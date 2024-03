Eurorack-Reports: Rossum Electro-Music USA

Innovative und hochwertige Eurorack-Module von Dave Rossum

In unserer neuen Reihe: „Eurorack Reports“ möchten wir euch in loser Folge Firmen präsentieren, die Module für den mittlerweile unendlichen Eurorack-Modular-Kosmos herstellen und euch dabei natürlich auch die interessantesten Module aus deren Portfolio kurz vorstellen. Als erste Firma haben wir uns Rossum Electro-Music aus Santa Cruz, der Surf City in den USA, in Kalifornien herausgepickt.

The Story behind Rossum electro-music

Hinter der 2015 gegründeten Eurorack-Schmiede verbirgt sich kein Geringerer als der Erfinder des E-Mu Emulators und Mitbegründer von E-Mu Systems Inc. Dave Rossum. Seinen Namen darf man heute ruhigen Gewissens in einem Atemzug mit Bob Moog, Don Buchla, Dave Smith und natürlich dem Vater des Eurorack-Modularsystems Dieter Doepfer nennen.

Das Dave Rossum-Interview

Unser Chefredakteur Peter Grandl führte im Juni 2015 ein wirklich sehr lesenswertes und von mir wärmstens empfohlenes Interview mit Dave Rossum über seine gesamte Schaffensperiode bei den Szenegrößen E-Mu Systems und Creative Labs sowie die damit verbundenen Höhen und auch Tiefen. Hier gibt Dave, auch weil Peter gezielt nachbohrt, wirklich tiefe Einblicke in die damalige Entwicklung von genreprägenden Instrumenten wie dem E-Mu EMAX, dem E-Mu Morpheus, dem E-Mu Drumulator, der E-Mu Emulator– und auch der Proteus-Serie.

Und genau in diesem Interview gab Dave dann am Ende auch spontan die Gründung seiner neuen Firma Rossum Electro-Music mit seinem Weggefährten aus alten E-Mu-Zeiten, Marco Alpert bekannt, bei der dann das im neuen Firmennamen integrierte E-Mu nicht von ungefähr kommt:

„Rossum Electro-Music wird hochqualitative Musik Hardware produzieren, die vor allem auch Spaß in der Bedienung bereiten soll – ganz im Sinne der klassischen E-Mu Tradition. Wir werden mit analoger Technologie arbeiten und einige interessante, digitale Innovationen vorstellen. Zudem liegt unser Fokus auf der Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere ersten Produkte werden einzigartige Module für das wachsende Eurorack System sein. Wir gingen von Ideen aus, die wir bereits bei E-Mu entwickelt hatten und kombinieren sie mit heutiger Technologie, was eine große Bandbreite neuer, kreativer Möglichkeiten eröffnet.“

Knapp neun Jahre und zehn Module später darf man nun freudig resümieren, dass Dave uns damals nicht zu viel versprochen hat. Die bisher vorgestellten Eurorack-Module haben alle eines gemeinsam: Eine absolut hochwertige Verarbeitungsqualität, die im Eurorack-Kosmos Maßstäbe gesetzt hat und ein stets vorhandener sehr innovativer Ansatz, der vorhandene Technologie und neue Ideen zu einem gewinnbringenden und kreativitätsfördernden Werkzeug vereint.

Alle Rossum-Module haben eine eingebaute Circuit Protection, im Eurorack-Jargon auch Reverse Protection genannt, damit die hochwertigen Bauteile vor Schäden bei versehentlicher Verpolung beim Einbau geschützt sind.

Und auch ein weiterer Satz aus dem oben genannten Interview hat sich bei den Eurorack-Modulen von Dave Rossum wieder materialisiert: „Für mich persönlich kam es auch sehr darauf an, wie sich ein Knopf anfühlt und so ließ ich beispielsweise für unser Modular System Knöpfe aus Aluminium statt aus Plastik, wie damals bei Moog üblich, herstellen.“, denn auch die Eurorack-Module von Dave Rossum bekamen formschöne und sehr griffige Knobs, die zum daran herumschrauben förmlich einladen.

Die Module kommen immer sicher eingebettet in einer hübsch designten Umverpackung und bringen zwei Schraubensets mit Washern, das Eurorack-Powerkabel und einen sehr wertig gestalteten Quickstart-Guide aus Hochglanz-Pappe mit.

Auf der Website zu den Modulen gibt es dann immer auch die aktuelle Firmware plus eine ausführliche Anleitung im PDF-Format. Und wisst ihr, was mich richtig stolz macht? Wir haben es tatsächlich geschafft, jedes der Module von Rossum Electro-Music auch ausführlich zu testen! Begleitet mich also auf einer kleinen Reise durch das aktuelle Portfolio von Rossum Electro-Music.

Rossum Electro-Music Evolution

Das erste Modul auf dem Markt war im Jahr 2016 dann das Rossum Electro-Music Evolution, ein Variable Character Ladder Filter, bei dem das E-Mu Systems 1100-Filter-Submodul von 1973 (später Herzstück des LowPass-Filtermoduls 2100) Pate stand. Die ganze Historie über das Filtermodul bis hin zum Evolution kann man hier nachlesen.

Im Prinzip handelt es sich beim Rossum Electro-Music Evolution um ein klassisches MOOG-Transistor-Ladder-Filter. Doch Dave Rossum denkt immer noch ein wenig weiter, wie man bestehende Konzepte verbessern kann und so bedeutet das „Variable“ im Namen, dass man das Filter zwischen 3, 4, 5 und 6-Pol-Modus manuell umschalten oder auch stufenlos per Control Voltage dynamisch überblenden kann. Man erreicht so Flankensteilheiten von 18 dB/Okt. bis 36 dB/Okt. Versucht das mal mit Modulationen im Audiobereich – krass! Dazu gibt es dann noch eine Q-Level-Compensation, die den typischen Pegelverlust im Bassbereich bei steigenden Resonanzwerten ausgleicht.

Das 16 Teileinheiten breite Rossum Electro-Music Evolution wäre für mich die erste Wahl, wenn ich auf eine einsame Insel nur ein Filter mitnehmen dürfte, denn es fügt jedem zugeführtem Audiomaterial eine gehörige Portion Charakter hinzu, wertet es dabei extrem auf und klingt immer musikalisch. Hier geht es zum ausführlichen Test.

Rossum Electro-Music Control Forge

Im Jahr 2017 kam dann das zur NAMM angekündigte Rossum Electro-Music Control Forge, ein universeller und sehr flexibel einsetzbarer Generator für Control-Voltage, auf den Markt. Dieses Eurorack-Modul ist quasi die Essenz der Parametersteuerung des sagenumwobenen E-Mu Morpheus.

Zur Erinnerung: Der E-Mu Morpheus besaß eine unglaublich ausgeklügelte Hüllkurvenerzeugung, die das Fassungsvermögen des kleinen Displays damals überstieg und damit viele User beim Editieren völlig überforderte, weshalb sie fast nie richtig ausgenutzt wurde und damit meistens brachlag.

Dave Rossum sorgte beim Control Forge mit einem besseren Display und einigen Optimierungen im Workflow für eine deutlich verbesserte Zugänglichkeit und bescherte dem Eurorack-System ein echtes Spaßmodul, das jedes Case um synchronisierte achtstufige Hüllkurven (wobei ja jede der Stufen oder besser Segmente schon für sich eine Hüllkurve ist), also ausgefeilte Modulationen und taktgenaue Trigger bereichern kann.

Und damit die schönen Modulationen für die Ewigkeit auch erhalten bleiben, wurde sogar an Speicherbarkeit gedacht. Ein absolut abgefahrenes Modul, das ich sehr gerne einsetze und ja, ich glaube auch dieses Modul würde mit mir auf die einsame Insel fahren, da es mich jedes Mal aufs Neue überraschen kann und damit für langanhaltenden Spaß steht. Hier könnt ihr den kompletten Test lesen.

Der Satellite für das Control Forge

Kurze Zeit später im selben Jahr erschien der Satellite des Control Forge, sozusagen der reine Player für den flexiblen Hüllkurven- und Triggergenerator aus dem Hause Rossum Electro-Music.

Autorenkollege T.Goldschmitz bringt es in seinem Test absolut auf den Punkt, wenn er schreibt: „Auf dem Control Forge aufgenommene Sequenzen können auf den Rossum Electro-Music Satellite ausgelagert und von diesem „abgefeuert“ werden. Eine Editierung diese Sequenz wäre mit dem Satellite aber nicht möglich. Damit nun auch User, die keinen Control Forge besitzen, ihren Spaß am Rossum Electro-Music Satellite haben, ist das Teil aber mit hervorragenden CV-Presets ausgestattet, die sicher ein halbes Leben lang reichen und ebenfalls schon enorm viel Spaß verbreiten.“

Mein Tipp geht auf jeden Fall in die Richtung, sich beide Module zuzulegen. Der Vorteil ist, dass man auf dem Satellite die auf dem Control Forge erstellten Modulations-Presets ablegen kann, so hat man seine eigenen Kreationen immer abspielbereit zur Hand und den Control Forge für weitere Experimente wieder frei.

Mit beiden Modulen hat man eine wahnsinnig potente Modulationsabteilung im Case, die einfach ihresgleichen sucht und dazu sind beide Module durch das rhythmische Lichtspiel der Segment-Buttons auch noch ein richtiger Eyecatcher mit hohem Wiedererkennungswert. Hier geht es zum ausführlichen Test des Satellite.

Morpheus – das Z-Plane-Filter

Wir merken schon: 2017 war Rossum Electro-Music so richtig im Flow und als absolutes Highlight erblickte das zur NAMM angekündigte Stereo Morphing Z-Plane-Filter aus dem E-Mu Morpheus und der Emulator IV-Reihe das Licht der Welt im Eurorack-Format.

Wenn ihr ein außergewöhnliches Filter im Case haben wollt, dann schaut euch dieses hier mal ganz genau an. Nutzer der oben genannten Geräte schnalzen heute noch wissend mit der Zunge. Es ist einfach sagenhaft und fast nicht beschreibbar, was da an Output rauskommt.

Aber hier wird noch mehr für das Geld geboten: Das reinkarnierte Z-Plane-Filter bietet gegenüber der damals sehr überschaubaren Rechenleistung heute die vollständige dynamische Steuerung aller Parameter und damit ist dann für heftig Bewegung im Klangbild gesorgt und dazu klingt das (Achtung!) digitale Filter auch noch wirklich grandios. Klar, wenn einer Filter kann, dann Dave Rossum!

Kurz und gut: Im Zusammenspiel mit dem Control Forge holt man sich hier fast den kompletten E-Mu Morpheus, dem wir übrigens bei uns auch in einem sehr lesenswerten Vintage-Artikel huldigten, ins heimische Case. Wo ich das schreibe, komme ich echt ins Grübeln: „Oder nehme ich doch lieber dieses Filter mit auf die einsame Insel?“ Kopfkratz! Hin wie her: Absolute Kaufempfehlung! Hier geht es zum ausführlichen Test.

Der Übersampler: Assimil8or

Ich sagte ja schon: Wenn einer Filter kann, dann Dave Rossum. Von der Sorte Satz gibt es noch einen: Wenn einer SAMPLER kann, dann Emulator-Erfinder Dave Rossum und so war es naheliegend, dass über kurz oder lang auch ein Sample-Modul im Portfolio von Rossum Electro-Music auftaucht.

Zur Superbooth 2018 wurde der Multi-Timbral Phase Modulation Sampler Assimil8or dann gezeigt und war kurze Zeit später auch bei unserem geschätzten Kollegen T. Goldschmitz zum ausführlichen Test im Klanglabor.

Sampler und Sampleplayer für das Eurorack-Format gibt es ja mittlerweile viele, aber Dave Rossum denkt das Thema eben in seiner unnachahmlichen Weise noch einmal weiter und spendiert seiner Schöpfung Funktionen, die man in keinem anderen Modul findet und damit den Assimil8or wiederum wirklich einzigartig machen. Absolutes Highlight des Rossum Electro-Music Assimil8ors ist die Phasenmodulation, bei der sich die Sample-Spuren gegenseitig im Klang beeinflussen, einfach atemberaubend!

Den nachfolgenden Auszug aus dem Fazit unseres Testers kann ich absolut nachvollziehen und unterschreibe ihn deshalb auch zu 100 Prozent: „Der Rossum EM Assimil8or ändert für mich das Paradigma, wie ich über Samples grundsätzlich denke. Er sprengt die Vorstellung von starren Klanglieferanten, denen man noch Filter und Hüllkurve verpassen muss, um ihnen eine gewisse Lebendigkeit zu verleihen. Die Samples können sich in jeder denkbaren Art neu befruchten und gehen über AM/FM/PM Beziehungen intimer Art ein, die ihnen bisher verwehrt geblieben sind. Für mich das erste Modul, für das es sich alleine lohnt, ein Eurorack anzuschaffen.“

Der Complex-VCO: Aus Trident wird Triton

Das Dave Rossum auch ein feines Näschen für angesagte Technologien hat, beweis er im Jahr 2019. Gerade etablierte sich eine völlig neue Gattung im Eurorack-Format: die Komplex-Oszillatoren. Vornehmlich im West-Coast-Ansatz zu finden, gehen sie auf die ersten Buchla-Oszillatoren zurück. Und prompt lieferte Dave Rossum mit dem Electro-Music Trident Multi-Synchronic Oscillator Ensemble seine Interpretation, bei der dann wieder viele Ansätze einfach nochmal ein Stück weitergedacht sind.

Drei gut ausgestattete VCOs mit mannigfaltigen Modulationsmöglichkeiten und ihren Einzelausgängen für die auszugebenden Schwingungsformen können einzeln gespielt, aber auch mit sich selbst moduliert zu einem Klang-Konglomerat verwoben werden, dass es einem schwindelig wird – Stichwort: Zing-Modulation. Bei diesem Modul dachte ich auch wegen des brachialen Preises zuerst: „Brauche ich das wirklich?“ Aber nach Sichtung des DivKid-Videos, war es um mich geschehen und ich gestand mir sabbernd: „Ja, das Teil brauchst du – geil!“

Nach einiger Zeit wurde das Modul still und heimlich zu Triton umbenannt, vermutlich aus Urheberrechtsgründen. Also nicht wundern: Wo Triton draufsteht, ist Trident drin. Und auch hier unterschreibe ich das Fazit unseres geschätzten Autorenkollegen T.Goldschmitz zu 100 Prozent: „Der Trident ist für mich DER Oszillator, mit dem man, ohne viel zu patchen an interessante Klänge und eine breite Palette an Klangfarben kommt. Man muss keine komplizierten Patches erstellen, hat aber dennoch innerhalb des Moduls alle Möglichkeiten dazu. Schickt man auf alle drei Oszillatoren verschiedene, aufeinander abgestimmte Melodien, bietet dieses eine Modul den Klang eines ganzen Ensembles. Alles in allem ein inspirierender Oszillator, an dem man lange Jahre Freude haben wird. Meiner Meinung nach Best-Buy.“ Hier geht es zum Test.

Rossum Electro-Music Panharmonium

Ebenfalls im Jahr 2019 kam das vielbeachtete Rossum Electro-Music Panharmonium, ein Mutating Spectral Resynthesizer auf den Markt. Bob Bliss, der schon das EOS-Betriebssystem der E-Mu Sampler programmierte, war auch hier federführend mit Idee und Programmierung am Werk.

Das mit 26 Teileinheiten sehr großzügig dimensionierte digitale Effektmodul besticht durch eine sehr gut strukturierte Bedienoberfläche und bietet wieder Innovationen und neue Denkansätze, für die die großartigen Rossum-Module mittlerweile einfach stehen.

Konzipiert als außergewöhnliches Effektmodul, ist es für mich viel mehr ein kreativitätsförderndes Tool zur Klangforschung, das in meinen Augen und Ohren derzeit keine Konkurrenz im Eurorack-Kosmos zu fürchten braucht, weil es eben über die Möglichkeiten anderer Effektmodule deutlich hinausgeht.

Das Panharmonium ist ein wahres Stundengrab mit enorm hohem Spaßfaktor, wenn man es nur einfach am Ende der Signalkette seine Arbeit machen lässt und mit angehaltenem Atem staunt, wie das dort eingespeiste Klangmaterial verfremdet, sprich: verformt und verbogen wird und dabei völlig neuartige, bisher nie gehörte Klangteppiche und krasse Sounds entstehen.

Man kann es nicht beschreiben, man muss es einfach hören: Sagenhaft! Auch für dieses Modul gibt es von mir eine dicke Kaufempfehlung! Hier geht es zum lesenswerten Testbericht unseres Autors T. Goldschmitz.

Rossum Electro-Music Linnaeus

Das Rossum Electro-Music Linnaeus erblickte im Jahr 2020 das Licht der Welt. Dave Rossum beglückt uns diesmal mit einem 16 Teileinheiten breiten, digitalen Thru-Zero-State-Variable-Stereo-Filter für das Eurorack-Format.

Auch hier gibt es wieder viele neue Ansätze, die es in der Form bei anderen Filtern noch nicht gab. Als Multifilter konzipiert, bietet es die heute üblichen Verdächtigen: Low,- High- und Band-Pass und darüber hinaus auch noch die sonst eher unüblichen Filtertypen: Notch, Low- und High-Shelf-Filter. Alle Filtertypen können nahtlos ineinander übergehend durchfahren werden, wobei dann auch interessante Mischformen entstehen. Dazu gibt es dann die Möglichkeit, jeden der Parameter über von extern zugeführte Control-Voltage zu modulieren.

Auch wenn das Filter für Rossum-Verhältnisse an sich eher unspektakulär klingt, ist es doch durch seine vielen Möglichkeiten ein sehr ausgefuchstes und flexibles Tool zu Klangbearbeitung im Eurorack. Ausgestattet mit einem eigenen VCO und einem sehr guten Filtertracking, eignet es sich auch prima für vokaloide Klänge.

Mit einen zusätzlich integrierten Ping-Modus nach einer Idee von Chris Meyer wird aus dem Filtermodul dann sogar ein Percussion-Modul, mit dem sich ohne großen Aufwand die typischen Buchla-Bongos und Filterping-Sounds erstellen lassen. Den ausführlichen Testbericht zum Linnaeus gibt es hier.

Von allem zu viel: Mob Of Emus

Mob Of Emus – was für ein geiler Name – oder? Sicher in Verbindung mit dem renommierten Namen von Dave Rossum und den zuvor hergestellten Modulen für den ein oder anderen im Jahr 2021 auch ein dickes Kaufkriterium.

Und dann kam die Ernüchterung – oder? Zu viele Funktionen, zu viele Parameter, zu viele Bedien-Kombinationen, zu viel zu merken, einfach von allem zu viel und dann besitzt es noch nicht mal ein Display, das die Bedienung der vielen, ach was sag ich, enorm vielen Funktionen deutlich erleichtern würde. Die gute Absicht, eine eierlegende Woll-Milch-Sau fürs Eurorack im schwarzen, undurchsichtigen Reagenzglas zu mixen, ging für viele Nutzer sicher ordentlich nach hinten los.

Die Lernkurve für das Rossum Electro-Music Mob Of Emus ist steil und eigentlich meine ich damit ultrasteil. ABER, und das ABER ist wirklich ein großes ABER, die fleißigen und lernwilligen unter uns Eurorack-Jüngern werden bei diesem Modul mit einem wahren Alleskönner belohnt, der eigentlich jede erdenkliche Funktion in einem Patch übernehmen kann.

Das 16 Teileinheiten breite Polyfunctional Harmonic Sextett Mob Of Emus bietet 6 flexibel einsetzbare Funktionsgeneratoren, die wahlweise Oszillator, Rauschgenerator, LFO, Hüllkurve, Quantizer oder Pattern-Generator sein können. Unser Rossum Electro-Music-Profi T. Goldschmitz testete auch dieses leistungsstarke Modul für uns. Sein Satz im Fazit: „Das Modul kann vor lauter Potential fast nicht laufen.“, trifft den Nagel auf den Kopf und brachte mich herzlich zum Lachen.

Rossum Electro-Music Locutus

Nach zwei Jahren Modulpause, pünktlich zum 40-jährigen Jubiläum der MIDI-Schnittstelle im Jahr 2023 lies Dave Rossum die neue Katze aus dem Sack und präsentierte mit dem Rossum Electro-Music Locutus eine Hardware-Erweiterung für seinen, bis dahin auch mit vielen Software-Updates fleißig weiter gepflegten Übersampler: Assimil8or.

Für Assimil8or-Nutzer ist das 6 Teileinheiten breite Rossum Electro-Music Locutus quasi ein Must-Have, denn es erweitert diesen um eine umfangreiche MIDI-Funktionalität, streift damit dessen bis dato enges Korsett aus Control-Voltage ab und öffnet ihn für MIDI-Setups auch außerhalb des Eurorack-Modularsystems. Den ausführlichen Test zum Rossum Electro-Music Locutus durfte diesmal ich schreiben.

Ich mag ja die hübsche Optik der Frontplatten von Rossum Electro-Music mit ihrem coolen Labordesign. Das ist natürlich Geschmackssache, aber wer eher auf schwarze Frontplatten steht und sich aus diesem Grund bisher den großartigen Modulen von Dave Rossum verweigert hat, dürfte nun keine Ausrede mehr haben, denn ohne große Ankündigung wurden nun schon einige Module mit schwarzer Frontplatte gesichtet – auch sehr hübsch – oder?

Damit sind wir auch schon am Ende des virtuellen Firmenrundganges bei Rossum Electro-Music angelangt. Ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß bereitet wie mir.