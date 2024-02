Test: SonicProjects OP-X PRO-3, Software Synthesizer nach Oberheim OB-X

Viele Köche verderben das GUI?

SonicProjects OP-X PRO-3 ist nun die dritte Plug-in Inkarnation des Oberheim OB-X Analogsynthesizers von 1979. Das Plug-in von 2006 wird immer noch als Geheimtipp gehandelt. Die erste Version basierte noch auf dem Synth-Baukasten „Synthedit“, während die zweite Version im Jahr 2012 dann auf eigenen Füßen stand. Nun schreiben wir 2024 und möchten sehen, was sich Neues getan hat.

ANZEIGE

Wenn man all den Reviews und Nutzereindrücken geht, handelt es sich um nicht weniger als die beste Softsynth-Adaptaion des bekannten Klassikers. Sonicporoject hat sehr genau auf User-Wünsche gehört und nach langer Zeit nun endlich den SonicProjects OP-X PRO-3 veröffentlicht. Aber war es wirklich klug, jeden Nutzerwunsch unterbringen zu wollen?

Installation des SonicProjects OP-X PRO-3

Der SonicProjects OP-X PRO-3 läuft ab macOS 10.15 (auch Apple-Slilicon kompatibel) und Windows 10 und ist als VST3 und AU erhältlich. Nach dem Kauf empfängt der E-Mail-Eingang die Bestätigung samt Freischaltcode. Dieser wird beim ersten Aufruf eingegeben – fertig. Übrigens ist auch völlig kostenfrei eine Lizenz von OP-X PRO-2 enthalten. Gleich bei der Installation sind mehrere Entscheidungen zu treffen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, CPU-schonende Varianten zu nutzen sowie alternative GUI-Skins. Die ursprüngliche GUI-Farbe stieß auf einhellige Ablehnung. Verständlich, denn nicht jeder findet ein Hornhaut-Umbra anregend.

Das ist ja eigentlich als positiv anzusehen, dass einerseits auf Nutzerwünsche eingegangen wird und andererseits deren Umsetzung schnell vonstatten geht. Aber hier zeigt sich schon ein bisschen der Hang, der sich noch durch das ganze Plug-in ziehen soll – Featureritis. Normalerweise kenne ich Optionen für CPU-Last und Skin-Einstellungen nur innerhalb des einmal installierten Plug-ins. SonicProjects OP-X PRO-3 hat im Gegensatz dazu gleich drei Versionen, nämlich OP-X Pro-3, OP-X Pro-3 ECO und OP-X Pro-3 LC. Damit man die vollständige Version neben den leichteren, so möchte ich sie mal nennen, nutzen kann, gibt es noch einen Extra-Installer, den OP-MTX. Hintergrund ist die einmalige Plug-in-ID. Es kann immer nur eine im System vergeben werden. Ist eine Light-Version installiert, ist diese schon belegt.

Dazu gesellen sich noch weitere Installer für die alternativen GUI-Farben Hellblau und Hellgrau. Meiner Meinung nach sind das gleich beim Start ein bisschen viele Optionen und es wirkt auf mich etwas ungelenk. Wie gesagt, andere Hersteller bringen das alles in einen Installer unter und lassen den Nutzer dann von Fall zu Fall innerhalb des Plug-ins entscheiden.

Oberfläche von SonicProjects OP-X PRO-3

Normalerweise kommt hier ja immer ein Abriss der Nutzeroberfläche samt meines Lieblingsthemas, der Preset-Verwaltung. Beim SonicProjects OP-X PRO-3 werden wir aber an dieser Stelle länger verweilen als üblich – denn hier ist einiges schiefgelaufen, wie ich finde. Gleich vorweg, das tut dem wirklich guten Klang keinen Abbruch, wer aber mehr als nur Presets nutzen oder maximal diese nur ein wenig verändern will, der muss sich zwangsläufig mit der Benutzeroberfläche eines Plug-ins anfreunden – und das macht SonicProjects OP-X PRO-3 wirklich nicht einfach.

Zuerst das Positive. Das GUI kommt in zwei Größen: 1227 x 591 px und 1610 x 845 px. Zweitere dürfte auch für 4k-Bildschirme ausreichend sein. Das Plug-in muss allerdings für die neue Größe geschlossen und wieder geöffnet werden.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und deswegen hier das GUI in ihrer ganzen Pracht. Was sofort auffallen dürfte: Da ist eine Menge los. Viel. Sehr viel.

ANZEIGE

Zunächst einmal bleibt der grundlegende Stil dem der Vorgänger treu. Also eine Mischung aus fotorealistischen Elementen mit langem Schattenwurf und weniger fotorealistischen Elementen, die eher nach 8-Bit-Ästhetik aussehen. Die Mischungen von verschiedenen Font-Größen und Stärken sowie die angedeuteten Zusammenhänge per gestrichelten Linien machen vor allem eines: Sie verwirren mich.

Also abgesehen davon, dass das ganze Erscheinungsbild immer noch sehr nach 2006 aussieht, wird man fast erschlagen von Information auf dem Panel. SonicProjects schreibt dabei selber, dass sie versucht haben, JEDEN Nutzerwunsch unterzubringen und das Ergebnis sei unter anderem „more logical interface, no hidden features“. Das Erste kann ich absolut nicht sehen, das Zweite stimmt auch nicht ganz.

Dazu zwei Beispiele, beide in der Voice-Section. Der SonicProjects OP-X PRO-3 bietet die Besonderheit, dass er ganz wie das Original in mehrere Voice-Board aufgeteilt ist. So können den 12 Voice-Boards, von denen immer zwei im Tandem bearbeitet werden (z. B. Voice 1 und Voice 7 oder Voice 2 und Voice 8 etc.) verschiedene Einstellungen für Filter-Envelope- und Portamtamento- und Pitch-Tuning gegeben werden. Dadurch kann ein sehr lebendiger Klang entstehen, der weit detaillierter editiert werden kann als der „Vintage-Knob“ anderer Plug-ins, wie z. B. dem OB-X von GForce. Beim SonicProjects OP-X PRO-3 ist also volle Kontrolle gegeben.

Also an sich eine gute Sache. Und da das nun keine Einstellungen sind, die normalerweise ständig geändert werden, schlummerten diese bisher auf einem bei Bedarf aufrufbaren Backbord. Viele Nutzer wollten offensichtlich direkteren Zugang, also wanderten beinahe alle Einstellungen auf die GUI-Front. Die Backbord-PCB-Ansicht ist immer noch da und zum Einstellen der Hüllkurven- und Portamento-Parameter muss diese auch zwingend aufgerufen werden. Das bedeutet, dass es doppelte Kontrollen für einen Parameter gibt – ein No-go für eine Benutzeroberfläche und Verschwendung von Bildschirmplatz.

Dasselbe Problem der Redundanz findet sich sogar bei einzelnen Bedienelementen. Bleiben wir in der Voice-Sektion. Über einen Klick auf den OSC-Taster können alle Stimmen exakt gestimmt werden. Dabei bewegt sich der Trimpot-Regler, der unterhalb des Tasters sitzt, ganz nach rechts und die virtuelle LED leuchtet. Nun kann das Trimpot wieder nach links gedreht werden, um langsam eine Verstimmung der einzelnen Boards zu erreichen. Hinter der Mittenpostition erlischt dann die LED.

Rein logisch dürfte diese aber nur leuchten, wenn das Trimpot ganz rechts ist, da nur das eine exakte Stimmung darstellt. Das meine ich, wenn ich der Aussage „more logical interface“ widerspreche. Der Schalter hätte ganz wegfallen und stattdessen nur ein Regler an dessen Stelle treten können. Dann wäre auch Platz für einen größeren Regler gewesen, denn diese Trimpots sind auch in der großen GUI-Version arg fummelig zu bedienen. Eine mögliche Lösung wäre gewesen, nur diese Makroregler auf der Front zu lassen und alle Feineinstellungen auf der PCB-Ansicht zu belassen, die eine enorme Fülle an verschwendeten Platz besitzt.

Die zweite Sache befindet sich auch in dieser Sektion, ist aber auch noch in anderen anzutreffen. Rechts neben dem Pan-Md-Regler befindet sich ein kleiner Button. Dieser hat keine Aufgabe, außer den Regler auf die Null-Position zu stellen. Bei allen anderen Plug-ins, die ich kenne, wird es entweder mit einem Doppelklick oder einem Shift/Strg/Alt-Klick gelöst – und ist Standard. Den einzigen Vorteil kann ich hier sehen, wenn SonicProjects OP-X PRO-3 mit nur einer Hand bedient werden muss.

Modulatinsmatrix von SonicProjects OP-X PRO-3

Diese kann über dem Front-GUI ausgeklappt werden und bietet ein lang ersehntes Feature einer vollständigen Modulationsmatrix. Zusätzliche Hüllkurven- und LFO-Einstellungen sind hier ebenso zu finden wie zwei polyphone und zwei monophone Routing-Optionen. Polyphon heißt in diesem Fall, dass ein Routing für jedes einzelne Voice-Board genutzt wird; monophon bedeutet, dass alle Stimmen gleichermaßen betroffen sind. Dadurch können wirklich unerhörte Klänge erzeugt werden und rückt den SonicProjects OP-X PRO-3 näher in die experimentelle Klangecke.

Allerdings auch hier: Wieso nicht auf der PCB-Ansicht unterbringen? Eine Drag&Drop-Zuweisung gibt es nicht und es wäre so wieder mehr Ordnung auf dem GUI. Außerdem muss noch ein zusätzlicher Schalter „Global“ aktiviert werden, damit die Modulationen wirksam sind – warum?

Preset-Verwaltung von SonicProjects OP-X PRO-3

Auch diese wurde deutlich verbessert und bietet jetzt Suchfunktionen und Verschlagwortung, wobei aber ein etwas eigentümliches System von Abkürzungen wie #ba = Bass genutzt wird, die beim Abspeichern mit dem Preset-Namen angegeben werden müssen. Diese Kennzeichnungen werden in der Preset-Verwaltung dann einfach ausgeblendet, aber es kann nach ihnen gesucht werden. Alles in allem ist das OK, aber nicht überragend gelöst.

Erwähnenswert ist definitiv, dass alle Werks-Presets des OP-X PRO-2 enthalten sind, diese auch gelesen werden können und darüber hinaus die Presets des SonicProjects OP-X PRO-3 sogar abwärtskompatibel sind! Einstellungen wie die Modulationsmatrix werden natürlich nicht übernommen.

Klang des SonicProjects OP-X PRO-3

Kommen wir nun endlich zu den ausgenommen guten Seiten des SonicProjects OP-X PRO-3 – dem alles entscheidenden Klang. Ja – er klingt fantastisch. Ob er nun der bestklingende virtuelle Synth überhaupt ist, lass ich mal dahingestellt, dafür müssten ja alle überhaupt erhältlichen Synths gegengehört werden.

Aber der Klang ist wirklich natürlich und frisch. Dafür sorgen auch die neuen Filtermodelle im SonicProjects OP-X PRO-3 insgesamt gibt es jetzt 7 Filter-Typen LP 12 dB, LP Hard, LP 24 dB, LP MG, High Pass, Band Pass, Notch). Damit lassen sich nun auch Moog- und Roland-ähnliche Sounds kreieren. Und Sonicprojects haben selber ein Video erstellt, wo sie das entsprechend demonstrieren. Bei den Filtertypen sollte für alle etwas dabei sein.

Neu ist auch das zweite Filter, das ein freiverstellbares Multimode-Filter ist, das beliebig zum LP-Filter hinzugemischt werden kann. Somit sind auch Vokal-ähnliche Klänge möglich. Eine tolle Addition, die das Klangspektrum deutlich erweitert.

Außerdem standen auf der Wunschliste auch Modulationseffekte und so finden sich auch nun 5 Ensemble-Effekte, bei denen die Effekte eines Solina Pate standen. Generell sind sie alle OK, aber das Reverb hat mich jetzt nicht so umgehauen.

Ich empfehle einfach mal, auf der Website von Sonicprojects in den Videos mit den Klangdemos zu stöbern, zusätzlich zu den Beispielen hier.