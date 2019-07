Test: TC Electronic JUNE-60 Chorus-Pedal vs. Roland Juno-60

Was taugt der Juno-60 Chorus Klon wirklich?

Mit der Ankündigung des TC Electronic JUNE-60 Chorus-Pedal hatte TC Electronic uns Keyboarder ordentlich unter Strom gesetzt. Denn TC Electronic versprach nicht weniger als die „authentic recreation of the chorus circuitry from the legendary Juno-60 synthesizer“. Der Chorus des Roland Juno 60 gehört zu den ikonischen Klangeffekten der 80er Jahre. Er verleiht dem Juno-Sound eine unglaubliche Breite und Tiefe, wie auf hunderten von Hitproduktionen zu hören ist. Und ohne seinen Wahnsinns- Chorus gehörte der Juno wohl heute sicher nicht zu den gesuchtesten Vintage-Synthesizern überhaupt. Wer hätte sich also nicht schon mal gewünscht, mit genau diesem Chorus-Effekt seine Synthesizerklänge zu veredeln?

Das TC Electronic JUNE-60 Chorus-Pedal präsentiert sich als handlicher Bodentreter mit den Maßen 56 x 86 x 137 mm und einem Gewicht von einem halben Kilo. Und das zu einem Preis, bei dem man sich wirklich fragt, ob man beim Kauf eines Musikinstruments demnächst noch eine Kaffeemaschine als Gratiszugabe bekommt.

We called in the brigade

Dabei kommt im JUNE-60 Chorus-Pedal keine Digitaltechnik zum Einsatz, sondern der Chorus wurde wie beim Original mit einer analogen Eimerkettenschaltung realisiert. Der Hersteller TC Electronic lehnt sich hier weit aus dem Fenster und legt die Latte für seinen neuen Chorus entsprechend hoch: „To keep the sound of June-60 authentic, we called in the brigade – a bucket brigade delay circuit that is! The tried and true piece of analog cicuitry is the same design used in the legendary Juno-60 synth, as well as a bevy of other sought-after analog choruses. Going all analog is the only way to achieve that unmistakable timbre and touch of the original.“

Look and Feel des „June-60“ geben ebenfalls ein klares Statement ab: Kein „inspiriert von“, sondern ein selbstbewusstes „das isser!“ Das Effektgerät verströmt mit seinen Holzseitenteilen dezentes Retroflair. Das Ochsenblutrot des Juno 60 wird genauso zitiert (besser „plagiiert“), wie das Blau. Die Schraffierung des Juno-Logos taucht im unteren Drittel des Effektgeräts auf, wo der True Bypass-Fußschalter sitzt. Vor allem aber vermitteln die beiden viereckigen Taster, die auf dem Gehäuse mit römisch I und II beschriftet sind, echtes Juno-Feeling. Direkt darüber gibt es noch einen Schalter für Mono- und Stereobetrieb. Rückseitig kann ein 9 Volt-Netzgerät angeschlossen werden, das nicht zum Lieferumfang gehört. Selbstverständlich kann der June-60 auch mit einer 9 Volt-Batterie betrieben werden.

An Anschlüssen gibt es an der Rückseite einen Mono-Eingang und eine einzelne Output-Buchse, die je nach Schalterstellung ein Mono- oder ein Stereosignal ausgibt. Man braucht also ein zusätzliches TRS Y-Adapterkabel, um das Chorusgerät an zwei Kanäle eines Mischpultes anzuschließen. Hier habe ich zum ersten Mal gezuckt, denn eigentlich ist es ja genau das, was den Chorus des Juno 60 so berühmt gemacht hat – dass er das Synthesizersignal in Stereo-Breitwand ausgibt. Warum also besitzt der June-60 keine zwei Stereobuchsen, anstelle dieser halbherzigen Lösung?

Wie man den zweiten Oszillator einspart

Blicken wir kurz zurück, wie es eigentlich zur Entstehung des Juno 60-Choruseffekts gekommen ist, Der Traum aller Keyboarder war Ende der 70er Jahre ein polyphoner Synthesizer wie der Prophet 5 oder der Oberheim OB-X. Leider schauten damals viele Tastendrücker in die Röhre, weil die Big Polys für den normalen Geldbeutel einfach viel zu teuer waren. Ein Grund dafür war, dass ein fünfstimmiger Prophet 10 Oszillatoren besaß. Und ein OB-X sogar 16. Denn wie bei den monophonen Synthesizern wurde auch bei den Polys der fette Klang mittels zweier Oszillatoren erzielt, die leicht gegeneinander verstimmt wurden.

Als die Firmen Korg und Roland daran gingen, preiswerte Polysynths zu entwickeln, war eine logische Einsparmöglichkeit, den zweiten Oszillator zu streichen. Der Sound von nur einem Oszillator klingt allerdings recht bescheiden: steril und etwas dünn. Um dieses Manko auszugleichen, spendierte Korg dem Polysix einen Chorus. Und genauso machte es Roland beim Juno 6 und dann beim Juno 60. Der Korg war dabei etwas flexibler, weil man zwischen Chorus, Phaser und Ensembleeffekt wählen und auch die Geschwindigkeit bzw. die Intensität des Effekts regeln konnte. Der von den Boss CE-Pedalen abgeleitete Roland-Chorus beschränkte sich auf lediglich zwei Choruseinstellungen, besaß dafür aber mehr Charakter und sorgte dafür, dass manche Juno-Klänge an Wärme den Jupiter 8 glatt übertreffen.

Der TC Electronic JUNE-60 im Praxistest

Beim Juno 60 wie beim TC Electronic gibt es zwei Taster, die auch kombiniert werden können. Effekt I ist ein warmer langsamer Chorus-Effekt, der Padsounds belebt, aber auch sehr gut zusammen mit den Arpeggiator-Klängen des Juno 60 genutzt werden kann. Stufe II ist schneller und vor allem für Streicherteppiche und Orgelleslie-Simulationen geeignet. Die Kombination aus beiden erinnert an ein rhythmisches Pulsieren, das ich beim Juno nur selten und dann meistens bei schnellen Arpeggios einsetze.

Rasch ist das TC Electronic JUNE-60 Chorus-Pedal verkabelt. Die Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck, die beiden Taster lassen sich mit einem satten Widerstand betätigen.

Zunächst probiere ich den Monobetrieb aus. Als ich einen Juno-Bläserklang über das Preset I spiele, fällt mit zunächst ein ordentlicher Lautstärkeschub auf. Ich muss den Synthesizer ein gutes Stück zurückregeln. Und das zweite, was mir auffällt, ist ein deutliches Leiern und Pumpen des June-60 Choruseffekt. Das kenne ich von meinem Roland-Synthesizer nun so gar nicht. Ich wechsle auf Stufe II und da wird dieses Leiern noch deutlicher. Und nun zeigt es sich auch, dass ein Testen dieses Effektgeräts tatsächlich nur Sinn macht, wenn man einen Original-Juno 60 zum Vergleich hat. Man könnte sonst von dieser „faithful recreation“ glatt falsche Rückschlüsse auf das Original ziehen. Der Juno 60-Chorus ist vor allem deshalb so berühmt geworden, weil er mit dem Synthesizersignal homogen verschmilzt und eine Einheit bildet. Er ist subtil und immer musikalisch. Genau das konnte ich beim TC Electronic leider nicht feststellen. Der June-60 klingt oft schrill und neigt zum Zerren.

Chorus als Bitcrusher

Als ich auf Stereobetrieb wechsle, treten die Schwächen sogar noch stärker zu Tage. Statt das Signal warm und breit zu machen, tut es in den hohen Tonlagen teilweise richtig weh. Beim gleichzeitigen Anwählen von Stufe I und II betätigt sich der TC Electronic sogar als Bitcrusher – vergleiche Soundbeispiel DX-7 Atmo, letztes Drittel. Wie war das nochmal mit dem „unmistakable timbre and touch of the original“ ? Da scheint TC Electronic den Mund etwas zu voll genommen haben. Eine Besonderheit des Juno 60 ist es auch, wunderbar mit bereits LFO-modulierten Klängen zu harmonieren. Anders beim June-60: Der Effekt ist immer irgendwie zu stark und wirkt aufgepropft. Am besten hat er mir noch bei einem Orgelsound als Leslie-Ersatz gefallen. Und auch bei manchen Arpeggio-Bassmustern mag man das Dickauftragen des June-60 goutieren.

June-60: Starke Nebengeräusche

In einigen Testberichten war zu lesen, dass – anders als der Juno 60 – der June-60 weniger Nebengeräusche erzeugen würde. Auch das kann ich zumindest bei Nutzung am Line-Eingang eines Mischers leider so nicht bestätigen. Der Juno 60 rauscht – keine Frage. Aber gegen die Nebengeräusche des TC Electronic ist das nur ein Säuseln des Windes. Das TC Electronic JUNE-60 Chorus-Pedal kann man eigentlich nur zusammen mit einem Noise Gate spielen. Beim Soundbeispiel Mono-Arpeggiator hört man, dass der Juno-Chorus auch mit extrem perkussiven Klängen keine Probleme hat. Der June-60 dagegen macht alles mit seinen Nebengeräuschen kaputt. Er bettelt förmlich um mehr Decay, um seine Schwächen halbwegs kaschieren zu können. Ich war so erschrocken über die Geräusche des June-60, dass ich schon an ein Montagsgerät glaubte und bei der Gitarren-Abteilung von Thomann angerufen habe. Dort wurde mir bestätigt: Der June-60 gehört eindeutig zur Kategorie „noisy“.

Mit Monosynthesizern kommt der June-60 besser klar

Ich habe den Chorus auch an einen DX-7II gehängt und mit verschiedenen perkussiven Sounds experimentiert. Ich finde das Ergebnis insgesamt befriedigender, als beim Juno 60. Insbesondere das Bass-Beispiel zeigt einen möglichen Einsatzbereich für den June-60. Aber auch hier entsprechen ein Boss CE-1 oder CE-2 viel eher meinen Vorstellungen von einem runden Chorus-Sound. Setzt man dem June-60 gröbere Kost vor, wie den Minibrute mit Metalizer, dann macht er eine bessere Figur. Überhaupt scheint er mit Monosignalen weniger Probleme zu haben. Aber falls der Chorus bei meinem geschätzten Moog Opus 3 einmal den Geist aufgeben sollte – mit dem TC Electronic werde ich ihn sicher nicht ersetzen können. Es klingt einfach zu schrill.

Ich habe hier mal das offizielle June-60-Video von TC Electronics eingefügt, damit man eine Vorstellung bekommt, wie das Pedal mit Gitarre klingt. Aufschlussreich sind die ersten zwei Sekunden: Da hört man nämlich auch sehr deutlich die Nebengeräusche.

Nur für Gitarristen und Bassisten

Nun bin ich nicht der erste, der mit großen Erwartungen an den TC Electronic June-60 herangetreten ist und enttäuscht wurde. Entsprechende Kommentare auf Musiker-Portalen im Netz haben Music Tribe, zu denen TC Electronic seit 2015 gehört, mittlerweile veranlasst zurückzurudern:

„The JUNE-60 is a pedal that TC designed to be an exellent retro chorus for guitar and bass. The circuit is based around the chorus circuit from the Juno but it isn’t a clone. We tweaked and changed the circuit to the most suitable for guitar and bass. Having said that, you can use it with keys and synths but it will not be the same as a Juno. It will be it’s own thing.“

Moment mal – was haben wir da falsch verstanden? Tatsächlich findet sich im Werbetext der TC-Website der Hinweis: „JUNE-60 brings the recognizable sound of all your favorite classic eighties synth themes to the world of guitar.“ Das erklärt, warum ich meine Klangeindrücke beim besten Willen nicht mit meinem alten Roland-Synthesizer in Übereinstimmung bringen konnte. Wobei ja viele Gitarreneffekte an Synthesizern wunderbar funktionieren. Aber ein Keyboardeffekt, der für Gitarre abgewandelt wurde und nun wieder für Synthesizer nutzbar gemacht werden soll – das scheint genau ein Schritt zu viel zu sein.

Von wegen „Faithful recreation“

Doch dann bleibt da immer noch ein Widerspruch aufzulösen: Denn die TC-Website und die gesamte vom Juno 60 abgekupferte Optik schreien förmlich „Faithful recreation“. Und nun rücken sie damit raus, dass es sich nie um eine Kopie des Juno 60-Chorus handeln sollte, sondern man quasi eine Neu-Interpretation für Gitarre geschaffen hat. Wobei ich beim besten Willen nicht weiß, ob die Gitarrenwelt ausgerechnet auf diesen Chorus gewartet hat, der keine weitere Regelung der Effektintensität und Geschwindigkeit zulässt. Die Herzen der Synthesizerspieler hätte man – bei entsprechender Umsetzung – garantiert gewonnen. Doch die hat TC Electronic ordentlich verprellt. Und deshalb fühlen sich jetzt viele Musiker – und das zu Recht – hinters Licht geführt.

Noch ein Wort zum Preis: Hätte TC Electronic tatsächlich den Roland Juno-60 Chorus geklont, hätten sie einen Preis wie für ein Gerät von Strymon oder Neunaber aufrufen könne. Und das Teil wäre weggegangen wie warme Semmeln. So wird der June-60 zum Schleuderpreis von gerade mal 36,00 Euro angeboten. Aber auch diese Summe ist – zumindest aus Keyboarder-Sicht – rausgeschmissenes Geld.

Bei den Soundbeispielen mit Juno 60 ist zuerst der Juno ohne Chorus und dann mit dem internen Chorus (erst I dann II) zu hören und im Anschluss der June-60. Beim Orgelbeispiel und dem Stereoarpeggio ist nur der June-60-Chorus zu hören. Die Audiokette: Instrument, June-60, Amek Pure Path DMCL, Tascam Model 24, PrismSound Orpheus, Ableton Live. Es wurden kein EQ, Kompressor oder Effekte verwendet.

