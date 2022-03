Test: Waldorf Iridium Keyboard Synthesizer

Die Geburt der nächsten Legende

Eines ist ja mal klar. Es ist einfach unglaublich, wie es die Jungs von Waldorf schaffen, einen großen Hit immer noch zu toppen. Hat einen der 2018 veröffentlichte Waldorf Quantum Synthesizer, einer der besten und innovativsten Synthesizer unserer Tage, bereits aus den Schuhen gehauen, gab es 2020 mit der Iridium Desktop/Rack-Version noch mal was mächtig oben drauf, bietet der Iridium Synthesizer in seiner kompakten Erscheinung sogar die doppelte Stimmenzahl, sprich doppelte Power zu einem wesentlich günstigeren Preis als die Mutter dieser Familie. Nun wird das Thema mit der brandneuen Keyboard-Version des Iridium Synthesizers erneut getoppt. Ist das nun wieder nur ein weiterer Synthesizer? Mitnichten, denn der erste Blick auf die Specs fällt auf ein durchaus einzigartiges Feature. Das neu verbaute 49 Tasten Fatar TP/8SK Keyboard bietet polyphonen Aftertouch. Das müssen wir uns genauer anschauen. Wie den Rest auch.

ANZEIGE

Im Vergleich: Waldorf Quantum, Iridium und Iridium Keyboard

Seit der Veröffentlichung des Quantum Synthesizers mit der ersten OS-Version hat sich unglaublich viel getan. Wurden beginnend mit dem Quantum-Update 1.1.1 anfänglich offensichtliche Bug-Fixes korrigiert, arbeitete man sich mit folgenden Updates durch eine endlos lang erscheinende Liste von neuen Features und Erweiterungen, die dem Quantum-User noch mehr Möglichkeiten für ein eigenes Sounddesign eröffneten. Mit dem Release des Beta 2.0 Updates wurde Quantum gar um eine neue Syntheseform, den Kernel-Mode, erweitert, die den Quantum zu einem ausgewachsenen FM-Synthesizer macht. Das war im April 2019. Aufgrund seiner Architektur konnte der Quantum Synthesizer vieles, aber nicht alles. Mit seinen analogen Filtern konnte man zwar arbeiten, aber dennoch fehlte es ihnen an dem notwendigen Biss. Ungünstiger noch: Durch diese Filter konnte der Signalverlauf nicht komplett in Stereo abgebildet werden.

Das war auch mit keinem noch so tollen Update zu bewerkstelligen. Doch schon längst hatte man im Hintergrund an einer neuen Geheimwaffe gearbeitet. Dem Iridium Desktop-Synthesizer, der nun mit den obigen Problemfeldern aufräumte, sprich keine analogen Filter mehr besaß und dafür eine Signalkette in Stereo von Tonerzeugung bis zu den Ausgängen anbietet. Was bereits der Quantum konnte, war eine Kontrolle seiner Modulations-Parameter mittels polyphonem Aftertouch. Ein Feature, nach dem der gefühlvolle Pianist immer wieder gerne fragt. Allerdings konnte man dieses Feature nur über ein externes Keyboard mit polyphonem Aftertouch abrufen und nicht mittels des internen Keyboards. Ein großes Manko. Dazu gleich mehr. Kurz vor dem Erscheinen des Iridium Synthesizers hatte man im Oktober 2020 mit dem Release der 3.0 Updates für den Quantum Synthesizer begonnen. Heute wissen wir, dass es sich dabei um die Software-Plattform für den Iridium Synthesizer handelte, sprich dass die meisten Features des Iridium Synthesizers auch auf den Quantum übertragen wurden.

Das geht natürlich nur soweit, wie es technisch machbar ist. Der Iridium Keyboard-Synthesizer hat sechzehn Stimmen, der Quantum Synthesizer nur acht. Der Iridium ist voll-digital, der Quantum analog und digital. Der Iridium hat eine Pad-Matrix, die dem Quantum physisch fehlt, die er aber mit dem aktuellen Update nun virtuell besitzt. Umgekehrt hat der Quantum ein Keyboard, das der Iridium Desktop nicht hat usw. Man sieht, wo die Angleichung der beiden Synthesizer auf Programmebene möglich ist, wurde sie ab der Version Beta 3.0 auch umgesetzt. Das OS im Iridium Keyboard trägt die Major Version 2.8.2 ist aber letztendlich aus der 3.0 Beta abgeleitet, d. h. der Quantum mit derzeitiger Beta 12 3.0 entspricht dem Iridium Keyboard im Wesentlichen. Beide Synthesizer sind sich nun so ähnlich wie nur möglich.

Mit dem aktuellen Release, dem Iridium Keyboard-Synthesizer, wird die Lücke zwischen beiden Synthesizern geschlossen. Das Iridium Keyboard hat ein neu designtes halb-gewichtetes vier-oktaviges Keyboard mit polyphonem Aftertouch (Fatar TP/8SK), das obgleich derselben Bezeichnung eine modernisierte Version des Keyboards ist, das im Quantum bereits verbaut worden ist. Vom Desktop hat das Keyboard die vier externen CV-Eingänge übernommen, die als zusätzliche Modulationsquellen in der Mod-Matrix geroutet werden können. Die Klangerzeugung ist original vom Iridium Desktop-Synthesizer übernommen worden, also voll-digital. Die Pad-Matrix wurde weggelassen. Das ganze Keyboard ist in einem Stahlgehäuse untergebracht und wiegt 14 kg. Mit seinen 85 cm Breite, 36 cm Tiefe und 11 cm Höhe kommt der Iridium Keyboard-Synthesizer äußerst kompakt und stabil daher. So muss sich ein Hardware-Synthesizer anfühlen. Vom Anblick ganz zu schweigen. Leider befinden sich der Kopfhöreranschluss und Lautstärkeregler auf der Geräterückseite. Ich bemängele das immer wieder, denn es ist unpraktisch.

Inbetriebnahme des Waldorf Iridium Keyboard Synthesizers

Hat man die 14 kg Hardware aus dem Karton gezupft, geht es natürlich umgehend an die Inbetriebnahme dieses tollen Synthesizers. Wie könnte es auch anders sein. Die rückwärtigen Anschlüsse sind durch entsprechende Beschriftung auf dem User-Panel auch von oben aus sichtbar. Gerätemittig befinden sich drei Anschlüsse für den Austausch von Daten. Das sind zunächst zwei mit Controller und mit Computer bezeichnete USB-Anschlüsse. Über dem Computer-Anschluss wird üblicherweise eine Verbindung zu einer installierten DAW hergestellt. Das funktioniert ab Windows 7, macOS 10.9 oder iOS 9. Die DAW erkennt MIDI In und MIDI Out des angeschlossenen Instruments und weißt das als Iridium Keyboard aus. Der Controller-USB dient einerseits zum Anschluss von externen Hardware-Controllern, die mit MIDI-Learn „trainiert“ werden können und andererseits der Verbindung mit Speichermedien, die mit FAT/FAT32 formatiert sind. Üblicherweise hängt da ein USB-Stick dran, der einerseits zur Datensicherung, aber auch für den Firmware-Update-Prozess verwendet wird. Der dritte Anschluss dient zur Aufnahme einer MicroSD-Speicherkarte. Diese ist erforderlich, wenn man das Iridium Keyboard einem „full system init“ unterziehen oder wenn man das Instrument von dieser Karte aus booten muss. Auf der Website von Waldorf ist der Init-Prozess aktuell nur für den Iridium Desktop hinterlegt. Für das Keyboard wird dieser aber bald folgen. Ich habe den Init-Prozess kürzlich durchgespielt und er funktionierte problemlos. Falls man sich also zufällig einmal die Werks-Patches zerschießen sollte, kann man den Synthesizer mit dieser Methode zurücksetzen. Darüber hinaus dient die MicroSD-Karte auch dem üblichen Datenaustausch, also dem Import von Samples, der Sicherung von Patches und Einstellungen usw.

Als nächstes stellt das Iridium Keyboard zwei Anschlüsse für Control- und Sustain-Pedale bereit, gefolgt vom klassischen MIDI-Trio. Die folgenden acht Anschlüsse sind zur Freude von Besitzern von analogem Eurorack-Equipment in Miniklinke ausgelegt und dienen der Aufnahme von Steuerspannungen (CV1 – CV4) und Clock In, Clock Out, Gate In und Start In Signalen. Die vier Steuerspannungen erscheinen in der Modulationsmatrix und müssen dort auf die Modulationsziele geroutet werden.

Wer externes Audiomaterial im Iridium Keyboard via „live processing” verarbeiten will, muss dieses dem Synthesizer über die Audioeingänge zuführen. Zur Verarbeitung steht der gesamte Signalweg des Iridium Keyboards zur Verfügung. Und wer das erzeugte Material der Nachwelt erhalten will, kann dieses mittels des eingebauten Audio-Recorders (Global Page) aufzeichnen.

Auf die Audioeingänge folgt ein Stereo-Audioausgangspaar. Leider nur eins. Einem Synthesizer, der 16 Stimmen und Layer/Split-Funktion anbietet, hätte man ruhig ein zweites Paar Audioausgänge spendieren können. So wird nun das gesamte Audiomaterial über einen Stereoausgang ausgespielt. Über den Kopfhöreranschluss und seine ungünstige Lage hatte ich mich bereits geäußert. Es fehlt allerdings noch die Information, dass zu dem Anschluss auch ein kleiner Lautstärkeregler daneben gehört.

ANZEIGE

Beendet wird die kleine Anschluss-Schau mit dem Netzanschluss. Leider hat das Iridium Keyboard kein internes Netzteil. Dem entsprechend fällt der Anschluss für das mitgelieferte externe Netzteil sehr klein und aus meiner Sicht etwas dürftig aus. Beim Einbau eines Synthesizers in ein Rack ist das Problem weniger schwerwiegend. Bewegt man den Synthesizer aber im Studio oder gar auf der Bühne beim Aufbau, kann es durchaus passieren, dass man den Synthesizer vom Netzstecker abzieht. Schlimmstenfalls gehen nichtgespeicherte Sounds flöten. Ich finde, dass man an dieser Stelle wenigstens eine Zugsicherung hätte einbauen sollen.

Klangerzeugung des Waldorf Iridium Keyboard Synthesizers

Axel Hartmann hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Durch den Wegfall der Pad-Matrix wirkt das User-Panel des Iridium Keyboards nun extrem aufgeräumt und man fühlt sich sofort „zu Hause“. Wieder dominiert das große und farbige Touchdisplay, über das man die meisten Funktionen und Menüs des Iridium Keyboards erreichen kann. Links und rechts vom Display befinden sich die üblichen Regler für die Oszillatoren, die Filter, die Hüllkurven. Die LFOs und die Effekte. Grundsätzlich praktiziert der Iridium Synthesizer die subtraktive Klangsynthese, also der klassischen Signalkette bei der Klangerzeugung, beginnend und über die Filtersektion zur Signalverstärkung und den Ausgängen hin laufend. Allen Komponenten werden im Signalweg reichlich Modulatoren zur Manipulation beiseite gestellt. So sieht das Grundgerüst des Iridium Synthesizers aus. Doch schon die Oszillatoren haben es in sich, sind sie doch eigentlich „Sammler“ verschiedenster Klangsynthesemodelle. Fangen wir bei ihnen an. Wie auch der Quantum Synthesizer und der Iridium Desktop hat auch das Keyboard wieder drei Digital-Oszillatoren an Bord. Jeder ist für sich ist ein eigenes Kraftwerk und stellt die Modelle Wavetable, Waveform, Particle, Resonator und Kernel bereit. Letztgenanntes Modell erreicht man durch gleichzeitigen Druck auf die beleuchteten Taster für die Wavetable- und Waveform-Klangerzeugung.

Somit stehen jedem Oszillator fünf Klangerzeugungsmodelle zur Verfügung. Manipulieren oder besser programmieren kann man jedes Modell einerseits über die korrespondieren Hardware-Regler oder/und die erweiterten Parameter-Einstellmöglichkeiten der passenden Menüs, auf die man über das Touchdisplay zugreifen kann. Dreht man an einem Regler oder drückt einen bestimmten Taster, wird sofort das passende Display angezeigt. Man wird also in den Edit-Prozess förmlich reingesogen. Das war auch schon beim Quantum so, macht mir aber auch in der dritten Ausgabe dieses Synthesizers immer noch Spaß, zumal die Steuerung der Parameter über das Display und dessen Kontrollreglern ganz hervorragend funktioniert.

Die Hardware-Regler eines Oszillators haben für jede Betriebsart eine andere, modellabhängige Funktion. Welche, kann man an einer kleinen Beschriftung unterhalb des entsprechenden Reglers ablesen. Auch hier gibt das aufgerufene Menü durch Echtzeitanzeigen Auskunft, welchen Wert eines Parameters man gerade einstellt. Easy. Der Wavetable-Oszillator ist die klassische Verbeugung vor allem, was einst aus dem Hause PPG gekommen ist. Der Waveform-Oszillator bedient eher die klassischen Synthesizer-Schwingungsform, wobei man über den Count-Regler bis zu acht Kopien des generierten Signals erzeugen kann. Das Stichwort an dieser Stelle heißt SuperSaw. Und nicht wundern: Auch an dieser Stelle taucht der Kernel-Begriff für die Anzahl der erzeugten Kopien auf. Das hat aber mit dem Kernel-Modell des Oszillators nicht zu tun. Über die Hardware-Regler, sowohl beim Oszillator als auch bei den Kontroll-Reglern des Displays, zeigt jedes Menü zusätzlich noch Tabs und teilweise Popup-Menüs zum Zugriff auf tieferliegende Parameter, wie zum Beispiel MIDI-Learn-Funktionen an. Wie gesagt, die Klangerzeugungen sind teilweise recht komplex und müssen Schritt für Schritt entdeckt und erarbeitet werden. Gerade der Particle-Generator ist eine wahre Spielwiese für Sounddesigner.

Über ihn kann man Samples laden und manipulieren. Das können die werksseitig mitgelieferten Samples oder auch eigene sein, die man ins Gerät laden muss. Einerseits geht das über den Audiorecorder, der entweder interne Signale aufnimmt, die am Ausgang anliegen oder die über die Audioeingänge ins Gerät eingespielt werden. Alternativ kam man Samples aber auch über einen USB-Drive in den Iridium laden. Das müssen dann Samples im WAV- oder AIFF/AIFC-Format mit Bit-Raten von 8 bis 32 (Fließkomma) mit empfohlenen 44,1 kHz Samplerate sein. Nun kann man mit dem Particle-Generator einerseits normales Sample-Playback betreiben oder – und das ist viel interessanter – Granular-Playback. Mit zuletzt genannter Methode wird ein Sample in kleinste Teile, sog. Grains, zerlegt, die in beliebiger Reihenfolge abgespielt und in Beginn, Ende und Dauer manipuliert werden können. Um digitale Artefakte zu unterdrücken, sind weitere Manipulationen über Envelopes möglich und nötig. Da heutzutage schlecht wieder gut ist, sollte man sich also nicht scheuen, mit 8-Bit Samples zu experimentieren. Klangerzeuger Nummer 4 in diesem Reigen ist der Resonator, mein persönlicher Lieblingsklangerzeuger. Der Resonator ist ein Ding, das ständig schwingt. Ein Startimpuls wird durch ein zur Resonanz gebrachtes Filter geschickt und in eine Feedback-Schleife gebracht, die zunächst einen nach Ringmodulation klingenden Sound erzeugt. Dieser ist natürlich veränderbar, wobei die Obertonstruktur komplett verändert werden kann. So können einerseits schräge, perkussive Sounds oder welche, die nach Saiteninstrumenten klingen, erzeugt werden. Richtig interessant wird es, wenn man eigene Samples in den Resonator lädt. Kann man sich ja vorstellen …

Abschließen möchte ich das Kapitel Iridium Oszillator mit der fünften Klangerzeugungsmethode, dem Kernel-Mode. Bei ihm dreht es sich um gegenseitige Modulation mehrerer sogenannter Kernels. Bis zu sechs Kernels können innerhalb eines Oszillators erzeugt und gleichsam einem modularen System gegenseitig „gepatcht“ werden. Jeder Kernel kann frei mit dem nächsten verbunden werden und auf jeweils anderes Klangmaterial zugreifen, egal ob das klassische Schwingungsformen, Noise oder Wavetables sind. Modulation kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Egal ob Amplituden- Frequenz-, Phasen- oder Ringmodulation. Alles ist möglich. Den Kernel-Mode nur als großen FM-Synthesizer zu bezeichnen, greift an dieser Stelle zu kurz, geht gedanklich aber in die richtige Richtung. In der Bedienungsanleitung steht an der entsprechenden Stelle: Get lost! Das trifft es wohl am besten. Aber auch, wenn alles hier so einfach klingt. Gerade im Kernel-Mode ist eine gewisse Einarbeitung erforderlich und man sollte mit einem einfachen Modell aus zwei Kernels anfangen, um die prinzipielle Funktionsweise dieses Oszillatortyps zu verstehen.

Man merkt schon hier, dass die Möglichkeiten innerhalb der Klangerzeugung des Iridium Keyboards gewaltig sind und noch gewaltiger werden, wenn man alles mal drei nimmt. Da ist es beinahe schon langweilig, über den kleinen Oszillatormixer zu sprechen, in dem die drei Oszillatoren in Balance zueinander gebracht werden können, wenn – ja wenn – nicht der Routing-Taster zu diesem Mixer gehören würden. Ein Druck auf ihn öffnet ein neues Display, das auf das nun folgende Modul hinweist, dem die Ausgangssignale der einzelnen Oszillatoren unterschiedlich zugewiesen werden können: dem Filter oder besser den Filtern.

Die Dual Filter Sektion des Waldorf Iridium Keyboard

Die Filter des Iridium sind, wie bereits erwähnt, nur noch digital und verfügen über einen Stereo-Signalweg. Was sich schon beim Quantum abzeichnete und im Iridium Desktop-Synthesizer bestätigte: Die digitalen Filter klingen einfach gut und sind extrem umfangreich, was sowohl die Anzahl der Modelle als auch ihre Parameter an sich betrifft. Eigentlich hat der Iridium Synthesizer ja drei Filter. Die klassischen Dual-Filter 1 und 2 und den Former, der zusätzliche Filtermodelle bereitstellt. Die Dual-Filter können zusammen oder getrennt editiert und bedient werden. Je Filter gibt es drei Hardware-Regler für Cutoff, Resonance und das Filter-Modell, das man einsetzen möchte. Mehr bedarf es zunächst nicht. Das zu den Filtern korrespondierende Display ermöglicht den Zugang zu weiteren Features wie Panorama, Keytrack, Routing und auch den Link-Mode, mit dem man beide Filter unabhängig oder gemeinsam in verschiedenen Betriebsmodi laufen lassen kann. Im Opposition-Modus kann man zum Beispiel die Cutoff-Frequenzen beider Filter mit einem Regler gegenläufig steuern. Oder man übergibt diesen Job einer Modulationsquelle in der Modulationsmatrix.

Wie auch immer. Im Wesentlichen stehen in den Dual-Filtern die klassischen Tiefpass-, Hochpass- und Bandpass-Modelle von Quantum, Nave, Largo, PPG u. a. Synthesizern mit 12 dB und 24 dB Flankensteilheit in unterschiedlichen Verzerrungsstufen bereit. Der Klang ist dann mal mehr oder mal weniger aggressiv. Da sollte für jeden was dabei sein. Wem das nicht reicht, der sollte noch den Former aktivieren, der beim Iridium Desktop noch Digital Former hieß. Hier kann man zusätzlich auf Notch-Filter, Bit-Crusher, Kammfilter, Ringmodulatoren und andere Modelle zugreifen. Für reichlich Krach ist also gesorgt. Bei all diesen Möglichkeiten ist auf das Routing der Audiosignale ein besonderes Augenmerk zu richten. Deshalb gehört zum Filter-Display auch das Tab für das Signal-Routing, das aus der Mixer-Sektion heraus aktiviert werden kann. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass man natürlich weiterhin grafische Elemente, wie Frequenzkurven der Filter oder die Hüllkurven direkt auf dem Touchdisplay editieren kann. Einfach den Finger auf den Kurvenparameter legen und los geht’s. Das betrifft natürlich Parameter anderer Funktionen, die grafisch editiert werden können. Interaktion wird beim Iridium Synthesizer sehr groß geschrieben.

Die Hüllkurven des Iridium Synthesizers

Der Iridium Synthesizer ist reichlich mit Hüllkurven ausgestattet. Auf dem User-Panel gibt es Hardware-Regler für die drei Standard-ADSR-Hüllkurven. Zwei für die Dual-Filter und eine für den Amp. Zusätzlich gibt es drei Regler für die Justierung der Velocity und des Filter-Amounts. Darüber hinaus gibt es noch drei weitere, frei-editierbare Hüllkurven, die auf dem Display eingestellt werden können und als zusätzliche Modulationsquellen dienen. Mehr Parameter erreicht man über das Hüllkurven-Display (Envelopes). Dort kann man jeden Parameter einer Hüllkurve wiederum in der Modulationsmatrix modulieren. Hierzu steht neben jeden Parameter, zum Beispiel neben Attack der Eintrag Mod. Drückt man diesen, erscheint ein Popup-Menü, das weitere Einstell- und Modulationsmöglichkeiten enthält. Ich wiederhole mich da gerne, aber das geht an etlichen Stellen schon ziemlich tief. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Hüllkurve zu triggern, sie kann über Delay verzögert gestartet werden, die Flankensteilheiten der Attack-, Decay- und Release Kurven kann von linear auf exponentiell eingestellt werden und die Hüllkurven können geloopt werden. Wer mit negativen Hüllkurven arbeiten will, hat die Möglichkeit, ein negatives Amount der Hüllkurven in der Modulationsmatrix einzustellen.

LFOs des Waldorf Iridium

Ähnlich umfangreich wie bei den Hüllkurven sieht es in der LFO-Sektion aus. Ganze sechs LFOs stellt der Iridium bereit, wobei die LFO 1 und 2 über Hardware-Regler in der Frequenz und in ihrem Amount gesteuert werden können. Die klassischen LFO-Schwingungsformen Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn (down), Sägezahn (up) und Sample & Hold können im Display über den Shape-Regler ausgewählt werden. Der Warp-Regler steuert, wie sehr die Grundschwingungsform gefaltet und in ihrer Struktur verändert werden kann. Damit ist die Erzeugung ganz anderer Modulationssignale möglich. In der rechten oberen Ecke des LFO-Displays findet man den virtuellen Mod-Targets-Taster. Ist der aktiviert, öffnet sich eine neue Seite, über die Modulationspfade in der Modulationsmatrix erzeugt werden können. Über die Add-Funktion (Popup im Display) kann man in der Modulationsmatrix gezielt Controller auswählen, die bestimmte Parameter eines LFOs steuern. So kann man zum Beispiel dem Modulations-Wheel sagen, dass es die Frequenz eines LFOs variiert usw. Über Clear-all kann man diese Funktion wieder löschen.

Effekte des Waldorf Iridium Keyboards

Gleich unterhalb der Regler für die LFOs befinden sich die Regler für die Effekte des Iridium Synthesizers. In gleichermaßen minimalistischem Auftritt gibt es für Effect 1 und Effect 2 zwei Regler, die mit Control und Amount bezeichnet sind. Dreht man an ihnen, geschieht zunächst … nichts, außer dass das Effects-Display angezeigt wird und ausweist, dass der Iridium insgesamt fünf Effect-Slots im Portfolio hat. Was ist da los? Nun offenbar ist man nicht von einer Standardbelegung des ersten und des zweiten Effect-Slots mit vielleicht Hall und Delay ausgegangen, sondern hat alle Effekte auf off gestellt. Man muss also zunächst einen Slot auswählen und manuell durch Zuweisung eines der acht Standard-Effekte Phaser, Chorus, Flanger, Delay, Reverb, EQ, Drive oder Compressor aktivieren. Die beiden Hardware-Regler kontrollieren im Fall eines Delays die Parameter Dry/Wet und Feedback usw. Weitergehende Parameter müssen über die Display-Regler eingestellt werden. Alle fünf Effect-Slots beinhalten jeweils dieselben acht Effekte. Zu jedem Effekt wird eine kleine Auswahl an Presets bereitgestellt. Das ist dann z. B. Ping Pong oder Long and Soft usw. Eine Zuweisung der Effekte an verschiedene Stellen innerhalb des Signalwegs ist nicht möglich. Das weist ein Blick zurück in die Routing-Tab aus.

Alle fünf Effekte wurde an das Ende des Signalwegs in einer Perlenschnur aneinandergehängt, was wirklich wenig flexibel ist. Ich halte das für ein Manko. Nicht nur dass die Gefahr besteht, einen höllischen Klangbrei zu erzeugen. Bei fünf Effekten wäre es doch toll, wenn man den einen oder anderen Effekt irgendwo im Signalweg, vielleicht zwischen einem Oszillator und einem Filter hätte platzieren können. Da käme doch bestimmt was Tolles bei raus. Das bringt mich auch gleich zu einer Kritik am Routing an sich. Ich halte es bei den gebotenen Möglichkeiten für zu unflexibel. Ich hätte mir auch angesichts des Touch-Displays eine Art grafische Editierung gewünscht, wo man sich seinen Synthesizer gleichsam eines modularen Systems selbst hätte aufbauen können. Und wenn nicht „frei programmierbar“, dann doch wenigstens mit mehr hinterlegten Routing-Modellen. Wie auch immer. Die fünf Effekte seriell in eine Reihe zu hängen und diese nicht aufzubrechen halte ich für keine dauerhaft glücklich machende Lösung. Irgendwie hat mir damals der separate Compressor Regler im Ausgang des Quantum Synthesizers gut gefallen. Das war eine kleine, feine und hilfreiche Idee. Den Regler gibt es nun nicht mehr. Allerdings gibt es den Master-Compressor noch immer. Man findet ihn im Master-Display (Master) und braucht dafür keinen separaten Effektkanal einzusetzen, es sein denn, ein spezieller Sound soll zusätzlich noch mehr „Dichte“ erhalten.

Modulationsmatrix des Waldorf Iridium

Über einige Möglichkeiten der Modulationsmatrix hatte ich ja bereits geschrieben. Sie verfügt insgesamt über vierzig Slots, also vierzig Modulationspfade mit, wenn ich richtig gezählt habe vierundfünfzig Modulationsquellen denen einhundertneunzig Modulationsziele gegenüberstehen. Das ist eine Menge. Normalerweise wird man seine Modulationspfade in diesem Menü zusammenstricken. Man kann aber auch alternativ auf den Mod-Taster unterhalb des Displays drücken und manuell einen Modulationspfad erstellen, indem man den Regler des Modulationsziels dreht und dann die Quelle auswählt. Das kann man sozusagen als Quick-Edit-Methode ansehen.

Nicht auf dem Display für die sechs LFOs, sondern als zusätzliches Angebot im Mod-Menü findet man in einem zweiten Tab untergebracht, den Komplex-Modulator. Dieser ist für mich ein weiteres Modulations-Highlight. Der Komplex-Modulator ist ein erweiterter LFO, dessen Ausgangsschwingungsform aus zwei unterschiedlichen Eingangsschwingungsformen Curve A und Curve B gemischt wird. Der Witz ist, dass jede dieser Curves in bis zu 32 Parts unterteilt werden und dass jeder Part seine eigene Form erhalten kann. So kann auf einen ersten sinusförmigen Part ein zweiter folgen, der rechteckig ist oder exponentiell usw. Die Amplituden der einzelnen Parts können auch manuell auf dem Touch-Display editiert werden. Hat man sich so die Curves A und B zusammengebastelt, wechselt man in den Komplex-Mode (Tab) und kann nun die Summe beider Curves die Komplex-Schwingungsform in Frequenz, Amplitude und in weiteren Parametern editieren. Man kann die Anteile von Curve A und Curve B am Gesamtsignal einstellen (Blend), man kann das Signal mit Warp „falten“ und man kann mit Entropie eine Störung bzw. Ungenauigkeit im Ausgangssignal einbringen, die aus einem ursprünglich glatten Signal eine Art Rauschen macht. Der Komplex-Modulator hat sehr viele interessante Möglichkeiten zu bieten und ich frage mich, ob man nicht gleich und konsequent auf dieses Konzept hätte setzen sollen, anstatt sechs LFOs einzubauen, die ja eher einen gewohnten Charakter haben. Schließlich könnte man ja auch den Komplex-Modulator zu einem ganz langweiligen Standard-LFO herunterbrechen. Wie auch immer. Der Komplex-Modulator ist ein tolles Ding, mit dem man sehr kreativ arbeiten kann.

Der polyphone Aftertouch des Keyboards

Viele weitere Features, die dieser Synthesizer zu bieten hat, werden wir in diesem Artikel nicht berücksichtigen. Das ist zum Beispiel der Split/Layer Mode, der bei sechzehn Stimmen, die dieser Synthesizer nun hat, wirklich viel Sinn ergibt. Oder das ist der Arpeggiator, mit dem man eingespielte Noten auf einunddreißig verschiedene Arten rhythmisieren und dann modifizieren kann. Dann gibt es den Sequencer, den man grafisch editieren und der maximal 32 Schritte weit gehen kann. Parallel dazu gibt es einen Parameter-Sequencer und die Pad-Trigger-Matrix des Iridium Deskto- Synthesizers hat auch ihren Weg in die Keyboard-Version dieses Synthesizers geschafft. Nun allerdings virtuell. Was gibt es noch? Es gibt noch immer ein virtuelles X/Y-Pad, das man über die Modulationsmatrix routen kann und es gibt bereits erwähnte 4 CV-Eingänge, die man ebenfalls in der Modulationsmatrix auf eines der einhundertneunzig Modulationsziele routen kann. Man sieht: Altbekanntes wurde übernommen, es gibt aber auch Neues zu verkünden. Und das ist nun das vieroktavige Fatar-Keyboard mit polyphonem Aftertouch.

Darauf haben viele gewartet und dennoch ist beinahe kaum etwas Besonderes daran, so unspektakulär kommt dieses neue Feature daher. Es muss lediglich die Entscheidung getroffen werden, ob man einen bestimmten Sound mit monophonem oder mit polyphonem Aftertouch spielen will. Das macht man im Master-Display (Master-Button) innerhalb der Level-Page. Am unteren Rand findet man das Poly At Tab, das zur Einstellung des Aftertouch-Modus dient. Hat man sich entschieden, kann man noch mit den folgenden Tabs At Attack und At Release das Sprungverhalten einstellen, sobald eine gedrückte Taste ein Aftertouch-Signal auslöst. Kurz: Man kann das ganze Verhalten hier etwas weicher gestalten, wenn man das denn will. Weitere Poly At Parameter kann man im Global-Menü unter System und Calibrate AT einstellen. Zum Beispiel ab welchem Threshold das Aftertouch anspricht. Mehr ist das nicht. Auf welches Modulationsziel das Aftertouch-Signal geroutet werden soll, stellt man wie immer in der Modulationsmatrix ein. Der Source-Eintrag heißt After Touch (nicht Aftertouch). That’s it. Und darauf haben wir uns nun so lange gefreut und hoffen, dass der Quantum eines Tages auch noch so ein schönes Keyboard bekommen wird.

Die Macro Funktion des Waldorf Iridium Keyboards

Bei dem letzten hier vorgestellten Feature handelt es sich um eine weitere, neue Funktion, die es weder beim Quantum Synthesizer noch beim Iridium Desktop-Synthesizer gibt. Es handelt sich um Automatisierungshilfen in Form von sechs Tastern, die sich links vom Keyboard in der Play-Zone befinden. Aktiviert und editiert werden sie durch den dazugehörenden Macro-Button, mit dem das entsprechende Display geöffnet wird. Aktiviert man einen der sechs Taster, kann man diesem aus einer Liste bestimmte hinterlegte Funktionen zuordnen. Das kann zum Beispiel die Aktivierung eines Glide-Effekts sein oder man kann ein voreingestelltes Transpose abrufen. Auch der Start des Sequencers je Layer ist möglich. Aus insgesamt dreizehn Funktionen kann man auswählen und damit maximal sechs Makros in einem Patch speichern. Gut finde ich, dass der Macro-Button erlischt, sobald man das Display wechselt, um sich zum Beispiel die Filter anzuschauen. Die Taster, hinter denen ein aktives Macro hinterlegt ist, leuchten trotzdem, wodurch man automatisch weiß, dass auf diesem Taster ein aktives Macro liegt. Will man nachschauen, welches das ist, muss man erneut auf den Macro Button drücken und das Display springt zurück auf die Macro-Anzeige. Eigene Macros kann man nicht programmieren. Die Zeit wird zeigen, ob das überhaupt erforderlich ist. Jedenfalls hat sich der Hersteller dadurch viele separate Hardware-Schalter gespart. Eine schöne Idee.

Noch ein letztes Wort zur MPE-Fähigkeit. MPE steht hier nicht für Maximum Permissible Error, sondern für MIDI Polyphonic Expression, was auch mehr Sinn ergibt. MPE ist eine Methode, um mehrere Dimensionen eines Klanges polyphon zu steuern. Im „normalen“ MIDI werden kanalweite Nachrichten (wie Pitchbend, CCs und Channel-Aftertouch) gleichzeitig auf alle gespielten Noten angewendet. Mit MPE wird jeder Note ein eigener Kanal zugewiesen. Ein MPE-Instrument hat typischerweise drei Dimensionen. Jeder Achse können verschiedene Klangparameter zugeordnet und pro Note angewendet werden:

Links-rechts/X-Achse (als MIDI Pitchbend gesendet) – Dies steuert die Tonhöhe der Note, wobei der Bereich mit eingestellt wird den PB-Bereich für den entsprechenden Oszillator.

Front-Back/Y-Achse (gesendet als MIDI CC 74) – steuert den Zielparametersatz für die Modulation mit der Quelle MPE Y-Achse.

Pressure/Z-Achse (als MIDI Channel Aftertouch gesendet) – dies steuert die Aftertouch-Modulationszuweisungen.

Um das nochmals deutlich zu machen: MPE-Fähigkeit bedeutet die Möglichkeit einer erweiterten Steuerung des Iridium Synthesizers von außerhalb. Das können zum Beispiel Controller von Linnstrument, Keith McMillen KBP4, Roli oder andere sein.

So, das war meine kleine Reise durch den neuen Iridium Keyboard-Synthesizer von Waldorf. Der Iridium ist aus meiner Sicht ein ganz scharfes Schwert, das man sich unbedingt einmal anschauen und testen sollte. Steht hier ein neuer Klassiker? Ich denke ja.

Mit Dank an Rolf Wöhrmann von Waldorf für diverse, auch mentale Updates.

PS. Zum Schluss noch eine aktuelle Information von Waldorf:

„Alle nötigen Dateien (OS, Factories, Init Files …)

findest du jetzt in deinem „myWaldorf“ account.

Quantum und Iridium Desktop User finden dort auch die

„additional“ Keyboard Patches. Insgesamt 248 neue …“