Behringer 2600, halbmodularer Synthesizer ARP 2600

Behringer 2600 Gehäuse fertig

Jetzt nimmt der Behringer 2600 doch schneller Fahrt auf als zunächst gedacht. Die folgenden Bilder hat Uli Behringer soeben mit folgendem Kommentar veröffentlicht:

„Please remember this is early stage and we’re far from shipping a final product. But we want to share with you what we’re working on. And one day we’ll deliver a 2600 to you. Promise:-) Uli“

Das sieht doch schon mal nicht danach aus, als wäre der Behringer 2600 nur eine Studie. Die Bilder zeigen definitiv kein 3D Rendering.

Wir sind gespannt und haben auch die Einschätzung auf unserer Behringers-Synthesizer-Projekt-Status-Liste nun deutlich nach oben geschraubt ;-)

Hier die letzte Meldung vom 27. Mai 2019:

News vom 27. Mai 2019

Zu diesem Platinenbild hat Uli Behringer auf der Behringer-Website folgendes Statement veröffentlicht:

„Can you guess the synth?

This one’s at a very early stage and we’re now building our first prototype.

But I am sure you’re all getting excited – I definitely am as it’s one of my all time favorites. Uli“

Tatsächlich handelt es sich eindeutig um eine Platine, die dem Schema nach für einen ARP 2600 Klon ermöglichen wird. Bereits in einer News vom März 2017 hatte Behringer den Wunsch geäußert, einen ARP 2600 produzieren zu wollen. Wie immer bei der Menge an Behringer-Ankündigungen bleibt es auch hier spannend, wann dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt wird.

