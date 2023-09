Test: Softube Model 80 (Prophet-5), Model 84 (Juno-106), Plug-ins

Softube hat phantastische Emulationen, ich liebe diese Synths. Was ich schlecht finde ist, dass der Browser nicht 4k unterstützt, bei mir nicht lesbare Schrift (W11/11, Vst3); den Browser finde ich katastrophal unterirdisch und mit das Übelste, was ich je erlebt habe. ABER: Geiler Sound und in meinen Augen das authentischste, was es gibt. Ok, es braucht dann halt auch etwas mehr Performance. Da ich aber sowieso versuche möglichst nah an den ursprünglichen Produktionsverfahren zu bleiben, kann ich ja auch annehmen, ich hätte nur einen juno und muss den dann jeweils auf einem Track aufnehmen (hier: freezen). Geht auch, vor allem, wenn man mit schlankeren Modellen vorproduziert… 😎