Test: Behringer TD-3-MO, TB-303-Devil-Fish

Behringer hat die TD-3 aufgebohrt

Wie bereits in 2020 berichtet, hatte Behringer das Bestreben nach einer Devil Fish Version angekündigt und nun umgesetzt, das fertige Produkt nennt sich nun TD-3-MO.

Für Leser, denen der Devil Fish Mod nicht bekannt ist, kann man diese Modifikation als ein „Bundle“ von Modifikationen beschreiben. Diese Modifikation wurde für die TR-303 von Robin Whittle angeboten, modifizierte TR-303 liegen preislich im Bereich von 2.500-3.500 Euro und sind schwer erhältlich.

Ob und wie eine Zusammenarbeit mit Robin Whittle vorlag, ist unbekannt und nicht für diesen Test ausschlaggebend, Hauptaugenmerk liegt in diesem Artikel auf dem gelieferten Testgerät und dessen Funktion, Verarbeitung, Klang. Auf Themen wie Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur, Copyright usw. seitens Behringer wurde gezielt verzichtet, da diese Themen zwar wichtig sind, aber schon zu häufig im Rahmen von Tests angesprochen wurden, im Ergebnis wird man dort auch keinen breiten Konsens finden. Beim TD-3-MO steht das „MO“ für Modded Out (laut dem beiliegenden Handbuch), warum in diversen Medien von Murdered Out berichtet wirdn entzieht sich meiner Kenntnis. Was Behringer mit dem TD-3-MO nun genau liefert und ob die zusätzlichen Funktionen in der Praxis einen Mehrwert bringenn soll dieser Artikel aufzeigen.

Ein erster Blick: Behringer TD-3-MO

Geliefert wird das Gerät in einfacher Verpackung samt Handbuch, Netzteil und typischem Behringer Aufkleber. Das Handbuch ist teilweise auf Deutsch, ansonsten für den europäischen Markt verfasst. Das Gerät ist mit ca. 900 g leicht und die Größe ist bereits wie beim TD-3 mit 305 x 165 x 56 mm (BxLxH) in etwa so groß wie eine Roland TR-303, wen wundert es. Das Gehäuse besteht aus zwei Kunststoffteilen, dem Oberteil und der Unterseite, die Unterseite ist dunkel transparent. Das Gerät ist verwindungssteif, die Potikappen sind einfach gefertigt und bestehen aus Kunststoff, liegen aber dennoch gut zwischen den Fingern, da sie leicht geriffelt sind. Die Potis wackeln nicht, verbaut sind hier geschlossene 9 mm Potis. Man kann sie auch selber mit dem Gehäuse nachträglich verschrauben, passende Muttern vorausgesetzt.

Unterschiede gegenüber der Behringer TD-3

Laut Hersteller wurde die TD-MO Version um die „Devilfish Mods“ erweitert und zusätzlich ein Sub-Oszillator ergänzt. Um die neuen Modifikationen auf die gleiche Gerätegröße zu bekommen, sind gegenüber der Standardversion der TD-3 der Distortion, Tone und Level entfallen. Sicherlich wird man optisch sofort die zusätzlichen Potis, Schalter und Anschlüsse erkennen, jedoch hat man sich hier bei der MO-Version an den Funktionsumfang des Devil Fish Mods gehalten und somit sind das interne Routing und die Regelbereiche mehrerer Potis anders als beim TD-3. Details siehe in der unten stehende Liste. Ich habe daher die Unterschiede gegenüber dem TD-3 in 3 Kategorien unterteilt:

Zusatzanschlüsse sowie Schalter:

Oszillator-Schwingungsformschalter hat zusätzlich eine OFF-Funktion

CV- und Gate-Eingang

CV-Eingänge für Slide und Accent

CV-Eingang für Filter-Frequency

(Audio-) Eingang für Filtermodulation

Filter-Eingang (Audio)

Ausgang für Accent

Audio-Ausgang vom Filter (pre-VCA)

Muffler-Effekt – samt Schalter (0/I/II) “is a unique post VCA soft-clip distortion circuit which retains bass response”, Position 1 entfernt höhere Frequenzen, um den Sound zu glätten, wenn z. B. sehr viel Resonanz genutzt wird, Position 2 ist wie Pos.1, jedoch werden dort noch mehr höhere Frequenzen entfernt.

Accent Push-Button für manuellen Trigger des Accents

Suboszillator mit Gain-Schalter (Low/Mid/High)

Accent-Sweep-Schalter mit 3 Modi, Normal, Fast, Slow – beeinflusst den Accent-Einfluss auf die Resonanz

Sweep Speed, verändert die Geschwindigkeit der Step-Slide-Funktion

Potentiometer:

„Soft Attack Potentiometer“ mit Attack-Zeit von 0,3 bis 30 msec

„Normal Decay Potentiometer“ ist für die Volume-Envelope zuständig und nicht mehr als Festwert, Regelbereich nun von 16 msec bis 3 s

„Accent Decay Potentiometer“ 30 ms bis 3 s

„Overdrive Potentiometer“ bestimmt die Lautstärke des eingehenden Oszillator-Signals

„Slide Potentiometer“ ist nun variable (Zeit), 5x länger als normal

„Filter FM Potentiometer“ regelt den Einfluss der Frequenzmodulation

„Filter Tracking Potentiometer” beeinflusst die Filterfrequenz durch gespielte Noten (analog zur anliegenden CV-Spannung des Oszillators)

Interne Änderungen:

Getrennte Kontrolle des Main-Envelope-Generators für Noten mit und ohne Accent, dieser wurde hier um ein Normal-Decay-Poti und ein Accent-Decay-Poti erweitert

Internal Filter FM: AC gekoppelte Filter-FM vom VCA-Ausgang *a unique approach of AC coupled Filter FM from the audio output of the VCA*

Filter-Cutoff-Poti-Regelbereich (angepasst) bis zu 5 kHz maximal und unten rum im tieferen Frequenzbereich (Bass response)

Env-Mod-Poti-Regelbreich verändert von Null bis dreifachem Wert des Originals

Die Anschlüsse auf der Rückseite

Wie beim TD-3 findet man auf der Rückseite den MIDI-Eingang sowie MIDI-Ausgang, der ebenfalls als MIDI Thru funktioniert. Ein MONO-Audioausgang in 6,3 mm sowie der DC-Stecker-Netzteilanschluss 5,5 mm/2,1 mm samt Power-Schalter wurden ebenfalls auf der Rückseite platziert. Der Kopfhöreranschluss ist in 3,5 mm stereo ausgelegt und befindet sich neben den anderen 12 Buchsen auf der Oberseite.

MIDI-Features

Wie bereits der TD-3, besitzt der TD-3-MO ebenfalls MIDI per DIN Buchse und Class-Compliant-USB-MIDI, jedoch wurde bisher nur MIDI-SYNC und Note-ON/OFF verarbeitet. Eine tiefgreifende MIDI-Implementierung ist bisher nur beim TD-3 per USB-MIDI möglich, warum nur per USB-MIDI alle implementierten MIDI-SysEx-Daten/Funktionen implementiert sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Devil Fish Vorbild hat man eine weitgreifende MIDI-Implementierung für ein- und ausgehende MIDI-Signale, jedoch hat der TD-3-MO diese tiefere MIDI-Implementierung nicht.

Laut Handbuch ist beim TD-3-MO folgendes implementiert:

Note-on/off, All-Notes-off, Filter-Cutoff, Pitchbend, Clock, Start/Stop/Continue, jedoch kommen per MIDI-Monitor keine Daten vom Cutoff-Regler, vermutlich reagiert er nur auf eingehende Daten. Übrigens kann man die Einstellungen für MIDI-Clock-Master/Slave per Software (Synthtribe) oder per Tastenbefehlen einstellen, beim Testgerät funktionierte die Synthtribe App nicht, weder per Win10 noch per macOS.

Besonderheiten bei der Bedienung

Wer nun denkt „einschalten und Spaß haben“ kann leicht in eine Falle laufen, denn man sollte wissen, dass stets das Overdrive-Poti ein bisschen geöffnet werden muss, da sonst das Oszillator-Signal nicht am Audioausgang anliegt. Hier wäre eine zusätzliche Beschriftung der Overdrive-Funktion oder ein eindeutiger Hinweis im Handbuch hilfreich, denn diese Funktionsunterschiede gegenüber dem TD-3 oder TR-303 sind nicht jedem Nutzer bekannt. Man sollte wissen, welche Potis auf Mittelstellung stehen müssen, damit der Mod „aus“ ist, hier wäre z. B. ein Punkt in der Skala am Gerät hilfreich, ansonsten benötigt man hier das Handbuch. Insgesamt stelle ich fest, dass ein Blockschaltdiagram sehr hilfreich wäre, damit man die Verschaltung versteht, speziell im Bereich Hüllkurven/VCA. Kurz gemerkt, es gibt einmal Decay (links) in Richtung VCA und einmal für die Filter-Hüllkurve (rechts). Gegenüber der TD-3 kann man den Oszillator am Schwingungsform-Schalter „deaktivieren“, um z. B. per Filtereingang ein externes Audiosignal/Oszillator oder einfach nur die Selbstoszillation des Filters zu nutzen. Ansonsten sei erwähnt, dass die Taster haptisch zwar okay, aber eben nicht hervorragend sind, in der Preisklasse ist das dennoch akzeptabel.

Klangvermögen

Zunächst in Kürze: JA, die Funktionserweiterung bringt einen deutlich messbaren Nutzen. Beginnend beim Frequenzbereich, der unten rum und oben rum erweitert wurde. Ich persönlich mag eher 303-Sounds, bei denen die Filterfrequenz größer ist und das Feedback (Resonanz) weiter in Richtung Selbstoszillation geht. Bei der TD-3-MO ist bei der Verwendung der Resonanz Vorsicht geboten, man kommt schnell in unschöne klangliche Bereiche, meines Erachten hätte man hier lieber einen zusätzlichen Schalter oder ähnliches verbauen sollen.

Das TD-3-MO Filter kann oszillieren, da man bei der TD-3-MO per Waveform-Switch nun eine „Off“-Funktion hat, bietet auch das eine neue Möglichkeit, Töne zu erzeugen, schaltet man dann den Sub-Osc. an, wird es interessant. Bereits dieser Teil der Modifikation macht Spaß und kaum hat man damit rumgespielt, ist viel Zeit vergangen ein Ärgernis, wenn man Testberichte schreibt und dafür dann meistens mehr als 10 Stunden benötigt. Weitergehend sind die Änderungen bei den Hüllkurven so massiv, dass man hier komplett neue Sounds entdeckt und auch neue oder andere Spielweisen und Einsatzgebiete findet.

Die 90er-Jahre Acid-Zeit hatte vermutlich auf viele potentielle Kunden Einfluss, zumindest bei mir, deshalb sind für mich Live-Setups mit 3 oder mehr 303s nicht unüblich. Hat man nun mehrere 303s im Setup, wird man sehr schnell deutliche Unterschiede feststellen und kann ggfs. gezielter in anderen Frequenzbereichen und räumlichen Tiefen arbeiten. Hier spielt der TD-3-MO seine Stärken deutlich aus und setzt sich klanglich ab bzw. kann auch leise und unten rum vor sich hin spielen, um dann im richtigen Augenblick mit einen durchsetzungsstarken Klang Tote wieder auferstehen zu lassen oder vom Publikum die kaum noch vorhandene Hörfähigkeit vollends zu zerstören.

Beim Einsatz von externen Modulationsquellen wird man ebenfalls neue Einsatzmöglichkeiten und Klänge entdecken, da Behringer fast alle Synthesizer mit Patch-Funktionen ausstattet und Eurorack-Systeme ebenfalls sehr weit verbreitet sind, hat man hier auch mal wieder eine neue Spielwiese aufgetan.

Der Dioden-basierte Muffler-Effekt verrichtet seine Aufgabe gut, er ist dezent, aber dennoch markant genug, hier sei erwähnt, dass er primär vom Einsatz der Resonanz lebt, natürlich reagiert ebenfalls auf den Einsatz des Attacks, man kann den TD-3-MO gezielt so einstellen, dass der Overdrive und Muffler hauptsächlich beim Einsatz des Attacks hörbar wird.

Der zusätzliche Suboszillator dickt den Sound an und kann auch einzeln benutzt werden, hier vermisse ich jedoch einen Oktave-Range-Schalter. Beim Suboszillator scheiden sich die Geister, ja er tu,t was er soll, dennoch fehlt mir persönlich ein Oktave-Range-Schalter und vor allem ein haptisch und optisch besserer Schalter, statt des roten Druckschalters. (An/Aus-Funktion) Der Accent-Tastschalter (Momentary) kann unter Voraussetzung des richtigen Einsatzzeitpunktes eine sehr gute Spielhilfe sein.

Technische Störungen oder Übersprechen konnten beim Test nicht festgestellt werden, der Rauschabstand war auch okay, der Headphone-Preamp war für meine Studiokopfhörer absolut ausreichend „laut“. Auch wenn man den Overdrive samt Filter-FM, Sub-Osz, manuellem Accent nutzt, kann man drehen, was möchte, der Sound übersteuert nicht und das Gerät bleibt stabil.

Persönliche Einschätzung

Für Leser, die mich kennen, vorab ein paar Infos. Ich habe diverse andere 303-Clones/Replikas gebaut (Oakleysound TM-3030, x0xb0x, RE-303) und besitze/besaß diverse andere 303-Clones. Des Weiteren habe ich für AMAZONA.de u. a. den RE-303 Testartikel geschrieben. Ich finde die Idee, den „Devil Fish Mod.“ in ein Gerät zu verbauen, sehr gut, da es den Funktionsumfang und Klang erheblich verändert. Bereits bei der x0x0b0x gab es diverse gute Modifikationen, die z. B. durch Abstrakt Instruments in eine stark gemoddete Version geführt hat und danach in die Avalon Bassline. Behringer hätte meiner Meinung nach ein paar Funktionen davon übernehmen sollen, beispielsweise einen VCA-Regler, um Drone-Sounds erzeugen zu können. Da der TD-3-MO günstig ist, bleibt also weiterhin noch die Option, zusätzliche Modifikationen nachzurüsten.

Support/Service

Der Support beginnt bereits vor dem Kauf mittels Angabe von genauer Produktspezifikation und Bereitstellung von Handbüchern. Zum Großteil kann man diese auf der Behringer bzw. MusicTribe Website finden. Ebenfalls findet man dort Firmware-Updates und Software. Weiterhin findet man ein Forum-System, FAQ, Knowledge Base, Ticketsystem uvm. Weitere Unterstützung und Informationen sind in den sozialen Medien vertreten.

Das einzige, was ich nicht ad hoc gefunden habe, ist ein Chat-System oder KI-gestütztes Selfservice-Tools oder eine telefonische Support-Hotline, obwohl ein Bild auf der Support-Seite von Personen mit Headsets etwas anderes erwarten lassen.

Aus Erfahrungen in der Vergangenheit mit dem Support wurden Support-Fälle meistens binnen eines Tages beantwortet und die Lösung binnen weniger Tage bereitgestellt. Man sollte sich dennoch im Klaren sein, dass aufgrund der Unternehmensgröße und der Kundenanzahl der Support und dessen Services sehr gut zu funktionieren haben, daher ist es umso wichtiger, dass man mehrere Support-Möglichkeiten/Kanäle anbietet.

Klangbeispiele zur TD-3-MO

Bei den Audio-Demos wurde beim ersten Titel die Standardwerte eingestellt, damit man eine Idee vom originalen Klang hat. Bei den weiteren Titeln wurden einzelne Funktionen vom Standardwert in die Modifizierung/Funktion aufgenommen. Bei den zwei Demosongs wurde primär Wert darauf gelegt, so markant wie möglich die Modifikationen zu benutzen, um den Unterschied zum Default/Original aufzuzeigen. In den Demos ging es nicht um rein musikalische Ergebnisse.

