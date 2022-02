Was bedeutet analoges Summieren im Tonstudio?

Analoges und digitales Summieren im Vergleich

Es war einmal in den 1980er-Jahren. Gerade hat meine Familie stolz einen CD Player gekauft, der nun in unserem Wohnzimmer parallel zum häufig genutzten Plattenspieler an einem analogen Radioverstärker mit mehreren Eingängen angeschlossen war, der optisch und funktionell irgendwie in den 1970er-Jahren verhaftet war, aber einen erstklassigen Sound hatte. Da CDs zu dieser Zeit ein Vermögen kosteten (Standardpreis damals rund 35 DM), blieb die Schallplatte über lange Zeit noch das Hauptmedium für das Musikhören. Neue CDs wurden mühsam vom Taschengeld zusammengespart und so wollte wohl überlegt sein, in welche CD das Geld investiert wird. Doch so aufregend die neue Technik war, so ernüchternd war häufig das Hörerlebnis. Ein neues Schlagwort wurde geboren: „Digitale Kälte“. Irgendwie passte dieses aber auch gut in die Zeit von Kaltem Krieg, Tschernobyl und einer No Future-Generation, die irgendwo zwischen Post Punk, NDW, New Wave und Synth-Pop ihr Dasein fristete. Heute, rund 40 Jahre später, wissen wir, dass die Welt weder in einem Atomkrieg untergegangen ist, noch die digitale Revolution aufgehalten werden konnte. Die CD ist Geschichte. Formate wie MP3 oder AAC prägen den Alltag und analoge Technik und Schallplatten werden von einer treuen Fan-Gemeinde von Nerds weiter am Leben erhalten und teils sogar wiederbelebt. Und so finden wir heute in den Tonstudios wie zu Hause (wieder) digitale Technik neben analoger Technik. Wer mit beiden Welten arbeitet, wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, ob bei der Arbeit und beim späteren Mix analog oder digital summiert werden soll.

Summieren im Tonstudio

Der Begriff summieren bedeutet zunächst einmal genau das: Mindestens zwei Signale werden addiert und das Ergebnis dieser Addition ausgegeben. In der digitalen Welt funktioniert dieser Vorgang mathematisch. Im einfachsten Fall werden die zwei Samples mit der Wortbreite x zum Zeitpunkt t also einfach addiert und das Ergebnis als neues Sample ausgegeben.

In der analogen Welt werden nun keine Zahlen addiert, sondern Spannungen. Das Ergebnis ist ein Signal mit größerer Amplitude.

Ein wesentlicher Unterschied ist dabei, dass das analoge Signal zeit- und wertkontinuierlich ist, digitale Signale aber zeit- und wertdiskret. Daher auch die Bezeichnung Sample (= Probe), da hier ein Augenblickswert zum Zeitpunkt t genommen und in eine Zahl mit einer definierten Wortbreite (= Bittiefe) umgewandelt wird.

Nun verhält sich ein digitales System in der wirklichen Welt aber etwas anders als die Mathematik. Während in der Mathematik die Summe aus zwei beliebig großen Summanden möglich ist, sind digitale Systeme diesbezüglich beschränkt. Die Wortbreite des digitalen Systems begrenzt das Ergebnis. Das folgende Beispiel zeigt, welche Dezimalzahlen sich mit einer Wortbreite von 4 Bit darstellen lassen:

Die Addition aus folgenden Zahlen einmal im Dezimalsystem und einmal im Dualsystem ergibt unterschiedliche Ergebnisse:

1010 = 10 im Dezimalsystem

1000 = 8 im Dezimalsystem

Das Ergebnis der Addition im Dezimalsystem ist 18, während aber das Ergebnis im 4-Bit Dualsystem 2 ergibt. Für diejenigen, denen das „spanisch“ vorkommt, hier die Erklärung:

Bei der Addition dualer Zahlen geht man folgendermaßen vor:

0 + 0 = 0

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 + 1 = 0 mit Übertrag 1

Der Übertrag wird als Carry Bit bezeichnet und auf die nächste Stelle der Binärzahl gesetzt. Zurück zum oben gezeigten Beispiel:

Besitzt das System eine maximale Wortbreite von 4 Bit, kann das Carry Bit nicht verarbeitet werden und wird ignoriert. Das Ergebnis ist dann 0010, welches der dezimalen Zahl 2 entspricht und nicht 18, wie eigentlich erwartet. Das Ergebnis einer digitalen Addition kann also in einem System mit begrenzter Wortbreite nicht unendlich groß werden. Wird das Carry Bit abgeschnitten und dadurch das Ergebnis falsch, sind Verzerrungen die Folge. Je größer die zu addierenden Zahlen, desto wahrscheinlicher, dass das Ergebnis immer gleich ist. In unserem 4 Bit-Beispiel würde dann stets 1111 ausgegeben. Abhilfe schafft die Fließkomma-Berechnung, doch dazu später mehr.

Digitales Summieren in der DAW

Übertragen wir dieses Phänomen nun auf unsere Digital Audio Workstation und das digitale Summieren von zwei Signalen:

Im folgenden Beispiel werden zwei Sinustöne (beide 1 Kilohertz) mit jeweils gleichem Pegel gemischt und das Ergebnis per Peak-Meter betrachtet. Zunächst einmal starten wir mit einem Pegel von jeweils -12 dB FS. Das Ergebnis ist ein Gesamtsignal mit einem Pegel von -6.5 dB FS. Nimmt man statt der Sinustöne Weißes Rauschen, liegt der Gesamtpegel bei -5.2 dB FS.

Nun erhöhen wir schrittweise den Pegel beider Summanden in 3 Dezibel-Schritten. Das Ergebnis sieht so aus:

Obwohl die Einzelsignale mit -9 dB FS noch jede Menge Headroom zur 0 dB FS-Marke besitzen, ist dieser in der Summe bereits auf 3 Dezibel zusammengeschrumpft.

Noch deutlicher wird das, wenn wir den Pegel der Summanden auf -6 dB FS erhöhen. Das Ergebnis kratzt mit -0.4 dB FS schon an der kritischen 0 dB FS-Marke, ab der Verzerrungen zu erwarten sind. White Noise liefert in der Summe glatte 0 dB FS.

Überschritten wird diese Marke bei Einzelpegeln von -3 dB FS, die in der Summe dann +2.6 dB FS und damit hörbare Verzerrungen ergeben. Würde man zwei Signale mit Vollaussteuerung auf diese Weise summieren, liegt am Master ein Pegel von +5.6 dB FS an. Bei White Noise als Testsignal sind es sogar +6 dB FS.

Die Dynamik eines digitalen Systems wird also durch die maximale Wortbreite bestimmt. Angegeben wird diese in der Regel mit der Bezeichnung Bittiefe. Üblich sind zum Beispiel 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit. Nun arbeiten heutige DAWs mit weitaus komplexeren Algorithmen als der hier vorgestellten Grundlagenmathematik für das Dualsystem. Insbesondere durch die Fließkomma-Berechnung begegnet man heutzutage dem oben beschriebenen Problem. Unumstößlich bleibt jedoch die Erkenntnis, dass die Summe nicht beliebig groß werden kann. Doch wie hängt das nun mit der viel zitierten „digitalen Kälte“ zusammen?

Der „digitalen Kälte“ auf der Spur

In den Anfangstagen der Digitaltechnik war die Dynamik eines analogen Systems hauptsächlich durch das Aufzeichnungsmedium bestimmt. Dieses war über viele Jahre das Tonband. Die Magnetbandaufzeichnung hat den unteren Dynamikbereich durch Rauschen und den oberen Dynamikbereich durch Verzerrungen markiert. Durch Kompanderschaltungen als Rauschunterdrückungssystem konnte die anfangs recht eingeschränkte Dynamik erweitert werden. Doch vergleicht man die maximal 70 Dezibel Dynamik einer Studer A800 24-Spur 2“-Bandmaschine bei schnellster Bandgeschwindigkeit mit den 96 Dezibel eines 16 Bit Digitalsystems, wird schnell deutlich, dass zumindest auf dem Papier das Digitalsystem der Bandmaschine überlegen ist. Was ist also passiert?

Gain Staging analog und digital

Die digitale Aufzeichnung war für viele Toningenieure noch Neuland. In ihrer Ausbildung haben sie gelernt, den Dynamikumfang eines Tonbandes möglichst geschickt auszunutzen, um einen optimalen Signal-to-Noise-Abstand zu erhalten. Signale konnten bei der Tonbandaufzeichnung sehr „heiß“ aufgenommen werden, ohne dass es zu unangenehmen Verzerrungen kam. Ganz im Gegenteil: Die Sättigungseffekte am oberen Ende des Dynamikbereichs waren begehrt und jeder Toningenieur kannte die Sweet Spots seiner Bandmaschine und der verwendeten Bandsorte genau. Auch die weitere Verarbeitung der Signale am analogen Studiopult war kein Problem, denn analoge Bauteile reagieren recht gutmütig bei „heißen“ Signalen und ein hoch ausgesteuertes Signal lässt sich ja schließlich einfach mit dem Gain-Regler und Kanal-Fader wieder abschwächen. Das Gain Staging in der analogen Welt war also darauf ausgelegt, möglichst am oberen Ende der Skala zu agieren, um Rauschen zu maskieren, das am unteren Ende der Dynamikskala wartete und mit jedem weiteren analogen Gerät in der Signalkette unter Umständen weiter erhöht wurde.

Beim Umstieg auf die digitale Tonaufzeichnung haben viele Toningenieure diese Art des Gain Stagings einfach beibehalten und bei der Aufzeichnung die Signale recht hoch ausgesteuert. Anders als bei der analogen Aufzeichnung gibt es jedoch keinen Sweet Spot und auch keine Sättigungseffekte. Oberhalb der 0 dB FS verzerren die aufgenommenen Signale brutal. Dennoch wurde aus Gewohnheit recht hoch ausgesteuert. Auch dass unterschiedliche Metering hat zu Fehlern beigetragen:

Bandmaschinen verfügten über VU-Meter. Ein VU-Meter war ein Meter mit einer Nadel, die den Pegel auf einer Skala anzeigt. Ein VU-Meter besitzt eine recht große Trägheit, sodass nicht die Impulse der Musik erfasst werden, sondern ein Durchschnittspegel (RMS). Peaks spielten bei Bandmaschinen aufgrund des gutmütigen Verhaltens bei Übersteuerungen auch eine eher untergeordnete Rolle und wurden eigentlich nur auf Spuren beachtet, die direkt neben einer Timecode-Spur für den oft genutzten SMPTE-Timecode lagen, damit durch das Übersprechen und durch Peaks nicht der Timecode zerstört wird. Percussion und Schlagzeug wurden deshalb niemals auf einer Spur neben der Timecode-Spur aufgezeichnet, damit deren Peaks nicht den Timecode zerstören.

Die Meter der digitalen Geräte waren jedoch Peak-Meter mit einer dB FS (Fullscale) Skala. Hier wird nicht der Durchschnittspegel angezeigt, sondern die höchsten Peaks werden erfasst und dargestellt. Aus diesem Grund wurden in der Übergangszeit Digitalaufnahmen häufig nicht richtig ausgesteuert.

Eine niedrigere Aussteuerung hatte ebenfalls negative Effekte. Dies ging in der „Frühzeit“ der digitalen Tonaufzeichnung und Mischung mit einem Verlust der Auflösung einher, die hörbar war. So galt damals die Regel, niemals ein 16 Bit Signal digital mit einem Fade Out zu versehen, da mit abnehmender Lautstärke das Ergebnis immer „bröseliger“ wurde. Allerdings wurde zu dieser Zeit in der Regel noch analog gemischt, denn in den Tonstudios standen nach wie vor die großen Schlachtschiffe von Neve und SSL. Das war auch sehr praktisch, denn so konnten die weiterhin vorhandenen Outboard-Geräte in den Mix eingebunden werden.

Hier liegt die Idee des heute populären „analogen Summierens“: Zwar ersetzte die digitale Aufzeichnung (zunächst auf Band, später auf Festplatte) die analoge Aufzeichnung, doch die weiteren Bearbeitungsschritte wie der Mix oder auch das spätere Mastering verblieben in der analogen Domäne. Die meisten CDs aus dieser Zeit sind also ohnehin im hybriden Studio entstanden. Erst mit den immer leistungsfähigeren Computern und schließlich der Einführung von Plug-ins und der damit verbunden „Total Recall“-Fähigkeit verdrängte das Arbeiten „in the box“ mehr und mehr das hybride Tonstudio. Das Phänomen der „digitalen Kälte“ kann also nicht ausschließlich in der fehlenden Bandsättigung zu suchen sein.

Die Antwort liegt vor allem darin begründet, dass die Plattenfirmen das neue Medium CD als neue Einnahmequelle mit geringem Investitionsaufwand für sich entdeckt haben. Die als robuster vermarkteten CDs waren günstig in der Herstellung und durch das kleinere Cover konnten zusätzlich Druckkosten gespart werden. Da das Mastering für eine Schallplatte unter Umständen gravierende Eingriffe erfordert, die das Medium mit sich bringt, klingt eine Schallplatte stets etwas anders als der ursprüngliche Mix. Statt nun den veränderten Dynamikumfang und Frequenzgang der CD durch Re-Mastering optimal auszunutzen, digitalisierten die Plattenfirmen einfach ihren Bestand an Master-Bändern und verzichteten auf ein neues Mastering für das neue Medium CD. Zusammen mit den damals noch nicht ganz so hochwertigen Wandlern auf der Consumer-Seite und den anderen Hörgewohnheiten führte dies zu dem, was wir bis heute als „digitale Kälte“ bezeichnen. Das Verschwinden von analogen Synthesizern und der Übergang zu digitalen Synthesizern und Samplern dürfte darüber hinaus auch eine Rolle gespielt haben.

Die Plattenfirmen reagierten übrigens in der Folgezeit mit unzähligen Re-Mastern auf die Kritik und verkauften ihren Back-Katalog somit gleich mehrfach.

Seitdem haben sich die Wandler allerdings stark verbessert und mit Dithering und Noise Shaping sowie Wandlung mit 24 Bit konnte die Dynamik extrem erweitert werden, sodass viele der beschriebenen Effekte sich nicht mehr als kritisch herausstellten. Außerdem arbeiten heutige DAWs für die Mischung mit erheblich höherer Bittiefe und Fließkommaberechnung. Bei der Aufnahme kann also reichlich „Luft nach oben“ gelassen werden, ohne dass das wertvolle Nutzsignal gleich im Rauschen verschwindet. Lediglich die Summierung vieler hoch ausgesteuerter Signale bereitet Probleme im Mix, da dann alle Kanal-Fader nach unten geschoben werden müssen, um den Ausgang nicht zu übersteuern. Doch warum ist dann heutzutage analoges Summieren wieder so populär?

Vorteile des analogen Summierens im Tonstudio

Analoge Bauteile arbeiten nicht immer gleich. Temperaturunterschiede und Alterung führen zu Abweichungen innerhalb eines gewissen Toleranzbereichs. Aus diesem Grund klingen auch zwei analoge Geräte niemals komplett gleich. Durch die heutigen Verbesserungen hinsichtlich von Bauteiltoleranzen sind diese Unterschiede jedoch bisweilen sehr subtil und oftmals nur mit Mühe auszumachen. Je nach Bauteil kann der Effekt trotzdem gut hörbar sein: Man denke an Röhrentechnik oder auch an Übertrager, die den Klang deutlich beeinflussen. Manchmal ist es dann eben die Summe aller Teile, in der ein Unterschied deutlich wird.

Natürlich kommt es auch bei analogen Schaltkreisen irgendwann zu einer Übersteuerung und damit zu Verzerrungen. Mischt man mit einem analogen Mischpult, ist der Übergang zwischen Vollaussteuerung und Verzerrung jedoch fließend. Verzerrungen klingen zudem meistens harmonischer und nicht so brachial wie die eines übersteuerten Digitalsystems. Möchte man einem digitalen Signal Sättigungseffekte oder leichte Verzerrungen hinzufügen, bleibt also entweder der Weg über einen zwischengelagerten analogen Signalpfad oder das Nutzen von Plug-ins, die einen solchen Effekt simulieren. Nutzt man einen analogen Summierer, reicht es, dessen Eingang mit einem stärkeren Signal anzufahren.

Analogen Mischungen wird außerdem eine bessere Schärfe hinsichtlich der Verteilung von Signalen im Stereobild nachgesagt. Diesbezüglich gehen allerdings die Meinungen auseinander, denn im analogen Signalpfad gibt es einen Faktor, der bei einer digitalen Mischung nicht existiert: Übersprechen. Wird ein Signal sehr hoch ausgesteuert, ist es auch auf einem benachbarten Kanal leicht zu hören.

Möchte man analoges Outboard-Equipment wie EQs oder Kompressoren in den Mix einbinden, führt der Weg entweder über einen Ein- und Ausgang des Interfaces, die dann als Einschleifweg zweckentfremdet werden, oder über einen analogen Summierer mit Insert-Wegen.

Nachteile des analogen Summierens

Beim analogen Summieren muss das bereits gewandelte Signal erneut zwei Wandlungsstufen durchlaufen: Zunächst muss eine D/A-Wandlung stattfinden, um das digitale Signal für die analoge Summierung in ein analoges Signal zu wandeln. Das Ausgangssignal des analogen Summierers unterziehen wir einer weiteren A/D-Wandlung, um es zurück in den Computer zu bekommen. Zwar stellt das bei heutigen hochwertigen Wandlern kein allzu großes Problem mehr dar, sollte aber berücksichtigt werden, da auf dem analogen Weg zwischen den einzelnen Bearbeitungsstufen unter anderem auch Kabel involviert sind, die ihrerseits für eine Klangverschlechterung sorgen können.

Die Arbeitsweise muss entsprechend angepasst werden. Das analoge Summieren erfordert zwingend die Arbeit mit mehreren Mixbussen, um Signale zusammenzufassen und dann über einen Bus gemeinsam auf den Eingang des Summierers zu führen. Viele Audio Interfaces besitzen maximal acht Ausgänge, ebenso wie die Anzahl der Eingänge des Summierers begrenzt ist.

Analoge Summierer sind sehr teuer. Das günstigste Gerät am Markt mit acht Stereo-Eingängen (16 Mono) kommt von SPL (SPL MixDream XP) und kostet über 1200€. Es verfügt über keinerlei Einschleifwege. Für 1800 Euro bekommt man im Fachhandel den Tegeler Audio Manufaktur TSM Tube Summing Mixer, der über immerhin zwei Mal 16 Eingänge plus Inserts verfügt. Danach geht es preislich steil bergauf. Hinzu kommt ein entsprechendes Audio-Interface mit der gleichen Anzahl Outputs und einer hohen Wandlerqualität.

Mischpult als Alternative zum Summierer

Eine günstigere Alternative zum Summierer ist die Verwendung eines analogen Mischpults. Das kann entweder ein Line-Mischer sein, wie zum Beispiel der Tascam LM-8ST Line Mixer, der über acht symmetrische Stereo-Eingänge verfügt, oder ein beliebiges analoges Mischpult. Ich habe früher zum Beispiel ein Mackie 1202 VLZ Mischpult für das analoge Summieren genutzt. Dieses verfügt über acht Line-Eingänge und vier Mikrofon/Line-Eingänge mit Inserts. Die Audio-Werte sind sehr gut und in Verbindung mit einem ordentlichen Audio-Interface mit acht analogen Ausgängen lässt sich für einen guten Preis ein günstiger Einstieg in die Welt des analogen Summierens realisieren. So kann man ohne hohe Investitionssumme ausprobieren, ob die so erforderliche Arbeitsweise zusagt oder nicht.

Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung eines Mischpults sind die vorhandenen EQs und die Möglichkeit, per MIDI angesteuerte Synthesizer mit in den Mix einzubinden und am Ende mit aufzunehmen. Viele Mischpulte bieten darüber hinaus bereits Main-Ausgänge plus gesonderte Control Room-Ausgänge, sodass auch das Arbeiten mit verschiedenen Studiomonitoren zur besseren Kontrolle des Mixes möglich wird. Ein gesonderter Monitor Controller kann somit entfallen.

Man sollte jedoch bei der Nutzung eines Mischpults als Summing Mixer einige Dinge beachten:

Die Gain- und Volume-Regler sollten immer auf Unity-Gain stehen und vor dem Mix muss überprüft werden, ob der Pegel bei allen genutzten Eingängen gleich ist

Der EQ sollte zu Beginn eines Mixes unbedingt ausgeschaltet sein

die Regler nicht benötigter Kanäle sollten komplett geschossen sein

werden Line- und Mikrofoneingänge gleichzeitig genutzt, muss der Pegel zwingend überprüft und ggf. angeglichen werden (am Besten mit einem Testtongenerator)

Pan-Regler müssen für die Nutzung mit Stereobussen entsprechend eingestellt sein (L-R)

Bis heute nutzen viele berühmte Mix-Ingenieure ihre großen analogen Studiokonsolen für ein hybrides Setup. Und manche mischen sogar nach wie vor analog, wie zum Beispiel Bob Clearmountain. Mit einem etwas größeren Mischpult und entsprechend vielen Ausgangskanälen am Interface lässt sich selbstverständlich auch das bewerkstelligen.

Klingt ein Mix durch analoges Summieren besser?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es gibt zahlreiche bekannte Toningenieure, die komplett digital in der DAW mischen. Darunter Dave Pensado oder Andrew Scheps. Genauso gibt es diejenigen, die wie Bob Clearmountain weiterhin analog mischen und diejenigen, die auf die DAW in Verbindung mit einem analogen Summierer schwören. Zu letzteren gehört zum Beispiel Fab Dupont, der zugleich Endorser der Dangerous Music Summierer ist. Allen ist gemeinsam, dass sie zu den Top-Toningenieuren zählen und mit ihrer Arbeitsweise zahlreiche Hits klanglich veredelt haben. Schon diese kleine Auswahl zeigt, dass es kein besser oder schlechter gibt, sondern am Ende das eigene Know-how und die Arbeitsweise eine Rolle spielen.

Die analoge Summierung wird mit großer Wahrscheinlichkeit die eigene Arbeitsweise beeinflussen, zum Beispiel die Art und Weise, wie mit Pegel umgegangen wird. Auch die Arbeit mit Mix Bussen wird sich sicherlich unterscheiden. Vielleicht kommen weniger Sättigungs-Plug-ins zum Einsatz als beim digitalen Mischen in der DAW. Ob das Ergebnis aber am Ende tatsächlich besser ist als es ein vergleichbarer digitaler Mix in der DAW gewesen wäre? Oft spielt auch Psychologie eine große Rolle bei der Beurteilung. Man hört was man hören will. So habe ich in früheren eigenen Vergleichen von Mischungen im Rechner mit analogen Summierungen außerhalb des Rechners stets die analoge Summierung als besser beurteilt. Zuvor hatte ich allerdings viel über analoge Summierung gelesen und über die zu erwartenden Vorteile. Nach einem Umbau meines Arbeitsbereichs ist das analoge Mischpult verschwunden und ich arbeite seit langer Zeit nur noch in der DAW. Höre ich mir nun A/B Vergleiche von analogen Mischungen mit „in-the-box“ Mischungen an, kann ich kaum Unterschiede erkennen. Das mag einigen Lesern ähnlich gehen, bei anderen verhält es sich vielleicht komplett anders. Wer das selbst nachvollziehen möchte, kann das mit den folgenden Internetseiten tun:

https://www.sweetwater.com/insync/does-analog-summing-make-a-difference/

https://www.bhphotovideo.com/explora/pro-audio/hands-on-review/analog-summing-vs-digital-summing-a-comprehensive-shootout?BI=7367¤cy=EUR&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BktR6PeTXX7vUHyC6oK2daN8CtH5B26Pb79uPEc2T_9y1Z40R-qV2axoCyYQQAvD_BwE

Ich empfehle allerdings dringend, den jeweiligen Text erst nach dem Anhören der Hörbeispiele zu lesen, um eine Beeinflussung auszuschließen. Schreibt doch bitte eure Erfahrungen in die Kommentare. Wie hört ihr das und wie arbeitet ihr in eurem Heimstudio?