man sich zunächst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gebe zu, dass ich bei den ersten Vorankündigungen zum Virus TI nicht wusste, was Access mit TI wirklich meinte ….

Installation

Im Lieferumfang des Virus TI befindet sich neben dem Virus noch ein Rackeinbausatz, ein Treiber-CD, ein USB-Kabel, ein externes Netzteil sowie eine Bedienungsanleitung und ein wichtiger Hinweiszettel zur bevorstehenden Installation. Das gedruckte Handbuch hat ein unglückliches Format (DIN A5 quer) und ist z.Zt. nur in englischer, französischer und spanischer Sprache erhältlich – das deutsche Handbuch ist bereits in Arbeit. Die inhaltliche Qualität ist mäßig. Das Handbuch listet auf 172 Seiten alle Funktionen etwas lieblos hintereinander auf. Es gibt keine Kapitelangabe in der Kopfzeile der einzelnen Seiten. Man weiß zu keinem Zeitpunkt, in welchem Funktionsbereich man sich gerade befindet. Die Abbildungen zum VST-Instrument sind unleserlich.

Bevor der Virus TI in das Computer.Setup integriert werden kann, sollte man von der Access-Internetseite die aktuellste Software herunterladen. Zu diesem Test lag mir die Version 1.06 R2 vor. Wichtig ist, dass der Virus zunächst nicht mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer angeschlossen wird! Wie bei vielen USB-Geräten kann es bei Nichtbeachtung dieser Regel zu gewaltigen Irritationen auf der Festplatte kommen! Die komplette Installation wird durch Ausführen der Setup-Routine gestartet. Erfreulich ist, dass alle erforderlichen Komponenten mit einem Rutsch installiert bzw. geupdatet werden – Software (VST, Treiber) wie Hardware (Firmware). Vorbei sind die Zeiten, in denen man noch per SysEx-Dump die Firmware in den Virus spielen musste. Einziger Wermutstropfen: der gesamte Installationsvorgang nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Während der Installation wird man aufgefordert, den Virus per USB-Kabel mit dem Computer zu verbinden. Hier sollte man beachten, dass man keinen USB-HUB verwendet, sondern den Virus direkt mit einem USB-Anschluß (USB 1.1 oder USB 2.0) am Computer verbindet.

Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles wir erwartet: nämlich problemlos. Da ich nicht von der beiliegenden Installations-CD, sondern gleich mit der aktuellsten Version aus dem Internet installiert habe, fordert das Programm während der Installation der Midi-Treiber die CD an und findet dort nicht die gewünschten Treiberdateien. Das gleiche Spielchen auch bei den Audio-Treibern. Der geübte Computer-User kommt jedoch auch mit dieser Situation zurecht: einfach auf das Virus TI-Verzeichnis unter C:Programme verweisen und die gesuchten Treiberdateien auswählen. Dann noch einmal das USB-Kabel ziehen und wieder in den gleichen Port stecken. Fertig! Kein Neustart erforderlich!

Die totale Integration (Teil 1)

Wer bis hier aufmerksam gelesen hat, wird meine Verwunderung über das, was ich nach den Start von Cubase SX 3 erlebt habe, gut verstehen. Einfach den Virus aus dem VST-Instrumentenrack auswählen, Midi-Spur aktivieren, ein paar Tasten auf dem Keyboard drücken und den Virus-Sound genießen.

Das Staunen ist groß! Es funktioniert tatsächlich! Mit nur einem einzigen USB-Kabel kann der Virus TI kinderleicht in das Computer-Setup integriert werden. Kein Audiokabel, kein Midikabel. Herzlichen Glückwunsch!