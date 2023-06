Die 10 besten Freeware-Software-Synthesizer 2023 (Plug-in)

Geballte Synthesekraft für umsonst

Bei der Recherche für meine 10 besten Freeware-Synthesizer 2023 traf ich auf eine Menge toter Links, alte Bekannte und auch neue Überraschungen. Die Auswahl der Software-Synthesizer, die man ganz ohne monetäres Entgelt erhalten kann, ist eigentlich noch recht überschaubar. Streicht man die heraus, die nur auf einer bestimmten Rechnerplattform laufen, wird die Auswahl noch enger.

ANZEIGE

Die 10 besten Freeware-Software-Synthesizer 2023

Eines der Kriterien für meine Liste der 10 besten Freeware-Synthesizer 2023 war die Lauffähigkeit auf Windows- und Mac-Systemen; idealerweise gibt es auch noch eine Linux-Variante. Dann sollten sie alle ein modernes UI besitzen. Eine vollständige Preset-Verwaltung war nicht Pflicht, wurde aber auch als Auswahlkirterium genutzt. Dann wollen wir mal ran an meine Favoriten der 10 besten Freeware Synthesizer 2023.

ZynFusion – ZynAddSubFX 3.0.3

AMAZONA.de Leser werden diesen Software-Synthesizer vielleicht schon kennen, nachdem ich ihn bei den 10 spannendsten Software-Synthesizern schon gelistet hatte. Für mich ein echtes Klangwunder, das aber auch Einarbeitung benötigt. Vor allem die Sound-Library ist mächtig und vollgepackt mit richtig guten Patches.

Die ZynAddSubFX-Engine besteht aus drei Teilen, abgerundet von einer FX-Sektion. Es stehen additive und subtraktive Synthese zur Auswahl, begleitet von einer Engine, die speziell für Pads entwickelt wurde. Die Effektsektion ist ausladend und das Reverb klingt einfach gut.

Open-Source und Freeware ist es zwar, wenn man sich aber kompilierte Versionen holen möchte, wird eine einmalige Gebühr von 49,- Euro fällig. Wenn man den Source-Code selber kompilieren kann, kostet es nichts. Zudem empfehle ich, die jeweiligen Demo-Versionen herunterzuladen, da es durchaus auf dem einen oder anderen System zu Problemen kommen kann.

Newfangled Audio – Pendulate

ANZEIGE

Auch dieser Software-Synthesizer könnte bekannt vorkommen, denn es handelt sich um eine abgespeckte Mono-Version von Newfangled Audio Generate. Ausgestattet mit der gleichen auf Chaos-Physik basierenden Oszillator-Technik, eignet sich Newfangled Audio Pendulate vor allem für bassorientierte Musik. Die lose auf dem „West-Coast“-Syntheseansatz (u. a. Wave-Folder und Low-Pass-Gate) basierende Nachbearbeitung tut ihr Übriges, um den knurrigen Synth noch gemeiner klingen zu lassen.

Bei meiner Nutzung fand ich es vor allem gewinnbringend, Echtzeitmodulationen einzusetzen. Gerade mit Aftertouch entstehen sehr dynamisch spielbare Bass- und Lead-Sounds. Sogar eine MPE-Unterstützung gibt es. Die optische Darstellung der Klangerzeugung ist nicht nur nett, sie hilft sogar dabei, die Patches feinabzustimmen.

U-He – Tyrell N6 V3.0.0

Der Primus aus eigenem Haus darf hier nicht fehlen. Aber nicht deswegen steht der u-he Tyrell N6 hier, sondern weil er tatsächlich mein go-to Synth ist, wenn ich schnell eine Skizze hinlegen möchte, dabei aber nicht auf einen guten Grundklang verzichten will. Ursprünglich basierend auf der Juno-6 Architektur, bietet der u-he Tyrell N6 aber noch mehr wie z. B. 2 Oszillatoren, Ringmodulation und eine kleine Patch-Matrix.

Ebenfalls gut ist die Preset-Verwaltung, obwohl mir hier auch die Verschlagwortung und eine Suchfunktion fehlt. Dennoch ist sie übersichtlicher als ein Drop-down-Menü. Das fotorealistische GUI mag inzwischen nicht mehr jeden ansprechen, die Aufteilung ist aber gut strukturiert, auch da es nicht allzu viele Bedienelemente gibt.

TAL-NoiseMaker V5.0.5

Natürlich darf in den „10 besten Freeware-Software-Synthesizern 2023“ der TAL-NoiseMaker nicht fehlen. Erstaunlich, wie auch diese Freeware seit Jahren von TAL gepflegt wird. Auf meiner Platte lungerte noch die Version mit dem fotorealistischen GUI herum, nach einem Update begrüßt einen ein modernes GUI, das zudem noch eine freikonfigurierbare Hüllkurve beinhaltet, die auf eines von 7 Zielen zugewiesen werden kann.

Der TAL-NoiseMaker zeichnet sich durch einen kräftigen und überzeugenden Grundklang aus, was ihn vor allem im Bassbereich seine Stärken ausspielen lässt. Aber auch Flächen und FX-Sounds klingen gut. Das Preset-Management beschränkt sich auf ein Drop-down-Menü. Leider gibt es auch keine direkte Möglichkeit, Aftertouch zuzuweisen. Eine MIDI-Learn-Funktion für MIDI-CC ist aber integriert.

Wem das 24 dB Lowpass-Filter nicht genügt, kann eines der zehn anderen Filtertypen nutzen; außerdem steht noch ein variabler Filter-Drive zur Verfügung, um das Signal anzudicken.

HY-POLY Free V1.4.1

Dieses ist die kostenlose Variante des Software-Synthesizers HY-POLY (60,- USD) und bietet weniger Funktionen – klingt aber genau so gut. Im Gegensatz zur Vollversion hat der HY-POLY Free nur einen Oszillator-Modus (2Osc + Sub), keine MIDI-Effekt-Einheit und bietet nur 5 der 25 Audio-Effekte. Zusätzlich ist die Polyphonie auf vier Stimmen begrenzt. HY-POLY Free hat einen ausgeglichenen Grundklang

Dieses Plug-in basiert auf einer einfachen subtraktiven Struktur, genauso wie der schon besprochene TAL-NoiseMaker. Allerdings hat HY-POLY Free vier Hüllkurven und besitzt ein ausgereiftes Modulationssystem, das auch Aftertouch mit einschließt. Die Modulatoren sind in der Mitte aufgereiht und durch ein einfachen Klick-Drag-N-Drop weist man diesen einem beliebigen Ziel zu. Dadurch dass zwei Filter entweder seriell oder parallel geschaltet zur Verfügung stehen, bietet sich ein breite klangliche Palette für die Filterbearbeitung.

Das Preset-System bietet die Zuweisung einer Kategorie und einer 5-Sterne-Bewertung, auch in der Free-Version kann man danach später im integrierten Preset-Browser suchen. Die Schnell-Auswahl geschieht dann über ein Drop-down-Menü.

Vital Audio – Vital V1.0.7

Auch Vital von Vital Audio ist eine Freeware-Variante eines kommerziellen Produkts. Die Begrenzung liegt hier in der Anzahl der mitgelieferten Presets auf 75 und der integrierten Wavetables auf 25 Stück – denn Vital ist ein Wavetable-Synth.

Mit dieser Beschränkung lässt sich aber leben. Denn nicht nur sind alle FX enthalten, die auf einer eigenen Seite dargestellt werden, es gibt sogar die Option, eigene Tunings und auch MPE zu nutzen. Auch eine vollständige Preset-Verwaltung mit Suchfunktion ist enthalten und hat einen eigenen Bildschirm.

Der Klang kann von simpel bis überaus komplex gestaltet werden, wie einige der Presets sehr gut zeigen. Da sind Kreationen dabei, die man sofort in Songs einsetzen könnte – fantastisch. Wie auch bei der Vollversion, kann hier Oversampling (4- und 8-fach) aktiviert werden.

Es gibt 6 Hüllkurven, 4 LFOs, eine Makrofunktion zur Steuerung von mehreren Parametern gleichzeitig. Weiterhin eine Effekt-Sektion, deren Effektanordnung man frei wählen kann … und und und.

Hier muss ich kurz mal innehalten und staunen. Welche Qualität heutzutage frei zugängliche Software-Synths haben und wie vielfältig diese aufgestellt sind – einfach unglaublich.

The Wave Warden – ODIN V2.3.4

Odin 2 ist ein älterer Softsynth, hat sich durch seinen teilmodularen Aufbau aber gut gehalten. Man kann aus 11 Oszillatormodellen auswählen, es stehen 13 Filtertypen zur Verfügung. Trotz seines etwas altbackenen GUIs erfreut Odin 2 mit frischen Klängen und lädt durch Oszillatoren wie „Wave-Draw“ auch zum Experimentieren ein.

Ein komplettes Arsenal an Effekten darf ebensowenig fehlen wie eine anständige Preset-Verwaltung. Die Modulationsmatrix bietet neun Plätze und die meisten Parameter sind hierüber zu erreichen. Was fehlt, ist z. B. die Auswahl der LFO-Schwingungsform – aber das ist auch anderswo eher selten ein Modulationsziel. Dafür kann hier Channel-Aftertouch als Quelle gewählt werden.

Soncibits – Exakt Lite

Obwohl sich „Lite“ wieder nach einer kleineren Version anhört, ist Soncibits Exakt Lite das einzige Produkt dieser Art von Sonicbits. Und mit der 4 Operatoren-FM-Synthese komplettiert Soncibits Exakt Lite unser Arsenal an Synthesetechniken.

Der handliche FM-Synth mit der frei skalierbaren Vektor-Oberfläche bietet auf kleinem Raum alles, was man für die typischen FM-Klänge benötigt. Dafür sorgen acht FM-Algorhithmen und elf Schwingungsformen, die es so auch in der Yamaha TX-Serie gab.

Exakt Lite heißt deswegen Lite, weil man nicht sehr tief in de FM-Synthese eintauchen kann und auch die Modulationsmöglichkeiten sind begrenzt. Es steht lediglich ein LFO und für alle vier Operatoren zur Verfügung, der auf die Tonhöhe einwirkt. Jeder Operator hat dann einen Regler für die Stärke dieser Modulation. Hüllkurven gibt es natürlich für jeden FM-Operator einzeln und auch eine für das schaltbare Multimode-Filter darf nicht fehlen.

Leider gibt es hier keine vollständige Preset-Verwaltung, man muss sich mit einem Drop-down-Menü begnügen. Es besteht sogar die zusätzliche Einschränkung, dass nur 32 Presets Platz in dem Menü haben.

Exakt Lite landet unter den 10 besten Freeware Synthesizer des Jahres, da es durch seine Einfachheit besticht. Für Einsteiger in die FM-Synthese das ideale Plug-in.

Sampleson – CollaB3

Das dürfte einige Diskussionen auslösen und es lässt sich darüber streiten, ob die gesampelte B3-Emulation als Synthesizer durchgeht. Man könnte auch argumentieren, dass eine Hammond B3 ja eigentlich auch den Klang durch die Tone-Wheels synthetisiert – das Leslie-Kabinett wäre dann das Filter und die Röhren der VCA.

Aber eigentlich wollte ich das Plug-in hier reinschmuggeln, da es sich einfach gut und schnell bedienen lässt und eine Bereicherung für jede Plug-in-Sammlung ist. Für eine extra Schicht Orgel – nimm Sampleson Collab3.

Roland Cloud – Zenology Lite

Auch hier könnte ich Einwände verstehen, ist die Möglichkeit, die vorhandenen Klänge anzupassen, doch minimal. Sie beschränkt sich auf Cutoff, Resonance, Attack, Release und Vibrato. Zusätzlich dazu können noch die Effekte bearbeitet werden. Für die Effekte stehen sogar Modulationen über Aftertouch zur Verfügung.

Mit einem freien Abo, also einer simplen Registrierung, erhält man Zugang zu 128 Zen-Packs, die voll sind von wirklich guten Synthesizer-Sounds. Es darf nicht vergessen werden, dass hier der Zen-Core-Engine im Hintergrund werkelt und so für erstklassige Sounds sorgt. Und so schafft es auch Zenology Lite auf meine Liste der 10 besten Freeware-Synthesizer 2023.