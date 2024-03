Test: Mackie ProFX12v3+ Mischpult mit Effekten und Audiointerface

Mackie hat's: Das Plus mit dem Mehrwert

Das analoge Mackie ProFX12v3+ Mischpult gehört zu Produkten der Audio-Spezies, die nur selten in ihrer ganzen Leistungsfähigkeit wahrgenommen werden. Warum eigentlich? Weil wir als was-auch-immer Musikschaffende derartige Ausstattungs-Feuerwerke zum Mitnahmepreis längst gewohnt sind. Dadurch überschreiten manche vielversprechende und neu vorgestellte Schnäppchen manchmal gar nicht erst den Wahrnehmungs-Threshold und fristen ihr Dasein nach kurzem Newsflash als Audio-Underdog. Nun, dieses Schicksal dürfte (könnte, sollte) den neuen Mackie ProFXv3+-Mischpulten erspart bleiben. Davon handelt dieser Test. Und von der Möglichkeit, mit den Plus-Modellen die Bewässerung von Balkon- und Gartenpflanzen zu automatisieren.

Mehr und weniger

Einige Umdrehungen im Rad der Geschichte entgegen den Uhrzeigersinn und die Mackie ProFX-Modellreihe erblickt 2019 das Licht der Audio-Welt. Zum ProFx-Universum gehören unterschiedlich ausgestattete Mischpulte, vom sechskanaligen ProFX6v3 bis hin zum oppulenten ProFX30v3 mit 30 Eingangskanälen. Alle sind ausgestattet mit Onyx-Preamps, einer von Modell zu Modell unterschiedlich aufgebauten Klangregelung, internen Effekten und einem USB-Audiointerface. Jetzt kommt das Plus ins Spiel. Zurück im Jahr 2024 bietet Mackie für den 6er, den 10er und der 12er eine Plus-Version, deren Bonus sich vereinfacht dargestellt auf Bluetooth-Kompatibilität (bidirektional), veränder- und speicherbare Effekte sowie unterschiedliche Recording Modes für das USB-Audiointerface erstrecken. Diese lösen die bis auf das Plus gleichnamigen Mischpult-Pioniere aus 2019 ab? Falsch.

Die drei Plus-Modelle ergänzen die bestehende ProFXv3-Familie, sodass es für die 6er, die 10er und die 12er-Variante ab sofort zwei Varianten gibt, die sich durch die genannten Plus-Features unterscheiden. Und im Preis. Während das zum Test zur Verfügung stehende Mackie ProFX12v3+ Mischpult für 499,- Euro angeboten wird, ist das ursprüngliche ProFX12v3 für 339,- Euro erhältlich.

Das Plus im Mackie ProFX12v3+ Mischpult

Natürlich dreht sich bei derart „geplusten“ Varianten viel um die Frage, ob sich die wie in diesem Fall 160,- Euro betragende Preisdifferenz tatsächlich lohnt, also: mehr Geld = Mehrwert. Dazu folgen später die Details. Ich vergebe wegen eines anderen Aspekts hier ein klares Lob an Mackie, obwohl die eigentlichen „Pluspunkte“ noch außen vor sind. Und dieses Lob basiert auf der durch die Erweiterung der Modellreihe erreichten Vielfalt. Die bereichert nämlich nicht nur das kulturelle oder gesellschaftliche Leben, sondern führt hier zur Möglichkeit, ein auf die eigenen Bedürfnisse hin gut abgestimmtes Produkt zu kaufen. Und zwar möglichst ohne Schnickschnack, den der Mann oder die Frau vor oder hinter den Fadern ohnehin nie braucht. Dazu zwei Beispiele:

1. Die Freizeit-Combo benutzt im Probenraum und bei kleineren Gigs ein Mackie ProFX12v3 Mischpult. Bluetooth, veränderbare Effekte und unterschiedliche USB-Recording-Funktionen werden nicht gebraucht, denn die Effekt-Presets sind für etwas Wohlfühlhall gerade passend und das interne Audiointerface wird lediglich für Probenraumaufnahmen als Hörkontrolle genutzt (da reicht der Summen-Mix). Fazit: Pult ohne Plus.

2. Das Akustik-Duo hat sich ein Mackie ProFX10v3+ zugelegt. Ihnen reichen vier Mikrofoneingänge, auf Kanal-Fader (bietet das 12er) wird zugunsten kompakter Abmessungen verzichtet. Das Mischpult wird im Probenraum und auch live genutzt. Zudem werden Demoaufnahmen mit dem Audiointerface angefertigt. Hier kommt die Plus-Variante ins Spiel, denn einen reinen Interface-Modus, bei dem die Signale von Kanal 1 und 2 direkt nach der Vorstufe gewandelt werden, den bietet nur die Plus-Version. Zudem werden bei machen Songs ergänzende Playbacks eingesetzt – die können mit der Plus-Version bequem via Bluetooth eingespielt werden.

Der komplette Artikel könnte mit den Unterschieden zwischen den ProFXv3-Modellen gefüllt werden (so bietet beispielsweise erst das ProFX16v3 einen parametrischen Mitten-Equalizer und zwei Sub-Gruppen). Aber, der Unterhaltungswert derartiger Vergleiche ist bekanntlich überschaubar. Auf der Mackie Produktseite ist eine gute Gegenüberstellung der Merkmale als Tabelle dargestellt. Das reicht bereits zur ersten Orientierung und um genau hinzusehen, wie die Ausstattung dieser Mischpulte im Detail variiert.

Besonderheiten

Vom AMAZONA.de-Kollegen Peter Ludl wurde bereits die Standard-Version der Mackie ProFXv3-Reihe im Test vorgestellt. Da sich technisch, was die Signalverarbeitung angeht, nichts bei den neuen Pulten geändert hat, verweise ich auf seine Ausführungen. Dort wird die allgemeine Ausstattung am Beispiel des ProFX6v3 und ProFX12v3 im Detail erklärt.

Der Plus-Bonus erstreckt sich auf die drei Bereiche Bluetooth (BT), Audiointerface und Effekte. Der Reihe nach.

Grünes Licht ab Bluetooth 5.0

Über Fluch und Segen der BT-Schnittstelle in der Beschallungspraxis lassen sich einige wichtige Aspekte hier nachlesen. Derzeit aktuell ist die BT-Version 5.4, in den Mackie Mischpulten ist Version 5.2 implementiert. Interessant für den hier relevanten Anwendungsbereich ist BT sicherlich zum Einspielen von Backings und Playbacks, besonders, wenn das Mischpult nicht in direkter Nähe der Musiker/Band positioniert ist. In solchen Fällen lässt sich dank BT oftmals eine Kabelverbindung vermeiden. Und ab BT-Version 5.0 ist auch die Verbindungsstabilität so gut, dass zumindest auf kleineren Bühnen der Nutzen gegenüber potenziellen Fallstricken überwiegt.

Aber nicht vergessen – BT ist nur so gut, wie das schwächste Teil der Verbindungsstrecke. Verfügt das besagt Mackie Mischpult über BT 5.2, das betagte Android-Tablet allerdings nur über Bluetooth 3.0, wird es leider nichts mit dem BT 5-Bonus. Ist wie im Zuhause-Netzwerk: Der hohe Wireless-Standard des Up-to-Date-Routers kann nur Geschwindigkeit beim Datentransfer entwickeln, wenn das Endgerät nicht mit dem altehrwürdigen 802.11 a/b-Modus Vorlieb nimmt. Aber mal angenommen, BT bewegt sich bei Sender und Empfänger im Bereich der 5er-Versionen, dann steht die Ampel der BT-Möglichkeiten auf grün. Dann lassen sich etwa Backing-Tracks oder Smartphone-Gespräche drahtlos übertragen und direkt in eine Live-Präsentation oder einen Podcast einbinden. Mix Minus soll dabei unerwünschte Echos auf dem Telefonsignal verhindern helfen.

Getestet habe ich die Bluetooth-Konnektivität mit einem iPad Pro 11 (3. Generation) und einem Gigaset GS5 Lite Smartphone (beide Bluetooth 5.0). Erwähnenswert ist die Verbindungssicherheit – selbst in unterschiedlichen Räumen, also ohne Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger oder zwischen zwei Etagen gab es kaum Störungen. Trotz vergleichsweise guter Reichweite und Verbindungsqualität auf Basis von BT 5.0 sollte auf ein entsprechendes Kabel (so denn die Audioquelle überhaupt noch die Möglichkeit zum Anschluss bietet) als Notreserve nie verzichtet werden. Bluetooth arbeitet im viel genutzten 2,4-GHz-Band – da sind, besonders bei Veranstaltungen, immer Überraschungen möglich.

Zwei rein, vier raus

An der Qualität des Audiointerfaces im Mackie ProFX12v3 Mischpult gibt es nicht auszusetzen. Es bietet Aufnahmen mit bis zu 24 Bit/192 kHz, wählbar in der jeweils verwendeten DAW (hier PreSonus Studio One 5.5 und Steinbergs Wavelab) nach Installation der Treiber (hier Win 11). Die Treiber-Installation in Windows verlief problemlos, die Nutzungsebene ebenfalls.

Für Irritationen fernab der technischen Möglichkeiten sorgt meiner Meinung nach die von Mackie gewählte Bezeichnung 2×4 Audiointerface. Auf den ersten Blick liegt die Vermutung nahe, dass mit dem Audiointerface vier Spuren simultan rein und wieder raus gehen. Dem ist nicht so – es gehen zwei Spuren rein und vier wieder raus. Ein wichtiger Unterschied, falls mit mehreren Quellen parallel aufgenommen werden soll, um deren Spuren in der DAW getrennt weiter zu verarbeiten.

Neu an dem Audiointerface ist nicht die eigentliche Existenz, denn auch die ProFXv3-Modellversionen ohne Plus sind mit einem von den technischen Möglichkeiten vergleichbaren Audiointerface ausgestattet. Neu sind die Aufnahmemodi, derer stehen drei zur Auswahl: Standard-Mode nimmt den gesamten Mix mitsamt GigFX+ Effekten und EQ auf. Das entspricht dem Status Quo, wie das Interface in allen Mischpulten der Modellreihe genutzt werden kann. Erst der Interface-Mode schickt den trockenen Mix ohne Effekte und EQ zur späteren Bearbeitung an die DAW – sehr gut! Der Loopback-Mode erlaubt die Mischung von Computer-Signal und Aufnahme, beispielsweise für die Arbeit mit Backing-Tracks. Erübrigt das in den Plus-Versionen integrierte Interface den Zukauf externer Wandler? Ja, zumindest die Anschaffung überschaubar ausgestatteter externer Wandler wird überflüssig. Das ist ein klarer Pluspunkt der Plus-Version.

Zum Lieferumfang gehört die plattformübergreifende Waveform Recording-Software (Details dazu finden sich hier. Diese bildet einen durchaus brauchbaren und kostenneutralen Einstieg, falls der Recording-Alltag noch nicht durch eine bereits genutzte DAW geprägt wird. Allerdings handelt es sich nicht um einen weiteren Bonus der Plus-Versionen, denn alle Mischpulte aus der ProFXv3-Modellreihe werden mit der Software, die in ihrer Basis-Version auch unabhängig vom Kauf eines Mackie Mischpults gratis zum Download steht, ausgeliefert.

Eigene Räume oder die Bewässerung von Balkonpflanzen

Ich habe geraume Zeit bei kleineren Veranstaltungen mit einem ProFX16v3 Mischpult gearbeitet. Gute Sache, denn das Mischpult war mit 24 Effekt-Presets ausgestattet, von denen sich einige Hallräume in der Live-Praxis gut einsetzen ließen. Allerdings, wie die Bezeichnung Preset nahelegt, waren die Voreinstellungen nicht veränderbar.

Hier setzt die erweiterte GigFX+ Effekt-Engine der Plus-Modelle an. Als Basis dienen 12 Effekte. Der farbige LCD-Screen unterstützt bei deren Editierung, Speicherung und der späteren Nutzung. Individuelle Anpassungen lassen sich auf sechs Speicherplätzen verewigen. Das ist gut gelöst und tatsächlich besonders für die Live-Praxis ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt. Denn auf diese Weise ist das Tempo des Delays einfach auf das Grundtempo des Songs abzustimmen. Wenn jetzt noch ein Tap-Tempo-Button zum intuitiven Eingeben der Verzögerung bereitstehen würde. Ok, nicht gleich gierig werden, schließlich steht neben den veränderbaren FX-Parametern auch ein Equalizer bereit, speziell für die Effekte. Der kann gezielt für etwas Glanz auf den Effekten sorgen (beispielsweise durch einen schimmernden Hall auf einer gemeinsam mikrofonierten Snare-Hihat-Kombination). Die Bedienung vollzieht sich über das Display einfach und selbsterklärend.

Apropos gierig: Ich könnte mir für die Stereo-Summe einen grafischen EQ vorstellen, der sich ebenfalls über das EX-Display/Menü konfigurieren ließe. Ach ja, hinsichtlich erweiterter Funktionen sparen die Mackie Bedienungsanleitungen nach wie vor nicht an kreativen Eingebungen. Demnach gibt es Parameter im FX-Menü, mit denen die ProFXv3-Mischpulte zur Bewässerung von Balkon- oder Gartenpflanzen nutzen lassen.