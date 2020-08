Test: Klark-Teknik 3rd-Dimension BBD-320 Chorus

Edel-Chorus für kleines Geld

Während die Marketing-Abteilung der Music Group (im Volksmund gern pauschal „Behringer“ genannt) bislang sehr geschickt und variantenreich neue Produkte im Markt platzierte, mit teils „geleakten“ Vorabinformationen, teils mit scheinbar unbefangenen Postings von Uli Behringer in diversen Foren, so ist das hier zu besprechende Gerät ziemlich sang- und klanglos in den Angebotslisten der Musikalienhändler aufgetaucht. Dabei reden wir von einem Nachbau eines durchaus höchst begehrten und zum Teil mythenumwobenen Effektgerätes der achtziger Jahre.

Was unter dem Name Klark-Teknik BBD-320 für wirklich wenig Geld zu haben ist, ist schlicht der verdammt gut gelungene Nachbau des Roland „Dimension-D“ SDD-320. Das Dimension-D ist einer der begehrtesten Chorus-Effekte und – zumindest meiner Meinung nach – einer der besten, die jemals gebaut wurden.

Die Technik des Roland Klons

Für die Hintergrundinformationen, wie der Chorus-Effekt allgemein arbeitet und was die Chorusse von Roland und Boss grundsätzlich auszeichnet, verweise ich auf die ersten Abschnitte des ausführlichen Bericht zum Boss DC-2w oder auf den wunderbaren Report über das Dimension-D von Kollege costello.

Das Dimension-D und damit auch der Klark-Teknik BBD-320 sind echte Stereo-Geräte. Sie verarbeiten das Eingangssignal mit zwei modulierten Verzögerungsleitungen, das modulierte Signal des jeweiligen Kanals wird zum einen auf derselben Seite dem Original zugemischt und gleichzeitig phasengedreht auf den anderen Stereokanal gegeben. Da dies eigentlich zu einem Pegelverlust in den tiefen Frequenzen führen würde, werden bei aktiviertem Effekt die Bässe im Überkreuz-Weg leicht abgesenkt und im Original-Signalweg leicht angehoben. Deaktiviert man den Effekt (und somit die Überkreuz-Verschaltung), so wird auch diese Anpassung der Frequenzgänge deaktiviert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beschränkung auf vier perfekt abgestimmte Festeinstellungen, die man über Drucktaster abrufen kann. Das ist so wichtig, die meisten Tonmenschen und Musiker neigen beim Chorus zur Übertreibung. Dabei wird dieser Effekt erst durch Zurückhaltung edel.

Auf der rein technischen Seite wird das Rauschen der Verzögerungs-ICs durch klassische Rauschvermeidungstechniken wie Preemphasis/Deemphasis und einen Kompander auf ein Minimum reduziert. Dadurch bleibt das Klangbild des Signals in den Höhen brillant und in den Bässen dynamisch und voluminös. Da man nicht immer Stereo-Signale verarbeitet, gibt es auch einen Mono-Schalter, der es erlaubt, das Dimension-D beziehungsweise der BBD-320 mit einem Monosignal zu beschicken. Das Ausgangssignal ist aber immer Stereo. Und damit wären wir endgültig bei der Besprechung des Wiedergängers von Klark-Teknik angelangt.

Wie fühlt es sich der 19″-Chorus an?

Denn leider befindet sich dieser Mono-Schalter wie schon beim Original auf der Rückseite des Rack-Gerätes. Es verwundert schon ein bisschen, dass dieses doch wirklich wichtige Bedienelement von Klark-Teknik nicht auf die Frontplatte verlegt wurde – zumal man beim Netzschalter und bei der Betriebs-LED offensichtlich keine Skrupel hatte, sich doch sehr weit vom Original zu entfernen.

Und wenn ich schon beim Meckern bin: Ich hätte mich auch bei den Anschlüssen über etwas Fortschritt gefreut. Die Ein- und Ausgänge sind auch beim Original sowohl als Klinke als auch als XLR nur auf der Rückseite. Beim SBF-325, dem Flanger aus derselben Geräteserie, hatte Roland schon dazugelernt und die Klinkenanschlüsse auch auf die Frontplatte gelegt. Da wäre es für den wiedergeborenen BBD-320 doch nicht schlecht gewesen, diese Anschlüsse auch nach vorne durchzuschleifen.

Aber das war dann auch schon alles, was es am Nachbau durch Klark-Teknik zu kritteln gibt. Sämtliche Anschlüsse sind symmetrisch beschaltet (beim Original waren es nur die XLR-Buchsen). Die Taster der Preset-Anwahl schalten präzise und lassen sich sogar leichter als die Knöpfe des Originals in Kombinationen setzen. Der mechanische Aufbau ist einwandfrei. Das Gehäuse ist sehr stabil. Und allein die Anzahl der ja doch händisch zu setzenden Schraubverbindungen beeindruckt – bei so einer Schraube schlagen die Personalkosten direkt in den Produktpreis durch. Das gesamte Gerät ist zu 90 % in SMD-Technik aufgebaut. Nur die Eimerketten-ICs, Buchsen, Trafos und ein paar Kondensatoren sind „Thru-Hole“-Technik.

Wie klingt der 3rd-Dimension BBD-320 Chorus?

Damit habe ich mich lange genug vor dem eigentlich interessanten Thema gedrückt: Wie klingt der BBD-320 … und: Klingt es wie der SDD-320? Am ersten Abend, nachdem der BBD-320 bei angekommen war, gönnte ich mir trotz der späten Stunde noch eine kurze Session mit Direktvergleich mit meinem SDD-320 und da war ich absolut überzeugt, dass ich keinen Unterschied höre. Der Klark-Teknik BBD-320 liefert diese unvergleichliche samtige Erweiterung eines Klanges, die ich so bisher eben nur vom Dimension-D kannte. Dieses glasklare Etwas, das man im Playback eigentlich erst erkennt, wenn man den Effekt ausschaltet und ihn vermisst. Etwas, wofür ich vor vielen Jahren schon mal ordentlich Geld hingelegt hatte (wenn auch nur die Hälfte von dem, was heute dafür aufgerufen wird). Aber Begeisterung ist nur zum Teil eine gute Motivation für einen Testbericht.

Mit etwas wacheren Ohren als am ersten Abend, analytischerem Ausprobieren und auch einem Blick in den Analyzer erkenne ich dann doch zwei Unterschiede.

Erstens: Das Effektsignal meines Roland SDD-320 klingt in den Höhen etwas bedeckter als das des Klark-Teknik BBD-320. Die Eimerkettenspeicher-ICs meines Originals haben offensichtlich über die Jahre etwas an „Spannkraft“ verloren. Diese Alterung ist bei Eimerkettenspeicher-ICs ein normaler Vorgang und trägt durchaus zum Mythos der vorgeblichen klanglichen „Wärme“ der alten Geräte bei. Dabei steckt in Wirklichkeit nur der mit den Jahren eintretende Höhenverlust dahinter. Tatsächlich ist der Unterschied nur bei ganz konzentriertem Hinhören wahrnehmbar, denn die Höhen des Originalsignals sind ja immer noch da. Und vermutlich hört man es auch nur, wenn man grundsätzlich darüber Bescheid weiß. Bei den Klangbeispielen, gibt es übrigens ein kleines Rätsel dazu.

Zweitens: Das erste Preset des SDD-320 klingt etwas „enger“ als beim BBD-320. Nicht eng im Stereo-Sinne, aber im Sinne von „weniger Größe“. Und hier gibt es tatsächlich einen in der Schaltung nachvollziehbaren Grund. Die Verzögerungszeit des modulierten Delays ist bei diesem Preset um mehr als die Hälfte kürzer als beim Rolandschen Original. Tony Allgood von Oakleysound hat auf der „Analogue-Heaven“-Mail-Liste eine detaillierte Analyse des Sachverhalts veröffentlicht. Ebenso hat er eine Anleitung gepostet, wie man den Klark-Teknik Chorus modifizieren kann, um ihn noch mehr an das Dimension-D anzunähern.

DIY – Modifikation zum Klark-Teknik BBD-320

Doch alle Lötkolbenritter seien gewarnt: Hier geht es um Änderungen an SMD-Bauteilen der Baugröße 0402 – das sind Bauteile, die man normalerweise nur noch unter einer Binokularlupe mit Chirurgiebesteck verarbeitet. Die Bilder vom entsprechenden Bereich sollten einem ein warnendes Beispiel sein.

Wen die schmutzigen Details interessieren, das vollständige Posting befindet sich hier: http://analogue-heaven.1065350.n5.nabble.com/Klark-Teknik-BBD-320-td159756.html

Ist der BBD-320 nun schlechter als das Dimension-D? Ganz sicher nicht. Der Klark-Teknik Chorus ist wunderbar luftig und sanft. Wie beim Original nimmt man ihn schnell für ganz selbstverständlich und ist vor allem sehr enttäuscht, wenn man den Effekt ausschaltet. Und gerade mein Lieblingseinsatz funktioniert hervorragend mit dem BBD-320: Man schaltet den Chorus in das Ausgangssignal eine Hallgerätes und lässt das (unverhallte) Originalsignal unbearbeitet.

Interessant dürfte auch der Vergleich mit dem DC-2w von Boss sein, das ja auch mit einem „SDD 320“ Modus daherkommt. Das beim DC-2w fehlende Überkreuzrouting kann der BBD-320 bieten, was dann bei stark im Panorama agierenden Klängen durchaus auffällt. Gerade beim Vergleich der beiden mit fabrikneuen Chips arbeitenden Geräte bemerkt man aber auch, dass die neuen Chips den offeneren Klang bieten als die 40 Jahre alten Vintage-Geräte.

Klangbeispiele zum Klark-Teknik Dimension Chorus

Das erste Klangbeispiel ist eine Akkordfolge mit einem Einoszillator-Sägezahn-Patch aus einem Rompler. Zuerst kommt das trockene Ausgangssignal, dann Preset 1 erst mit BBD-320 und dann mit SDD-320; es folgen dann Preset 2 bis 4, wobei ich bei einem der Presets die Reihenfolge von Roland und Klark-Teknik vertauscht habe – bei welchem verrate ich mal später. Hier kann man sein Gehör erproben.

Das zweite Klangbeispiel benutzt den gleichen Ausgangsklang, um BBD-320 und DC-2w miteinander zu vergleichen. Hier wurde immer die Reihenfolge erst Klark-Teknik dann Boss eingehalten.

Das dritte Klangbeispiel führt schließlich das BBD-320 als Hall-Nachbearbeitung mit den vier Presets vor. Als Hall dient ein SRV-2000 mit dem Raummodus H37 bei linearem Frequenz (EQ deaktiviert, keine Höhendämpfung) und 18 Sekunden Hallzeit. Zuerst das trockene Piano, dann das Piano mit unbearbeitetem Hall und schließlich vier Durchgänge mit den Presets des BBD-320