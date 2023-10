Test: Behringer Space FX, Eurorack Effektmodul

Günstiges Behringer Effektmodul für das Eurorack

Wir testen für euch heute das Behringer Space FX, ein Effektmodul für das beliebte Eurorack-Modularsystem. Im späten Frühjahr gab es dazu bei uns die letzte aktualisierte News-Meldung. Danach wurde es noch einmal still um das Modul, aber plötzlich ist es erhältlich und natürlich sofort bei uns im Testlabor.

Was ist das Behringer Space FX?

Das Behringer Space FX ist ein 24 Bit Stereo-Multi-Effektmodul von Klark Teknik für das Eurorack-Modularsystem.

Es bietet 32 wählbare Effektprogramme, darunter 15 Reverb-Effekte wie Room, Hall, Plate und Spring, 8 verschiedene Delay- und Modulationseffekte wie Echo, Chorus, Flanger und Phaser sowie einige Multi-Effekte wie Delay + Reverb und Chorus + Reverb. Jeder Effekt ist in drei Parametern editier- und in seiner Intensität einstellbar.

Die Eingangsempfindlichkeit des Stereoeinganges ist zwischen Eurorack- und Line-Pegel umschaltbar, sodass man auch Sounds aus externem Equipment mit den hier gebotenen Effekten würzen kann.

Das Behringer Space FX wird ausgepackt!

Aus der für Behringer typischen weißen Hochglanz-Umverpackung schälen wir das gut in Antistatikfolie eingepackte Behringer Space FX, das typische Ribbon-Kabel für die Stromversorgung im Eurorack und ein schwarzes Schraubenset.

Dazu gesellt sich noch der Quick-Start-Guide in drei Ausführungen, einmal in Japanisch, einmal in Chinesisch und dann noch mehrsprachig quer durch Europa, also auch in Deutsch. Diesen Quick-Start-Guide gibt es auch auf der Website zum Behringer Space FX als umweltfreundlichen Download.

Aber irgendetwas fehlt doch noch? Wo ist der typische Behringer Sticker? Der liegt diesmal leider nicht bei. Na gut, das kann ich verschmerzen, denn nachdem ich nun fast alle Eurorack-Module von Behringer in meine Cases geschraubt habe, hat sich da schon eine ordentliche Sticker-Sammlung angehäuft. Schauen wir doch einfach mal im nächsten Abschnitt auf die allgemeine Produktqualität des Behringer Space FX und werfen ein Auge auf die …

Haptik des Effekt-Moduls

Das 14 Teileinheiten breite Behringer Space FX ist mit 41 mm Einbautiefe bestens Skiff-tauglich, unsere mobilen Modularisten wird das sicher freuen.

Geboten wird hier die gewohnte Behringer-Qualität, die ich auch schon in meinen Tests zu den Eurorack-Modulen aus dem Behringer System 100 positiv erwähnte. Bis auf die relativ stramm aufnehmenden Ein- und Ausgangsbuchsen sind alle anderen Bedienelemente nicht mit der Frontplatte verschraubt. Das sehe ich aber in diesem Fall nicht als Nachteil, denn Behringer hat da sein eigenes System für eine gute Stabilität gefunden, was sich bisher auch in meinen Systemen seit Jahren ohne Probleme bewährt.

Der Regler FX SEND ist griffig und hat im gut skalierten Regelweg einen angenehmen Widerstand. Das Push-Poti PROGRAM/VALUE ist bauartbedingt ein klein wenig wabbelig, aber alles im Rahmen, da kenne ich ganz andere Wackelkandidaten im Eurorack und das bei deutlich teureren Modulen. Im Regelweg gibt es bei dem Push-Poti aber nichts zu meckern, das zielgenaue Anfahren von Programmen und Werten wird durch eine Rasterung im Regelweg sogar noch unterstützt. Ein Druck auf ihn löst, genau wie bei den anderen beiden Schaltern auch, die gewünschte Funktion sauber aus.

Das Display ist leider nur im horizontalen Winkel, von vorn oder unten klar ablesbar. Schaut man von oben darauf, wird die Schrift dünner, bis sie ganz verschwindet. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, ist aber sicher bauartbedingt. Aber okay, wer baut das Modul auch verkehrt herum ein? Ansonsten ist die Schrift sehr groß und damit auch ohne Lesebrille sehr gut ablesbar.

Schauen wir noch schnell auf die Rückseite des Behringer Space FX. Hier sehen wir als einzige Erhöhung die verpolungssicher angelegte Eurorack-Stromversorgung.

An dieser Stelle dann auch gleich die Werte dazu. Auf der -12 V Leitung saugt das Behringer Space FX magere 25 mA. Auf der +12 V Leitung zieht es dann noch einmal ordentliche 90 mA aus dem System, belastet dafür aber die 5 V Leitung überhaupt nicht.

Die Bedienelemente des Behringer Space FX

Sind die Laufschuhe geschnürt? Wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang über die übersichtlich bestückte Frontplatte des Behringer Space FX, bei dem ich im Gehen kurz die Bedienelemente und deren Funktion erkläre. Wo nötig, erwähne ich gleich noch mögliche Besonderheiten dazu. Wer hier also gut aufpasst, spart sich für den Einstieg das Handbuchstudium und kann direkt loslegen.

Ganz oben finden wir das Display (1) für die Anzeige der Effektprogramme, deren Parameter und Werte. Nun machen wir einen beherzten Sprung nach ganz unten und widmen uns erst einmal den vier Eurorack-Buchsen. Links finden wir die zwei Buchsen für den Stereo-Eingang (7/ INPUTS). Haben wir nur ein Mono-Signal nutzen wir nur die obere Buchse. Dann sieht man rechts daneben aufgedruckt den Signalweg mit der Wandlung von analogem in ein digitales Signal (ADC), Einspeisung in den Effektprozessor (DSP) und anschließende Wandlung des digitalen Signals wieder in ein analoges für den Ausgang in Stereo an den beiden rechten Eurorack-Buchsen (8/ OUTPUTS).

Über der Beschriftung für den Signalpfad finden wir einen kleinen Schiebeschalter (6) mit der Beschriftung INPUT LEVEL. Mit diesem Schalter wählen wir für das Eingangssignal den entsprechenden Eingangspegel. Bei Eingangssignalen aus dem Eurorack-Kosmos schalten wir auf LOW, bei Instrumentensignalen schalten wir auf HIGH.

Ein Stockwerk höher auf der Frontplatte des Behringer Space FX finden wir zwei Regler. Mit dem Push-Poti PROGRAM VALUE (5) auf der rechten Seite wählt man per Dreh das Effektprogramm und lädt es per Druck auf den Regler in den Speicher. Der Regler FX SEND (4) regelt dann die Intensität des ausgewählten Effektes mit maximaler Wirkung im Uhrzeigersinn bei Rechtsanschlag. Die eingestellte Intensität wird im Display rechts auch mit einer zuckenden Balkenanzeige dargestellt.

Über den beiden Reglern finden wir dann zwei Schalter. Der linke Schalter (2) wechselt zwischen den Effektparametern 1 und 2. Die Umschaltung erfolgt über erneuten Druck auf den Schalter. Der rechte Schalter (3) stellt dann Parameter 3 zur Verfügung und liefert gleichzeitig die TAP-Funktion, mit der man auf ihm das Tempo der Modulationseffekte zum Rhythmus manuell eintippen kann. Netter Nebeneffekt, um das Poti herum wird das aktuell eingestellte Tempo durch eine pulsierende Beleuchtung visualisiert.

Die Parameterbelegung der beiden Schalter wechselt je nach ausgewähltem Effekt und stellt praxistaugliche und für den Effekt typische Einstellungen zur Verfügung. Die Einstellung der Werte erfolgt dann über die Zweitfunktion des oben schon beschriebenen Reglers PROGRAM / VALUE (5). Nachstehend die Auflistung aller gebotenen Effekte mit ihren Parametern und Werten:

Alles in allem hat das Behringer Space FX eine sehr übersichtliche Bedienoberfläche, die nach ein, zwei Bedienvorgängen selbsterklärend ist und dementsprechend schnelle Resultate liefert.

Sind die gebotenen Effekte brauchbar?

Das Klark Teknik gute Effekte zum kleinen Preis kann, haben sie schon hinlänglich bewiesen. Empfehlenswert ist auf jeden Fall der großartige Testbericht unseres Autors Florian Anwander zum von ihm hochgelobten Klark-Teknik 3rd-Dimension BBD-320 Chorus.

Behringer selbst gibt in Social-Media-Kanälen auf Anfragen zum Behringer Space FX gern den Hinweis: „Check out the TC Electronic M100.“ Auch dieses großartige Effektgerät zum kleinen Preis hatten wir damals bei uns im Test und es wurde von unserem Autor Raphael Tschernuth in den höchsten Tönen gelobt. Glaubt man dem Hören-Sagen, ist das TC-Electronic M100 wiederum ein verkapptes Behringer FEX800, denn die technischen Daten und Features sind gleich, sodass sich quasi am Ende mit dem Behringer Space FX wieder ein Kreis schließt.

Klar sollte bei dem Preis sein, dass es beim Behringer Space FX nicht um Hightech-Mastering-Effekte geht. Vor diesem Hintergrund kann ich auch die fehlenden Eingänge für Modulationen durch externe Control-Voltage verschmerzen. Natürlich sind Modulationen im Modularsystem selbstredend das Salz in der Suppe, aber sind wir doch mal ehrlich: Modulationen für Effekte nutzt man doch eh nur für krasse Effekte, wo die Modulation dann auch wieder Mittel zum Selbstzweck ist. Das Tempo schnell im Takt einzutippen, ist auf dem rechten Schalter trotzdem ja sehr gut machbar und manchmal bringen die unrunden Sachen ja auch die besten, sprich lebendigsten Ergebnisse.

Behringer bewirbt das Space FX mit dem Slogan: „Alle Effekte, die Sie jemals brauchen werden.“ Na ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber brauchbar sind die gebotenen Effekte allemal und klingen zudem noch erstaunlich gut. Besonders hervorzuheben sind dabei die Hallräume, das Delay, das Echo und die Multi-Effekte. Einzig die Modulations-Effekte wie Phaser oder Flanger könnten vielleicht noch etwas drastischer in ihrer Parametrisierung sein, dadurch fallen sie in meinen Ohren ein wenig ab. Seine vornehmlich zugedachte Aufgabe, die erstellten Patches am Ende der Signalkette noch mit einem gutklingenden Effekt zu würzen, verrichtet das Behringer Space FX aber auf jeden Fall souverän.

