Test: Rossum Electro-Music Assimil8or, Eurorack-Sampler

Frischzellenkur für Samples

Endlich sitzt der Rossum Electro-Music Assimil8or im Eurorack und ich kann es kaum erwarten, ihn zu testen. Was zunächst als Testbericht begann, endete mit Reisen in bisher unbekannte Regionen, was man nur mit Samples alles anstellen kann. Und es hat mir die Freude am experimentellen Sampling wiedergebracht. Alle längeren Soundbeispiele wurden nur mit einem Rossum EM Assimil8tor aufgenommen; in einigen Fällen kommt noch ein externes Delay und ein Reverb hinzu – ansonsten nichts. Um die Stärken und die Leistungsfähigkeit des Rossum EM Assimil8tor begreifen zu können, geht es leider nicht ohne eine gehörige Portion Faktenwissen über das Gerät.

Hardware

Wie bei allen Rossum-Module gibt es hier nicht auszusetzen. Buchsen und Potis sind verschraubt, das OLED-Display ist sehr kontrastreich und trotz seiner reduzierten Größe gut ablesbar. Alle Schalter haben einen gut spür- und hörbaren Druckpunkt. Mag die Platzierung des Potis zunächst etwas seltsam erscheinen, stellte sich in der Testphase heraus, dass es eben genau am richtigen Platz sitzt, um ergonomisch zu arbeiten.

Aufbau

Zentrale Schnittstelle des Rossum Electro-Music Assimil8tor ist das 128×128-Pixel-RGB-OLED-Display mit einer Bilddiagonale von 4 cm. Jede Interaktion findet hier ihr Feedback und auf dem Main-Screen sieht man eine Übersicht über alle acht Kanäle und ein Oszilloskop, das den Kurvenverlauf des gerade ausgewählten Kanals zeigt.

Assimi-8-tor heißt er aus einem Grund

Der Rossum Electro-Music Assimil8tor besteht aus 8 identischen Sample-Einheiten, den sog. Channels, die über die kleinen Taster zur Bearbeitung ausgewählt werden können; gleichzeitig zur Auswahl ist das Sample zu hören, das auf diesem Kanal liegt. Da die Channels gleichspannungsgekoppelt sind, können auch CV-Verläufe, z.B. aus einem LFO oder Gleichspannungen gesampelt werden. Nach dem Sampeln stehen die rohen Samples durch Triggern des Gate-Eingangs oder eben Betätigung des Channels-Tasters an den jeweiligen Einzelausgängen zur Verfügung. Standardmäßig werden auch alle Einzelkanäle am Stereo-MIX-Output ausgegeben.

Jeder Channel hat, neben dem Trigger/Gate-Eingang, der fest mit dem jeweiligen Channel verbunden ist, drei weitere CV-Eingänge: CV A, CV B, CV C. Steuerungssignale, die hier ankommen, können auf beliebig viele Parameter eines oder mehrerer Channels verteilt werden. Ein einzelner Parameter kann aber immer nur von einer bestimmten CV-Quelle angesteuert werden.

Ein einzelner Channel ist in mehrere Seiten eingeteilt, die alle Aspekte der Sample-Nutzung manipulieren können. Das wären: Pitch, Level, Phase Mod, Mutate und Pan/Mix. Zusätzlich dazu kann man über die Zones-Seite acht Samples untereinander auf einer Spannungsskala von -5 V bis +5 V verteilen. Weist man den Zones dann z.B. ein Pitch-CV zu, so erklingst je nach „Tonhöhe“ eines der acht Zone-Samples. Überlagerungen sind dabei nicht möglich. Jeder Channel ist sozusagen monophon, was Samples betrifft, denn es werden auch nur Mono-Samples verarbeitet. Wie es dennoch Stereo geht, werden die Channel-Modes zeigen.

Alle Einstellungen eines Channels werden über den Bedienteil mit den großen Tastern vorgenommen. Ein Poti und ein Encoder sind dabei für Navigation und Parametereinstellungen vorgesehen. Der Encoder (DATA 1) erledigt die Auswahl des eigentlichen Parameters auf einer jeden Seite. Über das Poti (DATA 2) kann dann der Wert zunächst grob eingestellt werden. Für die Feineinstellung dann, klickt man auf den Encoder. DATA 2 hat aber auch noch eine weitere Funktion. Auf dem Main-Screen, der z.B. über zweimaliges Drücken des Tasters Channels erreicht wird (gilt für so gut wie jeden Taster), kann man dem Poti die Aufgabe eines der 24 CV-Eingänge zuweisen. Mittels des Potis wird dann eine Steuerungsspannung von -5 V bis +5 V eingestellt. So hat man einen CV-Controller für Ad-Hoc-Eingriffe direkt am Gerät.