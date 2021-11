Test: Korg ARP 2600 M Analogsynthesizer

Liebling, ich habe den ARP 2600 geschrumpft!

Schon als jugendlicher Kirchenband-Rocker drückte ich mir in den Spät-80ern die Nase platt an den Schaufenstern der einschlägigen Musikhäuser Süddeutschlands – Musik Bieber in meiner Geburtsstadt Rosenheim, Music-Shop, CML und Zitrone Musik in München, Musik Klier und Touched by Sound in Nürnberg und wie sie noch alle hießen. In den Tempeln des Instrumentenbasars standen dann schon eher Yamaha DX7II, Roland D50, Korg M1, EMU Proteus und Kurzweil K1000, die den damaligen Gipfel der bezahlbaren digitalen Feature-Schleudern repräsentierten. Analoges war als „Gebrauchtwaren“ respektive Inzahlungnahmen hin und wieder auch noch zu sehen – hier mal ein LAMM Memorymoog, dort ein Roland Jupiter-8, Oberheim OB-8, Elka Synthex oder gar ein Korg PS3100. ARP Synthesizer hatte ich dort nie gesehen.

So kam es, dass nahezu jeder Klang, dessen Herkunft ich nicht zu entschlüsseln wusste, vorschnell der mir unbekannten Marke ARP zugedichtet wurde.

Ein ARP 2600 M, ein richtige ARP

Um endlich mit meinen Missverständnissen aufzuräumen, erwarb ich vor gut zwei Jahren meinen ersten ARP von Peter Grandl: Einen ARP Avatar (mit nachträglicher New England Analog Mod), genau den Synthesizer, der im Jahr 1977 durch einen eigenen hexaphonischen Gitarrentonabnehmers die maßgebliche Brücke zwischen der Welt der experimentellen E-Gitarren-HeroInnen und der tastenschraubenden Zunft herstellen sollte, jedoch aufgrund einer Fehleinschätzung der Entwicklungskosten und Marktlage der wegweisenden Firma ARP bedauerlicherweise den Todesstoß versetzte. Dennoch nutzten viele Berühmtheiten den Avatar zur Realisation ihres Sounds: Pete Townshend (The Who), Herbie Hancock, David Torn, Joe Zawinul, John Carpenter, ELO, Kiss, Bo Diddley, Earth, Wind & Fire, Genesis, Jethro Tull, Pat Metheny, Jimmy Page (Led Zeppelin), Parliament, Jean-Luc Ponty, Lou Reed, Santana, Steely Dan.

Ursprünglich sollte der originale ARP 2600 aus dem Jahr 1971 seinen nicht minder berühmten Vorgänger ARP 2500 aus dem Vorjahr (zu sehen u. a. im Steven Spielberg Klassiker „Die unheimliche Begegnung der dritten Art“ oder auf diversen Jean-Michel Jarre Konzerten und Pressefotos) im schulischen Bereich ergänzen. Größter Vorteil gegenüber den Konkurrenzschlachtschiffen aus dem Hause Moog war die Stimmstabilität der ARP-eigenen Oszillatorschaltungen, die in die Einzelmodule integrierten Inputmixer und Modulationsabschwächer sowie der kreativitätsfördernde Sequcener, der sich als 10- oder 30-Step-Sequencer betreiben ließ; zudem die Normalisierung der wichtigsten Verbindungen, die eine vielfältige Nutzung des Instruments auch ganz ohne Patch-Kabel ermöglichte.

Der Wunsch vieler Musikschaffender nach einer kompakten, bezahlbaren und Road-tauglichen Version war groß und der 2600 erfüllte schließlich exakt diese Erwartungen, wenngleich Step-Sequencer, die serviceanfällige Modulationsmatrix mit Schiebeschaltern und der modulare Aufbau des Gerätes dem Rotstift zum Opfer fielen. Ein originaler ARP 2500 wurde übrigens auf Reverb.com für „nur“ 65.711,83 Euro verkauft – leider nur das Main-Cabinet ohne Wings, mit Wings musste man 2017 auch mal mehr als 200.000.- USD hinblättern …

Die Stars, die den ARP 2600 berühmt machten

Der ARP 2600 hingegen war von Anfang an ein großer Erfolg für Alan Richard Pearlman (A.R.P.). Die Liste seiner Einsätze liest sich jedes Mal wieder mit Ehrfurcht: Edgar Winters Meisterwerk „Frankenstein“ (1973), Joe Zawinuls invertiertes Keyboard bei „Black Market“ (1976) oder seine Kultsounds auf „Birdland“, die Arbeiten des visionären Sounddesigners Ben Burrt, insbesondere seine Darstellung von R2D2 in George Lukas‘ „Star Wars“ Trilogie (ab 1977), das Geräusch der Bundeslade in „Indiana Jones“ (1981) oder auch Walter Murchs verstörende Hubschrauber-Sounds in Francis Ford Coppolas „Apocalypse Now“ (1979). Stevie Wonder (der Gitarrensound auf „I Wish“), Kool & The Gang (der Leadsound auf dem Chillout-Kultsong „Summer Madness„), Klaus Schulze, Tangerine Dream, John Lennon, Mike Oldfield, Frank Zappa, Herbie Hancock (z. B. „Nobu„), David Bowie, Brian Eno, The Who, Depeche Mode, aber auch Vince Clarke, Nine Inch Nails, 808 State, U2, Wilco, Matmos, Chemical Brothers und viele weitere Künstler schätzten und schätzen bis heute den 2600 sehr. Tolle Dokumentationen zur Geschichte des ARP 2600 finden sich unter anderem hier https://youtu.be/CaiMjwF0a64 und hier https://youtu.be/l31RXiVSI9s.

Was unterscheidet nun diesen 2600er Klon von den einschlägig bekannten weiteren Reinkarnationen?

Behutsame Neuerungen im Korg ARP 2600 M

Er sieht wirklich aus wie ein altes Original. Nur eben deutlich kleiner (ca. 60 % der ursprünglichen Abmessungen) und erheblich leichter. Aber die Anordnung und Beschriftung der einzelnen Baugruppen und Bedienelemente ist 1:1 original ARP, inklusive der sympathischen Trennung „REVERB-ERATOR“ für den Federhall. Das alles sieht auch im Jahre 2021 noch richtig klasse aus. Glücklicherweise hat hier kein zeitgenössischer Designer den Fehler gemacht, etwas zu „verschlimmbessern“. Das Originaldesign stammt übrigens von einem erfahrenen Designer, der auch Flugzeugcockpits gestaltete – man merkt schnell, wie gut und intuitiv man sich nach kurzer Eingewöhnung auf dem 2600 zurechtfindet.

Die Funktionalität ist wirklich originalgetreu, inklusive einiger (zumindest aus heutiger Sicht) Ungereimtheiten des frühen 2600er Konzeptes. Alle Änderungen am originalen Funktionsumfang beschränken sich auf sinnvolle Erweiterungen. So wurde beispielsweise ein class-compliant USB-MIDI-Controller implementiert, mit dessen Hilfe unkompliziert MIDI-Controller wie Tastaturen (beispielsweise Korg NanoKey oder Microkey) oder Sequencer (z. B. Korg SQ64) direkt via USB-A verbinden lassen. Zusätzlich gibt es freilich auch einen USB-B-Port für die Verbindung mit der heimischen DAW. Ein klassischer 5-pol-DIN-MIDI-In fehlt dankenswerterweise auch nicht – zum Glück visuell geschickt versteckt an der linken Seite des Gehäuses, sodass das Kultdesign nicht nennenswert gestört wird. Via MIDI ist auch Pitchbend, Modulation und Portamento (on/off) möglich. Vom Hersteller praktisch mitgedacht: Der USB-B-Port gibt auch MIDI aus, allerdings nur das, was man auf einer an den ARP 2600 M angeschlossenen Tastatur spielt, also freilich keine Reglerbewegungen der Frontplatte.

Durch die Größenreduktion fiel die Entscheidung für die Patch-Buchsen auf der Gerätefront auf kleine 3,5 mm Klinken – eine Konzession, die Eurorack-Nutzer mit Sicherheit freudig begrüßen werden!

Die beiden Filter des Korg ARP 2600 M

Der Korg ARP 2600 M bietet wie einige seiner Mitbewerber beide klassische Filterdesigns (ARP Typ 4012 und 4072) mit einem einfachen Umschalter. Diese beiden Filtertopologien werden von KollegInnen auf Youtube und in einschlägigen Foren als kaum unterscheidbar erachtet. Ich kann dem nicht zustimmen. Die klanglichen Differenzen sind je nach Patch durchaus enorm. Ab mittleren Resonanzwerten kann ich ein recht unterschiedliches Zerrverhalten attestieren, hinzu kommt eine anders geartete Bass-Ausdünnung und ein divergierendes Verhalten im Umgang mit schnellen Attacks bzw. Clicks, das man vor allem bei Bass- und Drumsounds mit Audiorate-Modulation des Filtercutoffs leicht hören kann (siehe Klangbeispiel: Wir hören auf drei Spuren jeweils erst zwei Takte 4012 und dann zwei Takte mit dem 4072). Im alten originaen ARP 2600 hatte das 4072 Filter einen begrenzten Höhenfrequenzgang, was erst durch eine Modifikation behoben werden konnte. Der neue ARP 2600 M hat diesen ursprünglichen Schaltungsfehler glücklicherweise nicht übernommen.

Der ARP 2600 M verfügt dankenswerterweise über zwei symmetrische Audioausgänge auf seitlich angebrachten dreipoligen 6,3 mm Klinkenbuchsen. Steckt man überdies einen Kopfhörer in die zugehörige Buchse auf der Front, so werden die integrierten Lautsprecher (die übrigens auch etwas kleiner ausfallen als in der historischen Vorlage) abgeschaltet. Korg hat überdies an den Attack- und Release-Zeiten der Hüllkurven kleine Optimierungen vorgenommen, um den Erwartungen heutiger Klangschrauber etwas entgegenzukommen. Außerdem wurde der Schwellwert für Triggersignale von den ursprünglichen 10 V auf die heute gebräuchlicheren 5 V reduziert, um Kompatibilität mit Modulen im Eurorack-Standard oder auch den Korg Volcas zu gewährleisten. Der ARP 2600 M verfügt ferner über eine Standby-Funktion, die ihn nach 4 Stunden Leerlauf abschaltet. Diese Funktion kann mittels eines kleinen DIP-Schalters auch dauerhaft deaktiviert werden.

Bonus-Software für den Korg ARP 2600 M

Geliefert wird der ARP 2600 M inklusive eines Gutscheins für Software-Downloads von der Korg Homepage. Dort bekommt man gratis eine kleine Auswahl an Musikproduktions-Software, um mit dem ARP 2600 M nebst Computer direkt loslegen zu können (u. a. Korg M1Le, UVI Digital Synsations, AAS Ultra Analog Session, AAS Strum Session, AAS Lounge Lizard Session, Propellerhead Reason Lite, iZotope Ozone Elements, sowie Korg Gadget 2 Le und Korg Module fürs iPad). Dies versteht sich als nette Dreingabe, v .a. die Digital Synsations sind eine tolle Sample-Sammlung klassischer 80s Synthsounds, die den ARP 2600 M perfekt bei John-Carpenter-Experimenten zu ergänzen wissen!

Original Schrulligkeit

Ein ARP 2600 ist ein spezielles Gerät. Sein Konzept ist aus heutiger Sicht der Eurorack-Welt wirklich alt und wirkt stellenweise sperrig und nicht ganz so intuitiv wie heutige Designs. An anderer Stelle staunt man hingegen wiederum über die Genialität und Effizienz der Anordnung von Bedienelementen und Funktionalität der Modulgruppen. Vieles am ARP 2600 will erst vom Anwender erschlossen und entdeckt werden. So schweigt sich beispielsweise das moderne Bedienhandbuch auch vollkommen über die technischen Daten der Miniklinkeneingänge aus (Polarität, Empfindlichkeit, Gleichspannungskopplung). Erst wenn man erstaunt feststellt, dass ein Modulationseingang invertierend ist, kommt man auf so manches Patch-Rätsels Lösung (Beispiel: Ring Mod Input am VCA). Auch die Tatsache, dass historisch korrekt der Federhall auf einer Stereoseite invertiert anliegt, wird unterschlagen. Ebenso, dass die eingebauten Lautsprecher wiederum invertiert arbeiten, also den Federhall monokompatibel abbilden, jedoch das trockene Signal auf einer Seite invertieren. Ich bin hier nicht vollends sicher, ob dies nicht ein Verkabelungsfehler in meinem Testgerät ist, es nervt aber enorm und ich würde nicht zögern, bei einem gekauften Gerät kurzerhand einen Lautsprecher umzuklemmen, um diesen Missstand zu beheben. Vielleicht kann sich ja in den Kommentaren noch ein(e) LeserIn mit altem originalen ARP 2600 dazu äußern, ob dies vielleicht dennoch die historisch korrekte Verschaltung ist?

Der Pan-Fader am Stereoausgang regelt im normalisierten Patch den trockenen Anteil mehr nach links oder rechts. Wiederum historisch korrekt, jedoch aus heutiger Sicht kaum verständlich, warum dies kein eigenständiger VCA ist, den man modulieren könnte. So muss man auch beim ARP 2600 M den A/B-Schalter aus dem Sample-and-hold missbrauchen, um bei Bedarf einen simplen Rechteck-Panning-Effekt zu generieren.

Die beiden Filter-Designs können „ab Werk“ zunächst nur Lowpass. Highpass, Bandpass und Notch-Charakteristiken sind auch möglich, jedoch nur durch Zuhilfenahme komplexer Patchings mit den integrierten Invertern und auch nur unter größeren Kompromissen – wie z. B. Aufgabe des hüllkurvenmodulierten VCAs und Verzicht auf den dritten Oszillator als Audio-Quelle (siehe Klangbeispiel). Hier wäre tatsächlich, bei aller Liebe zum Original, eine behutsame Modernisierung (vgl. Arturia VSTi) in meinen Augen in Ordnung gegangen.

Korg ARP 2600 FS vs Korg ARP 2600 M

Beim Full Size ARP 2600 wird oft gelobt, wie ergonomisch auch die Größen und Positionen der Fader zueinander platziert sind. Tatsächlich sprechen manche 2600 Anhänger sogar davon, die Fader wie eine Tastatur zu spielen – die Finger fallen beinahe magisch perfekt auf die Faderkappen. Beim ARP 2600 M ist dieses Alleinstellungsmerkmal durch die Verkleinerung nicht mehr gegeben. Die kleinen Fader lassen sich dennoch gut bedienen und eine präzise Cent genaue Stimmung ist durchaus möglich. Nur tut man gut daran, beim Patchen nicht unbeabsichtigt mit der Spitze eines Patch-Kabels gegen den Fine-Tune-Fader zu stoßen …

Einige Konkurrenten integrieren einen zusätzlichen LFO in moderne Reinkarnationen des 2600, manche (wie Korg beim ARP 2600FS) auch bloß in die Tastatur. Der ARP 2600 M verzichtet gänzlich auf einen LFO. Es muss immer einer der drei Oszillatoren für langsamere periodische Modulationen genutzt werden (oder eben ein dediziertes Eurorack-LFO-Modul). Ich weiß, das ist historisch korrekt, dennoch störte es mich manchmal beim Sounddesign. Nicht zuletzt, da mein ARP Avatar einen zusätzlichen LFO besitzt.

In diesem Zusammenhang fiel mir auch die Bedeutung von Sync- bzw. Reset-Möglichkeiten der Oszillatoren auf: Beides bietet der 2600 nicht, weder im vintage Original, noch im vorliegenden Testexemplar des ARP 2600 M. Das Sounddesign von typisch analogen Bassdrum-Sounds wird durch die freischwingenden Oszillatoren erschwert. Dieses Problem trifft aber auf die meisten analogen Synthesizer zu, zumindest wenn man mal von komplexen Modularsystemen oder modernen Boliden wie dem Moog One absieht. Wenigstens eine Sync-Option zwischen zwei Oszillatoren hätte jedoch die Klangvielfalt enorm bereichert. Mein ARP Avatar kann auch dies, aber auch hier gilt anscheinend: better be true to the original…

Eine weitere Einschränkung im originalen Konzept ist die unterschiedliche Feature-Ausstattung der Oszillatoren: Lediglich OSC 2 beherrscht PWM plus Sinus- und Dreieckschwingungsformen. Dies ist in meinen Augen nicht ganz ideal, da man gerade für PWM-Sounds dankbar für eine LFO-Modulation mittels Dreieckschwingung wäre. OSC 1 hat entsprechend einfach gar keinen Pulsbreitenregler. Schade, aber auch hier gilt: So ist nun mal das Original.

Witzige versteckte Features im Original wie im Neuen: Der Ringmodulator lässt sich als Behelfs-VCA missbrauchen und der Lag Processor als Behelfs-Tiefpass (allerdings ohne Cutoff-Modulation und ohne Resonanz).

Operation gelungen?

Stimmstabilität: Die Anwendung eines vollanalogen Synthesizers will gelernt und verstanden sein. Es muss schon einleuchten, dass ein komplexes Patch mit Filter-Rückkopplung und Ring-Modulator nicht über den gesamten Bereich einer angeschlossenen MIDI-Tastatur sauber intonieren kann. Dies ist freilich kein Manko eines Korg ARP 2600 M, sondern liegt in der Natur der Sache. Mein alter ARP Avatar verhält sich in dieser Hinsicht noch einiges unberechenbarer.

Im MIDI-USB-Timing Test schlägt sich der Arp 2600 M prima. Analoge HiHats aus dem 2600 grooven wie erwartet herrlich.

Was kann der ARP 2600 M besonders gut?

Der integrierte Preamp ist wirklich sehr nützlich und bereichert die Klangmöglichkeiten enorm. Zum einen, da er in seinen drei Verstärungs-Settings (x10, x100, x1000) leicht unterschiedlich klingt, zum anderen, da seine Verzerrungen einfach wunderschön tönen. Eine Eigenrückkopplung des Filters à la Minimoog? Herrlich mit diesem Preamp (wenngleich ich die limitierende Glühbirne des Minimoogs ein wenig dabei vermisse)! Aber auch für simple Lautstärkeregelung (leider nur mono) des Ausgangssignals bietet der Preamp eine tolle Erweiterung der Klangpalette. Selbstverständlich glänzt er auch bei seiner Primäraufgabe, dem Verstärken von externen Eingangssignalen; wenngleich ich mir erst einen passenden Adapter von XLR auf Miniklinke zusammenstecken musste, um das Ausgangssignal meines Wandlers mit dem Eingang des ARP 2600 M zu füttern.

Darüber hinaus weiß auch das Filter selbst bzw. die beiden Filter zu gefallen. Freilich, die für ARP typische Bassausdünnung ist im ersten Moment schon überraschend stark. Aber sobald man sich an dieses Verhalten gewöhnt hat, macht es einfach nur Spaß. Und nichts hindert uns daran, z. B. zwei Oszillatoren mit starker Filterresonanz zu nutzen und gleichzeitig den dritten unter Umgehung des VCFs direkt in den VCA einzuspeisen, um genügend Low-End für abgrundtiefe, aber schmatzende Synthbässe zu erzielen.

Beeindruckt hat mich auch die Vielseitigkeit und Klangqualität des Ringmodulators und der Voltage-Prozessoren, die in der Lage sind, weit mehr zu beackern als ihre primären Aufgaben. Ein Ringmodulator als weiterer VCA? Geht! Der Electronic Switch als Rechteck-Panner? Geht! Der Lag-Prozessor als Behelfs-Lowpass? Klingt super!

Die in höchstem Maße außergewöhnliche Anbindung der beiden Hüllkurven an den VCA führt zu interessanten Klängen und eröffnet zusätzliche Wege der gezielten Übersteuerung – z. B. wenn man die ADSR-Hüllkurve in den linearen VCA-Modulationseingang patcht und dazu die AR-Hüllkurve in den exponentiellen, anstatt umgekehrt! Die anteilige Kombination beider Hüllkurven im VCA erzeugt ganz neue spannende Signal-Flanken, die weit über die Möglichkeiten gängiger Log/Lin/Exp-Umschaltung hinausgehen. Freilich, das geht auch auf jedem Modularsystem, aber hier fühlt man sich durch die beiden vorgesehenen Modulations-Slider am VCA ja förmlich zum Experimentieren eingeladen. Die ADSR-Hüllkurve selbst klingt klasse. Präzise Percussionsounds lassen sich mit ein wenig Fingerspitzengefühl gut dosieren. Die minimale Attack-Zeit kommt mir beim 2600 immer ein wenig langsamer vor als bei alten Moogs. Ich habe aber nie nachgemessen. Und es stellt keinerlei Problem dar, da man wie gesagt durch Mischen der ADSR-Hüllkurve auf BEIDE Eingänge des VCA die Hüllkurve auch ungemein zupackend und „snappy“ machen kann.

Ähnliches gilt für die tollen Crossmodulationen, die zwischen den Oszillatoren möglich sind. Auch wenn ich eine Sync-Funktion immer noch ein wenig vermisse. Mit den Invertern im Voltage Processor kann man wirklich sehr unkompliziert aufregende Dinge anstellen: Ein invertiertes Keyboard à la Zawinul – sehr hilfreich um mit Arpeggios auf neue Akkordfolgen zu kommen! Eine Sägezahnschwingung anstatt aufsteigend lieber abfallend? Die invertierte Hüllkurve zur Pitch-Modulation? Alles kein Problem. Ich mag auch die eingebauten Lautsprecher. Ein kultiges Zusatzfeature, das man bei eigenen Klangexperimenten schnell nicht mehr missen möchte. Wie wäre es beispielsweise auch mal damit, zwei Shure SM57 Mikrofone vor dem ARP 2600 M aufzustellen? Ein weiterer Grundklangcharakter ohne zusätzliche Outboard-EQs!

Die via Key-Trigger auslösbare Sample-and-Hold-Schaltung tut ihr Übriges, um mittels feiner Zufallsmodulationen Filtercutoff und VCA-Lautstärke zu verzieren. Und ja, man kann auch R2D2 damit machen. Klassische Leadsounds à la Airwolf (auch wenn dies ein Oberheim OB8 war) gelingen innerhalb kürzester Zeit – jetzt verstehe ich, weshalb Jean-Michel Jarre den 2600 so sehr für Bläser-artige Leadsounds schätzt (hier @ 11:55-12:18 oder hier @ 03:55-04:30).

Kult um den Federhall des ARP 2600

Der integrierte Federhall des ARP 2600 M ist keine digitale Emulation. Ein echter physikalischer Federhalltank befindet sich im Gehäuse, was man durch leichtes Klopfen oder behutsames Schütteln des Gerätes auch am Audioausgang verifizieren kann. Die Hallspirale selbst ist etwas kleiner als im Original, um der angepassten Gehäuseform Rechnung zu tragen. Originalgetreu zur Vintage-Vorlage ist der Tank selbst mono, jedoch sein Ausgang auf der einen Stereoseite in Phase und auf der anderen gegenphasig aufgeschalten. Dies mag aus heutiger Sicht seltsam anmuten, trug jedoch auch zum charakteristischen Sound des 2600 bei.

Der echte Federhall ist einfach sehr lebendig und klingt grandios kultig. Durch sein mittiges Timbre unterstützt er perfekt die vielbeschworene für ARP typische Knorzigkeit des Gesamtklangs. Manche einfacheren Klänge klingen ohne ihn irgendwie charakterlos und austauschbar – vieles würde ich auf meinem MS20 auch annähern können. Aber sobald der Federhall mit seiner lustigen Phaseninvertierung ins Spiel kommt, ist sofort klar, welche Quelle hier ertönt. Und wer die Phaseninvertierung nicht mag: Ein einzelnes Patch-Kabel vom Reverb Out zum Right Input genügt und er ist wieder monokompatibel. Hintergrund: Im originalen Schaltungsdesign des ARP 2600 wie auch im 2600 M werden an etlichen Stellen im Signalfluss die invertierenden Eingänge einzelner OpAmps genutzt!

Der Frequenzgang des verbauten Federhalls in der vorliegenden Reissue ist tadellos, bei üblichen Signalpegeln gerät er auch nicht in hörbare Verzerrung. Durch die Möglichkeit, die Preamplifier-Baugruppe als Level-Booster zu missbrauchen, gelingen aber auch die typischen „overdriven“-Effekte in Zusammenhang mit dem Federhall, die Erinnerungen an alte SciFi Filme im Stile von „Forbidden Planet“ wachrufen.

Während viele, die den originalen ARP 2600 persönlich kennen, den Federhall als einen klassischen Bestandteil der Klangästhetik des Synthesizers erachten, war es ausgerechnet John Carpenter selbst, der dem ARP Sound in unzähligen Filmsoundtracks ein akustisches Denkmal setzte, OHNE je den 2600 verwendet zu haben. Carpenter nutzte meist zwei (!) ARP Avatar, einen ARP Sequencer und einen ARP Quadra und ließ alle gemeinsam durch zwei (!) externe Furman RV1 Rack-Federhallsysteme laufen. Also „echtes“ Stereo, keine Phasentricks wie im 2600, gepaart mit einem gänzlich anderen Grundcharakter der genutzten Hallspiralen. Bei meinen Experimenten zu den klanglichen Eigenheiten des vorliegenden Testobjektes konnte ich freilich nicht umhin, auch den Federhall diversen Vergleichen zu unterziehen. Ergebnis vorweg: Jede Variante klingt komplett anders. Im unten stehenden Klangbeispiel demonstriere ich den Noise Generator des ARP 2600 M: Als erstes spielte ich am Noise Colour Slider (Low Freq über Pink Noise bis White Noise), danach das Ganze in den Federhall mit maximalem Hallpegel. Darauf das gleiche Spiel im virtuellen Arturia 2600V, was ein komplett anderes Bild bot – sowohl hinsichtlich des Noise Colour Filters, das bei Arturia deutlich steiler und resonanter und im Tiefenbereich sehr dünn klang, als auch in der Federhallemulation, die bei Arturia kaum charakterlich überzeugend wirkt und auch die exotische Phasenlage nicht modelliert. Als letztes Beispiel ließ ich sowohl das trockene analoge Rauschbeispiel aus dem ARP 2600 M, als auch zum Abschluss das digitale Arturia-Pendant durch einen Convolution Reverb Prozessor laufen. Dieser wurde von mir mit einer Impulsantwort des vintage Originals vom Anbieter Past to Future gefüttert. Diese Impulsantwort klang viel mittiger als der Federhall im aktuellen APR 2600 M. Als finalen Test nahm ich einen kleine Sequenz auf, bestehend aus einer Bass- und einer Synth-Lead-Spur, die ich wie immer mit ein wenig Drums aus den hervorragenden Aly James Lab Plug-ins anreicherte. Diese Drums gehen auch mit einem geringen Anteil in den Federhall. Erstes Beispiel zeigt zunächst den ARP 2600 M mit seinem integrierten Federhall. Danach folgt dasselbe Beispiel trocken, jedoch mit einem im Nachhinein aufaddierten Federhall-Convolution-Reverb. Dafür fertigte ich eigens über den externen Eingang eine Impulsantwort der ARP 2600 M Feder an, die ich im Anhang auch gerne mit der AMAZONA.de-Öffentlichkeit teile. Man hört (zumindest auf Kopfhörern) tatsächlich einen kleinen Unterschied: Die „echte“ ARP Feder ist lebendiger und wirkt etwas breiter im Stereopanorama, was faktisch eigentlich unmöglich ist, da es sich ja lediglich um ein phasengedrehtes Dual-Mono-Signal handelt. In den folgenden Takten hören wir die gleiche Reihenfolge inklusive Drums. Zum Abschluss folgt das Pattern ein letztes Mal noch, diesmal durch den erwähnten Past to Future Impuls.

Audioqualität des Korg ARP 2600 M

Der mir vorliegende ARP 2600 M klingt nach meinem ersten Bauchgefühl ganz hervorragend. Abgrundtiefe Bässe (wie ich sie beispielsweise vom Arturia 2600V Plug-in liebe), tönen mit vollster Inbrunst aus den Lautsprechern. Ein Blick auf den Analyzer offenbart eine deutliche Bassabsenkung im Federhall unterhalb von 180 Hz und einer dezenten Höhenabsenkung oberhalb von 6,5 kHz, was der Klarheit der verhallten Klänge tatsächlich eher gut tut. Leider zeigt sich im Analyzerbild bei „unvernünftig“ starker Vergrößerung auch eine schwache hochfrequente Störung bei ca. 23 kHz. Diese liegt aber bei halbwegs branchenüblichen Nutzpegeln unterhalb von -70 dBFS (in Relation zu einem fast vollausgesteuertem 3-OSC Saw-Bass mit geöffnetem Filter) und fällt damit nicht sonderlich ins Gewicht. Auffällig ist nur, dass ebendiese Störung deutlich lauter wird, sobald man den Federhallanteil erhöht. Bei maximalem Federhallpegel ist diese Störung ca. 8 dB lauter. Gehört habe ich sie beim Arbeiten nie, daher würde ich das Rauschverhalten des ARP 2600 M als noch vorbildlich bezeichnen – nicht zuletzt, da es keine nennenswerten Brummstörungen im Spektrum gibt. Da rauscht so mancher moderner Moog Synthesizer deutlich mehr.

Downloads und Links

Original ARP 2600 Patchbook

Eigens erstellte Impulsantwort des ARP 2600 M Federhalls zur Convolution

Der Korg ARP 2600 M on YouTube

