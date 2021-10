Workshops: Roland TB-303, Behringer TD-3, Acid House Patterns

TB-303/TD-3: Pattern-Notation mit Papier und Bleistift

Ein Workshop zur Programmierung von Acid-House-Patterns mit Hilfe einer TB-303/TD-3? Bei meiner Recherche zu einem anderen Artikel benötigte ich unter anderem einen Soundhintergrund zum Acid House. Gut, ich dachte, schau doch mal unter der AMAZONA.de Kategorie WORKSHOPS und suche dort: Es gibt zu diesem Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, knapp 500 Workshops! Da wird wohl etwas zu finden sein – leider weit gefehlt.

Ich habe alle Überschriften gelesen und bin erstaunt, dass es keinen einzigen Workshop über Acid House (also Drum- und Bass-Pattern-Programmierung) gibt.

Also schnell im Netz gesucht, auch unter den vielen Musikern, die sich aktiv an dem Genre Acid beteiligen. Mir war dabei schon seit mehreren Jahren der italienische Musiker Maurizio Dami (aka Alexander Robotnick) aufgefallen. Sein Lebenslauf ist interessant und er stellt sich auf seiner Website (Link zu Robotnicks Website) als sympathischer Vertreter vieler Stilrichtungen dar. Eine davon ist Acid House (eigentlich Italo Disco) und die damit verbundene TB-303. Alexander bezeichnet sich selbst als einer der ältesten DJs der Welt (mittlerweile 71 Jahre jung).

ANZEIGE

Zusammen mit seinem langjährigen Freund Lapo Lombardi (aka Ludus Pinsky) gibt es einige interessante Live- und Studioauftritte, von denen mir immer wieder Promenade Am3 einfällt. Der typische sture ins Ohr und Gedächtnis eingehende Four-to-the-Floor-Beat zieht mich immer wieder an. Nachdem ich jahrelang Acid House nur als Unterhaltungs- und Tanzmusik „abgetan” habe, möchte ich doch jetzt endlich mal wissen, was so faszinierend daran ist:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In diesem Workshop geht es einzig und allein nur um die TB-303 / TD3 (TB = Transistor Bassline) und andere Klone (ich nenne sie hier der Einfachheit halber alle einfach TD-3, da mir dieses als Testgerät vorliegt), speziell um das Erstellen von Patterns zu Acid House.

Kleiner historischer Abriss zur Roland TB-303

Roland TB-303 erschien 1981 zusammen mit der Roland TR-606 im ähnlichen Design und war für Sologitarristen als Ersatz für einen begleitenden (fehlenden) E-Bassisten gedacht. Wegen des eher unnatürlichen Klangs war es für die gedachte Zielgruppe aber nicht erfolgreich, die Produktion wurde 1984 wieder eingestellt (Link zum Wikipedia-Artikel der TB-303)

Erst 1985 wurde durch extreme Filtereinstellungen neuartige futuristisch anmutende Klänge wie Zwitschern und Blubbern und Kreischen entdeckt und damit ein neuer Sound Acid ( = Säure) kreiert. Damit wurde die TB-303 zum Hit und Kult der House-Szene.

Mir steht die Version TD-3 von Behringer zur Verfügung. Es gibt auch noch eine modifizierte Version TD-3 MO. Einen ausführlichen Artikel (TEST: BEHRINGER TD-3-MO, TB-303-DEVIL-FISH) gibt es von DSL-man.

Vielleicht empfindet ihr beim Abspielen des Videos auch sofort das Treiben des einfachen Rhythmus, hört die Melodieeinwürfe und spürt die gesamte Atmosphäre (Klanglabor im Keller bei 5° C) und tanzbar? Typisch für Acid House ist ein Tempo von 120-135 bpm (beats per minute).

Drums und Synchronisation (TB-303 / Behringer TD-3)

Untrennbar verbunden mit diesem Genre ist eine Drum-Maschine, die den charakteristischen Beat liefert. Ich benutze in diesem Fall einfach Logic Pro, um die nötigen Kicks, Claps, HiHat- und Snare-Klänge und Rhythmen zu erzeugen. Ich habe sie bewusst einfach gehalten.

Zu einer ersten Orientierung für diejenigen, die diesen Workshop selbst durchführen wollen, ist hier ein grobes Drum-Muster: Typisch ist die Kick-Drum auf den Vierteln mit den Claps auf den sogenannten Off-Beats dazwischen. Die geschlossene HiHat mit durchgehenden Sechzehnteln ist ein zusätzlicher Treiber.

Da Logic auch die Clock liefern soll, muss ich zunächst in Logic die Clock für die TD-3 in den MIDI-Einstellungen bereitstellen (Logic erkennt die TD-3 automatisch, wenn man sie nach Öffnen des Programms anschaltet).

Für diesen Workshop steht mir als Bayern-Fan aus Dortmund ein fast-Schalke-blaues Exemplar (siehe Titelbild) der TD3 zur Verfügung, das mir Thomann freundlicherweise bereitstellt.

Wir öffnen zusätzlich das Fenster für die MIDI-Sync-Einstellungen des Projekts …

… und stellen auf der TD-3 die Synchronisation um:

Wichtig ist hierbei, dass die Sequenz nicht gestartet ist.

MODE-Schalter auf Pattern Play

Umschalten auf Synchronisationsart durch gleichzeitiges Drücken von BACK und WRITE/NEXT

Nun hat man drei Sekunden Zeit, um USB und 24 PPQ auszuwählen.

Nach drei Sekunden ist diese Einstellung gespeichert. 24 PPQ ist die MIDI-Standardsynchronisation. Und nicht vergessen, nun den Volume-Regler auf Maximum zu stellen.

Nun aber zum eigentlichen Thema.

Acid House Patterns mit der TB-303 / TD-3

Dieser Workshop wendet sich an euch TB-303/TD-3-Besitzer, d. h. ich setze die Hardware voraus und auch die Möglichkeit, in irgendeiner Form ein Rhythmusgerät, mit dem man Kick, Claps, Snare und closed HiHat erzeugen kann. Ich stelle eine einfache Methode zum Erzeugen und Archivieren von House-Bass-Pattern vor.

Die TB 303 wird typisch live benutzt. Natürlich kann und wird man sie für einen Auftritt vorprogrammieren. Doch wie erstellt man „sinnvolle” Bass-Patterns, hält den kreativen Moment fest und reproduziert sie, ohne die Kreativität durch Vorplanung zu erschlagen? Die TB-303 bietet keine Pattern-Übersicht, wie man sie vielleicht von einer her DAW kennt.

Uns stehen für die Speicherung vier Pattern-Gruppen I bis IV mit jeweils einer A- und B-Bank zur Verfügung, in denen wir jeweils acht Patterns speichern können. Es gibt also insgesamt 64 Speicherplätze.

Ein erstes Beispiel

Eine Notendarstellung könnte etwa so aussehen:

Für dieses Beispiel gebe ich die Eingabeprozedur der TD-3 an:

Wir drehen den MODE-Selector auf Pattern-Write, wählen die Pattern-Gruppe IA aus und löschen das eventuell vorhandene Pattern mit gehaltener unterer Notentaste C (Pattern 1) und CLEAR im Normalmodus.

Nun wechseln wir zum PITCH MODE. Wir halten jeweils TRANSPOSE-DOWN gedrückt und geben die zehn Noten nacheinander ein: A-A-A-A-A-A#-A#-A#-G-G.

Wir gehen in den TIME MODE und geben genauso einfach die Noten-Steps und Pausen ein:

Step-Step-Pause-Step-Step-Pause-Pause-Step-Step-Step-Pause-Step-Step-Pause-Pause-Step.

Start in Logic gedrückt und der Pattern läuft – hoffentlich, sonst muss man die Routine wiederholen. Nach sicherlich einigen ärgerlichen ersten Fehlschlägen, läuft das erfreulich schnell ab.

Schön und gut, aber wer will das schon aufmalen bzw. mal eben mehrere Variationen notieren?

Robotnicks Kurznotation mit der Bassline

Alexander Robotnick hat auf seiner Website kürzlich ein interessantes Tutorial Robotnick’s Tips & Tricks on TB303 erstellt, das man sich als PDF-File herunterladen kann (Link zum Download). Darin benutzt er ein einfaches Schema, ausschließlich mit Papier und Bleistift, also ganz oldschool. Seine Nomenklatur übernehme ich hier mal. Warum nur Papier und Bleistift? Nun, die TB-303 lebt von den momentanen spontanen Einfällen. Da stört nur ein komplizierter Editor und ein vorbereitetes Notenblatt oder Pattern-Raster. Alles muss schnell aus dem Augenblick erfasst werden, ohne zu viele Informationen (Klangveränderungen oder Filterbewegungen) preiszugeben, damit die Spontaneität nicht verloren geht. Diese spontanen Einfälle wird man beim intensiven Zuhören des Videos auch bemerken.

Regel: Nichts ist so gegen die Kreativität gestellt, wie eine umfassende Niederschrift, mit anderen Worten: Nur das Allernötigste wird notiert und es muss schnell gehen, aber trotzdem noch nachvollziehbar sein.

Hier mal ein erstes Beispiel, wie Robotnick es notieren würde.

ANZEIGE

Wir sehen die 16 Sechzehntel, die Punkte für die erste Sechzehntel jeder Viertelnote.

Darunter zwei Zeilen mit den entsprechenden TD-3-Tasten A, A# und G. Leere Felder sind Pausen. Die Pfeile deuten an, dass die Töne um eine Oktave nach unten transponiert wurden (entsprechend markiert mit einem Pfeil nach oben eine Transponierung um eine Oktave nach oben). ACCENT und SLIDE fehlen hier noch.

Das ist kurz und lässt sich auf jeder Art Papier schreiben.

Drums und Bass in zwei Versionen, einmal dry (trocken) und einmal wet. Ich spiele während der Aufnahme an der TD-3 mit Cutoff und Resonance.

Die Wirkung von Effekten kann man nicht genug hervorheben. Hier habe ich es einmal übertrieben und Chorus, Subbass, Flanger, PhatFX, Silververb und Echo aus Logic gleichzeitig ausgewählt.

Nachdem wir nun unsere Kreativität formal vorbereitet haben, wollen wir auch zur Tat schreiten.

Ideen zur typischen Bassline im House

Die folgenden Patterns speichern wir jeweils in der Gruppe II ab, damit wir im Selbstversuch auch Variationen für unser erstes Beispiel sinnvoll archivieren können.

Die erste Inspiration liefert der Drummer – Kick, Claps und eventuell die HiHat.

Wir starten mit sturen acht Achtelnoten:

Ich habe mir das Notieren der Transponierungspfeile (eine Oktave tiefer) erspart. Pattern II 1A klingt extrem bieder und langweilig. Nun, das war zu erwarten, wenn nur auf den Achtelnoten ein Bass ertönt.

Der erste Schritt zu einem Groove ist Reduzierung. Wir lassen einfach drei Noten weg. Es tackert nicht mehr so:

Nun sind wir schon fast am Ziel. Das wichtigste Kriterium zu einem ACID-HOUSE-Groove ist …

Die Magie der geraden Sechzehntel

Wir ziehen die g-Note auf dem letzten Viertel um ein Sechzehntel vor.

Das Vorziehen bewirkt eine erstaunliche Groove-Änderung. Plötzlich ist nicht mehr die Kick-Drum der nächsten Viertel an dieser Stelle dominierend, sondern die vorgezogene g-Note!

Wir ergänzen lediglich eine letzte (gerade!) Sechzehntel-Note (II 4A).

Wieso sticht der Groove nun durch? Die Sechzehntelnote vor dem Start des nächsten Patterns führt zu einer akustischen zeitlichen Verschiebung, als würde nun das Bass-Pattern eine Sechzehntel früher einsetzen; dies ist der eigentliche Treiber!

Nun könnt ihr mit diesem Groove spielen. Zum Beispiel kann man auch noch mehr Noten vorziehen. Wichtig ist immer, dass die letzte Sechzehntel erhalten bleibt.

Trotzdem klingt es noch nicht wie im Video. Nun, man sieht im Video einen ganzen Gerätepark, neben der TB-303 ergänzen diverse Synthesizer den Bass durch zusätzliche Patterns. Ich behelfe mich damit, dass ich ein zusätzliches Pattern auf der TD-3 ergänze mit SLIDE und ACCENT einspiele und in Logic überlagere (Schichtung). Man kann sich natürlich auch drei bis vier zusätzliche TD-3 anschaffen. 🤓

SLIDE und ACCENT

Eine wichtige und TD-3-typische Variante ist das Einfügen von SLIDE und ACCENT. Ich verdeutliche mal den Slide-Effekt, indem ich gleiche Tonhöhen mit Oktavverschiebungen (nach oben) verändere.

Ich benutze dazu lediglich ein Pattern mit 16 Sechzehntelnoten und zwar sehr einfach mit einem tiefen und einem normal hohem g.

Der Unterschied einer Oktave lässt einen deutlich hörbaren SLIDE (Notation: Bogen) erwarten. Im Gegensatz zu einem Portamento setzt ein SLIDE sofort beim Einsatz der zugewiesenen Note ein, ist somit von dessen Länge abhängig. Bei einem Portamento hingegen startet der Vorgang unabhängig von der Notenlänge der nachfolgenden Note, ein Effekt, der in einer DAW beispielsweise schwierig nachvollziehbar ist, da man die Portamento-Geschwindigkeit zusätzlich unter Kontrolle halten muss.

ACCENT (Notation: Schrägstrich) wende ich nur auf die 1. Und 5. Sechzehntel an.

Die Eingabe ist beim ersten Mal etwas verwirrend, aber logisch und für eine TD-3 typisch. Die von Robotnick vorgeschlagene Notation hilft hier ungemein, da sie vor der eigentlichen Noteneingabe erfolgt: Wir gehen von einem leeren Pattern aus und wechseln in den PITCH-Modus.

Für die erste Note (tiefes g) ist ein SLIDE vorgesehen: Also drücken und halten wir TAP und fügen mit der SLIDE-Taste diesen und gleich zusätzlich einen ACCENT hinzu. Nun lassen wir die TAP-Taste los und geben mit Transpose-down die Note g ein. Es folgt ein normales g, dann für die dritte Sechzehntel ein SLIDE. Die fünfte Sechzehntel bekommt einen ACCENT, die 6. einen SLIDE. Der Rest bleibt ohne diese Zusätze. So geht es normal weiter abwechselnd ein tiefes und ein normales g.

Falls man nachträglich SLIDE oder ACCENT ergänzen oder löschen möchte, dann kann man im PITCH-Modus auch mit der Taste TAP die einzelnen Pattern-Noten noch durchsteppen und vor der nächsten Note mit SLIDE oder ACCENT entsprechend der obigen Prozedur ergänzen oder löschen.

Übrigens resettet man auf den Anfang eines Patterns durch kurzes Drücken auf PITCH MODE.

Schichtung mehrerer TB-3 Patterns in Logic

Damit ich den Effekt höre, habe ich das Pattern zunächst mit 60 bpm abspielen lassen.

Nun dasselbe mit 120 bpm …

… und schließlich als „Gesamtkunstwerk”:

Die gesetzten Akzente sind schwer herauszuhören; zur Orientierung: Die Akzente treten besonders dann hervor, wenn man die Resonance- und den Envelope-Regler besonders weit im Uhrzeigersinn dreht, vor allem im zweiten Teil des Klangbeispiels.

Pentatonik und andere Notenfolgen

Wie kommt man als einfacher simpel denkender „Komponist” zu Bassmelodien?

Völlig frustrierend empfinde ich Zufallstonfolgen, was allerdings einer meiner persönlichen musikalischen Einstellungen gezollt ist. Andererseits hindert geplantes Vorgehen auch meine Kreativität ein.

Ein einfaches Mittel ist – wie auch oben schon mal erwähnt – die Beschränkung, in diesem Fall Beschränkung auf wenige zugelassene, „erlaubte” Töne. Wenn ich mir die einfachen Patterns nochmals anhöre, dann fällt mir auf, dass sie nur drei oder vier Tonhöhen enthalten. Ausgangspunkt kann auch nur eine rhythmische Abfolge desselben Tons sein, den man anschließend nur leicht verändert. Ein anderes mögliches Mittel ist die Pentatonik. Am einfachsten erreicht man sie, indem man beim Programmieren einer Tonfolge sich nur auf die schwarzen Tasten beschränkt.

Nachschau

Wenn wir uns jetzt nochmals das Eingangsvideo anhören, dann haben wir nun einfaches Grundmaterial, um einen Song im Stil des ACID HOUSE zu gestalten.

Beim Erstellen dieses Workshops habe ich selbst viele Höhen und Tiefen, wie zum Beispiel beim Zusammenspiel von Hardware wie Audiointerface, TD-3 und Mischpult im Modularsystem sowie der Software (Editor zum Audiointerface, Logic Pro X, Synchronisation) und natürlich dem Umwandeln und Mischen der Audiobeispiele und der grafischen Aufbereitung der Notation der Patterns erlebt. Mehrfach habe ich im Kopf geflucht, aber auch unglaublich viel dazugelernt, was immer wieder eine Triebfeder für mich ist.

Im Nachhinein habe ich höchste Hochachtung vor den Musikern in einem Studio und auf der Bühne, die mit einer selbstverständlichen äußeren Gelassenheit mit ihrer jahrelang erworbenen Erfahrung an eine Präsentation ihrer Kreativität gehen; daher schaut euch das Video von Alexander Robotnick und Ludus Pinsky durchaus nochmals an.

Was nun fehlt, ist ein Gesamtkonzept mit Lead-Melodien, Klangeffekten und so weiter.

Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr und lasst euren Groove freien Lauf!