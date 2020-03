Inside KORG ARP 2600 FS, eine kritische Bestandsaufnahme

Platine für Platine - das Innere des KORG ARP 2600 FS

Vorwort der Redaktion zum Korg ARP 2600 FS

Wie bei AMAZONA.de üblich, geben wir bei herausragenden Synthesizern gerne auch mal zwei Autoren die Chance, ein Urteil zu fällen. Im Fall des KORG ARP 2600 FS wird uns demnächst Bernd Kistenmacher einen ausführlichen Test präsentieren, der dann aber weniger den Vergleich zum Original aufnimmt, sondern dessen Möglichkeiten und Musikalität auslotet.

DSLman hat sich im vorliegenden Artikel aber in erster Linie das Innere des KORG ARP 2600 FS angesehen und diesen mit dem Original verglichen. Das mag nun etwas speziell für so manche Leser sein – andere hingegen erwarten aber genau diese detailverliebten Artikel von AMAZONA.de. Daher hoffe ich um Verständnis bei all jenen, denen eine solche Betrachtung zu weit geht. Leben und leben lassen fällt mir dazu nur ein.

Noch mein persönlicher Eindruck nach dem „Entpacken“:

Der KORG ARP 2600 FS steht nun auch seit zwei Wochen in unserem Experience-Room in München und wurde von mir ausgiebig gespielt. Ich besitze leider kein Original und kann es daher auch nicht spielen, aber selten hat mich ein Synthesizer so in seinen Bann gezogen und nicht mehr losgelassen. Für meinen Geschmack hat Korg einen exzellenten Job gemacht und das zu einem attraktiven Preis. Wer dieser Aussage kopfschüttelnd gegenüber steht, kommt bitte mal zu uns nach München, spielt das Gerät an und vergleicht den Preis z. B. mit dem eines Minimoog Reissue.

Ich übergebe nun an Patrick Jöricke (DSLman), der dem Korg ARP 2600 FS ganz anders zu Leibe gerückt ist, als ich es tun würde.

Viel Spaß,

Euer Peter Grandl

Inside KORG ARP 2600 FS

Nun ist auch der KORG ARP 2600 seit ein paar Tagen in meinem Studio, es war nicht ganz einfach, einen abzubekommen, dafür zunächst vielen Dank an KORG und Korn.

In diesem Artikel dreht es sich primär um einen kleinen technischen Einblick, was sich hinter dem Frontpanel verbirgt.

Ein AMAZONA.de Kollege wird bald einen Test mit Klangbeispielen veröffentlichen.

Ein normaler Tag

Viele werden nun etwas schockiert sein, denn nach 30 Minuten Benutzung folgte der Auseinanderbau. Da ich regelmäßig „teure“ Synthesizer baue und auch repariere, ist das keine Aktion, wo ich nervös bin, aber dennoch den nötigen Respekt aufbringe, denn ein Ersatzfrontpanel wird man wohl schwer bekommen.

Hierzu sei erwähnt, dass ein Zerlegen nicht ohne Risiko ist und man hochwertige Schraubendreher benötigt, da diese passgenau im Schraubenkopf sitzen und nicht rausrutschen oder überdrehen, nichts wäre schlimmer als ein Abrutschen mit dem Schraubendreher und somit folgend ein Kratzer auf dem Frontpanel. Billige Schraubendreher sind hervorragend geeignet, um Farbdosen zu öffnen oder Unkraut aus Fugen zu kratzen :D

Für die Demontage gibt es bisher noch kein Anleitung/Service-Manual, diese werde ich wohl selber erstellen, sofern KORG keine veröffentlicht.

Das Frontpanel wird mit 9 Schrauben gehalten, somit war der 2600 nach wenigen Minuten offen.

Es war schon eine starke Überraschung, das Innenleben zu sehen, denn bisher existieren kein Bilder oder technischen Details.

Folgend gehe ich nun auf das Innenleben ein, zunächst ein Blick von oben:

Die kleinen Punkte auf dem großen PCB sind Durchkontaktierungen (auch VIAs genannt).

Auffallend ist zunächst, dass man keine Bauteile der PCBs sieht, da diese auf der anderen PCB-Seite samt den Fadern sind.

Es existieren 3 PCBs hinter dem Frontpanel.

1x VCO/Ringmod/Preamp/Envelope Follower

1x VCF/VCA/EG/Mixer/Reverb

1x Clock/Noise/Voltage-Processor

Starten wir zunächst mit dem Netzteil, verbaut ist hier ein Schaltnetzteil, verbunden ist es an dem IEC (Kaltgeräteanschluss ohne gekapseltem Netzfilter).

Hier sieht man die XLR-Ausgänge sowie noch mal den Kaltgeräteanschluss.

Im folgenden Bild sieht man die koaxialen Lautsprecher, diese sind ordentlich dimensioniert und klingen durchaus gut.

Erkennbar ist hier auch eine Schwinungsabkopplung und Staubschutz/Sichtschutz am Frontpanel.

Rechts unten sitzt ein PCB, auf dem die MIDI-Anschlüsse und dessen Controller sind.

Das Reverb ist analog und besitzt 3 lange Federn (ähnlich dem im TTSH 2600 Clone), jedoch berichteten mehrere Benutzer, dass es hier Störungen gibt, man hört analog/digitale Einstreuungen, ob das nun vom Netzteil oder von wo anders her kommt, werde ich analysieren und sehr wahrscheinlich auch selber fixen, vielleicht hilft es schon, das Reverb mit den Anschlüssen nach oben zu drehen und das Netzteil in einen geschirmten Käfig zu packen, um so die EMV-Strahlung zu minimieren.

THT oder SMD ?

Hier nun zu dem ausgebauten VCO-Sektion-PCB, auf dem auch der Ringmodulator, Envelope Follower und Preamp sitzt. Da musste ich auch erst einmal tief Luft holen, dass man hier komplett auf SMD im 0402/0603 Format gesetzt hat. Platz für das 0805 Format wäre auch gewesen, das zumindest höhere Leistung und somit weniger thermales Rauschen verursacht.

Verwendet werden wie im originalen ARP 2600 LM301-OpAmps jedoch im SOIC8-Format, was soweit auch erst mal gut ist und man nicht irgendwelche TL0-OpAmps genommen hat.

Jedoch wirft es bei mir paar Fragen auf: Was spricht dagegen, zugunsten der Temperaturstabilität und Verbesserung des Klangs einen besseren OpAmp zu nehmen oder hält man sich hier einfach nur strikt am Original?

Auch wenn der eine oder andere nun denkt „man kann es wohl niemanden Recht machen …“, ich für meinen Teil verbaute in meinen letzten TTSHs und DAVID-System im VCA und VCF bessere OpAmps, die sich eher am ARP 2500 und früherem ARP 2600 (blue Meanie) orientieren und somit klanglich deutlich besser sind, ohne dabei den typischen 2600 Klang zu verlieren, diese Anpassung wurde auch damals schon von Drittanbietern als „Audiopath Upgrade“ nachträglich durchgeführt. Hierbei werden wirklich teure OpAmps mit ein paar weiteren Anpassungen installiert.

Ich bin deshalb etwas kritisch, weil ich mit dem KORG 2600 Filtertypen nicht wirklich zufrieden bin, Korg hätte da mehr rausholen können, wir reden hier von 15-20 Euro Kosten pro Gerät.

Bei den eingesetzten Trim-Potentiometern scheiden sich die Geister, sie sind sehr günstig und lassen sich nur sehr ungenau einstellen, was bei einer nachträglichen Kalibrierung von V/OCT schwer werden wird, es ist eben auch alles eine Kostenfrage, ob man als Hersteller 5 Cent oder 50 Cent ausgibt.

Hier folgend eine detailliertere Ansicht.

Die Buchsen sind übrigens Standard-Buchsen, wie sie von sehr vielen Herstellern benutzt werden, also nicht Vollplastik wie bei einem anderen großen Hersteller, dessen Namen ich wenigstes einmal nicht in einem Bericht von mir selber lesen möchte.

Das Gelbe auf dem PCB ist übrigens eine thermale Kopplung zum Expo-Converter, der für die V/Oct-Genauigkeit zuständig ist (um es einfach zu erklären).

Weiterhin erkennt man ebenfalls die Fader, die leider nicht mit Metallschaft ausgestattet sind, bleibt zu hoffen, dass man genau dieses Modell auch nachkaufen kann, denn ich hatte schon mehrere TTSH mit abgebrochenen Kunststoff-Fadern auf meinem Tisch.

Noch nicht ausgebaut wurden die anderen PCBs, jedoch ähneln diese dem oben abgebildeten PCB, im Filterbereich konnte ich eines der wenigen THT-Bauteile erkennen: einen Dual-JFET, warum man ausgerechnet für diesen kein SMD Ersatz genommen hat, ist unklar, wahrscheinlich um uns zu verwirren ;)

Dieser Artikel beinhaltet keine Klangbeispiele oder Demos, denn AMAZONA.de wird bald einen Testbericht über den KORG ARP 2600 veröffentlichen.

Dennoch ein kurzer persönlicher Eindruck vom Klang

Der Korg ARP 2600 ist klanglich durchaus sehr gut, ich vermisse jedoch mehr Fülle im Filter und dann ist noch das Problem mit dem Reverb zu lösen. Das mitgelieferte Keyboard ist gut, das mit dem Druckpunkt und Aftertouc-Vverhalten kann Korg gern noch verbessern, sofern sie noch mehr ARP 2600 bauen.

Schlussendlich stellt sich momentan eher die Frage, ob und wie gut das Gerät gegenüber dem Original klingt, sonst kennen künftige Generation wohl immer nur den „falschen“ Klang des Nachbaus! Es ist schon traurig genug, dass vor allem im Softwaresynthesizer-Bereich viele absolut falsch klingende Vintagesynths mit vorhanden sind (inklusive UI vom Original).