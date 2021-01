Vergleichstest: MonoPoly Behringer vs. Korg, Synthesizer

Der klangliche Vergleich der MonoPolys

Nachdem mein Kollege Martin Andersson vor Kurzem dem Behringer Monopoly getestet hat – und zwar losgelöst davon, dass es sich um einen Klon des Korg MonoPoly handelt, fällt nun mir die Aufgabe zu, den Klon mit dem Original von 1982 zu vergleichen.

Die meisten Minuspunkte von meinem Vorredner darf ich in so einem Vergleich schon mal getrost unter den Tisch fallen lassen, denn was Martin dem Behringer MonoPoly angekreidet hat, trifft auch auf den Korg MonoPoly zu.

LFOs nicht synchronisierbar

Anschlagdynamik kann intern nicht genutzt werden

eingeschränkter Umfang der Tune-Potis (plus/minus ein Halbton)

Mit dem Unterschied, dass die Tastatur des Korg MonoPoly gar keine Anschlagdynamik besitzt. Auf der Korg Website befindet sich aber ein PDF eines alten Scans einer Korg MonoPoly Bedienungsanweisung. Tatsächlich hilft einem diese Anleitung zum Großteil auch bei der Bedienung des Behringer Ablegers. Wer allerdings kein absoluter Neuling ist, wird auch ohne Bedienungsanleitung mit beiden Synthesizern schnell zurechtkommen, da sich vieles durch Trial & Error ergründen lässt. Für Einsteiger bleibt aber zu hoffen, dass Behringer hier noch nachlegt.

Da ich ein alter Sack bin und ich nicht von jedem neuen Synthesizer erwarte, dass er 1000 Presets enthält und bunte Bilder auf Touch-Screens präsentiert, stören mich die genannten Einschränkungen überhaupt nicht. Auf was es mir einzig und alleine ankommt, sind Bedienung und Sound.

Der MonoPoly Synthesizer

Bedienung und Haptik von Behringer und Korg

Der MonoPoly – und zwar beide – ist ein enorm vielseitiger und leicht zu durchschauender Studiogenosse. Da versteckt sich nichts und mit ein wenig Sachverstand hat man in Minutenschnelle den gewünschten Klang registriert und stolpert auf den Weg dahin auch noch über Dutzende Zufallskreationen.

Beide sind rein äußerlich wertig verarbeitet. Die Potis bei meinem Korg Exemplar gehen sogar deutlich leichtgängiger als die Regler am Behringer MonoPoly. Die Schalter am Behringer MonoPoly sind hingegen leichtgängiger als beim Original, die Tipptaster von beiden besitzen dafür einen wunderbaren Druckpunkt. Ein Nachteil meines Korg MonoPoly: Der Volume-Regler erzeugt ein leichtes Kratzen im Audioausgang, ansonsten ist er in tadellosem Zustand. Mal sehen, ob das der Behringer MonoPoly in knapp 40 Jahren auch noch von sich sagen kann.

Ein klarer Pluspunkt ist tatsächlich das klappbare Panel des Behringer MonoPoly.

Anschlüsse im Vergleich

Die Behringer Ingenieure haben ihre Hausaufgaben gemacht und all die schönen analogen Ein- und Ausgänge auch in klein integriert (siehe Foto). Somit ließe könnte der neue MonoPoly den alten MonoPoly in einem bestehenden Analog-Setup jederzeit ersetzen.

Darüber hinaus besitzt er MIDI und USB. Vor allem MIDI ist eine sinnvolle Ergänzung, die auch gerne an meinem Original hätte.

Preisvergleich und Verfügbarkeit

Das Original kostet von Privat ca. 2.000,- Euro (wer nicht zu Sofortkauf-Angeboten greift). Der Preis gewarteter Exemplare von Vintage-Händlern liegt langsam bei 2.600,- Euro (und manchmal sogar höher). Der Behringer kostet hingegen gerade mal knapp 700,- Euro. Also ein Drittel des Vintage-Originals.

Ein echter MonoPoly ist auf freier Wildbahn (also private Versteigerungen auf eBay) kaum mehr zu bekommen. Nur überteuerte Exemplare zum Sofortkauf oder von Händlern kann man jederzeit zu deftigen Preisen im Online-Ausland erwerben. Je nach Ursprungsland kommen dann noch Versandkosten und Zollkosten zum oben genannten Preis hinzu.

Der Behringer MonoPoly war bereits kurze Zeit lieferbar, ist derweilen aber ausverkauft. Nun soll die nächste Charge aus China erst im März wieder in Deutschland eintreffen.

Ein gut klingender Ersatz zum Original ergibt also absolut Sinn, vor allem, da es zum Behringer MonoPoly nun mal am ganzen Markt keine Alternative gibt. Hier tun sich Minimoog Freunde dann doch deutlich leichter. Mal sehen, wie sich der Behringer MonoPoly in dieser Kategorie schlägt.

Erster Eindruck beider Synthesizer

Es ist immer wieder ein tolles Gefühl, einen echten Analogsynthesizer anzuwerfen und zu spielen. Vielleicht spielt da auch immer ein wenig die Angst mit, ob noch alles einwandfrei funktioniert. Mein Korg MonoPoly ist sicherlich ein paar Jahre nicht mehr gespielt worden – aber er verrichtete sofort klaglos seine Aufgaben und klang einfach nur fantastisch. Obwohl der Korg Polysix aus derselben Ära wegen seiner sechsfachen Polyphonie und dem günstigen Preis seinerzeit viel erfolgreicher war, würde ich den paraphonen MonoPoly deutlich höher bewerten.

Ein absolut faszinierendes Gerät. Vor allem die Möglichkeit, den Arpeggiator so zu setzen, dass nacheinander alle vier (unterschiedlich registrierten) Oszillatoren gespielt werden, war bereits damals eine Innovation, der auch Moog nichts entgegenzusetzen hatte.

Und wir nehmen die Spannung vorweg, der Spaß und Klangfaktor ist beim Behringer MonoPoly in gleichem Maße gegeben.

Selbst wenn beide Instrumente nebeneinander im Studio stehen (wie gerade in meinem Fall), wird man beim reinen Experimentieren von Klängen keinen Unterschied hören. Diese werden erst auffällig, wenn man beide Synthesizer einem aufwendigen A/B-Vergleich unterzieht, der nun folgt:

Soundvergleich MonoPoly Korg vs. Behringer

Sowohl Korg MonoPoly als auch Behringer MonoPoly wurden über denselben Signalpfad trocken aufgenommen und danach nur (ohne Kompressor) im Pegel normalisiert. Da die Klänge soweit möglich an beiden Kontrahenten (nach Gehör und nicht nach Reglerstellung) so gut wie möglich gleich klingen, erschien mir die Normalisierung am sinnvollsten.

Zu hören sind in jedem Klangbeispiel immer beide Synthesizer, zunächst das Original von Korg, danach der Klon von Behringer. Als Trigger wurde immer der interne Arpeggiator mit einer einfachen Oktavabfolge der Note D verwendet.

Klangbeispiel 1:

Ein Oszillator, Attack-Zeit beider Hüllkurven auf 0. Kurzes Sustain und kurzes Ausklingen. Keine Modulation im Einsatz. Cutoff komplett geschlossen. Keyboardtracking auf 12 Uhr. Intensität der VCF-Hüllkurve auf +5 (volle Intensität).

Die Klänge ähneln sich wie ein Ei dem anderen. Lediglich die VCA-Attack-Zeit des Behringer erscheint mir einen Tick schneller.

Klangbeispiel 2:

Basis wie zuvor, doch diesmal öffne ich Cutoff bis zum Anschlag und schließe es wieder, danach derselbe Vorgang mit der Resonanz bei geschlossenem Cutoff. Die Gesamtlautstärke musste vor der Aufnahme reduziert werden, um keine Übersteuerung bei voller Resonanz zu erzeugen, deshalb ist die Basissequenz in der Aufnahme nun leiser.

Der Korg zeigt hier, dass er bei geöffnetem Cutoff deutlich mehr „knarzt“ (was ich persönlich sehr mag). Bei voller Resonanz knackt der Korg etwas stärker als der Behringer Proband. Ich vermute, die Filterhüllkurven packen hier stärker zu.

Klangbeispiel 3:

Die einfache Sequenz startet nun mit zwei Oszillatoren. Beide sind identisch eingestellt. Nach wenigen Sekunden schalte ich als Effekt SYNC hinzu und drehe die Free-Modulation langsam auf 3 Uhr. Das Modulationsziel steht dabei auf MG-1 der die Modulation in einer Dreieckschwingung ausgibt. Die Frequenz von MG-1 ist auf 0 gestellt, bewegt sich aber trotz allem sehr langsam, was diesen wunderbar an- und absteigenden Sync-Sound ergibt.

Zwischendurch schalte ich das Ziel auf die Filterhüllkurve um und erreiche dadurch das „Zwitschern“ (Resonanz ist dabei aber keine im Spiel).

Der Korg MonoPoly und der Behringer Monopoly klingen hier erneut sehr ähnlich, auch wenn mir der Sync-Sound des MonoPoly etwas mehr zusagt. Merkwürdig ist aber, dass der Behringer MonoPoly einige tieffrequente Artefakte erzeugt, sobald die Frequenzmodulation im Spiel ist. Ich habe mit Argusaugen und -Ohren versucht, den Fehler zu finden, doch zum einen waren wirklich alle Einstellungen identisch und sonst keine Modulationsquellen im Spiel, zum anderen gelang es mir aber auch nicht, durch Feinjustierung das Artefakt zu beseitigen. Musikalisch betrachtet finde ich es eigentlich interessant, mir ist dessen Ursprung einfach nur schleierhaft.

Klangliches Fazit

Beim Sezieren der Klänge (und es waren weitaus mehr als ich letztendlich aufgezeichnet habe) sind mir immer kleine Unterschiede aufgefallen, denen ich aber keine große Bedeutung beimessen würde, besäße ich nicht schon das Original. Der Behringer MonoPoly ist ein würdiger Nachfolger des Originals. Man darf bei all diesen Vintage-A/B-Vergleichen auch nie vergessen, dass die Bauteile der Originale schon 40 Jahre auf dem Buckel haben und höchstwahrscheinlich untereinander klangliche Unterschiede aufweisen.