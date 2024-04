Test: Oberheim OB-X8 Desktop-Synthesizer, Tischversion

Oberheims Flaggschiff in der Desktop-Version

Womit hängt es eigentlich zusammen, wenn mich ein Instrument komplett in Bann zieht und ein „ich-muss-nur-kurz-etwas-ausprobieren“ in einer mehrstündigen Session endet? Der OB-X8 (als Desktop-Version) ist eines dieser raren Instrumente, die für mich nicht nur gut klingen, sondern das „gewisse Extra“ haben und von denen ich mich nicht mehr losreißen kann. Weshalb das so ist, versuche ich im folgenden Test ergründen.

Es gibt diese besonderen Momente im Leben eines AMAZONA.de Autors, auf die man sich wochenlang freut: ein OB-X8 Desktop. Ein echter Oberheim, kein besser oder schlechter geglückter Klon, sondern der offizielle Nachfolger der großen Oberheim OB-X, Oberheim OB-Xa, Oberheim OB-SX und Oberheim OB-8. Entwickelt von teilweise denselben Personen in Zusammenarbeit mit Sequential Circuits. Ein Synthesizer, dessen Ankündigung bei vielen Musikern und Synthesizer-Enthusiasten zu Schnappatmung führte und bereits eine Legende war, ehe das erste Modell ausgeliefert wurde. Wie kann man da als Tester objektiv bleiben?

Der Oberheim OB-X8 wurde auf AMAZONA.de schon ausgiebig getestet, wozu also noch ein Test der Desktop-Variante mit der gleichen Klangerzeugung? Erstens lassen wir uns in der Redaktion bei solchen Anfragen nicht zweimal bitten, denn schließlich haben wir es mit einem der schillerndsten Namen der Synthesizer-Geschichte zu tun. Und zweitens hat jeder Tester sein eigenes Vorgehen. Meinen Bericht sehe ich als Zweitmeinung aus der Sicht eines Live- und Session-Musikers, der Synthesizer weniger als Objekte der Begierde oder Kunstgegenstände betrachtet, sondern als Instrumente oder nüchterner: als Werkzeuge. Und drittens – nicht ganz zu verachten – unterscheidet sich die Desktop-Variante eben doch in einigen Punkten vom Keyboard-Modell, etwa durch kleinere Potiknöpfe.

Ich werde versuchen, meine Ehrfurcht und Respekt beiseite zu legen und den OB-X8 danach zu beurteilen, wie er mich inspiriert, wie schnell ich mit ihm musikalische Ideen umsetzen und welches andere Equipment dadurch ersetzt werden kann. Dabei möchte ich eines vorausschicken: Finanzielle Aspekte interessieren mich nur am Rande. Ich werde nicht in die Diskussion einsteigen, ob dieser Synthesizer “sein Geld wert sei” oder nicht, da dies eine persönliche Entscheidung ist. Im Vergleich zu Vintage-Oberheims ist der Preis des OB-X8 Desktop als durchaus moderat zu bezeichnen, von akustischen Instrumenten wie Saxophonen, Bassklarinetten, Celli, Geigen oder Flügeln ganz zu schweigen. Zudem denke ich, dass wer sich gezielt einschränkt und nicht dem gedanklichen Zwang erliegt, jeden interessanten Synthesizer besitzen zu wollen, sich auch einen OB-X8 leisten kann. Mein Fokus liegt auf der Frage, worin sich der OB-X8 von anderen aktuellen Synthesizern und Software unterscheidet. Gibt es ein objektives Alleinstellungsmerkmal, abgesehen vom klangvollen Namen?

Steckbrief OB-X8 Desktop

analoger Synthesizer mit 8 Stimmen

zweifach multitimbral (Split und Layer-Sounds)

2 Oszillatoren basierend auf OB-X respektive Oberheim SEM

Schwingungsformen: Sägezahn, Rechteck, Dreieck

Hard-Sync, Crossmodulation, Steuerung der Frequenz von VCO2 durch die Filterhüllkurve

Rauschgenerator

3 Filtertypen: SEM (2-Pol-Pilter mit Tiefpass, Bandpass, Hochpass und Bandsperre), OB-Xa 2-Pol und OB-Xa 4-Pol

Modulation: 2 digitale ADSR-Hüllkurvengeneratoren für Filter und Lautstärke mit unterschiedlichen Charakteristiken (OB-X, OB-Xa/OB-8)

LFO: digital erzeugt, 5 Schwingungsformen, 6 Ziele. Frequenzbereich: 15 Sekunden pro Zyklus bis 50 Hz, über eine eigene Hüllkurve steuerbar

LFO 2: digital erzeugt, 6 Schwingungsformen, nur für Vibrato.

Arpeggiator: 4 Modi (Up, Down, Up&Down, Zufall); Tonumfang: 1 – 5 Oktaven, zu externer Clock synchronisierbar.

Velocity über MIDI zur Steuerung der Filter-Cutoff-Frequenz und/oder der Lautstärke

(polyphoner) Aftertouch: Filter-Cutoff-Frequenz und/oder LFO-Modulation

Abmessungen : 55,8 x 21,59 x 10,16 cm

Gewicht: ca. 4,3 kg

Anschlüsse des Desktop-Synthesizers

Der OB-X8 bietet mehr Anschlüsse, als ich erwartet hätte: Audioausgang als Stereopaar und dedizierte Mono-Buchse, analoge Eingänge für Clock, Tonhöhe, Filtereckfrequenz und Lautstärke sowie – für ein Modul keine Selbstverständlichkeit – eine Buchse zum Anschluss eines Sustainpedals. Die digitale Seite ist durch ein vollständiges MIDI-Trio und USB ausreichend abgedeckt, während die Stromversorgung über ein Kaltgerätekabel erfolgt und dank Universalnetzteil auch bei 110 V und 60 Hz funktioniert. Einziger Wermutstropfen ist wie so oft die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite, wo sie definitiv nicht hingehört.

Vom SEM bis OB-8: Die Klangerzeugung des OB-X8

Vollmundig wird der OB-X8 als neue Version des OB-X, OB-Xa und OB-8 angepriesen, deren Klangcharakteristiken alle im neuen Modell vereint seien. Dies ist nicht ganz korrekt, da zwar verschiedene Filter und Hüllkurvengeneratoren vorhanden sind, die Oszillatoren sich hingegen am diskreten Design des OB-X und somit am SEM orientieren, im Gegensatz zu den Curtis CEM3340 Chips der späteren Modelle.

Leicht irritiert war ich von der Anwahl der Schwingungsformen: Beide Oszillatoren bieten je einen Schalter für die Schwingungsformen Sägezahn und Rechteck, die somit auch gleichzeitig aktiviert werden können. Wenn beide LEDs aus sind, bleibt der VCO indes nicht stumm, sondern aktiviert die Schwingungsform Dreieck.

Die Pulsbreite lässt sich für beide Oszillatoren gemeinsam oder – bei gehaltenem Schalter der Rechteckschwingung von VCO 1 oder 2 – auch individuell regeln. Gestimmt wird in Halbtonschritten und ausschließlich nach Gehör, da die Werte der Bedienpotis nicht im Display angezeigt werden. Zur Feinstimmung findet sich das Poti „Osc2 Detune“ mit einem eingeschränkten Wertebereich von maximal einem Halbton in beide Richtungen, was sehr feine Verstimmungen und Schwebungen ermöglicht.

Die beiden VCOs lassen sich hart synchronisieren und crossmodulieren, wobei die Tonhöhe von VCO 2 auch über den Hüllkurvengenerator gesteuert werden kann.

3 Oberheim-Filter stecken im OB-X8 Desktop

Über den legendären Klang von Oberheim Filtern braucht man nicht lange zu diskutieren. Der OB-X8 wird diesem Erbe mit drei Filtertypen gerecht:

– SEM Filter, 2-polig (aus dem OB-X)

– Curtis Filter, 2-polig (OB-Xa)

– Curtis Filter, 4-polig (OB-Xa und OB-8)

Zudem stehen beim SEM Filter über das Menü auch die Hochpass-, Bandpass- und Bandsperrenvarianten zur Verfügung. Alle Filtertypen besitzen ihren eigenen Charakter und klingen durchwegs voll und im besten Sinne des Wortes analog. Die Resonanz reicht übrigens in keinem Modus bis zur Selbstoszillation. Etwas schade ist, dass das SEM Filter nicht morphbar ist wie beim OB6. Auffallend sind die Pegelunterschiede, die ich beim folgenden Klangbeispiel bewusst nicht angeglichn habe. Besonders gefiel mir der seidige Charakter des SEM Filters.

Die Modulationen des OB-X8 Desktop

Trotz aller historischer Genauigkeit des OBX8 gehen die Entwickler bei den Modulationen neue Wege und nutzen für die LFOs und Hüllkurvengeneratoren digitale Algorithmen. Der Vorteil davon ist – nebst den wahrscheinlich geringeren Kosten – dass die unterschiedlichen Charakteristiken der Hüllkurvengeneratoren nachgeahmt werden können. Im Page 2 Menü kann zwischen „OB-X/Xa“ und „OB-8“ ausgewählt werden. In den folgenden Klangbeispielen ist jeweils zuerst die OB-X- und danach die OB-8 Hüllkurve zu hören.

Der LFO bietet fünf Schwingungsformen (Sinus, Rechteck, Sägezahn steigend und fallend sowie Sample/Hold) und kann über zwei Busse auf sechs Ziele geleitet werden. Die Wirkungsweise des LFOs kann für beide Busse getrennt über eine Mini-Hüllkurve gesteuert und verzögert werden; auch eine Triggerung über die Tastatur ist möglich. Zusätzlich verfügt der OB-X8 über einen dedizierten Vibrato-LFO, dessen Schwingungsform über das Menü gewählt wird. Die Anschlagdynamik steuert Filtercutoff und die Lautstärke, der polyphone Aftertouch den LFO und das Filter, wobei jeweils auch beide Ziele gleichzeitig modulierbar sind. Dies ist vergleichsweise mager – PolyBrute, Prophet 8 und auch der Moog One bieten hier viel mehr – unterstreicht aber den klassischen Ansatz des OB-X8. Typische Oberheim-Sounds brauchen nicht mehr.

Volle Breite: Der Oberheim Panorama-Effekt

Typisch Oberheim ist die Panning-Funktion, die mit verschiedenen Modi die Stimmen im Stereobild verteilt:

– 4L4R: Stimmen Nr. 1-4 links, Stimmen Nr. 5- 8 rechts

– PingPong: abwechselnd links und rechts

– Splayed: Die Stimmen werden graduell von links (Stimme Nr. 1) bis rechts (8) verteilt

– Spread: Kombination aus PingPong und Splayed (Die Stimmen erklingen abwechselnd links und rechts mit immer extremeren Panorama-Werten).

Die Stärke des Stereo-Effekts ist in drei Stufen (Full, Half, Quarter) einstellbar, eine manuelle Verteilung der Stimmen im Panorama ist hingegen nicht möglich. Musikalisch macht der Panorama-Effekt viel aus; gerade Flächensounds gewinnen an Breite (wer hätte das gedacht?), so dass man es etwas bedauert, dass das Panning nicht auch über den LFO oder die Hüllkurve gesteuert werden kann. Aus meiner Sicht ein ungenutztes Potential.

Im folgenden Klangbeispiel beginne ich mit einem Oszillator in Mono. Schrittweise kommt ein zweiter VCO dazu, der langsam verstimmt wird, gefolgt vom Vintage-Parameter. Zum Schluss aktiviere ich das Splayed-Panning.

Der OB-X8 Desktop in der Praxis

Der OB-X8 ist solide verarbeitet und fühlt sich vom ersten Moment vertraut an. Schon nach kurzer Zeit konnte ich ihn defacto blind bedienen, was auch mit der aufgeräumten Bedienoberfläche zusammenhängt. Hier klickt man kaum je auf den falschen Knopf oder verstellt aus Versehen ein Poti, was auf der Bühne nicht zu verachten ist. Dabei bleibt das Instrument angenehm kompakt und leicht und lässt sich problemlos unter den Arm klemmen.

Im Vergleich zur Tastenversion sind die Master-, Control- und Arpeggiator-Sektionen am oberen Rand zusammengefasst, während das Master-Tune-Poti weggefallen ist und über das Global-Menü eingestellt wird. Nicht ganz glücklich bin ich mit den Beschriftungen, die oberhalb der Potis angebracht sind und somit häufig durch diese verdeckt werden. Aber auch dies ist eine Reminiszenz an die historischen Vorbilder.

Positiv ist hingegen die Anordnung des Displays am unteren Rand, das trotz der geringen Ausmaße gut ablesbar ist. Die Potis kennen die heute üblichen drei Modi: Jump (Parameter springt sofort auf den neuen Wert), Pass Through („Abholmodus“) und Relative, bei dem der Parameter auf den verbliebenen Reglerweg verteilt wird. Jeder Modus hat seine Vor- und Nachteile; im Studio ist der Jump-Modus praktisch, auf der Bühne würde ich Pass Through oder Relative wählen.

Die einzelnen Sounds werden durch das klickende Drehrad und die acht Programmer-Taster angewählt. Für Split- und Dualsounds stehen eigene Speicherplätze zur Verfügung, die lediglich auf die Ursprungsklänge verweisen, diese aber nicht gesondert speichern. Werden diese editiert, verändern sich somit auch die entsprechenden Dual- und Splitsounds. Außerdem ist es nicht möglich, beim Sounddesign einen Klang zu einem Dual- oder Splitsound zu erweitern, wie man es von anderen Instrumenten gewohnt ist. Stattdessen müsste man den Klang erst speichern, um ihn anschließend in ein neues Dual- oder Splitpgramm zu importieren.

Der OB-X8 war in der gesamten Testphase stets sauber kalibriert und gestimmt, selbst direkt nach dem Einschalten. Wem dies zu „sauber“ ist, wird Gefallen am Vintage-Parameter finden, der die Feinstimmung der Oszillatoren einem gewissen Zufall unterzieht.

Als Eingabe-Keyboard nutzte ich das Osmose von Expressive E, dessen feinfühlige Klaviatur polyphonen Aftertouch sendet und problemlos mit dem OB-X8 funktionierte.

Trotz aller Sympathie bleiben auch beim OB-X8 ein paar objektive Kritikpunkte bestehen: Dass das Display zwar die Werte der Page-2-Parameter anzeigt, aber nicht diejenigen des Bedienpanels, ist weder logisch noch praktisch, während die Frequenz der LFOs auch gerne alternativ in BPM dargestellt werden könnten. Überhaupt ist es etwas schade, dass die LFOs nicht zu einer externen Quelle synchronisierbar sind – über MIDI-Clock oder Triggerimpulse –, da dies bei digitalen LFOs technisch möglich wäre. Außerdem wünschte ich mir eine freie Zuweisung der drei Audioausgänge bei Split- und Dualsounds, um diese getrennt mit externen Effekten zu bearbeiten. Und zu guter Letzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass aktuell nur die Bedienungsanleitung der Tastaturversion des OB-X8 erhältlich ist, in der die Besonderheiten des Desktop-Modells keine Beachtung finden.

Der Klang des Analogsynthesizers

Der OB-X8 ist einer derjenigen Synthesizer, über dessen Klang man nicht viele Worte verlieren muss. Er klingt voll, warm, lebendig und druckvoll, bei Bedarf aber auch schillernd und filigran. Beim OB-X8 stellt sich bei mir ein ähnliches Gefühl ein, wie wenn ich an einem guten Flügel, Rhodes oder einem Original-Minimoog sitze: Er fühlt sich wie ein echtes Instrument an.

Die musikalische Qualität von Oberheim zeigt sich auch in der Parameterskalierung, die sich für alle Regler passend anfühlt. Feinstimmung, Filtercutoff und Hüllkurvenzeiten lassen sich ohne jegliche Lernphase auf Anhieb sinnvoll einstellen. Etwas, das mir bei anderen (vor allem virtuell analogen Synthesizern) nicht immer gelang. Die Stärken des OB-X8 liegen – wie nicht anders zu erwarten – bei tonal-spielbaren Klängen wie Flächen, Streicher, Synth-Bläser, Bässe und Leads und weniger bei experimentellen Sounds. Ein Synthesizer für schöngeistige Klänge.

Bei aller Begeisterung für den OB X8 haben sich um das Page 2-Menü kontroverse Diskussionen entspannt. Im Test fiel mir dies nur punktuell negativ auf, im Gegenzug genoss ich die Vorteile einer aufgeräumten Oberfläche. Auch bei bei den Lautstärken der Oszillatoren und des Rauschgenerators konnte ich mich mit Oberheims Konzept anfreunden. Was mich hingegen störte, war das gerasterte Endlospoti für die Page 2 Parameter, das fünfeinhalb Umdrehungen braucht, um einen Oszillator langsam von Null bis Maximum einzublenden.

Der OB-X8 ist nicht der kompromisslose „Übersynthesizer“ wie ein Moog One, kein Modulationsmonster wie der Polybrute; auch andere zeitgenössische Dinge wie Integration in eine DAW sind bei manchen Konkurrenten besser gelöst. Der Oberheim wirkt vergleichsweise bescheiden und konzentriert sich auf zwei Aspekte, die für Live-Musiker relevant sind: Klang und einfache Bedienung. Dazu gehört auch, dass das Bedienfeld so aufgeräumt wie möglich gestaltet ist und einige wichtige Funktionen ins Page 2-Menü verlegt wurden.

Ich denke, dass das größte Problem bei der Entwicklung einer Neuauflage legendärer Synthesizer die unterschiedlichen Erwartungen sind: Auf der einen Seite Musiker, die mit den Originalen vertraut sind und auf eine haargenaue Kopie des Klanges achten und auf der anderen Seite solche, die den Klang und Ruhm zwar kennen, aber in erster Linie einen gutklingenden Synthesizer suchen, der auch aktuellen Standards und Bedürfnissen entspricht. Selbst zähle ich mich zur zweiten Gruppe und schätze am OBX8 zwei Dinge: Klang und intuitive Bedienung. Vom ersten Moment an fühlte er sich vertraut an, obwohl ich noch nie einen polyphonen Oberheim besessen habe.



Ausgehend vom ersten Preset entwickelte ich eigene Klänge, die immer auf ihre Weise gut klangen. Alle Parameter scheinen mir perfekt skaliert mit riesigen Sweetspots, so dass eigene Klänge ohne Anstrengung gelingen.

Interview mit Tom Oberheim

