Test: SPL MixDream XP Mk2, analoger Summierer

Lasst euch überzeugen!

Mit dem SPL MixDream XP Mk2 hebt der deutsche Hersteller SPL electronics GmbH ein weiteres Gerät aus seinem Portfolio auf die nächste Entwicklungsstufe und somit auf die neueste Generation und das aktuelle schwarze Design. „MixDream“ steht bei SPL für analoges Summieren – ein Thema, das unter Kennern immer wieder kontrovers diskutiert wird. Genügt das digitale Summieren in einer DAW nicht? Gibt es nicht schon wunderbare Summing Plug-ins? Wo liegen die Vorteile? Das und alle Infos und Fakten rund um den neuen SPL MixDream XP Mk2 finden Sie im folgenden Test!

SPL MixDream XP Mk2: Summierung – worum geht es?

Der SPL MixDream Mk2 ist ein analoger 16-in-2 Summierer in Class-A-Technik, der sich auf wenige Zusatzfunktionen beschränkt. Oder andersherum formuliert, es ist ein Summierer ohne Schnickschnack. Aber was ist dieses Summieren eigentlich?

Wenn Sie viele Stereo- und Mono-Klangquellen wie Gitarren, Keyboard, Gesang, Synthesizer etc. haben, dann nehmen Sie diese in der Regel in einer DAW auf mehreren Tracks auf. Oft werden dann wiederum Gruppen gebildet (Mix Bus, Sub Mixes), die zusammen mit passenden Effekten und abgestimmten Pegeln in der DAW oder ganz analog in einem Mixer abgemischt werden. All diese Spuren ergeben ganz zum Schluss den Song, der ja meistens als Stereodatei zur Verfügung steht. In einem analogen Mischpult kommt diese Summe üblicherweise aus den Stereo-Main-Outs heraus – und zwar als Summe der elektrischen Spannungen der einzelnen Tracks.

In einer DAW ist das ein wenig komplizierter, denn hier sind die Signale in Nullen und Einsen „zerlegt“ und weise auch eine gewisse digitale Auflösung auf (z. B. 96 kHz bei 20 Bit). Durch komplexe Algorithmen werden diese Spuren über das sogenannte Bouncing zu einem Stereotrack zusammengeführt.

Es ist allgemein anerkannt, dass das Summieren noch zum Mixing-Prozess gehört und nicht zum abschließenden Mastering, wobei aus meiner Sicht die Grenzen fließend sind. Denn die Aufgabe eines Mastering-Ingenieurs ist es, dem gemixten Track die Stimmung, die Lebendigkeit und den Charakter zu geben, damit das Endergebnis auch wirklich überzeugt – und das macht das analoge Summieren oft (!) auch. Allerdings geht es beim Mastering viel chirurgischer zu: Hier wird durch EQs und Kompressoren das berüchtigte „Glue Together“ durchgeführt, wogegen der Summierungsprozess statisch durch den Charakter des Summing-Prozessors definiert wird. Wenn man den Mix nach dem Summieren nicht mag, dann muss man neu abmischen, summieren und dann wieder aufnehmen.

Es gibt allerdings auch Summierer, die mehr Funktionen bieten als der SPL MixDream XP Mk2. Der große Bruder – ohne „XP“ ist so ein Kandidat. Hier kann man beispielsweise Effekte in einen Insert/Return einbinden, um beim Summing noch Hall oder Reverb hinzuzufügen. Ich muss zugeben, dass dies nicht meiner Arbeitsweise entspräche. Aber das muss jeder für sich entscheiden.

Wer noch mehr wissen möchte: Kollege Markus Galla hat in seinem Workshop digitales und analoges Summieren verglichen.

Die Ausstattung des SPL MixDream XP Mk2

Wie bei allen Mk2 und Mk3 Geräten der neuen SPL Generation, beschränken sich die Neuerungen auf ein Minimum. Neben der – wie ich finde – sehr attraktiven schwarzen Farbgebung können nun die letzten vier Stereokanäle um 18 dB im Pegel abgesenkt werden. Wie der Vorgänger ist auch die Mk2-Version in Class-A-Technik aufgebaut und läuft mit ±30 V Betriebsspannung.

Auf der 4 mm dicken Frontplatte können links die ersten vier Stereokanäle in Mono geschaltet werden, was für die Mittenpositionierung und Phasentreue hilfreich ist. Im Stereomodus sind die links/rechts Kanäle hart links und rechts gepannt. Und – jetzt neu – die Kanäle 9 –bis 16 können um 18 dB abgesenkt werden. Das hilft bei der Klangtreue von sehr leisen Signalen.

Zentral haben wir den Output-Regler mit einem Bereich von -10 dB bis +5 dB. In der Praxis werden die einzelnen Kanäle aus der DAW in den analogen Summierer herausgeführt und dann kommt das Main-Output-Signal in Stereo dann wieder zurück in einen Eingang des A/D-Wandlers oder (in den meisten Fällen) des Audiointerfaces. Durch den Output-Regler kann dieser Pegel optimal zur Aussteuerung des Wandlers angepasst werden.

Der „Variable Output“-Schalter ermöglicht entweder die manuelle Steuerung des Outputs, oder – bei Deaktivierung der Funktion – wird der Eingangspegel konstant 1:1 gehalten.

Auf der Rückseite haben wir neben dem Anschluss für das Netzkabel, dem On/Off-Schalter und Groundlift eine Reihe von Konnektoren:

Main Output ist die Verbindung zum Preamp oder zum Input des Audiointerfaces

Monitor Output ist für den direkten Anschluss von Aktivmonitoren oder einen Monitorcontroller vorgesehen

Expansion Input ermöglicht entweder die Verbindung zu einem weiteren MixDream XP Mk2 (zur Erhöhung der verfügbaren Kanäle) oder ist als weiterer Input nutzbar. Dies kann an der Frontplatte über den Schalter „Expansion Input“ ausgewählt werden

Rechts finden wir schließlich zwei DB25-Buchsen, je einer für 8 Mono- oder 4 Stereokanäle. Hier muss entweder in ein DB25/DB25-Kabel investiert werden, wenn das Audiointerface oder der Wandler einen ebensolchen Anschluss hat, oder in DB25 / 8 x XLR/TRS Kabel, um einzelne Kanäle (Instrumente, Audiointerface Outputs etc.) zu verbinden.

Die Philosophie hinter dem MixDream XP Mk2 ist es, die einzelnen Kanäle des Mix rein analog mit Panning, Effekten und Pegel in den Summierer zu führen und dann wieder als summiertes Stereosignal zurück in das Audiointerface oder den Wandler zu schicken. Dieses analoge Summieren soll dem Zusammenführen des Mix einen speziellen Charakter hinzufügen, so wie es das digitale Summing in einer DAW nicht hinbekommt – so das Versprechen. Ein Summierer hat in der Regel keine digitalen Stufen, Wandler etc.

Ein Tipp: Beim Arbeiten mit einem Summierer (insbesondere mit DB25-Konnektoren) empfiehlt sich der Einsatz von Patchbays, um flexibel zu bleiben. Für meinen Testalltag, bei dem ich beinahe wöchentlich komplett umverkabeln muss, um die neuen Testgeräte anzuschließen, wäre mir das Handling mit den starren DB25-Kabeln zu umständlich.

Der SPL MixDream XP Mk2 in der Praxis

Also dann: Ran ans Verkabeln! Ich habe insgesamt 7 Spuren in der DAW Universal Audio LUNA, bestehend aus einem 808-Beat (aus der Roland MC 707, Stereo), einem E-Piano aus dem Roland Juno-X (Stereo), dem Bass aus dem Arturia Minifreak V Software-Synth (Stereo) und einer akustischen Gitarre (Mono), grob abgemischt. Dabei wurden nur EQs benutzt, um Frequenzüberlappungen zu minimieren und Low-Cuts, um unnötige tiefe Frequenzen auszublenden. Der Bass lief durch das UAD Pultec Plug-in – nur die MC 707 durfte sich ihren Weg durch einen Elysia xfilter EQ und einen Drawmer 1978 FET Kompressor suchen. Ich wollte eine sehr tighte Bassdrum für den Track. Anschließend habe ich die Spuren …

a) … in der DAW als Stereosignal gebounct und als MP3-File exportiert (Track 1)

b) … durch den MixDream geschickt, analog summiert und dieses File dann ebenfalls als MP3 exportiert (Track 2).

Das Ergebnis ist … unterschiedlich. Nicht dass ich das nicht erwartet hätte, aber die Art, wie die beiden Tracks sich unterscheiden ist … interessant. Das Bouncing in der DAW klingt irgendwie vertraut – da wohl 99,9 % aller heutigen Songs genauso summiert werden. Alles klingt ausgewogen, harmonisch aber – irgendwie auch etwas langweilig.

Der SPL – und ich betone, dass keine Nachbearbeitung stattgefunden hat – klingt wesentlich dynamischer, mehr auf den Punkt und dadurch auch emotionaler. Es besteht sicherlich noch ein geringer Lautstärkeunterschied zwischen den beiden Beispielaufnahmen, aber der Unterschied ist definitiv hörbar und für mich auch qualitativ einzuordnen: Der SPL MixDream XP Mk2 ist das bessere Ergebnis. Klar, den DAW-Mix würde man mit einem guten Mastering ebenfalls auf dieses Niveau heben können – aber wenn das Ergebnis schon so „premastered“ aus der DAW kommt, dann hat der Mastering-Engineer leichtes Spiel.

Man stelle sich mal vor, was mit dem SPL zu erwarten ist, wenn man ein perfekt mikrofoniertes Drumkit damit aufsummiert, einen Chor oder ein Quartett aus dem Barock?

Conclusio

Wenn man sich die Mühe macht, sich in das analoge Summieren einzuarbeiten und seinen Workflow entsprechend anpasst, dann kann man damit klangliche Veränderungen und auch Verbesserungen erreichen, die man mit herkömmlichen digitalen Mitteln so kaum erreichen wird. Bei meinem Test des Dangerous Music 2 Bus XT konnte ich damit schon einige Erkenntnisse sammeln, aber dieses Gerät ist mit knapp 3.000,- Euro schon sehr preisintensiv. Mit dem SPL MixDream XP Mk2 bekommt man für weniger als den halben Preis ein Gerät aus deutscher Fertigung, perfekt verarbeitet und mit einer Basisausstattung, die einem das „Abenteuer“ der analogen Summierung zugänglich macht. Und das Ergebnis ist sehr überzeugend.