Test: Behringer Abacus vs Make Noise Maths Eurorack-Modul

Wer Abacus sagt, muss auch Maths sagen

Heute geht es um das Behringer Abacus Eurorack Modul, das ein in gewissen Teilen und Funktionen einen Nachbau des Make Noise Modul Maths darstellt. Inzwischen wundert es einen kaum mehr, dass die Firma Behringer erfolgreiche Eurorack Module anderer Hersteller nachbaut und zu weitaus günstigeren Preisen anbietet als das jeweilige „Original“. Das führt wiederum regelmäßig zu harten Debatten in den Foren. Wir möchten uns im folgenden Testbericht aber vor vor allem auf die technischen und klanglichen Eigenschaften beschränken.

Schweizer Taschenmesser für modulare Synthesizer

Das Eurorack Modul-Vorbild Maths von Make Noise verfügt über eine Reihe von linearen, logarithmischen und exponentiellen Trigger- oder kontinuierlichen Funktionen, die so reichlich im Kontext eines Eurorack Systems zu nutzen sind, dass das Maths Modul als das „Schweizer Taschenmesser“ bezeichnet wird. Ob Behringer in diese großen Fußstapfen treten kann und mit dem Abacus einen 1:1-Wurf hinbekommen hat, werden wir uns in diesem Test erfahren. Weil es sich geradezu aufdrängt, wird das Behringer Abacus zudem noch mit einem originalen Maths V2 Modul, welches Herr Oschmann aus Thüringen mir großzügig zur Verfügung gestellt hat, verglichen.

Es ist bekannt, dass das Firmenkonzept von Behringer die Käuferschicht spaltet, jedoch muss rein sachlich erwähnt werden, dass es kein Patent auf das Make Noise Maths Modul gibt, auch nicht auf internationaler Ebene und es daher rechtlich legitim ist, Funktionen von bestehenden, allgemein gültigen Geräten zur Spannungsbearbeitung nachzubauen. Außerdem sind diese Funktionen in den legendären Buchla Modulen 257 und 281 zu finden. Nichtsdestotrotz gebietet es die Autorenregel, rein sachlich und objektiv das Behringer Abacus Modul zu testen und mit dem Zwillingsbruder Maths zu vergleichen. Doch bevor wir einsteigen, ist hier noch eine Liste von mehr als 20 Möglichkeiten, wie man diese Art von Modul einsetzen kann. Hieraus wird dann auch ersichtlich, wie essentiell das Behringer Abacus in einer modularen Umgebung genutzt werden kann bzw. wie sich der etwas höhere Platzbedarf dann doch relativiert, weil man Teilbereiche des Moduls auch kombinieren kann. Da das Make Noise Maths Modul nicht im AMAZONA.de Archiv als Testbericht zu finden ist, verweise ich auf unzählige Quellen im Netz über die Nutzung dieser Art von Modul.

Was ist der Behringer Abacus genau?

Nun, um es auf den kleinsten Nenner zu bringen, ist es ein 4-kanaliger Funktionsgenerator, der Spannungen (lineare, logarithmische und exponentielle) zwischen den vier Kanälen mischen, sich gegenseitig beeinflussen und ebenso verschiedene Ergebnisse dieser Mischungen ausspielen kann. Im Grunde ist es rein theoretisch noch viel langweiliger, wir sind aber Musiker mit Eurorack-Komponenten, die gerade solche Ergebnisse des Abacus gut gebrauchen können, um Klänge zu erzeugen oder zu verformen und dadurch wird es jetzt umso spannender. Hier mal ein kleiner Auszug, was man mit dem Behringer Abacus (gilt gleichsam auch für Make Noise Maths) anstellen kann.

Verwendungsmöglichkeiten

Regeln von Audiosignalen (z. B. um Eurorack-Audiopegel auf Line-Pegel zu reduzieren)

ein einfacher Spannungsgenerator

Modulations-Tiefensteuerung für externe LFOs und Hüllkurven

Signal-/Schwingungsforminverter

ein Audio-Mixer

Slew für Glide-/Portamento-Effekte

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Hüllkurven auszulösen

Es können zwei separate AD-Hüllkurven (Attack-Decay) generiert werden

Hüllkurven können linear, exponentiell, logarithmisch oder eine beliebige Kombination davon sein, ebenso Hüllkurven vom Typ „Haifischflosse“ (sharkfin)

Es kann ASR-Hüllkurven (Attack-Sustain-Release) erzeugen

verschiedene LFO-Typen

Abacus kann sich wie ein Spannungsregler-Oszillator (VCO) verhalten.

Durch die Erstellung zweier VCOs und deren Patches kann man FM-Sounds erzeugen

Mit etwas Patching kann Abacus extrem langsame LFOs erzeugen (bis zu 25 Minuten).

Abacus kann sich wie ein Envelope Follower verhalten …

…, der als Sidechain genutzt werden kann

Abacus kann als Clock verwendet werden und als Taktteiler fungieren.

Hüllkurven und LFOs können gemischt werden, um komplexe Formen zu erzeugen, z. B. einen

schnellen LFO auf einem langsamen LFO

Der OR-Ausgang kann zur Erzeugung noch komplexerer Schwingungsformen verwendet werden und auch

als Gleichrichter fungieren, der nur positive Spannungen zulässt.

Abacus kann Klänge ähnlich einem Filter mit optionaler Resonanz verarbeiten.

Im Notfall kann Abacus als VCA fungieren.

Optik und Hardwarequalität

Behringer hat sich bei seiner Serie für Schwarz entschieden. Die Farbgebung der Aufschrift und Symbole sind mit dem Brains Modul verwandt. Die Aufteilung der Regler, der Kanäle und der Ein- und Ausgänge ist ebenfalls identisch. Jedoch sei hier positiv angemerkt, dass die Verständlichkeit der Beschriftung viel besser ist als beim Zwillingsbruder. Jetzt kann man auch als Anfänger den Verlauf von Signalen besser verfolgen und benötigt nicht ständig zu Beginn die Anleitung. Das ist definitiv ein Punkt für den Behringer Abacus. Die beiden einzigen Drucktaster (Cycle) sind mit einem Ring beleuchtet und geben Auskunft über den Zustand. Das Frontpanel ist hochwertig bedruckt und die Bedienelemente sind von sehr guter haptischer Qualität, obgleich sie keine Gummierung haben und somit das Gefühl der Genauigkeit etwas verloren geht. Alle Regler sitzen stramm im Modul und lassen sich mit einem Häppchen Kraft in Bewegung versetzen.

Das Behringer Abacus ist skiff-freundlich aufgebaut, da es nur 2,4 cm Einbautiefe benötigt (das Make Noise Maths ist noch etwas dünner!). Mit 20 TE Breite ist es zwar nicht das schmalste Modul, durch die Vielzahl an Kanälen und Anschlüssen ist es jedoch nicht kleiner zu realisieren und in Relation zu den vielen Möglichkeiten als klein anzusehen.

Der Stromverbrauch mit 60mA bei +12 V und 50 mA bei -12 V ist angenehm niedrig und identisch mit dem Vergleichsmodul.

Basisaufbau des Abacus

Nun, ja auf den ersten Blick ist das Abacus schon recht kompliziert und auch auf dem zweiten. Daher folgt erstmal eine grobe Orientierung, was die Anschlüsse und Regler zu bedeuten haben.

Behringer Abacus bietet vier Kanäle. Die beiden maximal ausgebauten Funktions-Generatoren sind links (Kanal 1) und rechts (Kanal 4) jeweils einreihig zu finden. Kanäle 3 und 4 sind mittig platziert und besitzen nur jeweils einen kleinen Regler, der als Attenuverter (auch invertieren) fungiert. Von links in der Mitte im Uhrzeigersinn nach rechts in die Mitte befinden sich alle Eingänge. Laut Anleitung sind diese zwar nur als CV-Eingänge bezeichnet, jedoch ist klar, dass man dort auch Audiosignale hineinschicken kann, sonst könnte man ja das Modul nicht als Audiomixer verwenden. Das betrifft aber nicht alle Buchsen. Die vier kleinen Potis sind Attenuverter und können ergänzen oder invertieren. Von 12 Uhr bis 5 Uhr kann man damit auch die Lautstärke regeln (vereinfacht formuliert). Jeder der vier Kanäle hat auch einen eigenen Ausgang (OUT 1-4). Des Weiteren gibt es einen Summenausgang (SUM), auch in invertierter Form (INV), der alle vier Kanäle mit seinen Veränderungen zusammenfasst. Für die logische OR-Funktion gibt es ebenso einen BUS-Ausgang der Kanäle 1-4. Kanäle 1 und 2 haben noch jeweils UNITY-Ausgänge. Zu guter Letzt sind noch EOR- (End of rise) und EOC- (End of cycle) Ausgänge links und rechts ganz unten platziert. Somit spiegelt das Behringer Abacus in exakter Form, nur mit leicht verändertem Layout, das Make Noise Maths Modul wider.

Nachschlagen kann man das in der herunterladbaren Anleitung, die diesmal etwas umfangreicher gestaltet wurde und auch mit Funktionszeiten und etwas mehr Hintergrundinformationen glänzt. Sechs Patch-Beispiele sind diesmal ebenso vorhanden und lassen einen gleich in die Praxis eintauchen. Das ist löblich!

Testaufbau

Beide Module wurden an einem Oszilloskop angeschlossen, so dass man beide Spannungskurven, egal welcher Art, optisch darstellen konnte. Jegliche Schalt- und Reglerstände wurden exakt gleich justiert und dann optisch kontrolliert. Hauptaugenmerk wurde auf das Verhalten der Regler und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse gelegt. Durch ein Triggersignal wurden beide Module gleichzeitig angesprochen. Wenn identische Werte vorliegen, sollte auch die sich präsentierende Schwingungsform identisch sein!

Auf musikalische Tests oder ein sinnvolles Patchen im Synthesizer-Kontext wurde verzichtet. Wer hierfür Anleitungen oder Beispiele haben möchte, findet im Netz eine riesige Gemeinde, die sich mit dem Make Noise Maths beschäftigt. Dies trifft dann ebenso für das Behringer Abacus zu. Aber nun zum Hauptteil:

Verhalten der Funktionszeiten und der Spannungen

Lassen sich von zwei Modulen von unterschiedlichen Herstellern überhaupt gleiche Ergebnisse erzielen? Immerhin sind es gänzlich andere Bauteile aus anderen Produktionsmargen, noch dazu sind es rein analoge Module.

Überraschenderweise gelang es auf Anhieb, exakt gleiche Ergebnisse zu erzielen. Also, ein klares Ja. Förmlich wie von selbst sind ohne großes Ratespiel die gleichen Werte von beiden Modulen einstellbar und sichtbar. Schwer wird es allerdings bei maximalen Funktionszeiten, wie eine Steigungsphase der Spannung von 9 Minuten oder eine Fallzeit von 25 Minuten und 15 Sekunden bei logarithmischer Kurve. Soviel Feintuning und Wartezeit kam mir dann doch too much vor. Bei linearer Kurve sind es immerhin noch 55 Sekunden für den Attack und 50 Sekunden Decay.

Da die Reglerwerke sehr kurz, aber auch sehr empfindlich sind, wird es umso schwerer, ein exakt passendes Ergebnis auf beiden Modulen zu erzielen. Der Charakter der Winkel und Kurven kann zumindest als identisch bezeichnet werden. Nur bei einer AD-Kurve gelang es mir nicht, die Attack-Phase auf beiden Modulen gleich einzustellen. Dies ist auch in meinem Video zu erkennen. Bei allen weiteren Versuchen konnte ein identischer Spannungsverlauf nachgewiesen werden. Dabei spielte keine Rolle, welchen der Ausgänge oder welcher Kanal in welcher Art und Weise mit eingriff. Behringer Abacus und Make Noise Maths verhielten sich identisch. Das traf auch bei den alternativen Ausgängen zu.

Check der Audio-Frequenzwerte

Schwenken wir rüber und prüfen wir noch die VCO-Funktion, also die hörbare Cycle-Funktion und ob hier verschiedene ICs verwendet wurden und sich dies auf den Klang auswirkt (OpAmps). Behringer Abacus liefert exakt die gleiche Schwingungsform mit gleicher Intensität. Die Audiosignale sind über den gesamten Regelbereich identisch. Man hört keinen Unterschied und auf dem Oszilloskop sind beide Linien identisch. Einzig der Abacus hat noch einen kleinen Tick größeren Regelbereich.

Beim Durchschleifen von einem externen Synthesizer mit reichlich Audiospektrum verhalten sich alle vier Kanäle auch exakt wie das Original. Die Frequenzen sind auch hier exakt gleich. Man merkt, dass hier eine entsprechende engagierte Bauteilauswahl getroffen wurde, um auch wirklich dem Make Noise Maths zu entsprechen. Nochmals: Man hört keinen Unterschied zwischen den beiden Modulen!

Behringer Abacus vs. Make Noise Maths

Beide Module gleichen sich technisch und von der Funktionsweise wie ein Ei dem anderen. Kleine Unterschiede gibt es jedoch in der Haptik. Die gummierten Regler des Make Noise Maths und ebenso die ebenso größeren Attenuverter-Potis lassen sich gefühlvoller bedienen und bieten mehr Komfort als beim Behringer Abacus. Andererseits ist ein beiläufiges unbeabsichtigtes Verstellen mit der Hand beim Make Noise Maths wahrscheinlicher als beim Behringer Abacus. Neben der leicht anderen Platzierung des Cycle-Knopfes ist ansonsten alles identisch, sowohl innen als auch außen. Das Make Noise Maths wurde Stück für Stück seziert und liegt nun als Behringer Abacus auf dem Tisch.

Der Vergleich der Module on YouTube