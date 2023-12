Test: Behringer Kobol Expander, Analogsynthesizer

Behringer Kobol Expander - einer der großartigsten Mono-Synths am Markt

Vor mir steht er nun endlich, der Behringer Kobol Expander Synthesizer. Er sieht auf den ersten Blick identisch aus wie sein historisches Vorbild, der französische RSF Kobol Expander aus dem Jahre 1979, erbaut von den französischen Gebrüdern Ruben und Serge Fernandez (RSF). Typisch für viele Neuauflagen ist dieser monophone Analogsynth nur deutlich kleiner, was der Bedienungsübersicht jedoch keinen Abbruch tut. Und: Er ist für das Gebotene tatsächlich gnadenlos günstig und dabei überraschend schön und wohlklingend – so viel vorweg.

Die Geschichte des RSF Kobol Expander

Vom ursprünglich kostengünstigen RSF Kobol Expander Synthesizer wurden nur ca. 1000 Stück gefertigt. Der „französische Minimoog“, wie er von einigen liebevoll, aber nicht ganz zutreffend genannt wurde, war durch seinen halbmodularen Aufbau wesentlich flexibler als viele seiner Dual-Oszillator-Zeitgenossen vom Schlage eines Yamaha CS15, Sequential Circuits Pro-One oder Oberheim OB-1. Trotzdem lief ihm der Korg MS20 mit seinen beiden charakterstarken Filtern langfristig den Rang ab und wurde mit über 20.000 Exemplaren eine eigene Instanz unter den klassischsten Synthesizern.

Im Inneren des historischen Kobol Expanders werkelten SSM Hüllkurvengeneratoren und ein SSM Filter (beide baugleich denen der frühen Sequential Circuits Prophet-5), während die Oszillatoren und Waveshaper aus CA3086 Transistor-Arrays und CA3080 OTAs aufgebaut waren. Der als Ergänzung zum Kobol Expander gedachte Kobol Expander II wurde ab 1981 in noch viel kleinerer Stückzahl (ca. 200 Stück) gebaut und bot einige zusätzliche Baugruppen – vergleichbar etwa mit dem Korg MS50, der den MS20 sinnvoll ergänzte, jedoch nie als eigenständiger Synthesizer verstanden werden wollte. Im Expander II gab es daher einen Voltage Processor mit Lin/Log Lag, einen LFO (mit zusätzlicher Ramp-Schwingungsform), ein Gate Delay, einen AC-/DC-Ring Modulator, einen CV-/Audio-Mixer, einen Hüllkurvengenerator (diesmal wirklich ADSR), S/H, White Noise, einen Envelope-Follower und einen weiteren VCA, jedoch keine weiteren Oszillatoren.

Gemeinsam bilden Expander und Expander II ein sehr mächtiges analoges Modularsystem mit sinnvollem Prepatching. Berühmt wurde der Kobol vor allem durch seinen intensiven Einsatz auf Depeche Modes zweitem Album „A Broken Frame“ aus dem Jahr 1982.

RSF Kobol, Kobol Expander und Kobol Expander II zählen heute zu den seltensten Synthesizern auf dem Sammlermarkt. Aktuell werden sie auf den gängigen Online-Börsen zu Rekordpreisen im fünfstelligen Bereich (!) angeboten.

Features des Kobol Synthesizers

Die Features des Synthesizer-Exoten lesen sich äußerst lecker. Zwei analoge Oszillatoren mit Sync, deren Schwingungsformen frei überblendbar sind, münden zunächst in zwei eigenständige VCAs, bevor sie gemischt in ein resonanzfähiges 24 dB Tiefpassfilter gelangen. Das Filter verfügt über eine eigene Hüllkurve. Es folgt ein abschließender dritter VCA mit eigener Hüllkurve. Außerdem gibt es einen eigenständigen, in Amplitude und Frequenz regelbaren LFO mit Dreieck- und Rechteck-Schwingungsform. Ein Voltage Processor mit einem einfachen In- und Output-Multiplier sowie einem Inverter vervollständigen die Möglichkeiten. Weißes und rosa Rauschen liegen an einer zusätzlichen Buchse an.

Die Behringer-Reinkarnation des Kobol

Wie es das Behringer-Team mal wieder geschafft hat, einen derart leistungsfähigen vollanalogen Monosynth für so wenig Geld in die Welt zu setzen, bleibt im Dunkeln. Klar finden wir hier keine raren beheizten Doppeltransistoren und auch keine teuren Folienkondensatoren im Filter. Dennoch sind die Oszillatoren des „Bobol“ immerhin diskret aufgebaut und von der Platine winken uns einige SMD OTAs vom Typ V13700M entgegen, die in ihrer Urfassung auch schon im historischen Original verbaut waren. Die Wavefolder und der LFO nutzen gar die originalen Schaltungen, freilich mit aktuellen Bauteilen. Der Behringer Kobol Expander läuft intern mit +/-14,5 V, entsprechende Spannungsregler mit Feintrimmern finden sich auf der Hauptplatine des Synthesizers. Mechanisch ist die Frontplatte mit der Platine mittels 13 Metall-Spacern stabil verschraubt. Sobald die Frontschrauben gelöst sind, können allerdings ihre Kontermuttern im Eurorack-Gehäuse frei von links nach rechts rutschen. Das kennen wir leider auch aus anderen Behringer Eurorack-Gehäusen.

Besonderheiten des Behringer Kobol

Die aufregendste Besonderheit des kleinen 2-Oszillator-Monosynthesizers sind seine zahlreichen Modulationsein- und Ausgänge. Man kann das Gerät wirklich wie einen vollwertigen Modularsynthesizer einsetzen, denn nahezu jede Funktion verfügt über entsprechende CV-Anschlüsse. Die beiden VCAs verfügen über keine Release-Stage. Dafür kann mit einem Schiebeschalter die eingestellte Decay-Zeit auch auf die Abklingzeit angewendet werden – so kennt man das auch vom altehrwürdigen Minimoog.

Das Gerät ist so klein, dass man es auch direkt als Eurorack Modul verbauen kann. Ein passendes Eurorack Bus-Kabel liegt sogar bei!

Die Anschlüsse des Behringer Kobol

Zum integrierten MIDI-Interface kann man Behringer nur gratulieren, hier gibt es wirklich mal beides: traditionelle 5-polige DIN-Norm-Buchsen (inkl. Thru) und USB-MIDI (class compliant, ohne zusätzliche Treiber-Installation in Windows und MacOS). Keine wilden Adapter von Stereominiklinke auf was auch immer, die man garantiert on tour auch mal verliert. Einfach mal normkonform, danke dafür! Und wer sich fragt, warum der MIDI-In ausgerechnet auf der Frontplatte zu finden ist und nicht wie der Thru auf der Rückseite bei der Power-Buchse und dem USB-Port: Hier wurde an mögliche Eurorack Szenarien gedacht, wo der MIDI-Input zugänglich bleiben sollte, während Firmware-Updates wohl doch eher seltener gemacht werden und man dazu das leichte Gerät auch kurz mal aus dem Rahmen schrauben könnte.

In Abweichung zum Original wurde sogar noch ein Kopfhöreranschluss auf die Front des Behringer Kobol Expander gepackt, wie praktisch! Er lässt sich freilich auch für kreatives Feedback-Patching missbrauchen.

Eine der Miniklinkenbuchsen weist eine Besonderheit auf, die man als Power-User unbedingt wissen sollte: Der OSC2 Out ist eine Stereo-Trennklinke, die auf dem Tip das OSC2 Signal ausgibt, jedoch auf dem mittleren Ring ein weiteres Signal an das Filter weitergeben kann! Mit einem passenden Adapterkabel Stereo-Miniklinke auf zwei Mono-Miniklinken hat man hier schnell neue Möglichkeiten.

Hinsichtlich der vielen Miniklinkenbuchsen treffen wir auf ein ausgeklügeltes Konzept: Einige Regler ändern bei gesteckter CV-Modulation ihre Funktion. Hier wurden praxisnahe Ideen umgesetzt, wie z. B. bei der CV-Modulation der beiden einzelnen Oszillator-VCAs, wo das Volume-Poti zum Offset wird und damit dem Voltage Processor den Rücken freihält – sehr gut gemacht! Und wenn man sich mal an einer prepatched Modulation stört, genügt ein einseitig eingestecktes Kabel, um den Modulationsfluss aufzuhalten. Dies ist beispielsweise extrem hilfreich bei der VCO-Mod-In-Buchse, um den LFO anderweitig zu nutzen. Die unerwartet unter der Filtersektion angebrachte 1 V/Okt In-Buchse erlaubt die Oszillatortonhöhen und das Filter von eingehenden MIDI-Tonhöheninformationen abzukoppeln. Leider immer für beide VCOs zugleich, was Experimente mit Pitch-statischem Sync verhindert.

Verarbeitung des Behringer Kobol Expander

Der Behringer Kobol Expander hat Echtholzseitenteile, das Gehäuse ist rundum aus Metall und wirkt stabil, die Plastik-Potikappen bilden das historische Vorbild gut nach. Die Potentiometer haben ein angenehm rundes Drehgefühl, während leider die Potiachsen und Miniklinkenbuchsen nach wie vor nicht mit der Frontplatte verschraubt sind. Das souveräne Drehgefühl eines Doepfer, Mutable Instruments oder Random*Source Serge Eurorack Moduls stellt sich hier nicht ein. Außerdem teilt er sich leider mit dem Korg ARP 2600 M die Neigung zu sichtbaren Fingerabdrücken auf der schwarzen Frontplatte.

Die Behringer Synthtribe App

Die Installation auf meinem Studio-PC verlief schnell und problemlos, der Kobol wurde über USB sofort erkannt und ein Firmware-Update empfohlen. Auch dies ging überraschend schnell und ohne Auffälligkeiten. Danach stehen in der App derzeit ein paar zusätzliche Settings zur Verfügung: Neben der Wahl des MIDI-Kanals, kann auch die Pitchbend-Range im Bereich +/-0 bis 12 Halbtönen eingestellt werden. Die Note-Priority ist zwischen Lowest (die klassische Minimoog-Variante), Highest (à la Korg MS20 / ARP2600) und Last-Key wählbar. Der Trigger-Modus der Hüllkurven kann zwischen Single-Trigger (Minimoog Style) oder Multi-Trigger (ARP 2600 Style) gewählt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den analogen Gate-Eingang zu invertieren, um den unterschiedlichen Standards historischer Synthesizer (v. a. bei Yamaha und Korg) gerecht zu werden. Wirklich spannend angesichts des aufgerufenen Schnäppchenpreises ist die Option, mehrere Behringer Kobol Expander als mehrstimmiges System zu nutzen (Poly-Chaining). Im Stile eines Oberheim Four-Voice einfach mal vier Kobol Expander über USB vernetzt zu einem vierstimmg-polyphonen Analogsynth unter 1.000,- Euro verbinden? Welch großartige Idee!

Was ich vermisst habe

Beide Oszilllatoren des Kobol Expander verfügen zwar über eine tolle PWM-Position, deren Pulsbreite gemeinsam vom LFO des Synthesizers moduliert wird. Leider gibt es dafür aber keinen eigenen CV-Eingang. Hüllkurven-modulierte Pulsbreiten sind dennoch möglich dank eines Schiebeschalters, der zwischen LFO und Hüllkurve als Quelle wählt.

Bei einigen meiner Experimente vermisste ich zudem einen zusätzlichen VCA für CVs. Ein solcher im Voltage Processor hätte dem Ganzen die Krone aufgesetzt, wenngleich freilich ein wenig frevelhaft zum historischen Original.

Am häufigsten vermisste ich jedoch eine Glide-Funktion, gerade für Lead- und 303-artige Sounds. Die gab es zwar auch im Original nur mit Hilfe des Lag-Prozessors aus dem Expander II. Warum aber Behringer diese nicht als Software-Feature in das integrierte MIDI-Interface gepackt hat, ist mir schleierhaft – mein altes Kenton Pro-Solo Interface kann das.

Klangvielfalt durch externe Effekte

Tatsächlich schreit der Kobol Expander geradezu nach dem Einsatz von Effektgeräten. Ein Chorus-Pedal, eine Boden-Zerre, ein einfaches Delay oder ein netter Federhall lassen den Klang ungemein aufblühen. Ich finde es gut, dass Behringer hier nicht von der historischen Vorlage abgewichen ist. Zumal man bei Behringer beispielsweise mit dem VP1 einen überzeugenden Phaser unter 50,- Euro bekommen kann. An meinem alten Rockman Stereo Chorus merkt man plötzlich überhaupt nicht mehr, dass man es „nur“ mit einem 199,- Euro Synth zu tun hat. Alles klingt nach großem Kino und schreit nach dem Einsatz in Blockbustern wie bei Hans Zimmer oder Tom „Junkie XL“ Holkenborg. Alles was wir im nachfolgenden Beispiel hören, sind drei nacheinander aufgenommene Spuren vom Behringer Kobol Expander. Das Arpeggiator-Pattern kommt aus dem ASM Hydrasynth via MIDI an den Kobol, bei den beiden Softleads spielt jeweils VCO2 die Quinten, Chorus kommt vom Hardware-Rockman, Delay aus der UAD und Reverb aus dem Savant Audio Labs Quantum Room Simulator, keine EQs im Mix.

Selbstverständlich funktioniert auch der allzeit beliebte Trick, mit Hilfe von Verzerrerpedalen unserer saitenzupfenden Kollegen einem Synth einen gänzlich anderen Grundcharakter aufzuprägen. Mit meinem Rockman Distortion und Xotic RC Booster fängt die unscheinbar schwarze Leichtbau-Schachtel plötzlich an zu schreien und zu kreischen, dass es eine wahre Freude ist! Von klassischem Tekkno, über Hardtrance und Dreamdance bis Dubstep und Jumpstyle – die Kiste rockt und bleibt dabei stets sehr feinfühlig und präzise einstellbar. Mein MS20 ist da weitaus grobschlächtiger, was Hüllkurvenzeiten, Oszillator-Tuning und Wiederauffindbarkeit von Sweetspots anbelangt.

Im nachfolgenden Klangbeispiel kommen alle Spuren als Overdubs vom Behringer Kobol Expander, Effekte: Rockman Distortion und Xotic RC Boost Pedal, Analog Systems RS390 Echo, RS400 Phase Shifter, kein EQ im Mix.

Der Klang des Behringer Kobol Expander

Die Kraft des reinen analogen Klangs zweier Kobol-Oszillatoren mit seinem Filter hat mich wirklich ein einer Art und Weise überzeugt, wie ich es von Behringers Synthesizern bislang nicht kannte. Schon beim allerersten Einschalten stellte sich Freude ein. Die VCOs lassen sich trotz des enormen Regelbereichs von 10 Hz bis 10 kHz wirklich gut stimmen und bleiben auch stabil. Die beiden Hüllkurvengeneratoren packen so richtig gut zu und können auch mal extrem schnelle Decays und das alles mit sehr praxisnahen Regelwegen – hier macht das zielgerichtete Schrauben wirklich Spaß! Also welche Klänge entlockt man einem Franzosen als erstes? Jean-Michel Jarres Laserharp aus dem Elka Synthex kommt mir absurderweise in den Sinn. Warum nicht, das Ding kann Oscillator-Sync und PWM. Mit Hilfe des Voltage Processors ist die Steuerspannung der ADS-2 Hüllkurve schnell herunterskaliert, um die Frequenz von VCO2 direkt zu modulieren. Den eben noch auf PWM und zwei Oktaven hochgestimmt, am LFO die Rate für die PWM (prepatched) auf langsam und LFO-Intensität ganz auf null (damit kein Vibrato entsteht). Jetzt rauen wir den Gesamtsound noch etwas auf durch ein Feedbackpatch: VCO2 Out geht über ein Tiptop Stackable-Kabel sowohl in den VCF Audio In (dieser Patch ist notwendig, da der VCO2 Out eine Trennklinke ist), als auch in die VCO2 Waveform-Modulation und die Resonanz-Modulation. Etwas Feineinstellung der Hüllkurven und fertig ist ein wirklich überzeugender Sync-Sound, der zwar nicht nach Synthex klingt, aber dafür um Welten besser, als alles was ich bisher an Sync-Sounds von Behringer bekommen habe!

Als nächstes schaue ich mir das Filter näher an: Der aufgedruckte Frequenzbereich behauptet, dass die Oszillatoren von 16 Hz bis 16 kHz gehen. Bei meinem Testgerät waren sogar leicht noch Differenzierungen zwischen 20 k und 25 kHz einstellbar! Und wie sieht es mit der Präzision des Filtertrackings aus? Über 3 Oktaven war sie locker gut genug, um das VCF als zusätzlichen dritten Oszillator zu missbrauchen. Im Beispiel: Acht Kobolde, 8 Spuren als Overdubs vom Kobol ohne EQ, VCF als OSC3 im Intro, komplexe FM-Percussions, Synth Brasspad, Brass Lead, Bass; nur das Rhodes und die Drums sind VSTis.

FM der Oszillatoren? Funktioniert und das erstaunlich gut mit der Vielzahl des Schwingungsform-Angebots, wobei man von einem vollanalgogen Monosynth bekanntermaßen trotzdem keine DX-Pianos erwarten kann. Filter-FM? Na klar, zwar vermisse ich hier etwas eine reine Sinusschwingung als Modulator, aber dafür macht sich auch hier die Schwingungsformvielfalt gut.

Bläser-Leads? Dank des Inverters kein Problem: ADS-2-Hüllkurve über den Voltage Processor in den VCO1 (Saw) und den invertierten Ausgang in VCO2 (Saw). Kurz neu stimmen und dann noch den LFO auf den Sustain-CV-In der Filter-Hüllkurve und fertig ist das Patch. Die Waveform-Modulation führt zu wahrnehmbaren Pegelschwankungen der Oszillatoren. Bei den meisten Analogsynthesizern ist dies vollkommen normal, nur fällt es durch die freie Modulierbarkeit beim Behringer Kobol Expander eben mehr auf, vor allem, wenn der Waveform-modulierte VCO selbst als Modulationsquelle eingesetzt wird. Ich habe mir die Mühe gemacht, meinen historischen Korg MS20 mit dem Behringer Kobol Expander zu vergleichen: Setzt man die Rechteckschwingung jeweils als Referenz, so ergeben sich folgende Pegel-Abweichungen (in dBTP) der weiteren Schwingungsformen: Dreieck -5 (MS20: -4.5), Sägezahn +1.5 (MS20: -1), enge Puls +4,3 (MS20: -1). Einzig wirkliche Auffälligkeit ist demnach die doch recht laut tönende enge Pulsschwingung beim Kobol Expander.

Klanglich überzeugt der Behringer Kobol Expander auch im Direktvergleich mit klassischen Analogsynthesizern. Wie mein Klangbeispiel beweist, sind die Oszillatoren massiv und offenbaren bei weit geöffnetem Filter locker mehr Obertöne als mein alter Hardware-MS20. Im Klangbeispiel hören wir eine rohe Bassline aus zwei Sägezähnen im Oktavabstand bei geöffnetem Filter, im viertaktigem Wechsel beginnend mit dem Behringer Kobol Expander und dann vom Korg MS20. Ich habe bewusst dezent Drums mitlaufen lassen, da nach meiner Erfahrung (und entgegen dem landläufigen Vorurteil) kleine Klangunterschiede oft im Mix deutlicher zu Tage treten als solo.

Auch das Filter weiß mit seiner 24 dB Oktavsteilheit wirklich zu gefallen. Naturgegeben packt es deutlich „moogiger“ zu als das 12 dB OTA-Filter in meinem MS20. Seine Resonanz lässt sich sehr feinfühlig dosieren, ein Lob an den Designer dieses Regelbereichs!

Im nachfolgenden Klangbeispiel hören wir eine Lead-Sequenz mit Delay, wiederum zuerst vier Takte vom Kobol und dann vom MS20. Auch der Bass wurde im Overdub-Verfahren auf einer Extraspur mit dem Kobol und dem MS20 realisiert. Flächen, Rhodes und Drums wie immer von VSTs. Beim Bass hört man deutlich das überzeugendere Schließen des 24 dB VCFs beim Kobol, weshalb ich bei der letzten Wiederholung des Beispiels dann mal doch die anderen VSTs stummgeschaltet habe.

Oft überraschten mich simple Sounds mit minimalem zusätzlichem Patching. So gelang mir ein äußert musikalisch spielbarer Soft-Brass-Lead, den ich in dieser Form noch nie aus einem analogen Monosynth gehört hatte. VCO1 (Tri) macht den Grundton, das Filter ist halb geschlossen bei halber Resonanz. VCO2 (Saw, unisono) ist leise gedreht, sein VCA wird aber von der ADS2 Hüllkurve des Kobol moduliert. Bei beiden Hüllkurven stehen alle Regler grob auf 12 Uhr. Den Audioausgang von VCO2 habe ich in den ADS CTRL Eingang des Filters gepatcht. Damit erfolgt eine Audiorate-Modulation des Filterhüllkurven-Amounts, was den Klangcharakter des Filters komplett verändert! Beim Spiel mit der Attack-Zeit ergibt sich ein sehr überzeugenden Bläser-Ansatz.

(Hall: Savant Audio Labs Quantum Room Simulator, Fläche: Roland JD-990)

Auch archetypische Monosynth-Klänge gelingen auf Anhieb. Der alte Minimoog-Trick, den Audioausgang durch ein Patch-Kabel ins Filter rückzukoppeln, funktioniert auch ganz wunderbar beim Behringer Kobol Expander. Moog-ähnliche Bässe (auch wenn die Kobol Oszillatoren etwas weniger brachial röhren als die meines vintage Minimoogs) und Moog Leads im Stil von Jan Hammer oder Steve Winwood sind eine leichte Übung. Aber auch weniger typische Klänge gelingen dank der zwei zusätzlichen VCAs an den VCOs und der Schwingungsformmodulation im Handumdrehen – so etwas kennen wir eben nicht von einem Roland SH oder Minimoog.

In der ersten Woche mit dem Behringer Kobol Expander störte ich mich noch an einem deutlich hörbaren DC-Click, der bei niedrigen VCO-Levels aus dem finalen VCA ertönte. Nachdem ich das Gerät geöffnet hatte und die vielen Trimmer auf der Hauptplatine entdeckte, war ich froh, einen „VCA Rejection Adjust“ vorzufinden. Vorsichtig drehte ich mal ein wenig daran und das Problem war Schnee von gestern. Mein historischer Korg MS20 produziert weitaus mehr störende VCA-Plopps als der Behringer Kobol Expander vor meiner Trim-Aktion. Sicher hat dieses ungewollte Geräusch dennoch keinen Hit mit dem Korg MS20 verhindert. Ab jetzt ist der Kobol König der sauberen VCAs!

Eurorack Kompatibilität

Selbstverständlich konnte ich es nicht unterlassen, den Behringer Kobol Expander in mein Doepfer A100 Eurorack-Modularsystem einzubinden. Er lässt sich auch tatsächlich nach dem Abschrauben der Seitenteile und Unterschale seitlich über das mitgelieferte Eurorack Buskabel mit Strom versorgen.

Die erste Erkenntnis beim Patchen: Der Kobol ist derart vollständig, dass es gar nicht leicht fällt, sinnvolle externe Modul-Ergänzungen zu finden. Oft ertappte ich mich dabei, beispielsweise einen Behringer 1004 Oszillator als zusätzlichen LFO zu nutzen. Nur um wenige Minuten später zu bemerken, dass mein Ursprungs-Patch den internen LFO des Kobol noch gar nicht in Gebrauch hatte. Oder der Moment, in dem ich einen Behringer 2600 Oszillator als FM-Quelle für VCO1 nutzte, nur um zu bemerken, dass mein VCO2 im Patch bislang auch noch brachlag. Wo ich jedoch Erfolg und Spaß hatte: Zusätzliche VCAs und Polarizing Mixer für Modulations-Spannungen sind immer sinnvoll. Ebenso Festfilterbänke wie Behringer 914, Waveshaper oder Fuzz-Module wie der Touell Skouarn Strakal Brulu. Auch ein Random*Source Haible TAU Phaser oder das geniale Mutable Instruments Clouds (respektive After Later Monsoon) machen viel Freude. Eine tolle klangliche Ergänzung des Behringer Kobol Expanders bot auch mein Doepfer A199 Springreverb.

(Zwei Spuren Kobol Expander mit Serge Waveshaper und Resonant EQ, Doepfer Spring Reverb, Streicher: Arturia Augmented Strings VST)

Aufpassen sollte man ein wenig mit den modularen Pegeln – der Audioeingang am VCF des Kobol Expanders reagiert verhältnismäßig empfindlich. Es hat sich bewährt, immer den Voltage Processor des Kobol vorgeschaltet zu haben, dann hat man einen Mixer mit passendem Ausgangsregler.

Das Einbinden externer Eurorack Hüllkurvengeneratoren und weiterer Oszillatoren ist nicht ganz so trivial, da der Kobol Expander über keine Pitch-CV und Gate-Ausgänge verfügt, die das am MIDI oder USB-Port empfangene Notensignal an weitere Module weiterleiten könnten. Man braucht also ein weiteres Eurorack MIDI-Interface (z. B. das kostengünstige Behringer CM1A), das auf demselbden Kanal betrieben wird. Wer also schon mit dem Behringer Abacus als Ergänzung zum Kobol Expander liebäugelt, sei hiermit erinnert.

Spekulationen zu weiteren Kobol Varianten

Was wird wohl noch kommen? Da wage ich jetzt wirklich mal keinerlei Spekulation, zu unberechenbar sind die Behringer Releases in den vergangenen Jahren. Denkbar und höchst sinnvoll wäre ein ergänzender Kobol Expander II nach historischem Vorbild. Und dann wären da noch die Keyboard-Version des Kobol, die im historischen Original über eine extrem mächtige Programmer-Sektion verfügt, die eigene Soundeinstellungen wie einen Sequencer rhythmisch durchschalten konnte! Oder eben der große Polykobol https://www.amazona.de/behringer-polykobol-polyphoner-synthesizer/

Bleibt noch die RSF Blackbox, ein extrem rares 18-Tasten-Keyboard, das durch orgelähnliche Frequenzteiler ein vollpolyphones Spiel ermöglichte. Diesen Klang konnte man dann im Expander paraphon filtern. Wer mit solchen Klängen experimentieren möchte, dem sei der Roland VP70 Voice Processor ans Herz gelegt – ein idealer Kandidat, um dem Behringer Kobol Expander zur interessanter Polyphonie zu verhelfen. Oder man kauft einfach gleich vier davon – bei dem Preis und Formfaktor eigentlich ein Nobrainer, um an eine dem Oberheim Fourvoice ähnliche Syntheseerfahrung zu kommen.