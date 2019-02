Test: Din Sync RE-303, die beste TB-303 ever!

Besser als das Original

Um es direkt vorab zu sagen, der RE-303 Basssynthesizer ist ein Replika und kein Clone. Es ist ein 1:1-Nachbau der legendären Roland TB-303 und es ist ein DIY-Gerät. Warum dann also einen Testbericht verfassen, wenn es im Inneren dem Original entspricht ?

„Weil es keine TB-303 ist“

Somit wird in diesem Artikel ein Gerät und dessen Entstehung sowie ein Vergleich zum Original aufgezeigt. Wer noch mehr Hintergrundinformation zur TB-303 lesen möchte, kann gern den Blue Box Artikel: HIER KLICKEN

Zum Anfang

Die Entstehungsgeschichte der RE-303 war in 2015, genauer gesagt in Schweden, in Paul Barkers Werkstatt. Paul Barker, auch bekannt als Eurorack Modulhersteller „Din Sync“, ist ein sehr großer Acid-Fan und bekam von einen Freund eine TT-303, jedoch war er von dem Klang nicht vollumfänglich begeistert. Als versierter Hobby-Elektroniker öffnete er das Gerät und war gelinde gesagt unzufrieden.

„Was tun“?

Das was ein Elektroniker so macht, das Original nehmen und die Leiterplatine nachbauen, aber nicht irgendwie, sondern 1:1, also auch jede Leiterbahnverbindung genau dort lang legen, an dem auch das Original seine Verbindung (Trace) hat. Der entscheidende Vorteil bei dieser Methode ist, dass man hinterher ein 1:1-Ersatzteil hat oder eben die Basis für ein neues Gerät.

An der Stelle sei erwähnt, dass dieses rechtlich absolut problemlos war, auf diesen Sachverhalt gehe ich in diesem Artikel nicht weiter ein, denn diese Diskussionen werden aktuell eher gegen andere Hersteller geführt. Somit besaß Paul die Basis, das Mainboard (VCO, VCF, EG, VCA usw.) und das Switchboard (der vordere Teil für die Taster und LEDs)

Anhand der originalen Service-Manuals und Schaltpläne der Roland TB-303 wurden dementsprechend die Leiterplatinen (PCBs – Printed Circuit Boards) bestückt und danach erfolgreich getestet. Ein Erfolg für ihn und der DIY-Community, denn die Nachfrage nach guten Projekten war und ist weiterhin vorhanden.

Von Paul wurde das Gerät auch als „Space Cadet“ und „RE-303″genannt und somit findet man bis heute weiterhin auf mehreren Seiten unter den Namen „Space Cadet“ eine RE-303, das sollte man sich merken, falls man in seinem Shop ein PCB-Set kaufen möchte.

Bildquelle: dinsync.info

CPU

Bei der CPU gab es zum damaligen Zeitpunkt nur gebrauchte originale TB-303 CPUs oder alternativ die Quicksilver CPU. Erst im späteren Verlauf des „Produktentstehungsprozesses“ wurde von Dipl. Ing. Julian Schmidt des Unternehmens Sonic Potions eine eigene CPU entwickelt und bereitgestellt, die bis heute einen De-Facto Standard darstellt, diese CPU besitzt zusätzlich eine MIDI-Steuerung und diverse nette Zusatzfunktionen:

Full MIDI I/O

Live recording over the internal keyboard and MIDI up to 8 bars

Realtime tweaking of accent, slide and transpose

Random Pattern Generator

Chaselight

Different playback directions

All functions available while the sequencer is running

Data storage on a modern FRAM memory

Bildquelle: Sonic-Potions.com

Weitere Besonderheiten der Din Sync RE-303

Eine kleine Besonderheit stellt auch der VCA IC dar, im Original steckt ein BA662, da dieser ebenfalls nicht in ausreichender Stückmenge vorhanden ist, wird auf einen Nachbau zurückgegriffen, den kann man wie ich selber zusammen löten oder fertig kaufen.

Wie man auf dem folgenden Bild erkennen kann, sind die Bauteile sehr klein und definitiv nichts für Lötanfänger oder Leute, die mal eben so etwas probieren wollen.

Gehäuse und Zubehör

Nun hatte Paul also seine selber bestückte PCB und was ihm zum vollständigen Gerät fehlte, war ein Gehäuse. Glücklicherweise haben die alten BassBott TT-303 Gehäuse die Abmessungen der originalen TB-303, somit passte seine Platine in das Gehäuse, um genau zu sein – ein paar kleine Stellen im Gehäuse mussten mit einem Fräser oder einer Feile modifiziert werden. Pauls Gerät war somit komplett und funktionsfähig. Für andere RE-303 Erbauer bestand jedoch weiterhin das Problem, ein Gehäuse zu erhalten.

Am Anfang war es noch möglich, leere TT-303 Gehäuse beim Hersteller zu kaufen, aber es brauchte einen Zukunftsplan, denn nach kurzer Zeit waren die TT-303 Gehäuse nicht mehr verfügbar. Somit kam eine weitere Person ins Spiel, Christian Hartig. Christian hatte Erfahrung mit Gehäuseentwicklung und „Massenproduktion“, somit wurde in überschaubarer Zeit ein Aluminiumgehäuse entwickelt und wird bis heute als De-Facto-Standard genutzt. Dieses Gehäuse besteht aus mehreren Teilen und gibt es in Schwarz und Silber, andere Farben bilden die Ausnahme (weiß und gold)

Passend dazu gibt es auch Potentiometerkappen (Knobs) und Schalterkappen (Switchcaps), in Weiß, Schwarz und Silber. Im Gegenzug zum Originalgehäuse besitzt das neue Gehäuse einen zusätzlichen MIDI-Eingangs- und Ausgangsbuchse sowie einen Schalter, um bei der Nutzung von DIN SYNC umzuschalten, ob es ein Input- oder Output-Signal ist. (Die originale TB-303 DIN SYNC Buchse hat innen einen Schalter, diese werden jedoch nicht mehr produziert.)

Weiterhin hat das Aluminiumgehäuse kein Batteriefach wie beim Original, was durchaus positiv sein kann, denn somit braucht man beim Gebrauchtkauf nicht nach ausgelaufenen Batterien zu fragen, zumal heutzutage externe Powerbanks stärker und effektiver sind. (Link)

Somit ist bereits schon alles zum Design und den Innereien des Gerätes gesagt (mehr zur Technik im Absatz – DIY Bericht).

Anschlüsse der Din Sync RE-303

DC-Spannungsversorgung mit 5,5 mm/2,1 mm (innen Minus) 9 Volt (also bitte das Netzteil markieren, damit es nicht an einem anderen Gerät benutzt wird).

Monoausgang in 6,3 mm Klinke

Kopfhöreranschluss in 6,3 mm Klinke

Gate-Ausgang in 3,5 mm Klinke

CV-Ausgang in 3,5 mm Klinke

MIDI-Ausgang (5-Pol DIN)

MIDI-Eingang (5-Pol DIN)

Schalter für DIN-Sync (Umschalter zwischen Ein- und Ausgang)

DIN-Sync Buchse (5-Pol DIN)

Umschalter der Schwingungsform (Square Wave und Sawtooth)

Mix-Input in 6,3 mm Klinke

DIY Bericht

An deieser Stelle möchte ich euch auch meine persönliche Einschätzung und Erfahrung zu diesem DIY-Projekt mitteilen.

Vorab, dieses Gerät ist nicht für blutige Lötanfänger geeignet, denn nichts ist ärgerlicher als ein halbfertiges oder defektes Gerät, bei dem man für eine weitere Reparatur dann in Summe genauso viel bezahlt hat wie für ein fertig zusammengebautes Gerät von professionellen DIY-Leuten. Das Gerät benutzt THT-Komponenten, kein SMD (bis auf den fertig SMD bestückten BA662 Clone).

Was benötigt man für den Zusammenbau?

Ein halbwegs ordentliches Voltmeter (Preisklasse ab 30 Euro) und ein Oszilloskop, zur Not ein Miniscope DSO 138 oder 201, 202, 328 für ca. 20-70 Euro kaufen.

Eine Lötstation ist ebenfalls Pflicht, bitte nicht Opas alten 80 Watt Handkolben benutzen, denn wir wollen keine Dachrinnen löten.

Beim Lötzinn sollte man als Anfänger nicht auf bleifreies Lötzinn setzen, sonst klebt man eher irgendwas zusammen als dass es eine dauerhafte und kontaktsichere Lötverbindung ergibt. Weiteres Werkzeug wie Seitenschneider, diverse kleine Zangen für mechanische Arbeiten sind hilfreich, diverse Schraubendreher sind m. E. sowieso Pflicht in jedem Haushalt.

Ein paar Worte zur Lötdampfabsaugung, da der anstehende Lötdampf giftig ist.

Sollte man nur sehr selten löten, tut es auch ein offenes Fenster samt Ventilator oder auf dem Küchenherd unter einer Dunstabzugshaube löten (Außenluft statt Umluftabszugsbaube). Der Kauf von günstigen Lötdampfabsaugungen kann man sich sparen, da die Filter nicht gut genug sind, um genau zu sein, benötigt man Feinpartikelfilter, die mittels Aktivkohle oder hunderter Meter gefalteten Filtern arbeiten, wirklich gute Absaugungen starten bei ca. 650 Euro.

Der eigentliche Zusammenbau ist in einem „Buildguide“ von Paul Barker zusammengefasst, inklusive Bildern. Als erste Herausforderung bei diesem Projekt gilt es, die raren Bauteile zu bekommen, dazu zählen primär ein paar Transistoren vom Typ 2SC2291, 3x 2SC1583, 2SK30A-O,LA4140, 8x 2sc2021R.

Diese „rare Parts“ gibt es oft im RE-303 Forum oder bei diversen Händlern, die sich darauf spezialisiert haben, bei eBay-Händlern aus Fernost sollte man sehr genau in den Negativbewertungen reinschauen und sich nicht von den positiven Bewertungen, die meistens über 95 % liegen, täuschen lassen (da diese Händler primär auch Standardkomponenten verkaufen und somit sehr viele zufriedene Käufer finden). Eine gute Quelle für die raren Parts habe ich unten verlinkt.

Alle anderen Bauteile findet man bei Mouser, TME, Reichelt, hierfür gibt es eine Mouser BOM (Bill of Material), in dem bereits die Bauteilenummern vorhanden sind (das Mouser-Projekt ist unten noch mal verlinkt). Eigentlich verbringt man bei diesem Gerät mehr Zeit beim Lesen des Buildguides und beim Bauteile bestellen als beim Zusammenbau.

Folgt das Bestücken der Platine, wie bei vielen alten kleinen Geräten hat man früher die Widerstände teils hochkant reingesteckt und auf den PCBs befinden sich mehrere Drahtbrücken.

Beim Bauteilenummer-Finden ist etwas Geduld gefragt, ein Blick auf die Bilder im Buildguide hilft.

Etwas mühselig sind die Kabelverbindungen ausgeführt, da sie direkt auf die PCB verlötet werden (statt einem Steckersystem), dabei sollte man sich trösten, dass man keinen MFOS oder KLEE Analogsequencer baut, denn dort sind es Hunderte Kabel.

Wenn man nun denkt, man sei fertig sollte man nicht hoffen, dass man direkt nach dem ersten Einschalten einen Ton hört, wie auch beim Original muss zunächst eine Sequenz erstellt werden. Daher bitte wie laut Buildguide während des Zusammenbaus die Spannungen, Schwingungsformen und Filter mit einem Oszilloskop überprüfen.

Es gab vor mehreren Jahren einmal eine fiktive Einstufung, wie kompliziert ein Gerät zu bauen ist, gemessen wurde das Ganze an Jürgen Haibles DIY-Projekten, da diese zum damaligen Zeitpunkt sehr komplex waren. Bei der RE-303 liegen wir weit darunter, damit ist gemeint: Bauteile reinstecken, verlöten, paar Kabel dran, kalibrieren – fertig.

Pauls Buildguide ist gut und auch für Leute geeignet, die bereits löten, um ans Ziel zu kommen. Bitte lest die Disclaimer- und Sicherheitshinweise in dem Buildguide von Paul Barker. Denn auch ein kleiner verpolter 10uF Kondensator kann körperliche Schäden wie auch Sachschäden verursachen, auch wenn es albern aussieht, eine Schutzbrille kann beim ersten Einschalten hilfreich sein und das gilt nicht nur für Lötanfänger ;)

Der Test der Din Sync RE-303

Kommen wir zum eigentlichen technischen Test der RE-303.

Die komplette Bedienoberfläche entspricht dem Original, somit im oberen Bereich Potentiometer zur Veränderung des Sounds, darunter Tempo-Regler, Umschalter für den Pattern/Song-Modus und Lautstärkeregler, im unteren Bereich erfolgt die Programmierung und Funktionen des Sequencers samt Noteneingabe. Die Standard-Potentiometer entsprechen der Haptik und einem guten Drehmoment.

Im Neuzustand sitzen Standardpotis meistens noch immer etwas fester.

Es besteht die Möglichkeit, auf 9 mm Alpha-Potis mittels eines Adapter-PCBs zu wechseln, diese haben eine längere Lebenszeit (15.000 Cycles statt 8.000-12.000) und diese sind gekapselt, somit vor Staub geschützt. Die Taster und Drehschalter sind in Standardqualität ausgeführt wie auch in vielen anderen Geräten unter anderen von Alps. Das Frontpanel sowie der Rest des Gehäuses bestehen aus eloxiertem Aluminium und sind insgesamt hochwertig, die Beschriftung ist kratzfest, je nach Typ wurde hier z. B. ein Unter-Eloxaldruck gemacht (beim silbernen Gehäuse).

Soundcheck: Vergleich zur Roland TB-303

Ich habe mit vielen TB-303 und RE-303 Besitzern vor dem Test gesprochen, man ist sich einig, dass es wie bei vielen anderen Geräten z. B. der TR-808 bereits ab Werk leichte Unterschiede im Klang gibt. Ein Klangunterschied zwischen einer TB-303 und RE-303 existiert im Kopf, wenn man es möchte.

Als ich die ersten Tonaufnahmen für diesen Test erstellt habe, saß ich mit dem Rücken zu meinen Lautsprechern und hatte bei den Testgeräten die Ausgänge ein paar mal hin und her getauscht, irgendwann wusste man nicht mehr, welches Gerät gerade links oder rechts läuft.

Das Testgerät hatte lediglich bei der Resonanz einen minimalen weiteren Bereich nach oben, wenn man die Resonanz 1 mm nach links dreht ist es wieder 100 % wie das Original (ist vom Erbauer mittels einer Anpassungen von einem Widerstand bewusst gemacht worden).

100 % TB-303 Klang

In den folgenden Klangbeispielen ist jeweils auf einem Kanal die RE-303 und auf dem anderen die TB-303 zu hören. Da ich im Besitz einer Avalon Bassline bin, wurde in dem letzten Demo diese gegen eine TB-303 gegenübergestellt, daran erkennt man im Vergleich zu den anderen Demos, wie genau eine RE-303 und TB-303 spielen, fast so, als ob man nur eine im Stereofeld abhört.

Nun hat die RE-303 eine andere CPU, schauen wir hier mal genau nach …

Was ist mit dem Timing und der Synchronisierung?

Getestet wurde zuerst der MIDI Out – MIDI Clock Sync inklusive Geschwindigkeitsänderungen, Start, Stop ohne Fehler.

MIDI Input: MIDI Clock Empfang samt Start, Stop sowie Tempowechsel ohne Fehler

DIN Sync Empfang: Start, Stop, Clock ohne Fehler

DIN Sync Ausgabe: Start, Stop, Clock ohne Fehler

Insgesamt ist das Timing des Sequencers sehr stabil

Sequencer-Funktionen

Wie in den genannten CPU-Spezifikationen besitzt die RE-303 mehrere Programmiermodi.

Time Mode + Pitch Mode+ Normal Mode, wie im Original

Zusätzlich:

Live-Recording-Mode, hier kann man beim laufenden Sequencer per MIDI-Eingabe oder mittels der RE-303 Notentasten neue Noten einspielen

Clear Mode: erstellt Random Pattern, Tonhöhe, Patternlänge, die optional auch auf minor/major Scale eingestellt werden können

Weiterhin existieren eine Menge anderer Funktionen, die im Benutzerhandbuch der CPU beschrieben sind, diese hier alle aufzuzählen, wäre etwas zuviel für diesen Test.

Optional

Auf Wunsch kann man auch diverse Modifikationen durchführen, CV/GATE-Eingang, andere LED-Farben, Filteranpassung u.v.m. mehr dazu findet man auch auf Pauls Forum oder man fragt dort einfach nach.

Alternativen am Markt

Aus meiner Erfahrung gibt es sehr wenig Geräte, die an den originalen Sound herankommen oder besser sind, dazu zählt m. E. nur die Avalon Bassline, die allerdings nicht mehr am Markt ist. Glaubt man den Gerüchten, soll noch einmal ein Batch gemacht werden, die Avalon Bassline hat zusätzlich einen Sub-Oszillator und klingt aufgrund des Aufbaus mindestens wie das Original und bietet nette Zusatzfunktionen und mehr Anschlüsse und Funktionen.

Weiterhin erwähnenswert ist noch die x0xb0x, diese klingt sehr gut, aber leider eben nicht wie das Original. Alle anderen 303-Nachbauten haben irgendeinen Mangel (beim 1:1-Vergleich), sei es eine Rack-Bauform (ohne Sequencer) oder sie erreichen den typischen 303-Klang nicht vollumfänglich.

Da es sehr viele 303-Clones gibt, werde ich nicht weiter darauf eingehen.

Bezugsquellen

Da das Gerät als DIY-Produkt ausgelegt ist, kann man es nicht fertig im Musikinstrumentenhandel erwerben. Dennoch gibt es weltweit sehr viele DIY-Leute, die auf Anfrage so ziemlich alles an DIY-Geräten bauen bzw. bereits mehrere auf Vorrat für den Verkauf haben.

Im deutschsprachigen Raum fällt mir spontan Andreas Kump ein, der sehr erfahren bei dem Thema RE-303 ist und in seinem Shop unter anderem diese Geräte anbietet. Alternativ gibt es die RE-303 oft bei bekannten Marktplätzen und Foren zum Preis von 850-1100 Euro.

Oder man lötet die RE-303 selber, dann kann man unten genannte Preise als ungefähre Richtung nehmen:

RE-303 Space Cadet PCB-Bundle mit Zubehör ca. 300 Euro

CPU 89 Euro

Bauteile ca. 200 Euro* inkl. Rare-Parts und Netzteil.

Case um die 80 Euro*

Dann liegt man ungefähr bei 650-700 Euro, es ist stark abhängig, wo man seine Bauteile und das Gehäuse kauft.

An der Stelle möchte ich erwähnen, dass ich selber keine RE-303 für andere Personen baue, selber habe ich zwei Din Sync RE-303 gebaut und widme meine Zeit weiterhin zwei neuen ARP 2600 inspirierten Geräten, wovon eines bereits im Prototypenstatus ist.