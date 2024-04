Test: Eurolite AKKU KLS-180, DMX-LED-Lichtbar mit Akkubetrieb

Farbenfrohes Spektakel überall

Akkubetriebenes Equipment für Musiker und Veranstaltungstechniker scheint voll im Trend zu sein. Ob einzelner Aktivlautsprecher für kleinere Beschallungsaufgaben oder das kleine PA-Setup mit einer Powerstation betrieben, der Wunsch nach netzunabhängigem Betrieb ohne 230-Volt-Stromversorgung im Rücken wird immer größer. Warum sollte das nur im Audiobereich so sein? Lichtdesigner und schlichtweg alle, die mit Licht arbeiten möchten, können sich ebenfalls über ein breit gefächertes Angebot an Lampen, Lichtlösungen und Effekten mit Akkubetrieb freuen. Und es es nicht so? Mobile Beleuchtung konnte doch schon immer begeistern. Wer war nicht als junger Mensch der Faszination erlegen, mit einer Taschenlampe den dunklen Weg zu beleuchten oder nachts unter der Bettdecke zu lesen? Heute werden dafür sicher Smartphones benutzt. Schluss mit der Nostalgie, in diesem Testbericht geht es jetzt um die kompakte Eurolite Akku KLS-180, eine DMX-LED-Lichtbar mit wiederaufladbarem Akku. Unabhängigkeit von der Steckdose, geringes Gewicht von unter sechs Kilogramm und die mitgelieferte Transporttasche, nicht nur das sind Argumente für die Anschaffung. Gibt es noch mehr? Finden wir es heraus.

DMX-Lichtbar für den mobilen Einsatz

Die Eurolite AKKU KLS-180 DMX-Lichtbar ist schon auf den ersten Blick robust gebaut, um den mobilen Herausforderungen standzuhalten. Der Querträger besteht aus einem 60 x 8 x 6,5 cm (L x H x T ) Element aus Metall. Darin untergebracht sind sämtliche Anschlüsse, Bedienelemente und natürlich der Akku zur unabhängigen Stromversorgung. Hängend angeordnet, gibt es vier schwenk- und neigbare Spots (Scheinwerfer/Units) mit jeweils vier 8 Watt-RGBW-LEDs (4 in 1) für eine Vielzahl von Farbmischungen. Die Rahmen der Units sind aus stabilem Kunststoff (Gewichtseinsparung). Im Querträger unbeweglich an der Front eingearbeitet, gibt es zusätzlich vier weiße Strobe-Effekt LEDs (1 Watt) für Spezialeffekte.

Auf der Rückseite des Querträgers notiere ich zwei unterschiedliche Montagemöglichkeiten. Da haben wir einmal die Stativhülse mit Feststellschraube. Damit lässt sich die Lichtbar an einem ganz normalen Lautsprecherstativ befestigen, gut für den mobilen Einsatz. Außerdem sitzt hinten ein schwenkbarer Montagebügel. Damit sind alternative Befestigungen möglich, zum Beispiel mit Haken oder Bügel an einer Traverse oder schlicht und einfach an der Wand. Zur Sicherung der Eurolite AKKU KLS-180 darf die obligatorische Öse mit dem Hinweis Safety Rope natürlich nicht fehlen.

Auf der Oberseite des Querträgers sind vier zusätzliche Montagemöglichkeiten (Flügelschrauben) vorgesehen, um die Eurolite AKKU KLS-180 nach Lust und Laune mit weiterem Zubehör zu ergänzen.

Auch wenn der Vorteil dieser Lichtbar natürlich beim Akkubetrieb liegt, funktioniert sie auch an der Steckdose. So ist es im Netzbetrieb möglich, ein weiteres Gerät von der Lichtbar aus mit Strom zu versorgen (Power Out) oder eine Daisy Chain mit entsprechenden Fixtures zu bilden. Denkbar wäre dies zu Beispiel, wenn an den zusätzlichen Montagemöglichkeiten weitere Lampen oder Effekte angeschlossen sind oder wenn mehrere Eurolite KLS-180 gemeinsam eingesetzt werden sollen.

Zum Lieferumfang gehören neben der erwähnten Transport- und Aufbewahrungstasche eine IR-Fernbedienung, das Netzkabel und eine umfangreiche Bedienungsanleitung.

Bühnen-Lightshow ganz ohne Kabel

Die Besonderheit dieser Lichtbar ist natürlich der integrierte Akku. Dadurch sind dem mobilen Einsatz im kabellosen Betrieb praktisch keine Grenzen gesetzt. Wird für die DMX-Steuerung dann auch noch ein drahtloses Systeme wie QuickDMX Wireless genutzt, lässt sich diese Lichtbar auch komplett ohne lästige Kabel betreiben.

Der eingebaute Energielieferant in diesem Gerät ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh. Je nach verwendetem Programm ist damit eine unterschiedlich lange Betriebsdauer möglich. Im Maximum sind es bis zu 20 Stunden beim Betrieb mit nur einer Farbe. Wird das volle Spektrum der zahlreichen Beleuchtungsmöglichkeiten genutzt, geht es spätestens nach vier Stunden zum Aufladen des Akkus an die Steckdose. Die Ladedauer beträgt dann rund fünf Stunden. Während des Ladens kann die Lichtbar übrigens weiterhin betrieben werden. Das bedeutet natürlich auch, dass der permanente Betrieb am Netz tadellos funktioniert.

Vorprogrammierte Shows für schnellen Einsatz

Jeder der vier einzelnen Scheinwerfer (Spots/Units) mit seinen vier LED-Linsen bietet einen engen Abstrahlwinkel von neun Grad. Auf den Rückseiten der Units sind Kühlrippen angebracht. Diese Art der passiven Konvektionskühlung macht Lüfter überflüssig, sodass der Betrieb dieser Lichtbar vollkommen geräuschlos ist – na ja, nicht ganz, dazu später mehr im Praxistest. Die vier 8 Watt-RGBW-LEDs pro Spot sind nicht nur kräftig, was die Leistung betrifft, sie liefern besonders durch ihre zusätzlichen weißen LEDs ein großes Angebot an Farbmischungen. Das machen die vorprogrammierten „Easy Shows“ bereits deutlich.

Außerdem gibt es ja noch wie erwähnt die vier an der Frontseite montierten kaltweißen Strobe-Effekt-LEDs. Mit ihrer einstellbaren Blitzrate von bis zu 20 Hz sorgen die kleinen Strobes für weitere Effekte und erweitern das Lichtspektakel.

Steuerungsmöglichkeiten der Eurolite AKKU KLS-180

Zur Ansteuerung (DMX 512) kann jeder beliebige DMX-Controller eingesetzt werden. Wählbar sind dann 3, 4, 8 oder 21 DMX-Kanäle. In der Betriebsart DMX lassen sich im 21-Kanal-Modus sogar die einzelnen Spots individuell zur Farbmischung ansprechen. Für den einfachen und schnellen Einsatz gibt es den Automatikbetrieb und die Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon oder die festen Farbeinstellungen. Recht komfortabel ist die Bedienung über die mitgelieferte IR-Fernbedienung. Bereits damit sind vielfältige Optionen zur einfachen und schnellen Steuerung möglich.

Alle notwendigen Menüeinstellungen sind über das Display mit seinen vier Drucktasten auf der Geräterückseite zu realisieren. Außerdem lässt sich an dieser Stelle der Batteriezustand an vier LEDs ablesen (100, 75, 50 und 25 %).

Die Eurolite AKKU KLS-180 DMX-LED-Lichtbar in der Praxis

Die kompakte Lichtbar habe ich an einem Lautsprecherstativ montiert. Wenn schon eine IR-Fernbedienung mitgeliefert ist, so soll sie jetzt direkt zum Einsatz kommen. Die CR 2025 Knopfbatterie der Fernbedienung befindet sich bei Lieferung bereits im Gerät. Lediglich eine kleine Kunststofflasche zum Schließen der Kontakte muss herausgezogen werden, dann ist die Remote-Control einsatzbereit. Zuvor teile ich der Lichtbar allerdings mit, dass sie jetzt mit der Fernbedienung „kommunizieren“ soll. Im Menü auf der Rückseite des Querträgers wähle ich die passende Einstellung und es kann losgehen.

Die Eurolite AKKU KLS-180 erstrahlt in voller Beleuchtung. Im ansonsten stillen Raum ist jetzt ein leises, aber hochfrequentes und nicht überhörbares Sirren – oder besser gesagt Fiepen – zu vernehmen. Mit dem Ohr am Querträger bestätigt sich mein Eindruck: Das Geräusch kommt aus der Eurolite. Damit wir uns nicht falsch verstehen, dieser hochfrequente Dauerton ist recht leise, aber für empfindliche Ohren ständig präsent. Bei einer laufenden Show mit Musik spielt dieser Ton sicher keine Rolle und selbst bei normaler Unterhaltung geht dieses Geräusch unter.

Ich tippe auf die Fernbedienung, das erste Auto-Programm läuft ab. Mein abgedunkeltes Zimmer wird von bunten Lichtstrahlen durchflutet. Abwechselnd leuchten die Spots in unterschiedlichen Farben auf oder zeigen gemeinsam oder abwechselnd eine einheitliche und kräftige Farbmischung. Der schnelle Wechsel im Farbenspiel ist mir etwas zu hektisch. Kein Problem, die Geschwindigkeit lässt sich nach Wunsch mit der Fernbedienung anpassen (Speed). Die Programme im Automatikbetrieb sind schnell einmal gewechselt, mit tollen Ergebnissen. In der Stellung Manual lassen sich die statischen Farben aller vier Units (Spots) durchschalten. Und es können dann sogar einzelne Spots an- und ausgeschaltet werden.

Da fehlt doch noch was. Na klar, der Stroboskop-Effekt. Dieser Effekt lässt sich unabhängig von den jeweiligen Programme ebenfalls mit der Fernbedienung aktivieren und in der Geschwindigkeit regeln. Weißes „Blitzgewitter“ in schneller Folge erhellt jetzt zusätzlich zu wechselnden Farbspielen den Raum.

Meine ersten Tests sehen recht ordentlich aus und unterstreichen schon jetzt, was selbst in der einfachen Bedienform mit dieser Lichtbar möglich ist. Ganz klar, selbst Laien können dank IR-Fernbedienung schnell mit diesen Optionen an Beleuchtungseffekten umgehen und passende Lösungen für ihre Show finden.

Weitere Einstellmöglichkeiten der Fernbedienung sind Blackout, Musiksteuerung (Sound), inklusive Empfindlichkeit des integrierten Mikrofons, und der DMX-Betrieb.

Natürlich muss bei Benutzung der IR-Remote Sichtverbindung zwischen zwischen der Fernbedienung und dem Sensor an der Vorderseite der Eurolite AKKU KLS-180 bestehen, aber das sollte klar sein.

DMX-Steuerung für die vollkommene Kontrolle

Um auch bei der DMX-Steuerung auf Kabel ganz zu verzichten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine davon ist das QuickDMX-System, das über die USB Buchse (5 Volt Versorgungsspannung für den Empfänger) der Lichtbar zu nutzen ist. Die drahtlose Ansteuerung ist aber auch mit der Kombination Eurolite AKKU QuickDMX Wireless Receiver und Eurolite QuickDMX Wireless Transmitter möglich. In diesem Fall wird der Sender (3-Pol XLR) in den DMX-Controller gesteckt und der Empfänger (3-Pol XLR) mit dem integrierten Akku sitzt ganz konventionell im DMX-Eingang der Eurolite Lichtbar.

Der 21-Kanal-Modus dieser Lichtbar ist dann so etwas wie die Königsdisziplin bei der DMX Steuerung für die Profis. Hier können nicht nur die einzelnen Units angesprochen werden, sondern sogar die einzelnen LEDs (Rot, Grün, Blau, Weiß) der Scheinwerfer. Damit sind dann unzählige Farbvarianten möglich. Außerdem sind die Programme im Musik gesteuerten Modus und im Auto-Modus in den Geschwindigkeiten einstellbar und der Strobe-Effekt sowieso. Getestet habe ich mit meinem Controller und der Kombination aus Eurolite AKKU QuickDMX Wireless Receiver und Eurolite QuickDMX Wireless Transmitter im 8-Kanal-Modus. Das funktioniert dann ganz ohne Kabel und liefert die gewünschten Ergebnisse.