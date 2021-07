Behringer TD-3-MO, Launch am 9. Juli 2021

Am 9. Juli 2021 soll es soweit sein, dann wird die Behringer TD-3-MO (voraussichtlicher Name) endlich vorgestellt. Zwar nennt das Video keine Bezeichnung, aber ein böse guckender Acid-Smiley und Reso-Gezirpe lassen der Fantasie wahrlich nicht viel Spielraum. Das Projekt hieß erst TD-3-DF, doch man wurde sich mit Devil Fish-Entwickler Robin Whittle nicht einig (siehe unten). Nach der unglückseligen Bezeichnung „Murdered out“ folgte der Arbeitstitel TD-3-XXX und die Bezeichnung „Modded Out“, was laut der Gerüchteküche wohl auch als Kürzel MO nun beibehalten wurde. Das Video lässt uns weder sehen noch wirklich hören, wie weit man die gemoddete TD-3 tweaken und triezen kann, aber in vier Tagen sind wir dann schlauer.

Nach sehr emotionalen Diskussionen postet Behringer heute auf Facebook, dass das Projekt einer gemoddeten TD-3 unter dem Arbeitstitel TD-3-XXX noch einmal neu angegangen wird. Mit einem allgemeinen Aufruf an die Fans sucht man Vorschläge und neue Inspiration, um die ultimative Mod-Version oder wohl möglich mehrere verschiedene Versionen entwickeln zu können. Hier der originale Wortlaut des Facebook-Postings:

„Modded Out“ and „Souped Up“ TD-3.

Thanks guys for the great feedback. Over the many decades lots of mods were created and published in the DIY scene, especially for the XOXBOX 303 clone, including many Devil Fish mods. Now that the 303 has become unobtainable, these mods have faded out. We like to bring them back, create our own and maybe even build several versions of our upcoming TD-3-XXX.

We hope that this can serve as inspiration for you to help us design the most „Modded Out“ and „Souped Up“ 303’s, ever – to bring Acciiiiidddd to a complete new level ?

We’re listening!

P.S. If there are any cool design wizzards here who like to join us and contribute with great mods, feel free to contact us. Disclaimer: We can’t buy you a Ferrari.

Außerdem sind nun zwei weitere Farbvarianten der Behringer TD-3 fertiggestellt und im Handel vorbestellbar. Sie soll in 1 bis 2 Wochen lieferbar sein. Die TD-3-AM in Quietschgelb und mit Smilie anstelle des Behringer-Logos sollte laut erster Ankündigung im Dezember-Video eigentlich nur in limitierter Stückzahl verfügbar sein. Doch davon ist jetzt nichts mehr zu lesen. Die schwarze Version TD-3-BK ist regulär verfügbar. Der Preis ist mit 149,- Euro identisch mit den anderen Versionen.