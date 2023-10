Test: Norand Mono MK2 Bassline-Synthesizer

Konsequent weiterentwickelter Bassline-Synth

Norand ist ein Boutique-Hersteller von Synthesizern und Modulen aus Frankreich, der 2018 mit der Entwicklung eigener Produkte begann. Mathieu Föhlich – der Mastermind von Norand – arbeitete zuvor als Product-Engineer bei Squarp Instruments. Sein Know-how ist auch in den 2020 erschienenen Norand Mono eingeflossen, mit dem Norand einen Überraschungserfolg landen konnte. Der Mono hatte eine diskret aufgebaute analoge Klangerzeugung mit einem innovativen digitalen Bedien- und Modulationskonzept und einem umfangreichen Sequencer. Rund um dieses innovative Konzept bildete sich eine aktive Community und im produktiven Austausch mit dieser wurde das Betriebssystem seitens Norand kontinuierlich weiterentwickelt.

Für einen Boutique-Hersteller sind Bedienelemente und Gehäuse gerade bei den ersten Produkten eine echte Herausforderung. Als Beispiel sei hier der Isla Instruments Kordbot angeführt – ein tolles innovatives Konzept, aber das verbaute Display hatte einen schlechten Kontrast und das Gehäuse war aus billig wirkendem Kunststoff hergestellt und hatte erhebliche Spaltmaße. Auch an der Hardware des Norand Mono MK1 waren die Probleme der Kleinserie ablesbar, die Frontplatte war zwar aus Metall, aber die Gehäusewanne aus billig wirkendem Kunstsoff, die Taster im Sequential Cirquits Design mechanisch solide, aber nicht anschlagsdynamisch und in Echtzeit spielbar und die Potikappen waren in Anlehnung an die MC-303 teilweise abgeschrägt und aus demselben glatten Plastik wie das Gehäuse und somit haptisch keine Offenbarung.

Norand Mono MK2 – unboxing:

Ich habe meinen Mono MK 1 gebraucht gekauft – ohne Originalverpackung, daher kann ich hier keine Vergleiche anstellen. Der Mono MK2 kommt in einer soliden, stylisch gestalteten Kartonverpackung mit passgenau geschäumten Inlays. Der erste äußere Eindruck des Instruments ist zusammengefasst sehr positiv – hier hat sich im Vergleich zum Vorgänger einiges getan. In der Packung befinden sich ein 5 V Netzteil mit USB-C Verbindungskabel und drei Miniklinken – MIDI-Adapterkabel. Leider ist das USB-C-Kabel des Netzteils mit nur 1 m Länge sehr kurz und ohne Zugentlastung, das „klassische“ Netzteil des MK1 fand ich trotz ebenfalls fehlender Zugentlastung besser.

Das gesamte Gehäuse, also Deckplatte und Wanne, ist aus Aluminium gefräst, die Spaltmaße sind minimal. Die Deckplatte hat seitlich ausgefräste Streben, die an die Designsprache eines Waldorf Quantum oder eines Korg Oasys erinnern. Dazu mehrfarbig leuchtende Potentiometer und anschlags- und druckdynamische mehrfarbig hinterleuchtete Taster.

Die Potis sind angenehm griffig, die Klick-Taster sind gummierten druckdynamischen mehrfarbig hinterleuchteten Pads gewichen, die 16 Pattern-Taster wurden zu einem ebenfalls mehrfarbig hinterleuchteten Strip zusammengefasst. Das Layout selbst ist bis auf kleine Abweichungen gleich geblieben. Das gesamte Produktdesign ist erwachsen und gelungen. Einzig haptischer Kritikpunkt meinerseits – das Gehäuse ist für meinen Geschmack zu scharfkantig gefräst.

Die Anschlüsse des Norand Mono MKII

Die Rückseite mit 4 USB-3-Buchsen und Mikro-SD-Slot. Die DIN-MIDI-Buchsen sind leider zu MIDI-Mini-Klinkenadapter-Anschlüssen geschrumpft.

Klangerzeugung des neuen Normand Mono MKII

Die Klangerzeugung des Mono basiert auf zwei diskret aufgebauten Oszillatoren. Die Schwingungsformen sind stufenlos von Sinus über Dreieck, Rechteck zu Sägezahn regelbar, thru Zero FM ist möglich. Jedem Oszillator sind auf der Bedienoberfläche drei Parameter zugeordnet – Frequenz, Schwingungsform und Tuning. Der Klang der Oszillatoren ist druckvoll, präzise und hat einen eigenständigen Charakter.

Präzision auch beim Filterdesign. Norand hat ein zu den Oszillatoren gut abgestimmten selbstoszillierendes 3-Pol 18 dB State-Variable-Filter umgesetzt, das über den Color-Parameter von Bandpass zu Lowpass und Highpass frei überblendbar ist.

Der Norand Mono verfügt über eine klassische ADSR-Hüllkurve, die dem Amp und/oder dem Filter zugeordnet werden kann.

Neu hinzugekommen in der Klangerzeugung beim MK2 ist eine analoge Drive- Schaltung, die dem Summensignal zusätzliche Sättigung oder auch böses Übersteuern hinzufügt.

Unter dem Volume-Regler befindet sich das Potentiometer der neuen Drive-Schaltung. Wie beim Vorgänger rechts neben dem „Keyboard“ die X-Mod und X-Env Regler

Modulation – ein einzigartiges Konzept

Bis zu diesem Punkt ist der Norand Mono ein „herkömmlicher“ subtraktiver Synthesizer. Norand beschreibt im Handbuch sehr anschaulich die gegensätzlichen Konzepte der amerikanischen East-Coast- und West-Coast -ynthese und versucht, beim Mono beide Ansätze unter einer Haube zu vereinen. Dem zunächst klassisch subtraktivem Konzept werden umfangreiche Modulationsmöglichkeiten gegenübergestellt, die direkt beim jeweiligen Synthesebaustein eingreifen – eine Vereinigung von Ost und West – schön, wenn es in der Weltgeschichte auch so einfach möglich wäre.

Statt in einer Modulationsmatrix LFOs und Envelopes den Syntheseparametern zuzuordnen, gibt es beim Norand Mono MK1 und MK2 für jeden Synthesebaustein einen fix zugeordneten Modulator (hier X-Mod genannt) und eine dedizierte Hüllkurve (hier X-Env genannt). Das bedeutet, es gibt zusätzlich zur ADSR-Kurve nicht weniger als 18 LFOS und 14 AD-Hüllkurven. Die Zuordnung ist simpel gelöst: Bewegt man einen Regler der Klangerzeugung minimal, leuchtet er rot hinterleuchtet auf und kann mittels X-Mod- und X-Env-Regler moduliert werden. Drückt man den „Func“-Knopf, werden die Modulationsintensitäten bei jedem Poti der Klangerzeugung mittels der in den Potentiometern integrierten LEDs visualisiert. Die Visualisierung erfolgt beim MK2 nun auch mehrfarbig und verbessert so nochmals die Übersicht.

Norand Mono MK2 Sequencer

Nimmt man das Engagement von Herrn Föhlich bei Squarp als Messlatte, sind die Erwartungen an den Sequencer hoch – und sie werden nicht enttäuscht.

Der Mono kann 32 Projekte im Speicher ablegen. Jedes Projekt kann aus maximal 64 Patterns zu maximal 64 Steps Länge zusammengesetzt sein.

Patterns sind in 4 Pages zu 16 Steps organisiert, sie können in 9 verschiedenen Play-Modes abgespielt werden, Parameter-Automation kann live aufgenommen oder für jeden Step gesetzt werden, es gibt die Möglichkeit, Ratchet und Probability pro Step zu setzen. Der Zufall kann über Wahrscheinlichkeit pro Step hinaus auch „kontrolliert“ die Komposition bereichern. Auf Wunsch ergänzt der Mono Noten in der aktiven Sequenz.

Natürlich können Syntheseparameter auch live im Sequencer geschraubt und aufgenommen werden.

Drastischere Klangänderungen sind aber auch machbar. Man kann jedem Step der Sequenz einen Snapshot aus einem Pool von maximal 40 Soundpatches zuordnen. Auf diese Weise kann mit dem Mono sogar Drumbeats programmieren.

Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, zwischen 2 Patterns stufenlos zu morphen, hier hilft auch die sehr hohe interne und gegenüber dem MK1 verbesserte Auflösung des Sequencers von 1024 PPQN, unterstützt von viel Mathematik unter der Haube, die das dadurch mögliche Chaos eingrenzt, um möglichst musikalische Ergebnisse zu ermöglichen. Beim live Einspielen von Sequenzen kommt auch das neue expressive 3d-Keyboard ins Spiel. Die Pads sind anschlagsdynamisch, senden Aftertouch und über horizontale und vertikale Slides lassen sich Töne benden und modulieren. Der Sequencer des Norand Mono MK2 ist sehr umfangreich und auf Augenhöhe mit dem Mitbewerb wie Deluge oder Elektron – ich würde mir manche Features davon für mein „oldscool“ Cubase wünschen.

Stichwort DAW und Computer – einer der Vorteile einer DAW im Rechner sind Undo und Redo Funktionen – auch der Norand Mono verfügt über eine Undo- und Redo-Funktion, die Anzahl der Un- und Redos ist nur von der Belegung des Speichers abhängig. Gewürfelte zusätzliche Steps doch nicht so cool – Undo. Automation-Recording in Echtzeit verhaut – Undo. Eben gelöschte Modulationszuordnung doch gut gewesen – Redo!

Der Norand Mono MK2 Synthesizer

Entspannte music non stop

Der Norand Mono MK2 ist ein sehr komplexes Instrument, hat aber die angenehme Eigenschaft, dass sich seine Möglichkeiten schichtweise erarbeiten lassen. Beginnt man mit einem leeren Patch, hat man einen klassischen subtraktiven Synthesizer mit einem Step-Sequencer vor sich, der diese Aufgaben souverän erfüllt. Basslines im Stil einer Roland 303 und markante Sequencer-Patterns lassen sich überzeugend umsetzen. Das Setzen von Parametern pro Step und das Aufnehmen von Sequenzen und Klangparametern in Echtzeit funktioniert on the fly bei laufendem Sequencer und macht einfach Spaß. Die Undo- und Redo-Funktion hilft hier ungemein und man verliert schnell die Angst, sich mit spontanen Parameterdrehs das eben erzielte Ergebnis zu ruinieren. Step by step kann man in die Tiefe des Instruments gehen. Die mehrfarbig beleuchteten Pads und Taster helfen, die Übersicht zu behalten, trotzdem hätte ich mir öfters wenigstens ein kleines OLED-Display gewünscht, das Schwingungsformen der LFOs, Ratchet-Auflösungen, Probabilitys und andere bearbeitete Parameter anzeigt. Bei der Einarbeitung in das Gerät oder nach längerer Spielpause hilft es, einen Ausdruck des „cheat sheets“, der die Bedienung übersichtlich zusammenfasst, neben das Gerät zu legen. Die Syntheseparameter des Norand lassen sich übrigens auch über MIDI-Sysex fernsteuern und somit in der DAW automatisieren.

Der Klang des MK2 ist nach meinem Empfinden etwas wärmer und edler als der des MK1, auch bei Nullstellung des Drive-Reglers. Es gibt keinen Bypass-Schalter für den Drive, es ist also davon auszugehen, dass das Signal prinzipiell durch die Schaltung läuft. Ich habe mich dabei ertappt, den Drive eigentlich immer zumindest subtil als Sättigungseffekt einzusetzen.

Norand Mono MK2 vs MK1 – lohnt sich der Umstieg?

Für Neueinsteiger in jedem Fall, die Hardware ist deutlich wertiger und griffiger, die größere Rechenpower und die verbesserte Auflösung der Automationen machen das Gerät präziser. Die neuen Pads mit Anschlagsdynamik und Druckdynamik über X-, Y- und Z-Achsen ermöglichen das Einspielen in Echtzeit mit Bending und Parametersteuerung. Die Verwendung einer Micro-SD Karte erleichtert die Patch-Verwaltung und Firmware-Updates, die im MK1 nur über MIDI-Sysex möglich waren.

Für Besitzer des Mk1 ist das eine persönliche Abwägung, der MonoMK1 ist schließlich immer noch ein sehr gutes Instrument, das dank der vorbildlich guten Produktpflege von Norand fast alle Funktionen des MK-2 mit der Firmware 2.0 implementiert bekommen hat, soweit das mit der Rechenleistung des MK1 eben möglich war. Die Sequencer-Auflösung ist geringer, Einspielen in Echtzeit nur über externe Controller sinnvoll.

Die neue Hardware ist eine solide Basis für die weitere Entwicklung des Instruments und aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen mit der Produktpflege von Norand bin ich sicher, hier wird hier sicher noch einiges folgen. Dass Norand den Zug nach vorne hat, ist an der Entwicklung des Mono ablesbar.

