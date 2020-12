Test: Behringer 2600, halbmodularer Synthesizer nach ARP 2600

Semimodulare Synthesizer-Legende für Wagemutige

Ich habe noch nie einen ARP 2600 besessen und nur ganz kurz mal einen im Synthorama unter den Händen gehabt. Ich könnte diesen Bericht also fast so schreiben, als ob das irgendein neuer Synthesizer wäre. Aber offen gestanden ist es kaum möglich, sich unbeeinflusst vom großen Namen zu geben, der bei diesem Instrument mitschwingt. Zu oft habe ich schon darüber gelesen, zu viel mit dem ARP 2600 gemachte Musik gehört, zu viele Mythen schweben dazu im Raum. Also versuche ich beide Seiten in diesem Test zuzulassen: Die „oh, ein neuer Synthesizer“-Sichtweise und den „Das muss so, das ist historisch“-Blickwinkel.

Und keine Sorge: AMAZONA.de wird in einem später erscheinenden Artikel den Behringer 2600 noch ausführlich mit einem originalen ARP 2600 vergleichen, ebenso wie mit dem Nachbau aus dem Hause Korg.

Überblick zum Behringer 2600

Der Behringer 2600 ist ein hauptsächlich monophoner analoger Synthesizer, der mit einer bemerkenswerten Funktionsvielfalt aufwarten kann. Dazu gehören drei VCOs, ein Ringmodulator, ein Rauschgenerator, ein spannungsgesteuertes Tiefpassfilter, ein VCA, eine einfache Hallsektion, zwei Hüllkurven, ein LFO, eine Sample&Hold-Sektion, ein Pre-Amp mit Hüllkurvenfolger, ein spannungsgesteuerter Umschalter sowie diverse Hilfsfunktionen wie Festspannungen, Inverter und Mischer. Gespielt wird der 2600 über ein eingebautes MIDI-CV/Gate-Interface.

Diese doch etwas komplexe Zusammenstellung von Funktionseinheiten ist über eine Festverkabelung untereinander verbunden, so dass man im Prinzip den Synthesizer ohne jegliche Verkabelung am Gerät benutzen kann. Er bietet aber über eine Unzahl von Miniklinkenbuchsen Zugriffsmöglichkeiten auf die Steuer- und Audiosignale, wobei meist beim Einstecken eines Kabels in die jeweilige Buchse die interne Vorverdrahtung unterbrochen wird. Dieser oft „semimodular“ genannte Aufbau war in den 70er-Jahren sehr beliebt. Neben dem ARP 2600 waren es später vor allem das Roland System-100 und der Korg MS-20, die mit diesem Konzept punkteten.

Sämtliche Regler des 2600 sind als Schieberegler ausgeführt. Das ist in vielen Fällen praktisch – etwa bei Mischern oder Hüllkurven – in einigen wichtigen Fällen aber nicht. Zum Beispiel Tonhöhen von Oszillatoren oder Filterkennfrequenzen lassen sich nun mal mit Drehreglern deutlich besser kontrollieren. Nicht ohne Grund hat Roland bei all seinen Synthesizern genau diese Unterscheidung beim Bedienelement gemacht. Wenn ich also die „Oh, ein neuer Synthesizer“-Brille aufsetze, dann würde ich zunächst sagen: Das ist ziemlich großer Mist. Unter dem Aspekt des historischen Vorbildes ist es klar, dass das so reproduziert werden musste. Und ehrlicherweise sollte ich zugeben, dass ich immer schon der Meinung bin, dass die Gestaltung der Bedienoberfläche eines Instruments einen extrem großen Einfluss auf die erzeugten Klänge und damit auf die erzeugte Musik hat. Während meiner Tests ertappte mich selber dabei, dass ich am 2600 viel häufiger extrem unterschiedlich gestimmte VCOs verwendete, als das zum Beispiel bei meinem Eurorack-System der Fall wäre – einfach weil man mit den Schiebereglern gerne mal übers Ziel hinaus schießt und dann aber feststellt: „Hey, klingt doch gar nicht so schlecht.“ Die Fader sind übrigens sehr stabil und laufen sauber und gleichmäßig.

Noch nicht erwähnt habe ich das Weihnachtsbaum-Feature des Behringer 2600. Alle Schieberegler-Knöpfe sind mit dimmbaren Leuchtdioden ausgestattet, wobei den unterschiedlichen Funktionsgruppen verschiedene Farben zugeordnet sind. Was im ersten Moment als verzichtbar anmutet, erweist sich aber je nach Beleuchtung als durchaus hilfreich. Gerade bei dämmrigem Bühnenlicht finde ich die leicht leuchtenden Fader-Griffe praktisch. Da es auf der Rückseite einen Regler für die Helligkeit der Leuchtdioden gibt, kann sich das eh jeder einstellen, wie er will.

Der 2600 sitzt in einem stabilen 19″-Gehäuse. Der pultförmige Korpus ist leicht abgeschrägt. Die wenigen auf der Rückseite angeordnete Buchsen sind in einen zurückgesetzten Unterbau eingebaut, sodass dort auch Kabel angeschlossen werden können, wenn direkt über dem 2600 ein weiteres Gerät im Rack sitzt. Als Stromversorgung dient ein externes Netzteil. Mit etwas Geschick und doppelseitigem Klebeband kann man das Netzteil auch in diese Nische des Unterbaus montieren.

Obgleich zumindest für das MIDI-Interface im 2600 ein Mikroprozessor eingebaut ist, gibt es keine Speichermöglichkeit für Klänge. Das mag den meisten Lesern selbstverständlich sein, ich will es aber für Neulinge durchaus erwähnen. Stürzen wir uns nun auf die Details.

Behringer 2600 VCOs

Die drei VCOs sind im Grunde sehr ähnlich aufgebaut. Es gibt ganz oben einen Regler für die Grobstimmung, der mit 10Hz bis 10.000 Hz beschriftet ist. Allerdings dürften diese Werte nur für einen MIDI-Notenwert von etwa 55 gelten. Wenn ich den VCO vom Interface abkoppele, so zeigt mein Messgerät Werte von 3,2 Hz bis 1,7 kHz. Nach oben hin sind die 2600er VCOs übrigens fledermaustauglich: Bei der obersten Taste meines MIDI-Keyboards und maximal aufgezogenem Frequenzregler zeigt der Frequenzzähler 65202 Hz an.

Neben dem Initial Frequency-Regler gibt es einen Regler für die Feinstimmung, der ziemlich genau eine Quart nach unten und oben verstimmen kann, sowie einen Regler für die Breite der Rechteckschwingung, der von 10% bis 90% reicht. Ganz symmetrisch agiert der Pulsbreitenregler nicht: Bei allen drei VCOs des mir vorliegenden Exemplars war die 90 % Seite schmäler als die entgegengesetzte 10 % Einstellung. In der Praxis ist das erst mal nicht gravierend. Es ist schon kniffelig, eine wirklich symmetrische Rechteckschwingung einzustellen. Hier hätte ich mir einen Fader mit Mittenrastung oder eine entsprechende Mittenbereichsschaltung gewünscht und einen Trimmer, mit dem ich eine exakt symmetrisch Rechteckschwingung für diese Mittelstellung setzen kann.

Apropos Trimmer: Über die ganze Frontplatte verteilt finden sich immer wieder kleine Gummistöpsel, hinter denen sich die Trimmer für die diversen Schaltungen befinden. Sollte es also tatsächlich einmal notwenig sein, etwas nachzujustieren, so lässt sich das bewerkstelligen, ohne das Gehäuse aufschrauben zu müssen. Das war schon beim ARP 2600 so und wurde dankenswerterweise auch von den Behringer Ingenieuren so umgesetzt.

Die VCOs sind übrigens enorm stimmstabil und auch unmittelbar nach dem Einschalten veränderte sich die Stimmung der Oszillatoren maximal um 20 Cent – übrigens gleichmäßig über alle Oszillatoren.

Man kann aber die Stimmung auch total in den Keller schicken, da jeder der drei VCOs einen Schalter hat, mit dem man die Keyboard-Spannung abschalten und den Oszillator zum LFO verwandeln kann. Der Frequenzbereich liegt dann gemessenermaßen zwischen 30 Sekunden pro Schwingung und 20 Hz.

Als Schwingungsformen bietet der VCO-1 leider nur nichtmodulierbaren Rechteck und Sägezahn, während die beiden anderen VCOs Rechteck, Sägezahn, Dreieck und (Pseudo-) Sinus aufweisen. Alle Schwingungsformen können an separaten Buchsen abgegriffen werden. In der Vorverkabelung ist aber immer nur eine davon weitergeführt.

Dreieck und Sinus weisen übrigens einen „Spike“ am Umschaltpunkt auf, was ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf ist, dass hier die originale Schaltung des ARP verwendet wurde. Dass Behringer nicht auf den hauseigenen V3340 VCO-Chip zurückgegriffen hat, erstaunt mich.

Die Schwingungsformen unterscheiden sich übrigens auch dahingehend, dass Rechteck und Sägezahn zwischen 0 Volt und +10 Volt schwingen, während Dreieck und der daraus abgeleitete Sinus sich zwischen -5 Volt und +5 Volt bewegen. Insbesondere bei der Verwendung des Rechtecks im LFO-Modus als Gate oder Trigger ist das wichtig; und für Tonhöhen Modulationen ist es ein großer Vorteil, wenn sich die Modulation nur auf die Tonhöhe aufaddiert und diese nicht nach oben und unten wegschiebt.

Die VCOs 2 und 3 verfügen über einen Schalter zur Synchronisation, über den sie vom VCO-1 hart synchronisiert werden können. Der ARP 2600 hatte das nicht. Klanglich ist es eine große Bereicherung. Ein kleiner Makel haftet dieser Aufteilung trotzdem an: VCO-1 hat nur Sägezahn und Rechteck. Dabei wäre eine Dreiecks- oder Sinusschwingung für den Master-VCO gut gewesen, weil man damit den Sync-Klängen ein sonores Fundament geben könnte.

Jeder der VCOs hat drei regelbare Modulationseingänge für die Tonhöhe, einen Modulationseingang für die Pulsbreite sowie einen Steuerspannungseingang, der die vom MIDI-Interface kommende Tonhöhenspannung ersetzt.

Behringer 2600 VCF

Nach den Oszillatoren folgt in der Vorverkabelung des 2600 das Filter. Oder genauer: die Filter, weil Mehrzahl. Denn der Behringer 2600 stellt zwei verschiedene Filterschaltungen bereit. Der Grund liegt in der Historie des ARP 2600. ARP baute ursprünglich ein Transistor-Kaskaden-Filter ein (das Modul 4012), was aber gegen das Patent von Moog verstieß. Darauf entwickelt Alan R. Pearlman eine eigene – nun von ihm patentierte – Filterschaltung (bekannt als Modul 4072), die später mit etwas anderen Bauteilen auch von Roland und Yamaha verwendet wurde. Es gibt also zwei unterschiedlich klingende ARP 2600er (Details zu den ganzen Versionen findet man auf der Website von Don Tillman: http://www.till.com/arptech/modmain.htm). Behringer hat dann die salomonische Entscheidung getroffen, einfach beide Filter-Versionen in den Behringer 2600 einzubauen.

Als Regler befinden sich – ähnlich den VCOs – ein Grobstimmungsregler, einer für Feinstimmung und einer für Resonanz. Was soll ein Feinstimmungsregler beim Filter? Das ist tatsächlich eine Seltenheit (ich kenne keinen anderen Synthesizer, der das bietet), ist aber am 2600 durchaus sinnvoll, denn das Filter kann bei voller Resonanz als Sinusoszillator verwendet werden und ist dabei erstaunlich oktavrein. Zwischen 60 Hz und etwa 2000 Hz lässt sich das Filter tonal wirklich sehr sauber spielen. Erst oberhalb dieses Bereichs schwächelt dann die Oktavreinheit. Da man so einen Oszillator auch genau stimmen können will, gibt es eben den Feinstimmungsregler.

Eigentlich vor dem Filter sitzt ein fünfkanaliger Audiomischer, auf dem vorverdrahtet die drei VCOs, der Ringmodulator-Ausgang sowie das Signal des Rauschgenerators anliegen. Für die Kennfrequenz des Filters gibt es drei Modulationseingänge. Die Resonanz kann nicht per Steuerspannung verändert werden. Das wäre technisch jetzt zwar nicht problematisch (beide Schaltungen der ARP-Filter würden es erlauben), aber es war im Vorbild nicht so und ich gestehe, dass ich noch nie einen wirklich überzeugenden Einsatz für diese Funktion erlebt habe.

Zu guter Letzt gibt es natürlich den Umschalter für die beiden Filterschaltungen, wobei sich sofort die Frage stellt, wie groß der Unterschied ist. Ich persönlich höre den Unterschied zwar – das Moog-Filter hat etwas weniger Bassabsenkung bei hoher Resonanz – aber grundsätzlich ändert sich für mein Empfinden eher wenig, wenn man bei gemäßigten Resonanzwerten zwischen den beiden Filtertypen hin- und herschaltet. Beim ARP 2600 hatte das 4072 Filter zudem den Fehler, dass es sich nur bis 12.000 Hz öffnen ließ. Das konnte ich beim Behringer 2600 zumindest nach Gehör oder mit meinen dann doch begrenzten Messmöglichkeiten nicht nachvollziehen.

Ich vermute, der Klangunterschied zwischen den beiden Filtertypen wäre besser zu hören, wenn man das Filter mit dem Eingangssignal übersteuern würde. Aber das ist im Behringer 2600 de facto nicht möglich.

Abgesehen davon ärgert es mich ein wenig, dass man nicht beide Filter gleichzeitig einsetzen kann. Es hätte ja genügt, den Fine-Tune-Regler zum Einstellen der Differenz zwischen den beiden Kennfrequenzen zu nutzen. Meinethalben hätte sogar ein gemeinsamer Ausgang genügt. Die klanglichen Möglichkeiten, die sich mit zwei resonierenden Filtern böten, wären wirklich betörend (man suche einfach mal auf YouTube nach Demos des Twin Peak Filters nach Rob Hordijk). Schade, dass diese Chance vergeben wurde.

Behringer 2600 VCA, Reverb, Mixer

Der VCA als drittes Modul in der Signalkette kommt etwas unscheinbar daher. Es gibt zwei Audioeingänge (Filter und Ringmodulator sind hier vorverdrahtet), zwei regelbare Steuerspannungseingänge (einer mit linearer Charakteristik, einer mit exponentieller Steuerungskurve) und einen „Initial Gain“-Regler. Das ist wohl wie beim Vorbild – und somit leider so schlecht wie beim Vorbild.

Es ist nämlich Unsinn, lineare und exponentielle Steuerung auf einem VCA zu vereinigen. Korrekt müssten eigentlich zwei VCAs hintereinandergeschaltet werden. Da analog erzeugte Hüllkurvenverläufe wie im 2600 eh schon exponentiell sind, müssen sie den VCA linear ansteuern, um gehörgerecht zu wirken. Hingegen Modulationen für Tremolo oder Audio-AM kommen als linear verlaufende Signale und müssten ein VCA exponentiell ansteuern.

Mit einem 2600 (egal ob von ARP oder von Behringer) ist es zum Beispiel nicht möglich, ein Tremolo auf dem Klang zu haben und den Ton tastaturgesteuert mit den Hüllkurven (vereinfacht ausgedrückt) an und aus zu machen. Die Modulation für das Tremolo wirkt parallel zur Hüllkurve. Das bedeutet: Das Ton-Gewaber erklingt die ganze Zeit, die Hüllkurve macht es nur etwas lauter. Dieses Defizit war bald nach Erscheinen des ARP 2600 bekannt und viele dem ARP 2600 nachfolgende Synthesizer arbeiteten mit zwei VCAs. Es gab sogar entsprechende Modifikationen für den 2600. Warum Behringer hier unbedingt das 50 Jahre alte Fehlkonzept übernehmen musste, ist mir nicht wirklich klar. Genauso ärgerlich ist, dass die beiden Eingänge einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben: Der lineare Eingang öffnet bei maximaler Steuerspannung den VCA um fast 3 dB weniger als der exponentielle Eingang. Mir fehlt im Moment der Vergleich mit dem ARP 2600, aber selbst wenn das dort auch so wäre, wäre es kein Grund, diese Schwäche zu wiederholen.

Auf den VCA folgt eine einfache zweikanalige Mischstufe, an der vorverdrahtet die Ausgänge von VCF und VCA liegen. Eine kleine Besonderheit: Direkt hinter dem Eingangs-Schieberegler jedes Kanals gibt es eine Ausgangsbuchse. Greift man das Signal hier mit einem Kabel ab, so wird es aus der Mischersumme herausgenommen. Dadurch bekommt man im Prinzip ein weiteres Abschwächermodul.

Nach dem Mischer wird das Summensignal zum einen an einen Balance-Regler geschickt, der es auf die zwei Ausgänge des 2600 verteilt und zum anderen an den eingebauten Hall schickt. Der Hall war im ARP 2600 mit Hallspiralen realisiert, im Behringer 2600 werkelt hier ein Digitalhall, der einigermaßen einen Spiralhall imitiert. So ganz weiß ich nicht, was ich davon halten soll: Ein echter Spiralhall wäre sicher unsinniger Aufwand gewesen, aber digital hätte es dann entweder ein besseres Imitat sein können (im guten alten Behringer V-Verb Pro gibt’s es z. B. eine sehr beachtliche Adaption) – oder dann lieber gleich ein „schöner“, moderner Digitalhall. Der tut dem 2600 nämlich durchaus auch gut.

Das Hallsignal kann man dann auch noch gesplittet abgreifen und einseitig wieder in den Synthesepfad zurückleiten. Und hier darf ich den Entwicklern des Behringer 2600 ein Kompliment machen: Ihr Digitalhall verhält sich bei solchen Rückkopplungs-Patches sehr schön wie ein „echter“ Spiralhall – weniger was das berühmte „Scheppern“ angeht, als was Anwachsen, Resonieren und Nachschwingen betrifft. Das ist wirklich sehr gut und in der Form mir nicht von anderen Modulen bekannt.

B2600 Hüllkurven

Der 2600 hat genaugenommen drei Hüllkurven. Die einfachste verbirgt sich etwas hinter dem sogenannten „Lag-Prozessor“. Die Funktion kennt man von anderen Synthesizern als Portamento oder Glide. Gibt man in einen Glide-Prozessor ein Gate-Signal hinein, so bekommt man eine AR-Hüllkurve, wobei Attack und Release den gleichen Wert haben.

Viel offensichtlicher sind der „ADSR-Envelope-Generator“ und der „AR“-Envelope. Sie werden normalerweise gemeinsam vom MIDI-Interface angesteuert, können manuell oder über die separaten Gate/Trigger-Eingänge ausgelöst werden; dank eines jeweilige „Time-Factor“-Schalters können sie alles von zackenschnell bis elegisch verträumt. Im Prinzip gäbe es dazu nicht viel zu sagen, wenn nicht … ja, wenn hier nicht wieder eine historische Erblast zugeschlagen hätten. Der ARP 2600 hat nämlich nicht nur mit vergleichsweise hohen Gate-Pegeln gearbeitet. Er hat auch zwischen Gate mit +10 Volt und dem Trigger mit +14 Volt für die Auslösung der AD-Phase unterschieden. Fällt jemandem was auf? +14 Volt? Wie, bitte, liefert ein Eurorack Modularsystem, das nur +12 Volt Versorgungsspannung hat, ein Triggersignal mit +14 Volt? Richtig geraten: Eurorack kann das nicht. Gibt man ein Eurorack Gate-Signal an den Gate-Eingang der ADSR-Hüllkurve, so kommt aus der kein „Zongg“, sondern nur ein müdes „Bups“.

Von Hunderten von Geräten, die bestenfalls 5 Volt Gates ausgeben und die der Behringer 2600 hochnäsig ignoriert, wollen wir gar nicht anfangen. Historismus in allen Ehren, aber das ist … es tut mir leid, das ist unglaublich dumm. Man könnte durchaus die ganzen Envelope-Retrigger-Funktionen, die durch die Unterscheidung von Gate und Trigger möglich sind, auch mit heute gängigen Gate-Pegeln realisieren. Das macht das gute alte Doepfer A-140 Modul seit 24 Jahren vor. Warum in aller Welt mussten Behringer diesen Unsinn wieder aufleben lassen? Moog hat sich ja auch durchgerungen und dem Model D Reissue aktuelle 5 Volt Gate-Eingänge spendiert, statt der historisch korrekten Switch-Trigger-Anschlüsse.

Zur (partiellen) Ehrenrettung kann ich anführen, dass sich das Problem nicht stellt, wenn man statt der Gate- und Trigger-Eingänge, den Eingang „S&H-Clock“ in der Envelope-Sektion verwendet. Aber dieser Eingang steuert nur beide Hüllkurven gemeinsam an. Ein korrektes, separates Triggern der ADSR-Hüllkurve von außen ist de facto mit modernen Mitteln nicht möglich.

B2600 LFO und Envelope Follower

Der LFO liefert Rechteck, Dreieck und Sinus. Letzteres leider nur direkt an die interne Tonhöhen-Steuerspannung. Es gibt zwar eine Ausgangsbuchse dafür, aber der Pegel dort ist vom „Vibrato-Depth“-Regler abhängig, der direkt auf die Tonhöhe wirkt. Das kann man zwar umgehen, indem man in die „Ext Vib In“-Buchse ein Kabel einsteckt, aber so ganz sinnvoll mag mir das nicht erscheinen. Ein zweiter „pre-faded“ Ausgang hätte da auch noch hingepasst.

Die „Envelope Follower“-Sektion besteht eigentlich aus zwei separaten Einheiten. Da ist zunächst eine Verstärkereinheit, die ein Signal um das 10- bis 1000-Fache verstärken kann. Das war beim ARP 2600 sicher hauptsächlich für die Verarbeitung von Mikrofon- oder E-Gitarrensignalen gedacht. Aus meiner Sicht viel interessanter ist aber die Möglichkeit, Signale des Synthesizers selbst massiv zu verstärken und damit auch zu verzerren. Schleift man diese Stufe zwischen VCF und VCA, dreht Resonanz am Filter auf und verzerrt damit diese „PreAmp“-Stufe, so bekommt man Acid-Gezwitscher vom Feinsten.

Der zweite Teil der Sektion ist dann der eigentlich Hüllkurvenfolger, der aus dem Pegelverlauf eines Eingangssignals eine Steuerspannung ableitet. Die Schaltung ist offensichtlich die Original-Schaltung von ARP, denn sie ist nicht die schnellste. Da wurden in den letzten fünfzig Jahren durchaus bessere Schaltungen entwickelt, aber sei’s drum. Für einfache Dinge genügt es und gerade mit einer Rhythmusmaschine als ansteuerndes Signal lassen sich wirklich nette Effekte erzielen.

Ringmodulator und Rauschen

Der Ringmodulator wird normalerweise benutzt um – verkürzt gesprochen – zwei Signale zu glockenartigen Klängen zu verquicken. Die heute übliche Schaltung mit dem IC MC1496 hätte den Nachteil, dass sie oft mit Rauschen und Durchsingen der einzelnen Signale einhergeht. Der im Behringer 2600 verbaute und vermutlich auf der originalen Schaltung basierende Ringmodulator arbeitet dagegen extrem sauber. Da er sowohl gleichspannungsgekoppelt als auch für Audiosignale entkoppelt arbeiten kann, kann man ihn auch als VCA benutzen. Wie beim ARP 2600 sind die beiden Eingänge per Vorverdrahtung mit dem Rechteck von VCO1 und dem Sinus von VCO2 belegt. Hier hätte ich mir auch eine kleine Abweichung vom Vorbild gewünscht, denn tauglicher statt des VCO1-Rechtecks wäre der Sinus von VCO3. Noch besser gefiele mir, wenn VCO1 auch Dreieck und Sinus hätte – aber das ist ja nicht „Original“ (ich höre schon wieder die Gralshüter der Synthesizerhistorie jaulen). Und natürlich kann man sich den VCO3-Sinus per Patch-Kabel dort hinstecken.

Der Rauschgenerator liefert weißes und rosa Rauschen und eine (vorgebliche) Zufallsspannung. Tatsächlich hängt hinter dem Rauschgenerator ein sogenanntes Tilt-Filter. Damit werden Bässe und Höhen unterschiedlich gewichtet. Die so gennante Zufallsspannung hat also durchaus noch einen erklecklichen Höhenanteil. Damit daraus eine wirkliche Zufallsspannung wird, muss man noch den Lag-Processor (zu dem ich gleich komme) dahinterschalten. Damit flabbert es dann aber ganz wunderbar.

Sample&Hold und Spannungsprozessoren

Ganz unten rechts befinden sich nochmals zwei, nein eigentlich drei Sektionen, die man nur bedingt von anderen Synthesizern her kennt. Am bekanntesten dürfte die Sample&Hold-Funktion sein, mit der man zufällige, aber dann pro Schritt stabile Spannungswerte zur Ansteuerung beliebiger Parameter bekommt. Hier findet man alles, was zu einer vernünftigen S&H-Funktion gehört: einen internen Clock-Generator mit Geschwindigkeitsregler; einen Eingang für ein externes Signal, dem die Werte entnommen werden, einen Eingang für externe Clock-Signale und einen Ausgang für das interne Clock-Signal. Wie auch schon beim Rauschgenerator oder dem LFO gibt es hier einen Level-Regler, der zumindest innerhalb des 2600 eigentlich überflüssig wäre, da ja eh alle bespielbaren Eingänge Pegelsteller haben. Aber wenn man diese Baugruppen außerhalb des 2600 verwenden will, dann sind die Regler sogar willkommen.

Direkt bei der Sample&Hold-Funktion befindet sich auch ein Clock-gesteuerter Umschalter, der Audio- oder Steuersignale schalten kann. Wie schon beim ARP 2600 hängt dieser elektronische Schalter leider direkt am internen Clock-Generator. Hier wäre es extrem wünschenswert, wenn das externe Clock-Signal, das es für die S&H-Sektion gibt, auch für den Umschalter gelten würde. Beim ARP war dies durch eine einfache Modifikation machbar – denkbar wäre es, dass das auch beim Behringer 2600 geht.

Hinter dem Begriff der „Spannungsprozessoren“ verbergen sich technisch sehr einfache, aber wirklich extrem hilfreiche Funktionen. Hier kann man Audio- oder Steuersignale invertieren, mischen oder im Gleichspannungspegel verschieben. Zum Beispiel kann man das zwischen -/+5 Volt schwingende LFO-Signale um 5 Volt anheben, so dass es zwischen 0 Volt und +10 Volt wechselt. Auch der schöne Trick, dass man aus einem Tiefpassfilter ein Hochpassfilter machen kann, indem man das Filterausgangssignal mit dem invertierten Originalsignal mischt, lässt sich mit Hilfe der Signalprozessoren Abteilung realisieren. Zu den Prozessoren gehört schließlich auch der „Lag-Processor“, der nichts anderes als eine Glide-Schaltung ist. Man könnte also zum Beispiel im duophonen Modus der zweiten Tobhöhensteuerspannung ebenfalls ein Portamento spendieren. Oder man schickt ein Gate-Signal hinein und bekommt eine AR-Hüllkurve heraus, bei der dann eben Attack und Release einen gemeinsamen Regler haben.

All diese Funktionen sind natürlich keine Erfindung von Behringer, sondern sie sind Alan R. Pearlman und Denis Collins zu verdanken, das soll aber nicht den Wert der heutigen Wiedergeburt aus dem Hause Behringer schmälern.

Behringer 2600 MIDI

Zu guter Letzt gilt es, den MIDI-Anschluss zu beschreiben. Auf der Rückseite befinden sich MIDI-DIN-Buchsen für MIDI-In und MIDI-Thru sowie eine DIP-Schalter-Reihe zum Einstellen des MIDI-Kanals. Daneben befinden sich noch Fußschaltereingänge für die Portamento-Aktivierung und eine Haltefunktion der zweiten Keyboard-Spannung. Letzteres wurde wohl aus historischen Gründen eingebaut. Bei Ansteuerung aus einem MIDI-Sequencer ist das heutzutage nicht wirklich notwenig. USB gibt es natürlich auch; der 2600 tauchte als „class compliant interface“ sofort in allen MIDI-Programmen meiner Rechner auf. Audio wird nicht übertragen.

Das Interface liefert die von den Envelopes benötigten Gate- und Trigger-Spannungen sowie eine oder zwei Steuerspannungen für die Tonhöhe: Das separate Keyboard des ARP 2600 konnte nämlich auch schon separate Spannungen für die höchste und die tiefste gedrückte Taste liefern. Im sogenannten „Mono“-Modus gibt es nur eine Steuerspannung, die im Standard immer die zuletzt gedrückte Taste repräsentiert. Im „Dual“-Modus hat gilt jeweils die höchst und die tiefste Taste. Für das Auslösen der Hüllkurven bei Legatospiel kann man einen Triggermodus zwischen „Single“ (nur die erste Taste des Legatospiels löst aus) und „Multi“ (jede Tonhöhenänderung löst eine Hüllkurve aus) umschalten.

Auf Pitchbend-Informationen reagiert das MIDI-Interface im Auslieferungszustand mit maximal einem Ganztonschritt. Aber dies und der Notenzuordnungsalgorithmus lassen sich in der aktuellen Version des „Behringer Synth Tools“ (oder seit neuestem „Synthtribe“) verändern. Eine bisher in dieser für Endkunden zugänglichen Art einmalige Funktion des Synth Tools ist eine Abgleichsfunktion, bei der das Synthtool den Benutzer durch die Justierung des 2600 führt (mein Dank für den Hinweis geht an den User „babanus“ im Sequencer.de Forum). Ich gestehe, dass ich das nicht ausprobiert habe. Mein Testinstrument war ja einwandfrei justiert und das wollte ich nicht verschlimmbessern.

Verbessern könnte Behringer allerdings gelegentliche Notenhänger im Dual-Mode. Ich konnte bei meinen Tests nicht herausbekommen, unter welchen Umständen manchmal das Gate-Signal aktiv bleibt, obgleich alle Tasten losgelassen sind. Aber an dieser Stelle bin ich hoffnungsvoll, denn updatebare Software ist nun mal verbesserungsfähig, während bei einmal gemachten Hardware-Fehlern ein Nachbessern eher mühsam ist.

Und? Wie klingt er?

Bisher habe ich mich darum gedrückt zu beschreiben, wie der Behringer 2600 denn nun klingt und wie er sich im „Studioalltag“ (der sich auch bei mir auf das Wochenende und eine, zwei Stunden am Abend nach der Brotarbeit beschränkt) macht. Ich getraue mich kaum es zu schreiben, aber: Der Behringer 2600 klingt beeindruckend, ja, geradezu umwerfend gut. Und anders als beim Minimoog, der dank seiner parametrischen Begrenztheit keinen Schwachpunkt haben kann, traut sich der 2600 weit in teils gewagte klangliche Gefilde, ohne Federn lassen zu müssen. Andere Synthesizer haben „sweet spots“, die sie durch diverse Schwachpunkte an anderen Stellen erkaufen. Der 2600 lässt eigentlich nirgends so richtig nach. Der ist immer gut. Dieser Synthesizer ist zwar möglicherweise nicht so „auf den Punkt“ zu bedienen wie ein Minimoog oder ein Roland aus der SH-Serie, aber das Spektrum der Möglichkeiten hat mich schon sehr beeindruckt. Wie ich bereits bei den VCOs schrieb, man rutscht auf dieser Benutzeroberfläche leicht übers Ziel hinaus – nur um dann festzustellen, dass es auf der anderen Seite der vermeintlichen Grenze auch gut klingt. Vielleicht ist er deswegen gerade für „alte Hasen“ das Richtige, um neue Dinge zu erleben. Für wagemutige Neulinge ist er eh ein Traum!

Am besten kann man das sicher über Klangbeispiele transportieren. Doch ich habe mich fast noch nie so schwer getan, die Begeisterung, die mich beim Jammen mit meinem Live-Setup oder beim „Vor mich hin Patchen“ erfasste, dann in gezielte Beispiele nur mit dem 2600er alleine zu fassen. Der 2600 ist ein Synthesizer, der vor allem im Verbund mit Effekten und anderen Instrumenten in der Produktion seine Besonderheit zeigt – ganz anders als der Minimoog, der alleine glänzt, aber in der Produktion gerne alles andere „erschlägt“, wenn man nicht aufpasst. Eingedenk der Kritik, dass ich bei meinem Minimoog Test immer Effekte und Beats in den Klangbeispielen mitverwendete, beginne ich jetzt immer solo mit dem trockenen Behringer 2600 und zum Schluss blende ich Effekte und Rhythmus ein. Einzig der eingebaute Hall kommt manchmal bereits ab Beginn vor.

01 Three VCOs Behringer 2600

Eine Sequenz mir drei VCOs, die Hüllkurven werden mit dem Trigger (nicht der Gate) angesteuert, um eine AD-Hüllkurve für das VCA zu bekommen. Bei 0:27 schalte ich das Filter von 4012- auf 4072-Modus um (was man meines Erachtens nicht hört).

02 Pulse RMBell Behringer 2600

Eine Ringmodulator-Percussion verziert eine kleine Melodielinie. Zuerst die Rechteckmelodie aus VCO1, bei 0:05 kommt VCO2 direkt dazu, bei 0:10 hören wir VCO3, VCO3 wird wieder ausgeblendet und ab 0:18 wird das Ringmodulations-Ergebnis von VCO2 und VCO3 eingemischt. Zwischen 0:28 und 0:35 versuche ich verschiedene andere Frequenzen. Der letzte Durchgang ist mit Hall und Echo.

03 Distorted Filter Behringer 2600

Sägezahn VCOs werden durch das Filter mit hoher Resonanz geschickt und dann im Pre-Amplifier verzerrt. Nach dem auf Durchlass gestellten VCA kommt der interne Hall des 2600 hinzu. Bis 0:19 hört man nur ein VCO, danach wird ein zweiter VCO mit gleicher Tonhöhe hinzugemischt und dann bis etwa 0:33 mit einer leichten Verstimmung zwischen den beiden VCOs gespielt. Bei 0:34 kommt der dritte VCO eine Oktave tiefer dazu. Bei diesem Sound ist kein Hard-Sync im Spiel! Es wird nur die Kennfrequenz des Filters auf- und zugezogen.

04 Dual HardSync Sequence Behringer 2600

Eine Sequenz, bei der VCO2 und VCO3 hart auf VCO1 synchronisiert sind. Bis ca. 0:30 spiele ich manuell mit den Frequenzreglern von VCO 2 und 3. Danach steuert eine Zufallsmodulation die beiden VCOs an, wobei VCO2 direkt vom S&H-Signal moduliert wird, VCO3 vom im Voltage-Processor invertierten S&H-Signal.

05 Duophone EnvPWM Behringer 2600

Das Beispiel ist im duophonen Modus mit VCO2 und VCO3 aufgenommen. Ab 0:18 wird die Pulsbreite beider VCOs mit dem ADSR-Envelope moduliert. Bei 0:33 schalte ich das VCF vom 4072-Modus in den 4012-Modus.

06 FilterModulated Drums Behringer 2600

Eine Roland TR08 wird mit Audio-Filtermodulation, S&H- und Envelope-Modulation auf dem Filter bearbeitet. Dieses und das nächste Beispiel wurde leider mit zu niedrigem Pegel aufgenommen, daher das deutlich Rauschen …

07 Filter-FM-Percussion Behringer 2600

Effekt-Percussion, die nur mit dem vom Triggersignal angeregten resonierenden Filter und Filter-FM erzeugt. Die Filterkennfrequenz wird mit einer externen Sequenz gesteuert, der VCO für die FilterFM mit einer im Sample&Hold erzeugten Zufallsspannung. Die unterschiedlich langen Decay-Zeiten resultieren großteils aus der unterschiedlichen Reaktion des Filters auf Frequenz und Modulation; einzig bei etwa 1:05 wurde kurz vom direkten VCF-Signal auf das VCA-Signal mit einer kurzen AD-Hüllkurve umgeblendet.

08 Synced FilterFM-REZ-like Behringer_2600

Ein abschließendes Beispiel im duophonen Modus. VCO1 spielt Grundtöne, der synchronsierte VCO2 spielt eine Melodie darüber. Das Signal von VCO2 wird mit einer hüllkurvenmodulierten Rechteckschwingung sowohl als Audiosignal als auch für die Filtermodulation verwendet. Das Filter arbeitet mit relativ geringer Resonanz. Der interne Hall ist von Anfang an beigemischt. Ab ca. 0:50 kommt noch externer Hall dazu. Die Grundidee zu diesem Klang stammt – wie einige erkennen werden – vom Track „Rez“ von Underworld.

