Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion, Tools für Melodien und Kompositionen

Künstliche Intelligenz als Kompositions-Tool

ChatGPT ist nach wie vor in aller Munde und fast täglich entdecke ich neue Möglichkeiten, dieses auf einem Large Language Model basierende KI-Tool in meinen Alltag zu integrieren. Für das Musizieren eignet sich ChatGPT nur bedingt, da das Tool eben ein Sprachmodell ist und in Sachen Sprache auch hervorragende Dienste leistet. Doch es gibt zahlreiche andere Tools am Markt, die tatsächlich für das Musikmachen gedacht sind. In einem ersten Schritt möchte ich euch einige KI-Tools für den Einsatz im Bereich Komposition vorstellen.

Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI), im englischen Sprachraum Artificial Intelligence (AI) genannt, ist ein sehr hochtrabender Begriff. Zu Intelligenz gehört mehr als eine reine Datenverarbeitung. Die Algorithmen gaukeln dem Anwender jedoch vor, intelligent zu sein. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei KI und ein Modell mit Realitätsbezug. So könnte es zum Beispiel ein Sprachmodell sein, das dann mit Daten trainiert wird. Durch die Analyse einer signifikant großen Datenbasis durch Algorithmen entsteht die Möglichkeit, eine Annahme zu treffen, wie das gewünschte Ergebnis aussehen könnte. Je größer die Datenbasis ist, desto genauer sind die Aussagen, die das KI-Modell trifft. Die Ausgabe des KI-Modells muss aber nicht zutreffend sein. Eines der Probleme der Informatik ist es, wahre Aussagen von falschen Aussagen eines KI-Modells zu unterscheiden.

Die Algorithmen machen sich mathematische und statistische Methoden zur Datenanalyse zunutze, um Muster zu erkennen oder Regeln aus den Datensätzen abzuleiten. Weit fortgeschritten sind KI-Modelle auf der Basis neuronaler Netze, die die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachbilden. Die Besonderheit dieser KI-Modelle ist, dass sie nach der Trainingsphase auf noch nie zuvor „gesehene“ Daten reagieren können, um daraus eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffende Ausgabe zu generieren.

KI-Modelle auf der Basis neuronaler Netze kommen zum Beispiel in der Sprachanalyse und Gesichtserkennung zum Einsatz.

Es gibt einige Kompositions-Tools, die auf KI basieren. In der Regel definiert der Anwender einen Stil, Instrumente, eine Tonart, das Tempo sowie eine bestimmte Stimmung, die das Endergebnis aufweisen soll. Manchmal lässt sich auch ein eigenes Profil auf der Basis von Musikaufnahmen erstellen. Die Ergebnisse lassen sich dann zum Beispiel als MIDI-File downloaden oder gleich im KI-Tool editieren. Die meisten Tools arbeiten im Webbrowser, einige wenige als App auf dem Computer oder Tablet. Eigentlich alle lassen sich kostenlos ausprobieren, manche sogar mit ihrem kompletten Funktionsumfang.

AIVA

Ein mächtiges Tool, das man sogar komplett kostenlos ausprobieren kann, ist AIVA. AIVA steht für Artificial Intelligence Virtual Artist. AIVA läuft entweder im Browser unter www.aiva.ai oder als App auf deinem Computer. AIVA ermöglicht es dem Anwender, aus vielen vorgefertigten Stilen auszuwählen, diese anzupassen und dann darauf basierend komponieren zu lassen. Es können aber auch eigene Generation Profiles und Influences erstellt werden. Ein Generation Profile ist sozusagen die Blaupause für die KI, anhand der sie dann komponiert. Influences sind Audio- oder MIDI-Dateien, die der Anwender hochladen kann. Das können komplexe Tracks sein, aber auch Einzelspuren.

Es dauert etwas, bis man zu guten Ergebnissen kommt. Manchmal gelingen jedoch aus dem Stand heraus beachtenswerte Kompositionen, die dann heruntergeladen und weiter verarbeitet werden können. Besonders gut gelingen orchestrale Werke. Hier mal einige Beispiel von mit AIVA erstellten Kompositionen, die ausschließlich mit den Sounds von AIVA wiedergegeben werden. Es benötigt nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, wie man diese KI-Kompositionen ausarbeiten könnte. AIVA bietet von allen hier vorgestellten Tools die meisten Editiermöglichkeiten, die sich selbst mit dem kostenlosen Account ausprobieren lassen.

Soundraw

Soundraw ist der Nachfolger von Ecrett Music und läuft unter der URL https://soundraw.io im Webbrowser. Soundraw funktioniert ähnlich wie der Vorgänger Ecrett Music, hat aber eine gänzlich andere Oberfläche. Wähle für die Erstellung ein Genre aus, eine Stimmung, ein Thema, bestimme die Länge, das Tempo und die Instrumente.

Es stehen erneut viele verschiedene Musikstile zur Verfügung. Hat man einen Song generiert, kann dieser editiert werden. Verändern können wir die Länge der einzelnen Patterns, die Intensität, die Lautstärke, das Tempo, die Tonart und mehr. Natürlich lassen sich auch mittendrin Passagen hinzufügen oder entfernen.

Hat man ein passables Ergebnis erzielt, lässt sich dieses als Grundlage für weitere Songs verwenden oder direkt herunterladen. Mit dem kostenlosen Account kann man die Funktionen von Soundraw in Ruhe ausprobieren. Möchte man den generierten Song herunterladen und nutzen, ist ein Abo notwendig.

Die so erstellten Songs dürfen als Grundlage für eigene Songs verwendet werden oder einfach so wie sie sind das Backing zum Beispiel für Gesang stellen. Es werden dem Nutzer alle Rechte zur Verbreitung, Vervielfältigung und Monetarisierung eingeräumt.

Die mit Soundraw erstellten Kompositionen klingen zwar sehr generisch, aber es sind gute Ideen mit dabei, die man dann später ausarbeiten kann. Während AIVA eine Stärke bei orchestralen Stücken hat, liegt die Stärke von Soundraw bei allen Stilarten der Popmusik. Sehr gut lassen sich damit kurze Musikstücke für Social Media Videos erstellen.

Flow Machines

Flow Machines ist ein weiteres Kompositionstool mit Schwerpunkt auf der Komposition von Melodielinien anhand von vorgegebenen Akkorden oder Ideen. Parameter wie Notenlängen oder die Komplexität der zu komponierenden Melodie lassen sich vom Nutzer einstellen. Gefällt ein Teil der komponierten Melodie, wird dieser als Favorit markiert. Einzelne Takte lassen sich neu komponieren und der Vorgang so lange fortsetzen, bis das Endergebnis zufriedenstellend ist. Per MIDI-Export überträgt der Nutzer die komponierte Melodielinie schließlich in die DAW seiner Wahl, um sie dort frei weiter zu bearbeiten.

Flow Machines ist für Mac und iPad erhältlich und kostenlos. Als Ideengeber ist die Software durchaus brauchbar, wenn auch nicht alle Ergebnisse immer zu einhundert Prozent zur eingestellten Akkordfolge passen. Manchmal sind die Ergebnisse aber durchaus beachtenswert und man wäre vielleicht selbst nicht auf die eine oder andere sehr interessante melodische Phrase gekommen.

Splash Pro

Die Software Splash Pro von Splashmusic läuft im Webbrowser und ist unter https://www.splashmusic.com zu finden. Splash Pro generiert Musik auf Basis einer Text-to-Music AI. Der Nutzer gibt einen Text-Prompt ein und bekommt daraufhin eine Auswahl aus fünf Samples als Vorschlag. Er kann nun eines dieser Samples auswählen oder auf Grundlage dieses Samples neue Samples generieren lassen. Auswählen lässt sich außerdem das Tempo des Songs.

Alles in allem eine recht einfache KI-Lösung. Nach der kostenlosen Anmeldung ermöglicht Splash Pro das Erstellen von 15-sekündigen Samples. Immerhin lässt sich noch ein Rapper hinzufügen, der einen selbst eingegebenen Text rappt. Möchte man längere Samples erstellen oder seine Lyrics von einem der vielen Sänger singen lassen, muss ein Upgrade durchgeführt werden.

Das Starter-Set für $10 pro Monat beinhaltet eine Lizenz zur kommerziellen Nutzung, bis zu 120-sekündige Songs mit der Gen. 2 AI und 60-sekündige Songs mit der Gen. 1 AI. Es stehen dann drei Sänger und zwei Rapper zur Auswahl. MP3s lassen sich in hoher Qualität herunterladen.

Für noch höhere Ansprüche steht das Max-Upgrade bereit. Mit $ 49 pro Monat ein kostspieliges Unterfangen. Die Gen. 1 Songs dürfen nun bis zu 180 Sekunden lang sein, bei den Gen. 2 Songs bleibt es bei maximal 60 Sekunden. 10 AI Sänger und 3 AI Rapper stehen zur Auswahl. Downloads sind nun auch im WAV-Format möglich und sogar als Stems.

Soundful

Soundful ist ebenfalls eine Webapplikation (https://my.soundful.com) und arbeitet ähnlich wie Soundraw und Co. Anhand von auszuwählenden Musikstilen und Templates wird ein Song generiert, der dann die Grundlage für weitere Kompositionen sein kann. Es lässt sich das Tempo wählen sowie die Tonart. Auch Drum-Loops lassen sich mit Soundful erstellen. Die so generierten Songs klingen aber immer ähnlich und unterscheiden sich nicht allzu sehr voneinander. Immerhin sind die kostenpflichtigen Pläne deutlich günstiger als die der anderen Anbieter.

Die Songs lassen sich in einer Preview in kompletter Länge vorhören. Gemischt und gemastert werden sie automatisch beim Download. Drei Downloads sind im kostenlosen Account enthalten. Stems bekommt man nur mit den kostenpflichtigen Mitgliedschaften. Die Eingriffsmöglichkeiten sind bei Soundful sehr viel beschränkter. Allerdings sind die klanglichen Ergebnisse schon beim kostenlosen Account qualitativ hervorragend.

Hörbeispiele

Die Hörbeispiele wurden ausschließlich mit den kostenlosen Accounts generiert. Sie zeigen, was schon nach kurzer Beschäftigung mit den jeweiligen Tools möglich ist. Eine Wertung möchte ich nicht vornehmen, denn die Tools setzen jeweils etwas andere Schwerpunkte. Aufgrund der Lizenzbestimmungen für kostenlose Accounts liegen die Rechte aller Hörbeispiele bei den jeweiligen KI-Anbietern und dienen hier nur zu Anschauungszwecken.

Mit AIVA habe ich einige orchestrale Songs für ein fiktives Computerspiel erstellt, bei dem es um die Reise vom gerade erst entdeckten Kontinent Amerika geht.

Soundful durfte zwei Synthie-Tracks beisteuern. „Feel the Synths II“ basiert dabei auf dem ersten Track „Feel the Synths“. Beachtenswert ist das KI-Mixing und Mastering der beiden Tracks, das von Soundful vor dem Download automatisch vorgenommen wird.

Soundraw darf sich hingegen von der rockigen Seite zeigen. Die Hörbeispiele könnten zum Beispiel als Hintergrundmusik für TikTok-Videos dienen.

Splash Pro bietet das kürzeste Hörbeispiel, arbeitet aber auch nach einem gänzlich anderen Prinzip. Trotzdem inspiriert der kurze Clip ungemein und könnte zum Beispiel als Sample genutzt werden.