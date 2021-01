First Look: Korg ARP 2600 M, semi-modularer Synthesizer

Er ist da, der kleine KORG ARP 2600M

Der originale Korg ARP 2600 von 1970 ist heute längst eine Legende und wurde gerade in den letzten Jahren häufig nachgebaut. Korg selbst brachte vor einem Jahr einen Nachbau in Originalgröße mit dem Kürzel FS (Full Size) auf den Markt.

Schon beim Erscheinen der limitierten Stückzahl des Korg ARP 2600 FS war es klar, dass Korg eine Mini-Version nachlegen würde. Nun wird der ARP 2600 M vorgestellt, der nicht nur geschrumpft ist, sondern auch das Keyboard eingespart hat.

Der duophone Korg ARP 2600 M hat nur ungefähr 60 % der Größe des FS-Modells. Damit einhergehend sind sein Patch-Verbindungen im 3,5 mm-Format ausgeführt, was in einem Umfeld mit Eurorack und anderen modernen Analogsynthesizern natürlich konform geht.

Grundsätzlich entspricht der ARP 2600 M der großen Variante. Nicht nur die eigentlich Klangerzeugung mit Oszillatoren, Filter, Hüllkurven und Amp, sondern auch die ganzen speziellen Features wie Ringmodulation, Lag und Voltage Processors, Envelope Follower, Audio Preamp, clockable Switch, Noise Source, Sample-and-Hold, Signal Inverters, Auxiliary Mixer.

Die in Japan entwickelte Schaltung stützt sich auf die gleichen Komponenten und sogar der Federhall wurde redesignt, um in das kleinere Gehäuse zu passen, aber den gleichen charakteristischen Sound zu erzeugen. Auch die internen Lautsprecher sind in angepasster Form vorhanden.

Dennoch kann der ARP 2600 M ein paar zusätzliche Funktionen und Verbesserungen vorweisen.

• An die USB-Anschlüsse des Synthesizers können class-compliant MIDI-Controller wie MIDI-Keyboards oder Korgs Stepsequencer SQ-64 direkt angeschlossen werden.

• Ein 5-Pol DIN MIDI-Eingang ist vorhanden.

• Es gibt die zwei Filter-Versionen der Originale: 4012 und 4072.

• Pitchbend, Modulation und Portamento, die beim Original bzw. FS-Modell über das dazu gehörende Keyboard bedient wurden, lassen sich via MIDI-CC steuern.

• Die Spannung der Trigger wurde auf 5 Volt angepasst, damit die ADSR-Hüllkurven besser mit externen Geräten zusammenarbeiten können. Auch die Time Ratios von Attack und Release wurde verbessert.

• Die Lautsprecher werden bei Verwendung von Kopfhörern automatisch abgeschaltet.

• Der Stereoausgang ist mit Klinkenbuchsen anstelle von XLR ausgeführt.

• Es wurden verbesserte, leichtgängigere Fader eingesetzt.

Der Korg ARP 2600 M wird zum besseren Transport zusammen mit einem Rollkoffer ausgeliefert, der auch Platz für einen MIDI-Controller, SQ64 oder Volca bietet.

Der ARP 2600 M soll voraussichtlich ab Mitte des Jahres zu einem Preis von 1.799,- Euro verfügbar sein.

Die ersten 1.000 Exemplare als Sonder-Edition

Um die Wiedergeburt dieses legendären Synthesizers gebührend zu feiern, werden die ersten 1.000 Einheiten mit einem Transportcase in Sonderfarbe sowie einem KORG microKEY2-37 MIDI-Keyboard ausgeliefert.

Die technischen Daten des Korg ARP 2600 M:

Polyphonie:

Maximum Polyphony: 2 voices for duo phonic; normally monophonic

VCO-1 (Voltage Controlles-Oscilator)

Waveforms: Sawtooth, square

Frequency range: Approx. 0.03 Hz – 30 Hz (low freq. mode), Approx. 10 Hz – 10 kHz (audio mode)

Voltage controlled response: 1V/oct.

VCO-2 (Voltage Controlles-Oscilator)

Waveforms: Sawtooth, pulse (dynamic pulse), triangle, sine

Frequency range: Approx. 0.03 Hz – 30 Hz (low freq. mode), Approx. 10 Hz – 10 kHz (audio mode)

Pulse width:10% – 90%

Voltage controlled response: 1V/oct.

VCO-3 (Voltage Controlles-Oscilator)

Waveforms: Sawtooth, pulse (dynamic pulse)

Frequency range: Approx. 0.03 Hz – 30 Hz (low freq. mode), Approx. 10 Hz – 10 kHz (audio mode)

Pulse width: 10% – 90%

Voltage controlled response: 1V/oct.

VCF (Voltage Controlled Filter)

Type: Low-pass (TYPE I : early 24 dB/oct., TYPE II: late 24 dB/oct.)

Frequency range: Approx. 10 Hz – 10 kHz

Resonance: 1/2 – self oscillate

VCA (Voltage Controlled Amplifier)

Control voltage: AR type (internally connected), ADSR type (internally connected)

Noise Generator:

Noise spectrum types: white and pink

Ring Modulator:

Type: Analog multiplier

Input signal (Internally connected): VCO-1 sawtooth wave, VCO-2 sine wave

Sample & Hold

Sampled signal: Noise (internally connected)

Anschlüsse:

AUDIO OUTPUT JACKS Front Panel: LEFT, RIGHT OUTPUT jacks Connector:φ3.5 mm monaural phone jack

Maximum output level: +9 dBu @ 10 kΩ load

Output impedance: 1.2 kΩ

Side Panel Connector:φ6.3 mm monaural phone jack

Maximum output level: +4 dBu @ 600 kΩ load

Output Impedance: 1.2 kΩ

HEADPHONES JACK Connector: φ6.3 mm stereo phone jack

Maximum output level: 50 mW + 50 mW @ 33Ω load

Output impedance: 20Ω

EXTERNAL AUDIO INPUT (PREAMPED) Connector:φ3.5 mm monaural phone jack

Maximum input level: +2dBu

Input impedance: 100kΩ

MIDI connector: IN

USB port: Type A, Type B

Maße & Gewicht:

(B × T × H): 520 × 129 × 311 mm

5,9 kg

Interessant auch die heutige Pressemeldung von Korg

Sounddemos des KORG ARP 2600

Laut Korg ist das Innenleben des ARP 2600 M identisch aufgebaut zum großen Bruder, dem ARP 2600 FS. Bis es aktuelle Sounddemos gibt, hört Euch doch einfach mal ein gut gemachtes Sounddemo des ARP 2600 FS an:

Und hier das offizielle Release Video von Korg zum ARP 2600M